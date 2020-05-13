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Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж

Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив підготувати розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови №3319 про звернення до Ради з питань національної безпеки та оборони про продовження блокування низки російських інтернет-ресурсів та соціальних мереж.

Відповідна заява від Разумкова прозвучала під час позачергового пленарного засідання 13 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прошу апарат підготувати відповідне розпорядження", - сказав спікер.

Ініціатором проведення другого за день позачергового засідання Верховної Ради виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Раніше з ініціативи народного депутата фракції "Голос" Романа Лозинського було зібрано 156 підписів для проведення позачергового засідання з питання ухвалення постанови про звернення до РНБО з рекомендацією продовжити блокування низки російських інтернет-сервісів і соціальних мереж.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про продовження заборони російських соцмереж: "РНБО вже все зробила. Чекайте на указ президента"

Автор: 

ВР (15077) позачергове засідання (223) соціальні мережі (1194) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+12
а когда росийские сериалы на г+г запретят ?
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13.05.2020 17:39 Відповісти
+6
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 8270
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13.05.2020 17:43 Відповісти
+6
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4703
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13.05.2020 17:52 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
запретили навечно и все..шо там созывать????
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13.05.2020 17:34 Відповісти
тем более, что все, кто хотел, давно туда вернулись. многие и не уходили.
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13.05.2020 17:41 Відповісти
И жить стало сразу и лучше, и веселее... (sarcasm)
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13.05.2020 17:51 Відповісти
а когда росийские сериалы на г+г запретят ?
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13.05.2020 17:39 Відповісти
Ну таке скажеш- серіали (особливо рассєйські) -це святе для Бубончика! Руки прочьььь!!!!
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13.05.2020 18:20 Відповісти
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 9715
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13.05.2020 17:48 Відповісти
аргументи по наданим користувачем https://censor.net/user/455208 фактам є?
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13.05.2020 17:57 Відповісти
наверное, для кого то это имеет значение, но обычному водителю (обслуживающему потребительские нужды населения), которому нужен проезд по адресу в принципе это до сраки, что в параше узнают, как он забрал пьяную компанию на Лобановского и отвез на Драйзера. Военным, волонтерам, политикам и прочим, кто опасается отслеживания своих маршрутов - не пользоваться.
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13.05.2020 18:01 Відповісти
гм... там зазначено, що збір даних стосувався не водія таксі, а його пасажира... тобто варто запитати таксиста, яким навігатором він користується перш ніж сідати в його авто?
ще одне не менш важливе питання стосується моралі: гадаєш давати заробляти кацаресурсам, що підпорядковані й вірно служать кремлівським *лядям - це нормально?
втім ізвозчікі, актори і хвойди відомі своєї безпринципністю
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13.05.2020 18:18 Відповісти
там зазначено, що збір даних стосувався не водія таксі, а його пасажира.

а вам не кажется более логичным отслеживать по телефону человека, а не таксиста, которого он может вызвать или поймать на улице?
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13.05.2020 18:27 Відповісти
а до чого тут логіка? є засоби - є й можливість, а менще засобів - менше можливостей... до патрушева зі своїми порадами і пропозиціями не пробував звертатись?
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13.05.2020 18:33 Відповісти
действительно, когда это ватники и вышиватники логику использовали? Она у них всегда не при чем.
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13.05.2020 18:39 Відповісти
а про "дать заработать" поговорим когда перестанут кацапский газ покупать под видом словацкого, переплачивая еще и прокладкам.
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13.05.2020 18:30 Відповісти
ахаххаахах... ватоголові завжди шукають виправдання...
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13.05.2020 18:35 Відповісти
вышиватники - такие же убогие тупицы как и ватники.
Какие оправдания, ты о чем? Я тебя ткнул в твой же аргумент по поводу прибыли для врага. Но вы в своем глазу бревна никогда не видите.
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13.05.2020 18:38 Відповісти
недолугий крути баранку))) на більше ти не здатне
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13.05.2020 19:21 Відповісти
мнение тупого нулёвки-вышиватника для меня крайне ценно
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13.05.2020 20:11 Відповісти
який дивний свинорил) йому плюй межи очі, а воно рота розкриває
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13.05.2020 20:18 Відповісти
это ты про себя? Так как там на счет прибыли для врага и покупки у него газа через прокладки? Съехало? Типичная тупая троляцкая "уловка", показывающая их убогих уровень.
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13.05.2020 20:22 Відповісти
свинорила зациклило
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13.05.2020 20:24 Відповісти
оно и видно - о себе во втором лице хрюкаешь.
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13.05.2020 20:26 Відповісти
свинорил зараз почне вибухати бо я йому дещо покажу https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/tseny-na-gaz-v-evrope-upali-nije-rossiyskih
це при тому, що кацапня протягом останніх років прагне повернутися на український ринок з базовою ціною (увага!!!) 450 долл. за тисячу кубдметрів (контракт газульки 2009 р.)!!! ще наприкінці 19-го року, коли Україна закуповувала газ на європейських хабах по ринкових цінах - в районі 200 долл на опалювальний період, цапня з барського плеча пропопонувала 20 - 25 % знижки, тобто 340 - 350 долларів!!!
що таке європейський ринок газу? це суміш газу, де часка російського становить менше третини https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/19/650745/ й продовжує падати...
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13.05.2020 21:02 Відповісти
ты лучше расскажи, как пэдра у кацапов газ покупал под видом словацкого
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13.05.2020 21:33 Відповісти
що таке європейський ринок газу? це суміш газу, де часка російського становить менше третини https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/19/650745/ й продовжує падати...
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13.05.2020 21:39 Відповісти
ты только что блеснуло своей тупостью, дав ссылку на статью, которую даже не смогло осилить. Вот тебе цитата из нее:
"Найбільша частина приросту, яку ми спостерігаємо в поточному році щодо постачань з Росії, припадає на https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/04/26/7095696/ Словаччину та Чехію - країни, які не мають прямого доступу до СПГ, і яким потрібно підготувати сховища на випадок, якщо транзит через Україну зупиниться з січня 2020 року", - сказала Марина Циганкова, аналітик ринку газу.

