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Разумков созывает Раду для продления блокировки российских соцсетей

Разумков созывает Раду для продления блокировки российских соцсетей

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления №3319 об обращении в Совет по вопросам национальной безопасности и обороны о продлении блокировки ряда российских интернет-ресурсов и социальных сетей.

Соответствующее заявление от Разумкова прозвучало во время внеочередного пленарного заседание 13 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прошу аппарат подготовить соответствующее распоряжение", - сказал спикер.

Инициатором проведения второго за день внеочередного заседания Верховной Рады выступил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также на Цензор.НЕТ: Данилов о продлении запрета российских соцсетей: "СНБО уже все сделал. Ждите указ президента"

Ранее по инициативе народного депутата фракции "Голос" Романа Лозинского было собрано 156 подписей для проведения внеочередного заседания по вопросу принятия постановления об обращении в СНБО с рекомендацией продлить блокировку ряда российских интернет-сервисов и социальных сетей.

Автор: 

ВР (29304) внеочередное заседание (262) социальные сети (644) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+12
а когда росийские сериалы на г+г запретят ?
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13.05.2020 17:39 Ответить
+6
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 8270
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13.05.2020 17:43 Ответить
+6
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4703
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13.05.2020 17:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
запретили навечно и все..шо там созывать????
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13.05.2020 17:34 Ответить
тем более, что все, кто хотел, давно туда вернулись. многие и не уходили.
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13.05.2020 17:41 Ответить
И жить стало сразу и лучше, и веселее... (sarcasm)
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13.05.2020 17:51 Ответить
а когда росийские сериалы на г+г запретят ?
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13.05.2020 17:39 Ответить
Ну таке скажеш- серіали (особливо рассєйські) -це святе для Бубончика! Руки прочьььь!!!!
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13.05.2020 18:20 Ответить
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 9715
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13.05.2020 17:48 Ответить
аргументи по наданим користувачем https://censor.net/user/455208 фактам є?
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13.05.2020 17:57 Ответить
наверное, для кого то это имеет значение, но обычному водителю (обслуживающему потребительские нужды населения), которому нужен проезд по адресу в принципе это до сраки, что в параше узнают, как он забрал пьяную компанию на Лобановского и отвез на Драйзера. Военным, волонтерам, политикам и прочим, кто опасается отслеживания своих маршрутов - не пользоваться.
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13.05.2020 18:01 Ответить
гм... там зазначено, що збір даних стосувався не водія таксі, а його пасажира... тобто варто запитати таксиста, яким навігатором він користується перш ніж сідати в його авто?
ще одне не менш важливе питання стосується моралі: гадаєш давати заробляти кацаресурсам, що підпорядковані й вірно служать кремлівським *лядям - це нормально?
втім ізвозчікі, актори і хвойди відомі своєї безпринципністю
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13.05.2020 18:18 Ответить
там зазначено, що збір даних стосувався не водія таксі, а його пасажира.

а вам не кажется более логичным отслеживать по телефону человека, а не таксиста, которого он может вызвать или поймать на улице?
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13.05.2020 18:27 Ответить
а до чого тут логіка? є засоби - є й можливість, а менще засобів - менше можливостей... до патрушева зі своїми порадами і пропозиціями не пробував звертатись?
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13.05.2020 18:33 Ответить
действительно, когда это ватники и вышиватники логику использовали? Она у них всегда не при чем.
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13.05.2020 18:39 Ответить
а про "дать заработать" поговорим когда перестанут кацапский газ покупать под видом словацкого, переплачивая еще и прокладкам.
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13.05.2020 18:30 Ответить
ахаххаахах... ватоголові завжди шукають виправдання...
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13.05.2020 18:35 Ответить
вышиватники - такие же убогие тупицы как и ватники.
Какие оправдания, ты о чем? Я тебя ткнул в твой же аргумент по поводу прибыли для врага. Но вы в своем глазу бревна никогда не видите.
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13.05.2020 18:38 Ответить
недолугий крути баранку))) на більше ти не здатне
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13.05.2020 19:21 Ответить
мнение тупого нулёвки-вышиватника для меня крайне ценно
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13.05.2020 20:11 Ответить
який дивний свинорил) йому плюй межи очі, а воно рота розкриває
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13.05.2020 20:18 Ответить
это ты про себя? Так как там на счет прибыли для врага и покупки у него газа через прокладки? Съехало? Типичная тупая троляцкая "уловка", показывающая их убогих уровень.
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13.05.2020 20:22 Ответить
свинорила зациклило
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13.05.2020 20:24 Ответить
оно и видно - о себе во втором лице хрюкаешь.
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13.05.2020 20:26 Ответить
свинорил зараз почне вибухати бо я йому дещо покажу https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/tseny-na-gaz-v-evrope-upali-nije-rossiyskih
це при тому, що кацапня протягом останніх років прагне повернутися на український ринок з базовою ціною (увага!!!) 450 долл. за тисячу кубдметрів (контракт газульки 2009 р.)!!! ще наприкінці 19-го року, коли Україна закуповувала газ на європейських хабах по ринкових цінах - в районі 200 долл на опалювальний період, цапня з барського плеча пропопонувала 20 - 25 % знижки, тобто 340 - 350 долларів!!!
що таке європейський ринок газу? це суміш газу, де часка російського становить менше третини https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/19/650745/ й продовжує падати...
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13.05.2020 21:02 Ответить
ты лучше расскажи, как пэдра у кацапов газ покупал под видом словацкого
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13.05.2020 21:33 Ответить
що таке європейський ринок газу? це суміш газу, де часка російського становить менше третини https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/19/650745/ й продовжує падати...
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13.05.2020 21:39 Ответить
ты только что блеснуло своей тупостью, дав ссылку на статью, которую даже не смогло осилить. Вот тебе цитата из нее:
"Найбільша частина приросту, яку ми спостерігаємо в поточному році щодо постачань з Росії, припадає на https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/04/26/7095696/ Словаччину та Чехію - країни, які не мають прямого доступу до СПГ, і яким потрібно підготувати сховища на випадок, якщо транзит через Україну зупиниться з січня 2020 року", - сказала Марина Циганкова, аналітик ринку газу.

