Сытник подтвердил, что сотрудник НАБУ Калужинский является его кумом
Директор НАБУ подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом, но стал им еще до назначения Артема Сытника на нынешнюю должность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник сообщил в эфире hromadske.
"Да", - сказал директор НАБУ, отвечая на вопрос журналиста о достоверности информации относительно того, является ли Калужинский его кумом,
При этом Сытник уточнил, что они стали кумовьями еще до того, как его назначили в НАБУ.
"Он (Калужинский – ред.) проходил конкурс, и общественный совет также этот факт исследовал. И там достаточно жестко был подход к отбору", – отметил Сытник.
Топ комментарии
+7 Ритта Рыжук
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+5 Ali Hasan
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+5 Welt Schmerz
показать весь комментарий15.05.2020 00:40 Ответить Ссылка
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А в ответ тишина! Где же недовольные зрадофилы и возмущающиеся правые?!
В каком сортире они прячутся?
Эти два подлеца, до НАБУ служили в прокуратуре вместе. И что кум Сытник куму Калужинскому задницу в грязных делах не прикрывал? Был безпристрастным?
Всё верно...
Проблема, если куму-подчинённому потом кум-начальник какое-то незаконное содействие устраивает (необоснованное повышение по службе, выплата незаработанных премий и т.д.), но в статье об этом ничего нет. Просто ляпнули "а у Сытника кум в НАБУ". НУ И ЧТО ?