Т.е. прирост российского газа в Европе приходится как раз на Словакию, которая не имеет ни возможности получать сжиженный газ, и не закупает норвежский. Т.е., весь газ, который пэдра покупал через прокладки с переплатой из Словакии - кацапский.
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13.05.2020 21:46 Відповісти
тууууупий свинорил нічорта не розуміє, але пнеться
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13.05.2020 22:05 Відповісти
я об этом и говорю - ты ни хрена не понимаешь даже в том, на что ссылку даешь, но продолжаешь хрюкать
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13.05.2020 22:22 Відповісти
свинорил - клінічний ідіот
свинорил вважає адекватним порівнювати кацапський додаток і енергосистему цілого континенту...
свинорил не розуміє принципів роботи газового хабу і структури газового ринку...
свинорил нічого не тямить в економіці, особливо що стосується руху товарів і послуг...
свинорил не знає навіть елементарних речей: будь яке майно в момент його продажу переходить у власність покупця, а частку газу видобутого на кацапщині, в Туркменії, Азейбарджані та інших країнах СНД просто НЕМОЖЛИВО прорахувати...
свинорил гадає, що можливо одномоментно перебудувати енергетичну сферу в окремій країні.

так от, для свинорилів пояснюю:
- Україна не має прямих контрактів на постачання природного газу з кацапії, тим самим позбавляючи "братушек" важелів впливу як політичного так і економічного характеру;
- водночас Європа, яка знає ціну обіцянкам кацапів, активно диверсифікує постачання енергоносіїв;
- американці добивають цапську монополію зі свого боку, а країни Близького Сходу зі свого. таким чином маємо - шалені збитки для кацарилів й наближення їхнього кінця. і це в той час, коли свинориле одоробло доводить, що його свинорила позиція абсолютно вірна й виправдовує це кацапськими ж міфами! нонсенс! одне радує, свинорил є своєрідним рудиментом, що згниє й незабаром відпаде к х*ям
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13.05.2020 22:57 Відповісти
да все про тебя ясно давно - зачем так долго ты себя еще расписывал?
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13.05.2020 22:59 Відповісти
свинорил вважає себе дотепним тролем, але мушу його розчарувати: воно - нікчемне створіння з рабською сутністю, яке прагне відповідальності від інших, заперечуючи відповідальність власнуююю
словом, побажаємо свинорилу https://censor.net/user/87184ому куйовдитись у власному лайні до кінця його нікчемного існування
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13.05.2020 23:05 Відповісти
как хорошо ты себя описал, все твои сегодняшние высеры только подтвердили твою никчемность и ограниченность. только жовтоблакитного зачем то впутал, ты даже свое погоняло не в состоянии запомнить. эй, служивый, тебе на твоей ботоферме дали погоняло https://censor.net/user/341803, а жовтоблакитний - это тот, который тебя нынче мордой в твое же дерьмо неоднократно мокнул.
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14.05.2020 02:42 Відповісти
невгамовний свинорил - нажерся #уїв і просить ще оце так свинорил, оце так #уєглот
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14.05.2020 09:13 Відповісти
у поторочі безсоння? це добре
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14.05.2020 10:21 Відповісти
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4840а ось і наслідки... пречудова підтримка економіки ворога
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13.05.2020 23:48 Відповісти
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 5075і іщо
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13.05.2020 23:54 Відповісти
свинориле щось про "второє ліцо"... воно тупіше ніж мені здавалося https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=8420
але навряд йому доступні норми семантики
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13.05.2020 21:07 Відповісти
По сути бестолковая херня все эти "меры"!

