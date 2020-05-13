Разумков созывает Раду для продления блокировки российских соцсетей

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления №3319 об обращении в Совет по вопросам национальной безопасности и обороны о продлении блокировки ряда российских интернет-ресурсов и социальных сетей.

Соответствующее заявление от Разумкова прозвучало во время внеочередного пленарного заседание 13 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прошу аппарат подготовить соответствующее распоряжение", - сказал спикер.

Инициатором проведения второго за день внеочередного заседания Верховной Рады выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Ранее по инициативе народного депутата фракции "Голос" Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.