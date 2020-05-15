УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
14 884 59

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №184/2020 року, розміщеному на офіційному сайті Глави держави.

У тексті указу наголошується: "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування".

Читайте: Рада продовжила санкції проти російських соцмереж

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) санкції (12301) РНБО (2305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;
2) у додатку 2:
позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;
позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).
1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;
2) у додатку 2 позицію 195 виключити

Почему заголовок на цензоре ввел санкции, когда Зеленый клоун, во время войны их отменяет?????
показати весь коментар
15.05.2020 00:33 Відповісти
+22
Там більшість номерних позицій "виключити", тож конкретно невідомо - що то за санкції...
показати весь коментар
15.05.2020 00:08 Відповісти
+20
На деле Шмаркля не ввел санкции, а отменил!

3. У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити.4. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176:1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;2) у додатку 2:позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82:1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;2) у додатку 2 позицію 195 виключити.
показати весь коментар
15.05.2020 02:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
но Свати сериал туда не входят )
показати весь коментар
15.05.2020 00:12 Відповісти
Там більшість номерних позицій "виключити", тож конкретно невідомо - що то за санкції...
показати весь коментар
15.05.2020 00:08 Відповісти
Переконатися в цьому можна за посиланням в статті...
показати весь коментар
15.05.2020 00:09 Відповісти
І де ці додатки за посиланням?

https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
показати весь коментар
15.05.2020 00:11 Відповісти
Мабуть - дууже таємні...
показати весь коментар
15.05.2020 00:13 Відповісти
Гордон Зеленскому - "Какой ваш главный козырь в президентской гонке?"
Зеленский Гордону - "Мой главный козырь, это отсутствие опыта в политике".

Так і тут => відсутність додатків - главный козырь.
показати весь коментар
15.05.2020 00:23 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0007525-18

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/82/2019
показати весь коментар
15.05.2020 01:05 Відповісти
визовый режим ?
показати весь коментар
15.05.2020 00:09 Відповісти
Ты что! Мы ж адиннаврот!
показати весь коментар
15.05.2020 09:13 Відповісти
Позитивное начало суток!
показати весь коментар
15.05.2020 00:09 Відповісти
А де самі додатки на оф. сайті? Сховали?
показати весь коментар
15.05.2020 00:10 Відповісти
Такі самі санкції як і від Петра,кордон відкритий,торгівля йде,кацапи рулять в Україні.Дякую Вова та Пєтя.
показати весь коментар
15.05.2020 00:14 Відповісти
На жаль, це так. Але цей хоч не зображує з себе суперпатріота.
показати весь коментар
15.05.2020 00:18 Відповісти
Ой спи уже горе уральское. Вова Петя
показати весь коментар
15.05.2020 00:22 Відповісти
Чому "горе уральское" розмовляє українською, а порошенківська вата російською? Ти, дурко, собі таке питання не ставив? (Не кажучи, що не треба бути великого розуму, щоб побачити прапорець нам моїм коментом).
показати весь коментар
15.05.2020 00:30 Відповісти
тому що ти, млять касапська - резидент, штірліца з себе корчиш, недоносок ольгінський
показати весь коментар
15.05.2020 00:33 Відповісти
У тебе, Ганно, реакція типової кацапки ватниці.
показати весь коментар
15.05.2020 00:48 Відповісти
№50
показати весь коментар
15.05.2020 00:25 Відповісти
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России...