Нужен целый ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВРАЖЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ В ПЕРИОД АГРЕССИИ И ОККУПАЦИИ"!
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13.05.2020 17:41 Відповісти
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 8270
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13.05.2020 17:43 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/24808240.html Все эти Яндкес.Карты, Яндекс.Пробки и прочие такие удобные сервисы. .
https://ibigdan.livejournal.com/24808240.html То есть ФСБ могло отслеживать перемещения украинских волонтёров, АТО-шников, активистов, журналистов, политиков, чиновников, военного руководства - даже если у них не было Яндекс.Карт на смартфоне, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали. И у которого в системе засветился номер телефона клиента ..

Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4456
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13.05.2020 17:44 Відповісти
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 8585

В Windows 10 в последних релизах появилось https://ibigdan.livejournal.com/24812257.html оповещение в трее, какие фоновые приложения используют микрофон.

https://ibigdan.livejournal.com/24812257.html Так вот, привет вам от Яндекса. При этом браузер не запущен, запущено приложение создания скриншотов и Яндекс.Диск.
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13.05.2020 17:47 Відповісти
Микрофон использует яндекс или яндекс использует микрофон?
Зачем тебе яндекс.браузер?
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13.05.2020 17:53 Відповісти
Вольф Ларсен. Прочти текст еще раз.
Где ты там увидело, что это гб-шное говнище кому-то конкретно надо?

Это информация. Понимаешь?
Через сервисы говноЯндекса гэбня слышит и видит любого зебила.
Для главного Зебила это тоже может оказаться сюрпризом, новостью -
Ослик это юзает.
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 9156
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13.05.2020 18:23 Відповісти
Мне говнище не надо.
И без запретов.
Но!!! Запрет эту задачу не решает!
VPN и заходи куда хочешь.
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13.05.2020 18:51 Відповісти
ВПН - головняк.
Шаровый ВПН тормозит, тупит и отваливается, как на той же Опере.

Платный - всё реже и для московской гэбни.
Нету уже у ПедофилаВладимировича жирного бюджета.
- Нефть продаете уже ниже себестоимости, доплачиваете за ее вывоз, а то и просто сжигаете на месте добычи.
- Газ в Европе $60, а на российских ****** $67.
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13.05.2020 19:31 Відповісти
Я тебе ещё раз говорю.
Запрет вопрос не решает.
Это - шароварная показуха.
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13.05.2020 19:34 Відповісти
Если она шаровая - отчего ж ты еще раз напрягся?

Расслабся, бухни бояры.
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13.05.2020 19:47 Відповісти
Шароварная.
Хватит бухать.
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13.05.2020 19:49 Відповісти
Русский, бухай-бухай.
Бояру ты уже выжрал и набодяжил какую-то шароварную?
Ты свои шары уже варишь?
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13.05.2020 19:59 Відповісти
а ты для какой показухи оделся в сталинские лампасы?
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13.05.2020 20:15 Відповісти
конспирологический детский сад. если они отследят номер нужного человека потому, что он отразился у таксиста, то что мешает просто отслеживать сам номер нужного им человека?
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13.05.2020 18:15 Відповісти
Детинушка, "отслеживать сам номер" - это лишь следовать по местам, где "клиент" был какое-то время назад.
И это только в случае постоянного доступа к соответствующему ресурсу компании-оператора. Это возможно на России, но в Украине у московской гэбни с этим таки проблемы. Ты это и по себе знаешь.

Толи дело заказ такси - сразу гэбня знает куда клиент прибудет и на чем.
Клиента можно и задержать в пути, нарисовать ему "пробки" на дорогах и отправить по своему "зеленому" маршруту.
Московская гэбня мечтает слушать всех и играть "пробками" против ВСУ, полиции, спасателей, против Украины.