Т.е. прирост российского газа в Европе приходится как раз на Словакию, которая не имеет ни возможности получать сжиженный газ, и не закупает норвежский. Т.е., весь газ, который пэдра покупал через прокладки с переплатой из Словакии - кацапский.
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13.05.2020 21:46 Ответить
тууууупий свинорил нічорта не розуміє, але пнеться
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13.05.2020 22:05 Ответить
я об этом и говорю - ты ни хрена не понимаешь даже в том, на что ссылку даешь, но продолжаешь хрюкать
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13.05.2020 22:22 Ответить
свинорил - клінічний ідіот
свинорил вважає адекватним порівнювати кацапський додаток і енергосистему цілого континенту...
свинорил не розуміє принципів роботи газового хабу і структури газового ринку...
свинорил нічого не тямить в економіці, особливо що стосується руху товарів і послуг...
свинорил не знає навіть елементарних речей: будь яке майно в момент його продажу переходить у власність покупця, а частку газу видобутого на кацапщині, в Туркменії, Азейбарджані та інших країнах СНД просто НЕМОЖЛИВО прорахувати...
свинорил гадає, що можливо одномоментно перебудувати енергетичну сферу в окремій країні.

так от, для свинорилів пояснюю:
- Україна не має прямих контрактів на постачання природного газу з кацапії, тим самим позбавляючи "братушек" важелів впливу як політичного так і економічного характеру;
- водночас Європа, яка знає ціну обіцянкам кацапів, активно диверсифікує постачання енергоносіїв;
- американці добивають цапську монополію зі свого боку, а країни Близького Сходу зі свого. таким чином маємо - шалені збитки для кацарилів й наближення їхнього кінця. і це в той час, коли свинориле одоробло доводить, що його свинорила позиція абсолютно вірна й виправдовує це кацапськими ж міфами! нонсенс! одне радує, свинорил є своєрідним рудиментом, що згниє й незабаром відпаде к х*ям
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13.05.2020 22:57 Ответить
да все про тебя ясно давно - зачем так долго ты себя еще расписывал?
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13.05.2020 22:59 Ответить
свинорил вважає себе дотепним тролем, але мушу його розчарувати: воно - нікчемне створіння з рабською сутністю, яке прагне відповідальності від інших, заперечуючи відповідальність власнуююю
словом, побажаємо свинорилу https://censor.net/user/87184ому куйовдитись у власному лайні до кінця його нікчемного існування
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13.05.2020 23:05 Ответить
как хорошо ты себя описал, все твои сегодняшние высеры только подтвердили твою никчемность и ограниченность. только жовтоблакитного зачем то впутал, ты даже свое погоняло не в состоянии запомнить. эй, служивый, тебе на твоей ботоферме дали погоняло https://censor.net/user/341803, а жовтоблакитний - это тот, который тебя нынче мордой в твое же дерьмо неоднократно мокнул.
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14.05.2020 02:42 Ответить
невгамовний свинорил - нажерся #уїв і просить ще оце так свинорил, оце так #уєглот
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14.05.2020 09:13 Ответить
у поторочі безсоння? це добре
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14.05.2020 10:21 Ответить
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4840а ось і наслідки... пречудова підтримка економіки ворога
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13.05.2020 23:48 Ответить
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 5075і іщо
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13.05.2020 23:54 Ответить
свинориле щось про "второє ліцо"... воно тупіше ніж мені здавалося https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8420
але навряд йому доступні норми семантики
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13.05.2020 21:07 Ответить
По сути бестолковая херня все эти "меры"!

