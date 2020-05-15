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Новости Санкции против России
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №184/2020, размещенном на официальнм сайте Главы государства. 

В тексте указа отмечается: "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о продлении запрета российских соцсетей: "СНБО уже все сделал. Ждите указ президента"

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) санкции (11600) СНБО (4448)


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Топ комментарии
+25
1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;
2) у додатку 2:
позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;
позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).
1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;
2) у додатку 2 позицію 195 виключити

Почему заголовок на цензоре ввел санкции, когда Зеленый клоун, во время войны их отменяет?????
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15.05.2020 00:33 Ответить
+22
Там більшість номерних позицій "виключити", тож конкретно невідомо - що то за санкції...
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15.05.2020 00:08 Ответить
+20
На деле Шмаркля не ввел санкции, а отменил!

3. У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити.4. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176:1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;2) у додатку 2:позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82:1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;2) у додатку 2 позицію 195 виключити.
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15.05.2020 02:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
но Свати сериал туда не входят )
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15.05.2020 00:12 Ответить
Там більшість номерних позицій "виключити", тож конкретно невідомо - що то за санкції...
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15.05.2020 00:08 Ответить
Переконатися в цьому можна за посиланням в статті...
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15.05.2020 00:09 Ответить
І де ці додатки за посиланням?

https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
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15.05.2020 00:11 Ответить
Мабуть - дууже таємні...
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15.05.2020 00:13 Ответить
Гордон Зеленскому - "Какой ваш главный козырь в президентской гонке?"
Зеленский Гордону - "Мой главный козырь, это отсутствие опыта в политике".

Так і тут => відсутність додатків - главный козырь.
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15.05.2020 00:23 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007525-18

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/2019
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15.05.2020 01:05 Ответить
визовый режим ?
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15.05.2020 00:09 Ответить
Ты что! Мы ж адиннаврот!
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15.05.2020 09:13 Ответить
Позитивное начало суток!
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15.05.2020 00:09 Ответить
А де самі додатки на оф. сайті? Сховали?
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15.05.2020 00:10 Ответить
Такі самі санкції як і від Петра,кордон відкритий,торгівля йде,кацапи рулять в Україні.Дякую Вова та Пєтя.
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15.05.2020 00:14 Ответить
На жаль, це так. Але цей хоч не зображує з себе суперпатріота.
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15.05.2020 00:18 Ответить
Ой спи уже горе уральское. Вова Петя
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15.05.2020 00:22 Ответить
Чому "горе уральское" розмовляє українською, а порошенківська вата російською? Ти, дурко, собі таке питання не ставив? (Не кажучи, що не треба бути великого розуму, щоб побачити прапорець нам моїм коментом).
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15.05.2020 00:30 Ответить
тому що ти, млять касапська - резидент, штірліца з себе корчиш, недоносок ольгінський
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15.05.2020 00:33 Ответить
У тебе, Ганно, реакція типової кацапки ватниці.
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15.05.2020 00:48 Ответить
№50
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15.05.2020 00:25 Ответить
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России...

Санкции включают запрет покупки лаптей и балалаек...
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15.05.2020 00:18 Ответить
Не прошло и года! В стране шесть лет идет война...
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15.05.2020 00:18 Ответить
обіцяли санкції проти ок, вк, і янде. Де вони?
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15.05.2020 00:19 Ответить
Кто обещал?
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15.05.2020 00:28 Ответить
разумков вчора на додатковому засіданні. Сподіваюсь, на сайті ВР знайдеш той кусочок стенограми?
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15.05.2020 00:34 Ответить
Верховная Рада ничего в этом вопросе не решает! Вопросами санкций занимается СНБО и Президент! Так было и три года назад: ""Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року"
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15.05.2020 00:40 Ответить
Верховна Рада має право зобов'язуючої ініціативи. Стосовно Уряду - однозначно 100% (уряд підконтрольний парламенту); стосовно РНБО - безвідмовно на розгляд інституції; стосовно президента - на його розсуд.
Але в ******** ситуації, з зеленою монобільшістю, яка керується з ОП - справді, слово ВР де-факто мало що важить.
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15.05.2020 01:29 Ответить
Верховна Рада має право і президента відмінити. На те вона і Верховна. Інше питання що вона нічого не рішає... Тобто взагалі НІЧОГО.
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15.05.2020 07:30 Ответить
Ан от слова анус?
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15.05.2020 08:47 Ответить
1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;
2) у додатку 2:
позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;
позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).
1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;
2) у додатку 2 позицію 195 виключити

Почему заголовок на цензоре ввел санкции, когда Зеленый клоун, во время войны их отменяет?????
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15.05.2020 00:33 Ответить
Ну вот так ЗЕ санкции и ввел - оставил одно название.

