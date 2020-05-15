Ситник підтвердив, що співробітник НАБУ Калужинський є його кумом

Директор НАБУ підтвердив, що один зі співробітників відомства, Андрій Калужинський, є його кумом, але став ним ще до призначення Артема Ситника на нинішню посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник повідомив в ефірі hromadske.

"Так", - сказав директор НАБУ, відповідаючи на запитання журналіста про достовірність інформації щодо того, чи є Калужинський його кумом,

При цьому Ситник уточнив, що вони стали кумами ще до того, як його призначили в НАБУ.

"Він (Калужинський. - Ред.) проходив конкурс, і громадська рада також цей факт досліджувала. І там доволі жорсткий був підхід до відбору", - зазначив Ситник.

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