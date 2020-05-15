Сытник подтвердил, что сотрудник НАБУ Калужинский является его кумом

Директор НАБУ подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом, но стал им еще до назначения Артема Сытника на нынешнюю должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник сообщил в эфире hromadske.

"Да", - сказал директор НАБУ, отвечая на вопрос журналиста о достоверности информации относительно того, является ли Калужинский его кумом,

При этом Сытник уточнил, что они стали кумовьями еще до того, как его назначили в НАБУ.

"Он (Калужинский – ред.) проходил конкурс, и общественный совет также этот факт исследовал. И там достаточно жестко был подход к отбору", – отметил Сытник.

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