Санкции включают запрет покупки лаптей и балалаек...
показати весь коментар
15.05.2020 00:18 Відповісти
Не прошло и года! В стране шесть лет идет война...
показати весь коментар
15.05.2020 00:18 Відповісти
обіцяли санкції проти ок, вк, і янде. Де вони?
показати весь коментар
15.05.2020 00:19 Відповісти
Кто обещал?
показати весь коментар
15.05.2020 00:28 Відповісти
разумков вчора на додатковому засіданні. Сподіваюсь, на сайті ВР знайдеш той кусочок стенограми?
показати весь коментар
15.05.2020 00:34 Відповісти
Верховная Рада ничего в этом вопросе не решает! Вопросами санкций занимается СНБО и Президент! Так было и три года назад: ""Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року"
показати весь коментар
15.05.2020 00:40 Відповісти
Верховна Рада має право зобов'язуючої ініціативи. Стосовно Уряду - однозначно 100% (уряд підконтрольний парламенту); стосовно РНБО - безвідмовно на розгляд інституції; стосовно президента - на його розсуд.
Але в ******** ситуації, з зеленою монобільшістю, яка керується з ОП - справді, слово ВР де-факто мало що важить.
показати весь коментар
15.05.2020 01:29 Відповісти
Верховна Рада має право і президента відмінити. На те вона і Верховна. Інше питання що вона нічого не рішає... Тобто взагалі НІЧОГО.
показати весь коментар
15.05.2020 07:30 Відповісти
Ан от слова анус?
показати весь коментар
15.05.2020 08:47 Відповісти
1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;
2) у додатку 2:
позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;
позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).
1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;
2) у додатку 2 позицію 195 виключити

Почему заголовок на цензоре ввел санкции, когда Зеленый клоун, во время войны их отменяет?????
показати весь коментар
15.05.2020 00:33 Відповісти
Ну вот так ЗЕ санкции и ввел - оставил одно название.

И еще неизвестно, куда он себе это ввел.
показати весь коментар
15.05.2020 02:02 Відповісти
Відомо. тільки не "ввел", а "введем"
показати весь коментар
15.05.2020 07:31 Відповісти
Касапам только массовая стерилизация поможет..
показати весь коментар
15.05.2020 00:34 Відповісти
Одним словом-Мыкола
показати весь коментар
15.05.2020 08:46 Відповісти
Вот такой бы унитаз, как в Праге - да водрузить на главной башне самого мирного на свете кремля. Можно и Звезду в него вставить, дабы лучше было видно издалека для верных жо@олизов плешивой, маразматической, агрессивной и брехливой гл. обезьяны.
показати весь коментар
15.05.2020 00:52 Відповісти
В Кремле говорят,что ВОВ Россия могла и без Украины выиграть,а так же может и с китайцами расправиться без помощи Украины,если будет угроза с Китая https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1161859540832800&set=p.1161859540832800&type=3&av=100010262946037&eav=AfYyGW1EgJTW7vRjWjpvOMA7E68oAz3Uxaa17OvJ-DBQTp1spErAH-QVhuKJ6syxAnc&__cft__[0]=AZUr3GSjHU8bmDqlzAvuwHjNLWSyV7AdYZEWFnjzAGTELcBd4kRgY9jfU1ha0sj6KJXph5wJB63D7jn2RAf8Z1EE9BJK6ofbhwF2B3-XTv58aACkJt_LK4-_76VYUXImHJPrf6VGP_6T3sfRCNJ-Dy8O5NaHel5RD3wSd8FraJgNTSnohFj2EXQpxRLCIKqFm9G5iI5h4swPOvse1k5B_YmD&__tn__=R]-R Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 4312 .
показати весь коментар
15.05.2020 01:02 Відповісти
На деле Шмаркля не ввел санкции, а отменил!

