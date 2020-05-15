Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России...

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №184/2020, размещенном на официальнм сайте Главы государства.

В тексте указа отмечается: "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования".

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