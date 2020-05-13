Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив підготувати розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови №3319 про звернення до Ради з питань національної безпеки та оборони про продовження блокування низки російських інтернет-ресурсів та соціальних мереж.

Відповідна заява від Разумкова прозвучала під час позачергового пленарного засідання 13 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прошу апарат підготувати відповідне розпорядження", - сказав спікер.

Ініціатором проведення другого за день позачергового засідання Верховної Ради виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Раніше з ініціативи народного депутата фракції "Голос" Романа Лозинського було зібрано 156 підписів для проведення позачергового засідання з питання ухвалення постанови про звернення до РНБО з рекомендацією продовжити блокування низки російських інтернет-сервісів і соціальних мереж.

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