3. У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити.4. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176:1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;2) у додатку 2:позиції 231 - 235, 259 - 262, 718 виключити;позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеному в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82:1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;2) у додатку 2 позицію 195 виключити.
показати весь коментар
15.05.2020 02:02 Відповісти
Реально выключили из списка только компанию Парус и ее украинские филиалы
показати весь коментар
15.05.2020 02:19 Відповісти
Знов будуть мордвинську бухгалтерію просувать у держ установи?
А потім дивуємось чому наші персональні дані на кожному сервері є
показати весь коментар
15.05.2020 07:06 Відповісти
Хорошо, правильно.
показати весь коментар
15.05.2020 03:04 Відповісти
Коли читаєш новини про зелегнойських то ловиш себе на думці що треба інтерпретувати її навпаки
показати весь коментар
15.05.2020 07:08 Відповісти
А электричество будем у РФ покупать или как?
показати весь коментар
15.05.2020 07:58 Відповісти
Маскируется. Хотя даже по тому, как держит ручку ясно - агент *******. Пэтро пiдписував набагато патрiотичнiше.
показати весь коментар
15.05.2020 08:29 Відповісти
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2620
показати весь коментар
15.05.2020 08:42 Відповісти
Ещё и ещё ещё раз убеждаюсь, что наш Президент не совсем здоровый и перестает дружить с головой. Жаль, я ведь голосовал за него-каюсь, такой глупости больше не сделаю
показати весь коментар
15.05.2020 08:45 Відповісти
Сделаете другую. У Бени еще много артистов-аферистов в загашнике.
показати весь коментар
15.05.2020 14:32 Відповісти
А почєму зєлєнскіх носіт обручалку на срєднєм пальце? тіпа я вас всех вертел разом з ленкой?
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 3036
показати весь коментар
15.05.2020 09:43 Відповісти
Остался ОДИН не решённый вопрос!, не которые политики ещё при Порошенку поднимали вопрос, что бы "Киевстар" обязать отрегулировать вопрос, что бы интернет подключался не через Россию - ТАК по настоящее время не чего не сделано
показати весь коментар
15.05.2020 09:44 Відповісти
пЭдроблазни исходят желчью.
показати весь коментар
15.05.2020 10:04 Відповісти
пнх зеленая жяба...
показати весь коментар
15.05.2020 10:20 Відповісти
Теперь на корпоративах в Москве попрыгать Зеленскому не дадут, а это его. я так понимаю, больше всего волнует.
показати весь коментар
15.05.2020 11:08 Відповісти
Отлично зелебобики "новость" подают. Типа подписал, наш мученик и бАрец за Украину. Так он просто ПРОДЛИЛ действие предыдущего указа (не его, а Порошенко, а ранее РНБО). Причем, зараза, сделал это В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ действия. Иначе уже бы отморозки из раисских соцсетей бомбили бы все компы своими "мышебратскими обиятиями".
показати весь коментар
15.05.2020 11:18 Відповісти
Він санкції не просто подовжив...
Він їх послабив.
показати весь коментар
15.05.2020 14:28 Відповісти
Знаєте чому Зеленський не полетів на переговори по Донбасу в Берлін?

Йому не вдалося отримати дозвіл від МЗС 🤣
показати весь коментар
15.05.2020 12:42 Відповісти
Зеленский снял санкции с наблюдателей на «выборах ЛДНР». Среди них внучка диктатора Муссолини

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 1017https://inforesist.org/ua/zelenspkyj-znyav-sankcziyi-z-sposterigachiv-na-vyborah-ldnr-sered-nyh-vnuchka-dyktatora-mussolini/ Читать материал на украинском

Президент Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимир Зеленский одобрил снятие санкций с ряда физических лиц, причастных к проведению «выборов» на территории террористических «ЛДНР». Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 свидетельствует соответствующий указ президента.
Так, из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82 были исключены следующие граждане:Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. «выборах ЛДНР»)Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК «Монако»)
Кроме того, президент распорядился снять санкции с гражданки Италии Алессандры Муссолини. 57-летняя гражданка Италии является внучкой основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини. В санкционный список он попала за то, что также была наблюдателем на «выборах ЛДНР».
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский https://inforesist.org/zelenskij-prodlil-zapret-rossijskih-soczsetej-v-ukraine/ продлил запрет российских социальных сетей на территории Украины.
показати весь коментар
15.05.2020 12:55 Відповісти
віслюк знову на3,14здів країні
показати весь коментар
15.05.2020 14:30 Відповісти
Чому фактичне послаблення санкцій Цензор назвав "уведенням"?
показати весь коментар
15.05.2020 14:31 Відповісти
Что ни делает ишак -
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
Завершает как попало
показати весь коментар
15.05.2020 14:35 Відповісти
Уже поменяли заголовок
показати весь коментар
15.05.2020 15:57 Відповісти
 
 