Мене намагаються звільнити через справи проти "Укрнафти" і "Приватбанку", - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник пояснив, чому депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та інші люди олігарха Ігоря Коломойського в Раді намагаються звільнити його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.

Він наголосив, що на сьогодні "максимально актуальними для одного з олігархів" є дві справи.

"Це Укрнафта, де завдані збитки — це вже встановлено експертним шляхом — перевищують 10 млрд гривень. Ну і справа ПриватБанку", — сказав директор НАБУ.

Він уточнив, що це дві справи, сума збитків по яких складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, які зараз розслідує НАБУ.

"Тому очевидно, що продовження олігарха у парламенті постійно робить якісь там гучні заяви, певні спроби, от зараз є звернення до Конституційного суду. Тому побачимо", — зазначив Ситник.

Водночас він вважає, що загалом за спробами його звільнити стоїть не тільки Коломойський.

"Не тільки Коломойський. Ця тенденція почалася ще в березні 2017 року, коли було проведене затримання і оголошення підозри колишньому голові Фіскальної служби (Роману Насірову — ред.). Тоді пішли максимальні медійні атаки, складання якихось протоколів, реєстрація проваджень", — сказав директор НАБУ.

Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і колишня коаліція з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.

"Це настільки очевидно і той, хто хоче в цьому розібратися, той легко може вирахувати, який з олігархів в даний конкретний момент затіває певні медійні атаки, певні спроби зміни законодавства і таке інше", — резюмував очільник Бюро.

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