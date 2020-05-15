Ситник підтвердив, що співробітник НАБУ Калужинський є його кумом
Директор НАБУ підтвердив, що один зі співробітників відомства, Андрій Калужинський, є його кумом, але став ним ще до призначення Артема Ситника на нинішню посаду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник повідомив в ефірі hromadske.
"Так", - сказав директор НАБУ, відповідаючи на запитання журналіста про достовірність інформації щодо того, чи є Калужинський його кумом,
При цьому Ситник уточнив, що вони стали кумами ще до того, як його призначили в НАБУ.
"Він (Калужинський. - Ред.) проходив конкурс, і громадська рада також цей факт досліджувала. І там доволі жорсткий був підхід до відбору", - зазначив Ситник.
Топ коментарі
+7 Ритта Рыжук
показати весь коментар15.05.2020 00:22 Відповісти Посилання
+5 Ali Hasan
показати весь коментар15.05.2020 00:39 Відповісти Посилання
+5 Welt Schmerz
показати весь коментар15.05.2020 00:40 Відповісти Посилання
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А в ответ тишина! Где же недовольные зрадофилы и возмущающиеся правые?!
В каком сортире они прячутся?
Эти два подлеца, до НАБУ служили в прокуратуре вместе. И что кум Сытник куму Калужинскому задницу в грязных делах не прикрывал? Был безпристрастным?
Всё верно...
Проблема, если куму-подчинённому потом кум-начальник какое-то незаконное содействие устраивает (необоснованное повышение по службе, выплата незаработанных премий и т.д.), но в статье об этом ничего нет. Просто ляпнули "а у Сытника кум в НАБУ". НУ И ЧТО ?