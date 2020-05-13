РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13204 посетителя онлайн
Новости
14 643 212

Рада продлила санкции против российских соцсетей

Рада продлила санкции против российских соцсетей

Постановление "Об одобрении предложений относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Постановлением №3319 предлагалось одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно продления срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в соответствии с решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое было введено в действие указом президента Украины от 15 мая 2017 года (№133/2017).

С тех пор, в частности, было запрещено интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети "Интернет" на территории Украины к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированным ресурсам "ВКонтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны планирует ограничить активность военнослужащих в соцсетях, - замминистра Фролова

Напомним, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкций на три года относительно российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях эти интернет-ресурсы.

10 апреля 2020 года Служба безопасности Украины внесла предложения СНБО относительно продления запрета российских соцсетей еще на три года.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, он инициировал дальнейший запрет не только сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и сервисов "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С и "Парус".

Утром 13 мая народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский во время выступления с трибуны парламента объявил, что депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады и принятия на нем постановления относительно продлении санкций против российских соцсетей и сервисов. Позже, после 14:00, он сообщил, что депутаты собрали 156 подписей за проведение такого заседания. По их требованию председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания в тот же день.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интернет-агитатор, распространявший антиукраинскую пропаганду, выявлен на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО

В то же время в комментарии Укринформу заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что указ президента относительно продления санкций против российских соцсетей ожидается 14 мая.

Автор: 

ВР (29304) запрет (1709) постановление (125) россия (96481) санкции (11600) социальные сети (644)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+46
Хоч щось корисне зробили.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:11 Ответить
+44
Одно другому не мешает.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:11 Ответить
+40
Кому надо эти говняные яндексы и контакты, нужно было ввести эти санкции безстроково.
показать весь комментарий
13.05.2020 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
якби народ(особливо з того тупішого -не лазив по ФСБ-шних сайтах і САМ не зливав туди інформацію -розбанити "оноглазнікі" і "В ******"можна би було,але поки йде війна-НІ
показать весь комментарий
14.05.2020 09:54 Ответить
Я сам решу, что мне нужно! В угоду гугл был запрещён яндекс. Гугл стал монополистом на рынке поисковиков и рекламы. Цена на рекламу выросла в двое. Можно было запретить политическую рекламу на яндексе. Но нет, нужно всё запретить!
показать весь комментарий
14.05.2020 09:55 Ответить
VPN тебе поможет, погугли
показать весь комментарий
14.05.2020 13:29 Ответить
ПИ..Й НА...Й ,ЗА ПОРЄБРІК,ЛЮБІТЄЛЬ "оноглазнікОВ" і "В ******"
показать весь комментарий
14.05.2020 09:56 Ответить
Шаман идет. Пуйло захватил шамана Габышева из Якутии . Посадил его в закрытую" больницу", в которой с большой вероятностью его тело будет подвергаться разным унижениям, но дух шамана свободен. Габышев призвал всех шаманов мира провести обряд, когда пошел на Москву изгонять демона. Россия закрыта под колпаком где демон будет пожирать сам себя. много оставшихся под колпаком попадут под смертельную агонию демона и будут перегнивать пока свежие чистые ростки не взойдут из перегноя. Возрождение долгий процесс. Росток России был посажен Горбачевым, хотя россияне по недалекости своего ума были не готовы к процессу свободы в жизни и мышлении,основа рабской психологии, раб не проявляет инициативу а выполняет( как может) приказы. Они растоптали этот росток, 20 лет творили убийства на чужих территориях, вместо того что бы растить свое дерево . Не пройденный поколениями урок. Зло России будет удерживаться в рамках России. И это может проити через поколения, которые будут подвергаться, пыткам ,репрессиям, унижениям и уничтожением духовного стержня, который у малочисленой толики россиян сумел сформироваться. Спасибо всем странам воюющим с деманом, всем силы духа.
показать весь комментарий
14.05.2020 11:55 Ответить
Однажды искал в Google размеры клемм автомобильного аккумулятора, не нашёл. Нашёл сразу в Yandex, но с применением VPN.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:00 Ответить
******
первая же ссылка

Размеры клемм акб

Во всех автомобильных аккумуляторах плюсовая клемма имеет больший диаметр, чем минусовая, поэтому, что б определить какие клеммы у вашего аккумулятора нужно измерить диаметр плюсовой клеммы. Если диаметр клеммы 15 - 18 мм это обычные клеммы, а если диаметр 10 - 12 мм это тонкие
показать весь комментарий
14.05.2020 13:15 Ответить
Какой угол чтобы выточить?
показать весь комментарий
14.05.2020 13:22 Ответить
первая ссылка по этому запросу

https://akbinfo.ru/ustrojstvo/klemmy-na-akkumuljator.html
показать весь комментарий
14.05.2020 13:24 Ответить
Угла нет.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:29 Ответить
Yahoo , Bing, ....поисковых систем десятки ....просто ручки надо ровные иметь.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:49 Ответить
Ну хоть здесь хорошо .что Лолита и Моника нашли консенсус .
показать весь комментарий
14.05.2020 13:21 Ответить
Страница 3 из 3
 
 