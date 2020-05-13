Рада продовжила санкції проти російських соцмереж

Постанову "Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Постановою № 3319 пропонувалося схвалити і внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), відповідно до рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", що було введено в дію указом Президента України від 15 травня 2017 року (№133/2017).

Відтоді, зокрема, було заборонено інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет на території України до ресурсів сервісів Mail.ru (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru).

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Нагадаємо, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій на три роки проти російської інтернет-компанії "Яндекс", а також Mail.Ru Group, соцмереж "ВКонтакте" і "Однокласники".

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.

10 квітня 2020 року Служба безпеки України запропонувала продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й сервісів "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С і "Парус".

Вранці 13 травня народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту оголосив, що депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів. Пізніше, після 14:00, він повідомив, що депутати зібрали 156 підписів за проведення такого засідання. На їхню вимогу Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання того ж дня.

Водночас у коментарі Укрінформу заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що указ Президента щодо продовження санкцій проти російських соцмереж очікується 14 травня.