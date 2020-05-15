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Новини
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Ситник підтвердив, що співробітник НАБУ Калужинський є його кумом

Ситник підтвердив, що співробітник НАБУ Калужинський є його кумом

Директор НАБУ підтвердив, що один зі співробітників відомства, Андрій Калужинський, є його кумом, але став ним ще до призначення Артема Ситника на нинішню посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник повідомив в ефірі hromadske.

"Так", - сказав директор НАБУ, відповідаючи на запитання журналіста про достовірність інформації щодо того, чи є Калужинський його кумом,

При цьому Ситник уточнив, що вони стали кумами ще до того, як його призначили в НАБУ.

"Він (Калужинський. - Ред.) проходив конкурс, і громадська рада також цей факт досліджувала. І там доволі жорсткий був підхід до відбору", - зазначив Ситник.

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Автор: 

НАБУ (5118) кумівство (18) Ситник Артем (863)


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Топ коментарі
+7
Куми,свати,брати... і т.д і т.п !!)))
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15.05.2020 00:22 Відповісти
+5
Мико́ла Васи́льович Го́голь (рос. Николай Васильевич Гоголь; прізвище при народженні Яно́вський, з 1821 року - Го́голь-Яно́вський; 20 березня [1 квітня] 1809 року, Сорочинці, нині Великі Сорочинці, поблизу Полтави, Україна, Російська імперія - 21 лютого [4 березня] 1852 року, Москва) - російськомовний письменник українського походження[7][8][9][10][11][12][13][14]. Походить з козацько-старшинського роду Гоголів-Яновських[15].Микола Васильович Гоголь народився 20 березня (1 квітня) 1809 року (за іншими даними 19 березня (31 березня) 1809[17]) в містечку Великі Сорочинці Полтавської губернії. Миколою його назвали на честь чудотворної ікони Святого Миколая[18]. Згідно з сімейними переказами він походив із старовинного українського козацького роду і був нащадком відомого козака Остапа Гоголя, що був наприкінці XVII століття гетьманом Правобережної України. У смутні часи української історії деякі з його предків приставали і до шляхти, і ще дід Гоголя, Панас Дем'янович Гоголь-Яновський (1738-1805), писав в офіційному папері, що «його предки, прізвищем Гоголь, польської нації[19]
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15.05.2020 00:39 Відповісти
+5
Це ми вже живемо по-новому чи ще ніт?
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15.05.2020 00:40 Відповісти
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Куми,свати,брати... і т.д і т.п !!)))
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15.05.2020 00:22 Відповісти
Так кумовство или нет, не путайте
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15.05.2020 00:23 Відповісти
"Да, беру! Но чем - борзыми щенками! Это же совсем другое дело!" (С) Гоголь, русский писатель.
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15.05.2020 00:24 Відповісти
Цікаво? Гоголь українець ,чи "русский" ??? )))
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15.05.2020 00:29 Відповісти
У вас дислексия? Не можете прочитать простое предложение? Между прочим, сам себя НВГ называл русским человеком (и если вы читали его произведения, даже вспомните, где именно). Что, подгорает? ))
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15.05.2020 00:32 Відповісти
Мико́ла Васи́льович Го́голь (рос. Николай Васильевич Гоголь; прізвище при народженні Яно́вський, з 1821 року - Го́голь-Яно́вський; 20 березня [1 квітня] 1809 року, Сорочинці, нині Великі Сорочинці, поблизу Полтави, Україна, Російська імперія - 21 лютого [4 березня] 1852 року, Москва) - російськомовний письменник українського походження[7][8][9][10][11][12][13][14]. Походить з козацько-старшинського роду Гоголів-Яновських[15].Микола Васильович Гоголь народився 20 березня (1 квітня) 1809 року (за іншими даними 19 березня (31 березня) 1809[17]) в містечку Великі Сорочинці Полтавської губернії. Миколою його назвали на честь чудотворної ікони Святого Миколая[18]. Згідно з сімейними переказами він походив із старовинного українського козацького роду і був нащадком відомого козака Остапа Гоголя, що був наприкінці XVII століття гетьманом Правобережної України. У смутні часи української історії деякі з його предків приставали і до шляхти, і ще дід Гоголя, Панас Дем'янович Гоголь-Яновський (1738-1805), писав в офіційному папері, що «його предки, прізвищем Гоголь, польської нації[19]
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15.05.2020 00:39 Відповісти
Ні шановний ,це наслідки асиміляціі українців Московщиною !))
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15.05.2020 00:50 Відповісти
Наивная...
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15.05.2020 00:55 Відповісти
Було б добре ,якби так !!))
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15.05.2020 01:03 Відповісти
Ви навели дуже серйозний аргумент. Обгрунтуйте своє твердження документами і доведеними фактами.
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15.05.2020 01:07 Відповісти
Подгорает у разной кацапской мрази,которая обзывает "рюськими" всех подряд.
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15.05.2020 04:06 Відповісти
Кум це родич?
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15.05.2020 00:25 Відповісти
Як для куми, то найближчий !!)))
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15.05.2020 00:26 Відповісти
Бггггг....
А в ответ тишина! Где же недовольные зрадофилы и возмущающиеся правые?!
В каком сортире они прячутся?
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15.05.2020 00:37 Відповісти
В сортире фабрики им. К.Маркса?
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15.05.2020 04:12 Відповісти
Це ми вже живемо по-новому чи ще ніт?
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15.05.2020 00:40 Відповісти
Думаю, що по-новому буде після того, як у зебілів закінчаться всі гроші.
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15.05.2020 00:42 Відповісти
Сначала они закончатся у всех нас..
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15.05.2020 00:47 Відповісти
Більшість з них бідні та вони ще мало заробляють, тому у них раніше закінчаться гроші
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15.05.2020 00:58 Відповісти
Вони, таки да.
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15.05.2020 01:32 Відповісти
В общем это не Сытник кума привел, а кум Сытника. Если бы не гроши кума - интеллект Сытника позволил бы ему стать разве что водосточной трубой. А опытный сантехник кум эту пустую трубу взял и присобачил к НАБУ.
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15.05.2020 02:12 Відповісти
Сытник думает что если они стали кумовьями "до того как.." то это что-то меняет? Дебил.
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15.05.2020 04:04 Відповісти
Кум у Сытника - самый честный человек. Вот и справка от Сытника даже есть.
Эти два подлеца, до НАБУ служили в прокуратуре вместе. И что кум Сытник куму Калужинскому задницу в грязных делах не прикрывал? Был безпристрастным?
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15.05.2020 05:55 Відповісти
Директор НАБУ подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом, но стал им (кумом) еще до назначения Артема Сытника на нынешнюю должность...

Всё верно...
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15.05.2020 06:10 Відповісти
Я к т.н. кумовству отношусь нейтрально - люди проводят на работе значительную, а иногда и бОльшую часть жизни. Естественно, что круг друзей и общения у них формируется прежде всего там. Если при этом ты покрестил ребёнка у друга с работы, что в этом такого плохого ? Ответ : да ничего.

Проблема, если куму-подчинённому потом кум-начальник какое-то незаконное содействие устраивает (необоснованное повышение по службе, выплата незаработанных премий и т.д.), но в статье об этом ничего нет. Просто ляпнули "а у Сытника кум в НАБУ". НУ И ЧТО ?
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15.05.2020 09:57 Відповісти
 
 