Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №184/2020, размещенном на официальнм сайте Главы государства.
В тексте указа отмечается: "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"
В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:
1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается).
2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования".
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https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
Зеленский Гордону - "Мой главный козырь, это отсутствие опыта в политике".
Так і тут => відсутність додатків - главный козырь.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007525-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/2019
врот!
Санкции включают запрет покупки лаптей и балалаек...
Але в ******** ситуації, з зеленою монобільшістю, яка керується з ОП - справді, слово ВР де-факто мало що важить.
2) у додатку 2:
позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;
позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).
1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;
2) у додатку 2 позицію 195 виключити
Почему заголовок на цензоре ввел санкции, когда Зеленый клоун, во время войны их отменяет?????
И еще неизвестно, куда он себе это ввел.
3. У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити.4. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176:1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;2) у додатку 2:позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82:1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;2) у додатку 2 позицію 195 виключити.
А потім дивуємось чому наші персональні дані на кожному сервері є
Він їх послабив.
Йому не вдалося отримати дозвіл від МЗС 🤣
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/ua/zelenspkyj-znyav-sankcziyi-z-sposterigachiv-na-vyborah-ldnr-sered-nyh-vnuchka-dyktatora-mussolini/ Читать материал на украинском
Президент Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский одобрил снятие санкций с ряда физических лиц, причастных к проведению «выборов» на территории террористических «ЛДНР». Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 свидетельствует соответствующий указ президента.
Так, из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82 были исключены следующие граждане:Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК «Монако»)
Кроме того, президент распорядился снять санкции с гражданки Италии Алессандры Муссолини. 57-летняя гражданка Италии является внучкой основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини. В санкционный список он попала за то, что также была наблюдателем на «выборах ЛДНР».
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский https://inforesist.org/zelenskij-prodlil-zapret-rossijskih-soczsetej-v-ukraine/ продлил запрет российских социальных сетей на территории Украины.
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
Завершает как попало