Нужен целый ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВРАЖЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ В ПЕРИОД АГРЕССИИ И ОККУПАЦИИ"!
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13.05.2020 17:41 Ответить
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 8270
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13.05.2020 17:43 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/24808240.html Все эти Яндкес.Карты, Яндекс.Пробки и прочие такие удобные сервисы. .
https://ibigdan.livejournal.com/24808240.html То есть ФСБ могло отслеживать перемещения украинских волонтёров, АТО-шников, активистов, журналистов, политиков, чиновников, военного руководства - даже если у них не было Яндекс.Карт на смартфоне, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали. И у которого в системе засветился номер телефона клиента ..

Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4456
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13.05.2020 17:44 Ответить
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 8585

В Windows 10 в последних релизах появилось https://ibigdan.livejournal.com/24812257.html оповещение в трее, какие фоновые приложения используют микрофон.

https://ibigdan.livejournal.com/24812257.html Так вот, привет вам от Яндекса. При этом браузер не запущен, запущено приложение создания скриншотов и Яндекс.Диск.
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13.05.2020 17:47 Ответить
Микрофон использует яндекс или яндекс использует микрофон?
Зачем тебе яндекс.браузер?
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13.05.2020 17:53 Ответить
Вольф Ларсен. Прочти текст еще раз.
Где ты там увидело, что это гб-шное говнище кому-то конкретно надо?

Это информация. Понимаешь?
Через сервисы говноЯндекса гэбня слышит и видит любого зебила.
Для главного Зебила это тоже может оказаться сюрпризом, новостью -
Ослик это юзает.
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 9156
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13.05.2020 18:23 Ответить
Мне говнище не надо.
И без запретов.
Но!!! Запрет эту задачу не решает!
VPN и заходи куда хочешь.
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13.05.2020 18:51 Ответить
ВПН - головняк.
Шаровый ВПН тормозит, тупит и отваливается, как на той же Опере.

Платный - всё реже и для московской гэбни.
Нету уже у ПедофилаВладимировича жирного бюджета.
- Нефть продаете уже ниже себестоимости, доплачиваете за ее вывоз, а то и просто сжигаете на месте добычи.
- Газ в Европе $60, а на российских ****** $67.
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13.05.2020 19:31 Ответить
Я тебе ещё раз говорю.
Запрет вопрос не решает.
Это - шароварная показуха.
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13.05.2020 19:34 Ответить
Если она шаровая - отчего ж ты еще раз напрягся?

Расслабся, бухни бояры.
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13.05.2020 19:47 Ответить
Шароварная.
Хватит бухать.
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13.05.2020 19:49 Ответить
Русский, бухай-бухай.
Бояру ты уже выжрал и набодяжил какую-то шароварную?
Ты свои шары уже варишь?
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13.05.2020 19:59 Ответить
а ты для какой показухи оделся в сталинские лампасы?
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13.05.2020 20:15 Ответить
конспирологический детский сад. если они отследят номер нужного человека потому, что он отразился у таксиста, то что мешает просто отслеживать сам номер нужного им человека?
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13.05.2020 18:15 Ответить
Детинушка, "отслеживать сам номер" - это лишь следовать по местам, где "клиент" был какое-то время назад.
И это только в случае постоянного доступа к соответствующему ресурсу компании-оператора. Это возможно на России, но в Украине у московской гэбни с этим таки проблемы. Ты это и по себе знаешь.

Толи дело заказ такси - сразу гэбня знает куда клиент прибудет и на чем.
Клиента можно и задержать в пути, нарисовать ему "пробки" на дорогах и отправить по своему "зеленому" маршруту.
Московская гэбня мечтает слушать всех и играть "пробками" против ВСУ, полиции, спасателей, против Украины.

