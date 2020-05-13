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Рада продовжила санкції проти російських соцмереж

Рада продовжила санкції проти російських соцмереж

Постанову "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постановою № 3319 пропонувалося схвалити і внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), відповідно до рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", що було введено в дію указом Президента України від 15 травня 2017 року (№133/2017).

Відтоді, зокрема, було заборонено інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет на території України до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru).

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Нагадаємо, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.

10 квітня 2020 року Служба безпеки України запропонувала продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С і "Парус".

Вранці 13 травня народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту оголосив, що депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів. Пізніше, після 14:00, він повідомив, що депутати зібрали 156 підписів за проведення такого засідання. На їхню вимогу Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання того ж дня.

Водночас у коментарі Укрінформу заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що указ Президента щодо продовження санкцій проти російських соцмереж очікується 14 травня.

Автор: 

ВР (15077) заборона (1466) постанова (98) росія (66520) санкції (12301) соціальні мережі (1194)


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Топ коментарі
+46
Хоч щось корисне зробили.
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13.05.2020 20:11 Відповісти
+44
Одно другому не мешает.
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13.05.2020 20:11 Відповісти
+40
Кому надо эти говняные яндексы и контакты, нужно было ввести эти санкции безстроково.
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13.05.2020 20:10 Відповісти
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якби народ(особливо з того тупішого -не лазив по ФСБ-шних сайтах і САМ не зливав туди інформацію -розбанити "оноглазнікі" і "В ******"можна би було,але поки йде війна-НІ
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14.05.2020 09:54 Відповісти
Я сам решу, что мне нужно! В угоду гугл был запрещён яндекс. Гугл стал монополистом на рынке поисковиков и рекламы. Цена на рекламу выросла в двое. Можно было запретить политическую рекламу на яндексе. Но нет, нужно всё запретить!
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14.05.2020 09:55 Відповісти
VPN тебе поможет, погугли
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14.05.2020 13:29 Відповісти
ПИ..Й НА...Й ,ЗА ПОРЄБРІК,ЛЮБІТЄЛЬ "оноглазнікОВ" і "В ******"
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14.05.2020 09:56 Відповісти
Шаман идет. Пуйло захватил шамана Габышева из Якутии . Посадил его в закрытую" больницу", в которой с большой вероятностью его тело будет подвергаться разным унижениям, но дух шамана свободен. Габышев призвал всех шаманов мира провести обряд, когда пошел на Москву изгонять демона. Россия закрыта под колпаком где демон будет пожирать сам себя. много оставшихся под колпаком попадут под смертельную агонию демона и будут перегнивать пока свежие чистые ростки не взойдут из перегноя. Возрождение долгий процесс. Росток России был посажен Горбачевым, хотя россияне по недалекости своего ума были не готовы к процессу свободы в жизни и мышлении,основа рабской психологии, раб не проявляет инициативу а выполняет( как может) приказы. Они растоптали этот росток, 20 лет творили убийства на чужих территориях, вместо того что бы растить свое дерево . Не пройденный поколениями урок. Зло России будет удерживаться в рамках России. И это может проити через поколения, которые будут подвергаться, пыткам ,репрессиям, унижениям и уничтожением духовного стержня, который у малочисленой толики россиян сумел сформироваться. Спасибо всем странам воюющим с деманом, всем силы духа.
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14.05.2020 11:55 Відповісти
Однажды искал в Google размеры клемм автомобильного аккумулятора, не нашёл. Нашёл сразу в Yandex, но с применением VPN.
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14.05.2020 13:00 Відповісти
******
первая же ссылка

Размеры клемм акб

Во всех автомобильных аккумуляторах плюсовая клемма имеет больший диаметр, чем минусовая, поэтому, что б определить какие клеммы у вашего аккумулятора нужно измерить диаметр плюсовой клеммы. Если диаметр клеммы 15 - 18 мм это обычные клеммы, а если диаметр 10 - 12 мм это тонкие
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14.05.2020 13:15 Відповісти
Какой угол чтобы выточить?
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14.05.2020 13:22 Відповісти
первая ссылка по этому запросу

https://akbinfo.ru/ustrojstvo/klemmy-na-akkumuljator.html
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14.05.2020 13:24 Відповісти
Угла нет.
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14.05.2020 13:29 Відповісти
Yahoo , Bing, ....поисковых систем десятки ....просто ручки надо ровные иметь.
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14.05.2020 14:49 Відповісти
Ну хоть здесь хорошо .что Лолита и Моника нашли консенсус .
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14.05.2020 13:21 Відповісти
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