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Новини Бурштинова мафія
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Мене намагаються звільнити через справи проти "Укрнафти" і "Приватбанку", - Ситник

Мене намагаються звільнити через справи проти

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник пояснив, чому депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та інші люди олігарха Ігоря Коломойського в Раді намагаються звільнити його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.

Він наголосив, що на сьогодні "максимально актуальними для одного з олігархів" є дві справи.

"Це Укрнафта, де завдані збитки — це вже встановлено експертним шляхом — перевищують 10 млрд гривень. Ну і справа ПриватБанку", — сказав директор НАБУ.

Він уточнив, що це дві справи, сума збитків по яких складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, які зараз розслідує НАБУ.

"Тому очевидно, що продовження олігарха у парламенті постійно робить якісь там гучні заяви, певні спроби, от зараз є звернення до Конституційного суду. Тому побачимо", — зазначив Ситник.

Водночас він вважає, що загалом за спробами його звільнити стоїть не тільки Коломойський.

"Не тільки Коломойський. Ця тенденція почалася ще в березні 2017 року, коли було проведене затримання і оголошення підозри колишньому голові Фіскальної служби (Роману Насірову — ред.). Тоді пішли максимальні медійні атаки, складання якихось протоколів, реєстрація проваджень", — сказав директор НАБУ.

Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і колишня коаліція з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.

"Це настільки очевидно і той, хто хоче в цьому розібратися, той легко може вирахувати, який з олігархів в даний конкретний момент затіває певні медійні атаки, певні спроби зміни законодавства і таке інше", — резюмував очільник Бюро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада поки не планує розглядати законопроєкти, що дозволяють звільнити Ситника, - Разумков

Автор: 

НАБУ (5118) Коломойський Ігор (3127) Укрнафта (936) Ситник Артем (863) Приватбанк (2439)


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Топ коментарі
+17
Одичалая отара 73 % сделала все во благо одной бородатой бабульки. И проголосовали за придурковатого клоуна. МажьТе и жриТе.
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14.05.2020 21:08 Відповісти
+12
Статтю пробував читати?
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14.05.2020 21:14 Відповісти
+9
Стесняюсь спросить, а какие дела? Тьома, что ты, тварь, расследовал?
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14.05.2020 21:09 Відповісти
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Одичалая отара 73 % сделала все во благо одной бородатой бабульки. И проголосовали за придурковатого клоуна. МажьТе и жриТе.
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14.05.2020 21:08 Відповісти
Статтю пробував читати?
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14.05.2020 21:14 Відповісти
нафига? главное успеть блевануть первым)))
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14.05.2020 21:22 Відповісти
А ты ее читал?

Сытник объяснил, почему депутат от "слуг народа" Александр Дубинский и другие люди олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются его уволить.
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14.05.2020 21:39 Відповісти
А ти прочитав слово "Порошенко" в статті і у тебе вже стояк від цього почався?! Ти ж далі свого зеленого носа не бачиш проблеми вцілому.
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15.05.2020 13:06 Відповісти
Одичалая отара,ещё в 17 году начала давить на Сытника.
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14.05.2020 21:23 Відповісти
Стесняюсь спросить, а какие дела? Тьома, что ты, тварь, расследовал?
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14.05.2020 21:09 Відповісти
Краснощекий хомячок ,тебя давно гнать пора ссаной тряпкой , ты за лярды на тебя потраченные ни хрена еще и на 3 копейки не сделал , и в ряд ли сделаешь!!!
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14.05.2020 21:10 Відповісти
Щуряча метушня !!)))
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14.05.2020 21:10 Відповісти
агов сИтий - так що , бЄня сидить, його АКТИВИ за вкрадене під арештом...
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14.05.2020 21:11 Відповісти
Морда ти ужрата, де хоч одна кримінальна справа ублюдків при владі, доведена до суду?
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14.05.2020 21:11 Відповісти
ух ты, сколько вас , тут . зелёных.
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14.05.2020 21:12 Відповісти
можно слушать его и верить ему. можно и неслушать.

но вопрос знатокам
он у нас

Директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru Меня пытаются уволить за-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 7570 с https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 16 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года

