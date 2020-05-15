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Сытник подтвердил, что сотрудник НАБУ Калужинский является его кумом

Сытник подтвердил, что сотрудник НАБУ Калужинский является его кумом

Директор НАБУ подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом, но стал им еще до назначения Артема Сытника на нынешнюю должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник сообщил в эфире hromadske.

"Да", - сказал директор НАБУ, отвечая на вопрос журналиста о достоверности информации относительно того, является ли Калужинский его кумом,

При этом Сытник уточнил, что они стали кумовьями еще до того, как его назначили в НАБУ.

"Он (Калужинский – ред.) проходил конкурс, и общественный совет также этот факт исследовал. И там достаточно жестко был подход к отбору", – отметил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня пытаются уволить за-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник

Автор: 

НАБУ (4242) кумовство (35) Сытник (958)


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Топ комментарии
+7
Куми,свати,брати... і т.д і т.п !!)))
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15.05.2020 00:22 Ответить
+5
Мико́ла Васи́льович Го́голь (рос. Николай Васильевич Гоголь; прізвище при народженні Яно́вський, з 1821 року - Го́голь-Яно́вський; 20 березня [1 квітня] 1809 року, Сорочинці, нині Великі Сорочинці, поблизу Полтави, Україна, Російська імперія - 21 лютого [4 березня] 1852 року, Москва) - російськомовний письменник українського походження[7][8][9][10][11][12][13][14]. Походить з козацько-старшинського роду Гоголів-Яновських[15].Микола Васильович Гоголь народився 20 березня (1 квітня) 1809 року (за іншими даними 19 березня (31 березня) 1809[17]) в містечку Великі Сорочинці Полтавської губернії. Миколою його назвали на честь чудотворної ікони Святого Миколая[18]. Згідно з сімейними переказами він походив із старовинного українського козацького роду і був нащадком відомого козака Остапа Гоголя, що був наприкінці XVII століття гетьманом Правобережної України. У смутні часи української історії деякі з його предків приставали і до шляхти, і ще дід Гоголя, Панас Дем'янович Гоголь-Яновський (1738-1805), писав в офіційному папері, що «його предки, прізвищем Гоголь, польської нації[19]
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15.05.2020 00:39 Ответить
+5
Це ми вже живемо по-новому чи ще ніт?
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15.05.2020 00:40 Ответить
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Куми,свати,брати... і т.д і т.п !!)))
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15.05.2020 00:22 Ответить
Так кумовство или нет, не путайте
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15.05.2020 00:23 Ответить
"Да, беру! Но чем - борзыми щенками! Это же совсем другое дело!" (С) Гоголь, русский писатель.
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15.05.2020 00:24 Ответить
Цікаво? Гоголь українець ,чи "русский" ??? )))
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15.05.2020 00:29 Ответить
У вас дислексия? Не можете прочитать простое предложение? Между прочим, сам себя НВГ называл русским человеком (и если вы читали его произведения, даже вспомните, где именно). Что, подгорает? ))
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15.05.2020 00:32 Ответить
Мико́ла Васи́льович Го́голь (рос. Николай Васильевич Гоголь; прізвище при народженні Яно́вський, з 1821 року - Го́голь-Яно́вський; 20 березня [1 квітня] 1809 року, Сорочинці, нині Великі Сорочинці, поблизу Полтави, Україна, Російська імперія - 21 лютого [4 березня] 1852 року, Москва) - російськомовний письменник українського походження[7][8][9][10][11][12][13][14]. Походить з козацько-старшинського роду Гоголів-Яновських[15].Микола Васильович Гоголь народився 20 березня (1 квітня) 1809 року (за іншими даними 19 березня (31 березня) 1809[17]) в містечку Великі Сорочинці Полтавської губернії. Миколою його назвали на честь чудотворної ікони Святого Миколая[18]. Згідно з сімейними переказами він походив із старовинного українського козацького роду і був нащадком відомого козака Остапа Гоголя, що був наприкінці XVII століття гетьманом Правобережної України. У смутні часи української історії деякі з його предків приставали і до шляхти, і ще дід Гоголя, Панас Дем'янович Гоголь-Яновський (1738-1805), писав в офіційному папері, що «його предки, прізвищем Гоголь, польської нації[19]
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15.05.2020 00:39 Ответить
Ні шановний ,це наслідки асиміляціі українців Московщиною !))
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15.05.2020 00:50 Ответить
Наивная...
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15.05.2020 00:55 Ответить
Було б добре ,якби так !!))
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15.05.2020 01:03 Ответить
Ви навели дуже серйозний аргумент. Обгрунтуйте своє твердження документами і доведеними фактами.
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15.05.2020 01:07 Ответить
Подгорает у разной кацапской мрази,которая обзывает "рюськими" всех подряд.
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15.05.2020 04:06 Ответить
Кум це родич?
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15.05.2020 00:25 Ответить
Як для куми, то найближчий !!)))
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15.05.2020 00:26 Ответить
Бггггг....
А в ответ тишина! Где же недовольные зрадофилы и возмущающиеся правые?!
В каком сортире они прячутся?
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15.05.2020 00:37 Ответить
В сортире фабрики им. К.Маркса?
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15.05.2020 04:12 Ответить
Це ми вже живемо по-новому чи ще ніт?
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15.05.2020 00:40 Ответить
Думаю, що по-новому буде після того, як у зебілів закінчаться всі гроші.
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15.05.2020 00:42 Ответить
Сначала они закончатся у всех нас..
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15.05.2020 00:47 Ответить
Більшість з них бідні та вони ще мало заробляють, тому у них раніше закінчаться гроші
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15.05.2020 00:58 Ответить
Вони, таки да.
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15.05.2020 01:32 Ответить
В общем это не Сытник кума привел, а кум Сытника. Если бы не гроши кума - интеллект Сытника позволил бы ему стать разве что водосточной трубой. А опытный сантехник кум эту пустую трубу взял и присобачил к НАБУ.
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15.05.2020 02:12 Ответить
Сытник думает что если они стали кумовьями "до того как.." то это что-то меняет? Дебил.
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15.05.2020 04:04 Ответить
Кум у Сытника - самый честный человек. Вот и справка от Сытника даже есть.
Эти два подлеца, до НАБУ служили в прокуратуре вместе. И что кум Сытник куму Калужинскому задницу в грязных делах не прикрывал? Был безпристрастным?
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15.05.2020 05:55 Ответить
Директор НАБУ подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом, но стал им (кумом) еще до назначения Артема Сытника на нынешнюю должность...

Всё верно...
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15.05.2020 06:10 Ответить
Я к т.н. кумовству отношусь нейтрально - люди проводят на работе значительную, а иногда и бОльшую часть жизни. Естественно, что круг друзей и общения у них формируется прежде всего там. Если при этом ты покрестил ребёнка у друга с работы, что в этом такого плохого ? Ответ : да ничего.

Проблема, если куму-подчинённому потом кум-начальник какое-то незаконное содействие устраивает (необоснованное повышение по службе, выплата незаработанных премий и т.д.), но в статье об этом ничего нет. Просто ляпнули "а у Сытника кум в НАБУ". НУ И ЧТО ?
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15.05.2020 09:57 Ответить
 
 