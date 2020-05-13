Разумков скликає Раду для продовження блокування російських соцмереж
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив підготувати розпорядження про проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови №3319 про звернення до Ради з питань національної безпеки та оборони про продовження блокування низки російських інтернет-ресурсів та соціальних мереж.
Відповідна заява від Разумкова прозвучала під час позачергового пленарного засідання 13 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Прошу апарат підготувати відповідне розпорядження", - сказав спікер.
Ініціатором проведення другого за день позачергового засідання Верховної Ради виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Раніше з ініціативи народного депутата фракції "Голос" Романа Лозинського було зібрано 156 підписів для проведення позачергового засідання з питання ухвалення постанови про звернення до РНБО з рекомендацією продовжити блокування низки російських інтернет-сервісів і соціальних мереж.
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ще одне не менш важливе питання стосується моралі: гадаєш давати заробляти кацаресурсам, що підпорядковані й вірно служать кремлівським *лядям - це нормально?
втім ізвозчікі, актори і хвойди відомі своєї безпринципністю
а вам не кажется более логичным отслеживать по телефону человека, а не таксиста, которого он может вызвать или поймать на улице?
Какие оправдания, ты о чем? Я тебя ткнул в твой же аргумент по поводу прибыли для врага. Но вы в своем глазу бревна никогда не видите.
це при тому, що кацапня протягом останніх років прагне повернутися на український ринок з базовою ціною (увага!!!) 450 долл. за тисячу кубдметрів (контракт газульки 2009 р.)!!! ще наприкінці 19-го року, коли Україна закуповувала газ на європейських хабах по ринкових цінах - в районі 200 долл на опалювальний період, цапня з барського плеча пропопонувала 20 - 25 % знижки, тобто 340 - 350 долларів!!!
що таке європейський ринок газу? це суміш газу, де часка російського становить менше третини https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/19/650745/ й продовжує падати...
"Найбільша частина приросту, яку ми спостерігаємо в поточному році щодо постачань з Росії, припадає на https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/04/26/7095696/ Словаччину та Чехію - країни, які не мають прямого доступу до СПГ, і яким потрібно підготувати сховища на випадок, якщо транзит через Україну зупиниться з січня 2020 року", - сказала Марина Циганкова, аналітик ринку газу.
Т.е. прирост российского газа в Европе приходится как раз на Словакию, которая не имеет ни возможности получать сжиженный газ, и не закупает норвежский. Т.е., весь газ, который пэдра покупал через прокладки с переплатой из Словакии - кацапский.
свинорил вважає адекватним порівнювати кацапський додаток і енергосистему цілого континенту...
свинорил не розуміє принципів роботи газового хабу і структури газового ринку...
свинорил нічого не тямить в економіці, особливо що стосується руху товарів і послуг...
свинорил не знає навіть елементарних речей: будь яке майно в момент його продажу переходить у власність покупця, а частку газу видобутого на кацапщині, в Туркменії, Азейбарджані та інших країнах СНД просто НЕМОЖЛИВО прорахувати...
свинорил гадає, що можливо одномоментно перебудувати енергетичну сферу в окремій країні.
так от, для свинорилів пояснюю:
- Україна не має прямих контрактів на постачання природного газу з кацапії, тим самим позбавляючи "братушек" важелів впливу як політичного так і економічного характеру;
- водночас Європа, яка знає ціну обіцянкам кацапів, активно диверсифікує постачання енергоносіїв;
- американці добивають цапську монополію зі свого боку, а країни Близького Сходу зі свого. таким чином маємо - шалені збитки для кацарилів й наближення їхнього кінця. і це в той час, коли свинориле одоробло доводить, що його свинорила позиція абсолютно вірна й виправдовує це кацапськими ж міфами! нонсенс! одне радує, свинорил є своєрідним рудиментом, що згниє й незабаром відпаде к х*ям
словом, побажаємо свинорилу https://censor.net/user/87184ому куйовдитись у власному лайні до кінця його нікчемного існування
але навряд йому доступні норми семантики
Нужен целый ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВРАЖЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ В ПЕРИОД АГРЕССИИ И ОККУПАЦИИ"!
https://ibigdan.livejournal.com/24808240.html То есть ФСБ могло отслеживать перемещения украинских волонтёров, АТО-шников, активистов, журналистов, политиков, чиновников, военного руководства - даже если у них не было Яндекс.Карт на смартфоне, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали. И у которого в системе засветился номер телефона клиента ..
В Windows 10 в последних релизах появилось https://ibigdan.livejournal.com/24812257.html оповещение в трее, какие фоновые приложения используют микрофон.
https://ibigdan.livejournal.com/24812257.html Так вот, привет вам от Яндекса. При этом браузер не запущен, запущено приложение создания скриншотов и Яндекс.Диск.
Зачем тебе яндекс.браузер?
Где ты там увидело, что это гб-шное говнище кому-то конкретно надо?
Это информация. Понимаешь?
Через сервисы говноЯндекса гэбня слышит и видит любого зебила.
Для главного Зебила это тоже может оказаться сюрпризом, новостью -
Ослик это юзает.
И без запретов.
Но!!! Запрет эту задачу не решает!
VPN и заходи куда хочешь.
Шаровый ВПН тормозит, тупит и отваливается, как на той же Опере.
Платный - всё реже и для московской гэбни.
Нету уже у ПедофилаВладимировича жирного бюджета.
- Нефть продаете уже ниже себестоимости, доплачиваете за ее вывоз, а то и просто сжигаете на месте добычи.
- Газ в Европе $60, а на российских ****** $67.
Запрет вопрос не решает.
Это - шароварная показуха.
Расслабся, бухни бояры.
Хватит бухать.
Бояру ты уже выжрал и набодяжил какую-то шароварную?
Ты свои шары уже варишь?
И это только в случае постоянного доступа к соответствующему ресурсу компании-оператора. Это возможно на России, но в Украине у московской гэбни с этим таки проблемы. Ты это и по себе знаешь.
Толи дело заказ такси - сразу гэбня знает куда клиент прибудет и на чем.
Клиента можно и задержать в пути, нарисовать ему "пробки" на дорогах и отправить по своему "зеленому" маршруту.
Московская гэбня мечтает слушать всех и играть "пробками" против ВСУ, полиции, спасателей, против Украины.
Так, что - ЯНД ПНХ. И ты вместе с ним.
Рада продлила санкции против российских соцсетей.
Главное, у тебя на херу жизнь беззаботная.
Ты ж хорошо питаешся?
С солью кушаешь или без соли?
Еще одним возможным шагом депутаты назвали введение нового единого налога для украинцев.
Интересно, а почему такая активность в высших эшелонах власти к вопросу о блокировке пары недосайтов? Да все просто, жаба душит. Пеца не хило поимел за это от своего единоверца Марика Цукерберга. Придурки с одноклассников ринулись в фейсбук, а их миллионы) И заметим, зачем то временно заблокировали, ну зачем - понятно. Теперь зебилов жаба душит блокировать на халяву