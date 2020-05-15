Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про санкції проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №184/2020 року, розміщеному на офіційному сайті Глави держави.

У тексті указу наголошується: "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набуває чинності з дня його опублікування".

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