И еще неизвестно, куда он себе это ввел.
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15.05.2020 02:02 Ответить
Відомо. тільки не "ввел", а "введем"
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15.05.2020 07:31 Ответить
Касапам только массовая стерилизация поможет..
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15.05.2020 00:34 Ответить
Одним словом-Мыкола
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15.05.2020 08:46 Ответить
Вот такой бы унитаз, как в Праге - да водрузить на главной башне самого мирного на свете кремля. Можно и Звезду в него вставить, дабы лучше было видно издалека для верных жо@олизов плешивой, маразматической, агрессивной и брехливой гл. обезьяны.
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15.05.2020 00:52 Ответить
В Кремле говорят,что ВОВ Россия могла и без Украины выиграть,а так же может и с китайцами расправиться без помощи Украины,если будет угроза с Китая https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161859540832800&set=p.1161859540832800&type=3&av=100010262946037&eav=AfYyGW1EgJTW7vRjWjpvOMA7E68oAz3Uxaa17OvJ-DBQTp1spErAH-QVhuKJ6syxAnc&__cft__[0]=AZUr3GSjHU8bmDqlzAvuwHjNLWSyV7AdYZEWFnjzAGTELcBd4kRgY9jfU1ha0sj6KJXph5wJB63D7jn2RAf8Z1EE9BJK6ofbhwF2B3-XTv58aACkJt_LK4-_76VYUXImHJPrf6VGP_6T3sfRCNJ-Dy8O5NaHel5RD3wSd8FraJgNTSnohFj2EXQpxRLCIKqFm9G5iI5h4swPOvse1k5B_YmD&__tn__=R]-R Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 4312 .
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15.05.2020 01:02 Ответить
На деле Шмаркля не ввел санкции, а отменил!

3. У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити.4. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176:1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;2) у додатку 2:позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82:1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;2) у додатку 2 позицію 195 виключити.
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15.05.2020 02:02 Ответить
Реально выключили из списка только компанию Парус и ее украинские филиалы
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15.05.2020 02:19 Ответить
Знов будуть мордвинську бухгалтерію просувать у держ установи?
А потім дивуємось чому наші персональні дані на кожному сервері є
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15.05.2020 07:06 Ответить
Хорошо, правильно.
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15.05.2020 03:04 Ответить
Коли читаєш новини про зелегнойських то ловиш себе на думці що треба інтерпретувати її навпаки
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15.05.2020 07:08 Ответить
А электричество будем у РФ покупать или как?
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15.05.2020 07:58 Ответить
Маскируется. Хотя даже по тому, как держит ручку ясно - агент *******. Пэтро пiдписував набагато патрiотичнiше.
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15.05.2020 08:29 Ответить
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2620
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15.05.2020 08:42 Ответить
Ещё и ещё ещё раз убеждаюсь, что наш Президент не совсем здоровый и перестает дружить с головой. Жаль, я ведь голосовал за него-каюсь, такой глупости больше не сделаю
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15.05.2020 08:45 Ответить
Сделаете другую. У Бени еще много артистов-аферистов в загашнике.
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15.05.2020 14:32 Ответить
А почєму зєлєнскіх носіт обручалку на срєднєм пальце? тіпа я вас всех вертел разом з ленкой?
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 3036
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15.05.2020 09:43 Ответить
Остался ОДИН не решённый вопрос!, не которые политики ещё при Порошенку поднимали вопрос, что бы "Киевстар" обязать отрегулировать вопрос, что бы интернет подключался не через Россию - ТАК по настоящее время не чего не сделано
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15.05.2020 09:44 Ответить
пЭдроблазни исходят желчью.
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15.05.2020 10:04 Ответить
пнх зеленая жяба...
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15.05.2020 10:20 Ответить
Теперь на корпоративах в Москве попрыгать Зеленскому не дадут, а это его. я так понимаю, больше всего волнует.
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15.05.2020 11:08 Ответить
Отлично зелебобики "новость" подают. Типа подписал, наш мученик и бАрец за Украину. Так он просто ПРОДЛИЛ действие предыдущего указа (не его, а Порошенко, а ранее РНБО). Причем, зараза, сделал это В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ действия. Иначе уже бы отморозки из раисских соцсетей бомбили бы все компы своими "мышебратскими обиятиями".
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15.05.2020 11:18 Ответить
Він санкції не просто подовжив...
Він їх послабив.
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15.05.2020 14:28 Ответить
Знаєте чому Зеленський не полетів на переговори по Донбасу в Берлін?

Йому не вдалося отримати дозвіл від МЗС 🤣
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15.05.2020 12:42 Ответить
Зеленский снял санкции с наблюдателей на «выборах ЛДНР». Среди них внучка диктатора Муссолини

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 1017https://inforesist.org/ua/zelenspkyj-znyav-sankcziyi-z-sposterigachiv-na-vyborah-ldnr-sered-nyh-vnuchka-dyktatora-mussolini/ Читать материал на украинском

Президент Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский одобрил снятие санкций с ряда физических лиц, причастных к проведению «выборов» на территории террористических «ЛДНР». Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 свидетельствует соответствующий указ президента.
Так, из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82 были исключены следующие граждане:Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК «Монако»)
Кроме того, президент распорядился снять санкции с гражданки Италии Алессандры Муссолини. 57-летняя гражданка Италии является внучкой основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини. В санкционный список он попала за то, что также была наблюдателем на «выборах ЛДНР».
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский https://inforesist.org/zelenskij-prodlil-zapret-rossijskih-soczsetej-v-ukraine/ продлил запрет российских социальных сетей на территории Украины.
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15.05.2020 12:55 Ответить
віслюк знову на3,14здів країні
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15.05.2020 14:30 Ответить
Чому фактичне послаблення санкцій Цензор назвав "уведенням"?
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15.05.2020 14:31 Ответить
Что ни делает ишак -
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
Завершает как попало
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15.05.2020 14:35 Ответить
Уже поменяли заголовок
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15.05.2020 15:57 Ответить
 
 