Так, что - ЯНД ПНХ. И ты вместе с ним.
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13.05.2020 19:08 Відповісти
шож тебя в омерике так папужали огенды ФСБ? по ночам усыраешься от страху? под кровать не заглядывай - они там точно сидят.
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13.05.2020 19:16 Відповісти
То есть, ты со всем согласен и ворча уходишь нахер.
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13.05.2020 19:40 Відповісти
нахер ты давно ушел и, сидя в омериках, уссыкаешься от страха перед кацапскими фсб-шниками.
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13.05.2020 20:09 Відповісти
Ворчи-ворчи, идущий нахер кацапский фсб-шник **************.
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13.05.2020 20:15 Відповісти
какая длинная у тебя подпись
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13.05.2020 20:19 Відповісти
Ты ж уже сходил и вернулся?
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13.05.2020 20:23 Відповісти
Иди и не оглядывайся -
Рада продлила санкции против российских соцсетей.
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13.05.2020 20:19 Відповісти
охренеть, как теперь вышиватники заживут в омеригах
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13.05.2020 20:21 Відповісти
Та то такэ.
Главное, у тебя на херу жизнь беззаботная.
Ты ж хорошо питаешся?
С солью кушаешь или без соли?
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13.05.2020 20:28 Відповісти
Це буде правильне рішення. А чому самі цього не зробили, а чекали пока "Голос" підштовхне?
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13.05.2020 17:48 Відповісти
Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж - Цензор.НЕТ 4703
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13.05.2020 17:52 Відповісти
Поезда не ездят , самолеты не летают с загранпаспортом и без одноклассников и яндекса , ничего как то и не заметно и вот чрез Беларусь не попасть без загранпаспорта в рашу, потихоньку обрезаем.А с остальным Миром пожалуйста .
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13.05.2020 17:52 Відповісти
"В "Слуге народа" предложили обложить украинцев новым налогом". В Верховной Раде предложили ввести новый налог для украинцев под предлогом развития культуры. Об этом в среду, 13 мая, рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. По е словам, депутаты президентской партии считают, что существующих налогов не хватает на полноценное финансирование культурной сферы.Проблема заключается в том, что эта сфера сильно пострадала из-за карантинных ограничений. В связи с этим депутаты рассматривают возможность введения дополнительных мер для поддержки тех, кто в ней работает.В частности, рассматривается возможность снижения арендной платы для кинотеатров, которые не могут работать во время карантина.

Еще одним возможным шагом депутаты назвали введение нового единого налога для украинцев.
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13.05.2020 18:27 Відповісти
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил подготовить распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента для рассмотрения......

Интересно, а почему такая активность в высших эшелонах власти к вопросу о блокировке пары недосайтов? Да все просто, жаба душит. Пеца не хило поимел за это от своего единоверца Марика Цукерберга. Придурки с одноклассников ринулись в фейсбук, а их миллионы) И заметим, зачем то временно заблокировали, ну зачем - понятно. Теперь зебилов жаба душит блокировать на халяву
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13.05.2020 18:29 Відповісти
Да ніхто нікуди не ринувся. Всі хто сидів сидять там і понині через VPN. Якийсь ефект був максимум протягом 2х-3х місяців, а далі все повернулося на круги своя.
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13.05.2020 18:45 Відповісти
я понимаю у вас на россии рвет днища, что никто в Украине особо не пользуется помойками мейл сру и херняндексом. но если отмотать десяток лет назад, то когда эти фсб говноконторы заходили на рынок Украины, они демпинговыми ценами уничтожили наш рынок., в первую очередь качественного контента. так что за что кацапы получили заслуженную гранату.
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13.05.2020 18:48 Відповісти
В Украине есть своя собственная социальная сеть?
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13.05.2020 18:51 Відповісти
Нема, у нас ФСБ не має стільки грошей.
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13.05.2020 18:57 Відповісти
Цензор. Чем тебе не социальная сеть? Здесь есть все. И даже больше.
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13.05.2020 18:58 Відповісти
Цензор политизирован. Здесь нельзя обсудить тему не связанные с тематикой сайта.
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13.05.2020 19:03 Відповісти
Мда ******** тут нелегко.
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13.05.2020 19:09 Відповісти
Ты сейчас типа жалуешься?
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13.05.2020 19:11 Відповісти
Походу это ты типа жалуешься.
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13.05.2020 19:14 Відповісти
Весь сегмент российских сайтов должен быть заблокирован, так как кроме вранья и попыток уничтожить украинцев не несёт.
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13.05.2020 19:13 Відповісти
патриоты сраные, мразота кацапская...созывают раду, чтоб снять с себя ответственность, мол смотри, кремль, мы ж тут не при делах ...
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13.05.2020 19:43 Відповісти
Ну а чому б Раду Безпеки ООН не скликати заради такого діла ? Питання ж планетарного масштабу ! Я б іще покликав на допомогу ілюмінатів, Сороса, масонів, мормонів і Санта Клауса.
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13.05.2020 21:18 Відповісти
 
 