Так, что - ЯНД ПНХ. И ты вместе с ним.
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13.05.2020 19:08 Ответить
шож тебя в омерике так папужали огенды ФСБ? по ночам усыраешься от страху? под кровать не заглядывай - они там точно сидят.
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13.05.2020 19:16 Ответить
То есть, ты со всем согласен и ворча уходишь нахер.
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13.05.2020 19:40 Ответить
нахер ты давно ушел и, сидя в омериках, уссыкаешься от страха перед кацапскими фсб-шниками.
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13.05.2020 20:09 Ответить
Ворчи-ворчи, идущий нахер кацапский фсб-шник **************.
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13.05.2020 20:15 Ответить
какая длинная у тебя подпись
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13.05.2020 20:19 Ответить
Ты ж уже сходил и вернулся?
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13.05.2020 20:23 Ответить
Иди и не оглядывайся -
Рада продлила санкции против российских соцсетей.
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13.05.2020 20:19 Ответить
охренеть, как теперь вышиватники заживут в омеригах
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13.05.2020 20:21 Ответить
Та то такэ.
Главное, у тебя на херу жизнь беззаботная.
Ты ж хорошо питаешся?
С солью кушаешь или без соли?
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13.05.2020 20:28 Ответить
Це буде правильне рішення. А чому самі цього не зробили, а чекали пока "Голос" підштовхне?
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13.05.2020 17:48 Ответить
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4703
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13.05.2020 17:52 Ответить
Поезда не ездят , самолеты не летают с загранпаспортом и без одноклассников и яндекса , ничего как то и не заметно и вот чрез Беларусь не попасть без загранпаспорта в рашу, потихоньку обрезаем.А с остальным Миром пожалуйста .
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13.05.2020 17:52 Ответить
"В "Слуге народа" предложили обложить украинцев новым налогом". В Верховной Раде предложили ввести новый налог для украинцев под предлогом развития культуры. Об этом в среду, 13 мая, рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. По е словам, депутаты президентской партии считают, что существующих налогов не хватает на полноценное финансирование культурной сферы.Проблема заключается в том, что эта сфера сильно пострадала из-за карантинных ограничений. В связи с этим депутаты рассматривают возможность введения дополнительных мер для поддержки тех, кто в ней работает.В частности, рассматривается возможность снижения арендной платы для кинотеатров, которые не могут работать во время карантина.

Еще одним возможным шагом депутаты назвали введение нового единого налога для украинцев.
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13.05.2020 18:27 Ответить
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения......

Интересно, а почему такая активность в высших эшелонах власти к вопросу о блокировке пары недосайтов? Да все просто, жаба душит. Пеца не хило поимел за это от своего единоверца Марика Цукерберга. Придурки с одноклассников ринулись в фейсбук, а их миллионы) И заметим, зачем то временно заблокировали, ну зачем - понятно. Теперь зебилов жаба душит блокировать на халяву
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13.05.2020 18:29 Ответить
Да ніхто нікуди не ринувся. Всі хто сидів сидять там і понині через VPN. Якийсь ефект був максимум протягом 2х-3х місяців, а далі все повернулося на круги своя.
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13.05.2020 18:45 Ответить
я понимаю у вас на россии рвет днища, что никто в Украине особо не пользуется помойками мейл сру и херняндексом. но если отмотать десяток лет назад, то когда эти фсб говноконторы заходили на рынок Украины, они демпинговыми ценами уничтожили наш рынок., в первую очередь качественного контента. так что за что кацапы получили заслуженную гранату.
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13.05.2020 18:48 Ответить
В Украине есть своя собственная социальная сеть?
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13.05.2020 18:51 Ответить
Нема, у нас ФСБ не має стільки грошей.
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13.05.2020 18:57 Ответить
Цензор. Чем тебе не социальная сеть? Здесь есть все. И даже больше.
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13.05.2020 18:58 Ответить
Цензор политизирован. Здесь нельзя обсудить тему не связанные с тематикой сайта.
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13.05.2020 19:03 Ответить
Мда ******** тут нелегко.
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13.05.2020 19:09 Ответить
Ты сейчас типа жалуешься?
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13.05.2020 19:11 Ответить
Походу это ты типа жалуешься.
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13.05.2020 19:14 Ответить
Весь сегмент российских сайтов должен быть заблокирован, так как кроме вранья и попыток уничтожить украинцев не несёт.
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13.05.2020 19:13 Ответить
патриоты сраные, мразота кацапская...созывают раду, чтоб снять с себя ответственность, мол смотри, кремль, мы ж тут не при делах ...
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13.05.2020 19:43 Ответить
Ну а чому б Раду Безпеки ООН не скликати заради такого діла ? Питання ж планетарного масштабу ! Я б іще покликав на допомогу ілюмінатів, Сороса, масонів, мормонів і Санта Клауса.
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13.05.2020 21:18 Ответить
 
 