как мы знам. у нас при Пете была куча реформ судов и прочего.
вопрос.:--- сколько село за корупцию?....... брилиантовые прокуроры за 5 или сколько лет сели? и многое другое...
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14.05.2020 21:13 Відповісти
Просто жирній бухарь, которого иванович хотела сделать презиком, чтобі сдать уже всю Украину, как им удалось сделать с донбасом ранее, именно из-за єтого пришлось делать раша гейт, чтобі избежать скандала в зоне интересов. Обічное чмо местечкового порядка.
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14.05.2020 21:13 Відповісти
Меня пытаются уволить за-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 3341
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14.05.2020 21:13 Відповісти
Забавно но кроме бениных зебилов Сытника топят и соя. Лешик гончаренко даже закон подал. Как же так соя? Обьясни? Без тебя никак 😷
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14.05.2020 21:13 Відповісти
Зарплаты конские, а результаты нулевые.
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14.05.2020 21:19 Відповісти
.. *РеХформовані суди * Поросенка ..!?
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14.05.2020 21:20 Відповісти
А нічого, що ти пику розїдав за бюджетний кошт, а так і нікого не посадив, чмо. Тільки само заляпалось з Бкуовелю. А які були вимоги Майдану?
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14.05.2020 21:19 Відповісти
Гончарук- По его убеждению, Зеленского «поместили в информационный карантин» и продолжают вводить в заблуждение. Гончарук заявил, что положительным изменениям, введенным при нем, «дали заднюю» или поставили на паузу.
Такі розумні й непобачили , шо оно ,я сам обманиватся рад"...Їх не Зеленський використав їх усіх використала *********** для перемоги хаосу...
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14.05.2020 21:28 Відповісти
вони крадуть наші гроші, в перекладі с русского матерного языка Дубинского
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14.05.2020 21:32 Відповісти
Когда следствие виновато суд оправдывает. Где опровдательные приговоры по делам набу.
А когда нет , то все вопросы к судьям самым справедливым украинским судьям. Почему не проводится аудит набу по закону. Не могут накопать,а вот уволить хочется системе олигархата.
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14.05.2020 21:38 Відповісти
Юра, а протокол по коррупции в отношении Темы прошел. А тема его не оспорил. А дело свинарчуков с 17 года лежало у Темы. А выплыло перед выборами. Без доказухи и перспектив.
Юра, думай...
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15.05.2020 00:22 Відповісти
на порошенківському конкурсі Чубаров вибрав найтупішого.
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14.05.2020 21:39 Відповісти
Может ты и непл0х, но результата - 0...
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14.05.2020 21:48 Відповісти
отмазки....
сколько лет работы без результата... А не хочет ли он вернуть в бюджет все средства, потраченные на НАБУ?
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14.05.2020 22:35 Відповісти
Цього пітераса з ***** ще й досі не вигнали?
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14.05.2020 22:44 Відповісти
ач який млять антикорупціонер, всім дорогу перейшов, і нинішнім шутам і пАпЄреднІкам!
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15.05.2020 07:21 Відповісти
пЭдро и мойша хотят уволить Ситника,ооочень показательно.
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15.05.2020 10:32 Відповісти
За нулевые показатели вклада в посадки топ-коррупционеров, сего начальника не только уволить но и его"контору"расформировать за особой не надобностью.
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15.05.2020 10:47 Відповісти
https://nabu.gov.ua/tags/statistika Вот показатели НАБУ наслаждайся и советую свою желчь направить на суды в которых порошенко назначал своих мародеров.
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17.05.2020 16:08 Відповісти
Иммитация кипучей деятельности.Дела топ-коррупционеров разваливаются в судах адвокатами, в основном, за неполной доказанностью преступления.В этом есть немалая вина столь дорогостоящего НАБУ.
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17.05.2020 17:24 Відповісти
Иммитация судебной реформы, которую нагло втюхал Порошенко украинцам,еще очень долдго будет нагибать страну,а тот факт,что Коломойский с Порошеном подгоряют от НАБУ-это очень показательно.
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17.05.2020 18:24 Відповісти
Ну да, то что за годы работы были потрачены миллиарды при нулевом результате это ерунда, его понимаешь хотят уволить исключительно из-за Бени.
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15.05.2020 10:41 Відповісти
Смысл расследований если Беня напрямую укравший и вывезший из Украины 5 мллиардов денег приватбанка(денег вкладчиков этого банка)-при этом НА СВОБОДЕ?
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15.05.2020 11:20 Відповісти
После заявления Сытника,сразу вспомнил старый совковый фильм,и крылатую фразу из него: "белые пришлю-грабють,красные пришли,то же грабють".Вот так и у нас,то грабила банда кучерявого кондитера Пети.Теперь грабит банда кучерявого Карабаса Барабаса Бени и его ручных буратин из "Карнавала-95".
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15.05.2020 11:51 Відповісти
Тебя увольняют по тому, что ты с первого дня на этой должности - ССУЧИЛСЯ
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15.05.2020 12:00 Відповісти
от НАБУ до ДБР - одни дармоеды, приспособленцы и взяточники. В стране буйным цветом цветёт коррупция, которой не было даже при Януковиче, государственные должности продаются как горячие пирожки, все требуют и берут взятки, а в эфире - тишина; в темницу отправляются только волонтёры и добровольцы. Такими органами можно играть на рояле, ясно, что Сытник тоже дармоед, приспособленец и взяточник, но если зеленая власть слушается команды и указания из Кремля, которые им ретранслирует Дерьмак, то Сытник мальчик на побегушках Госдепа США, хрен редьки не слаще. А так как Зеленский со товарищи тщательно вылизывают адницу уйлу, скорей всего они договорились, что уйло вернет Донбасс, когда с народной поддержкой у Зели станет совсем плохо, чтобы такой послушный Кремлю президент-освободитель Донбасса остался еще на один срок. Зеля тоже хочет такие крутые автопати с кортежем 100 машин, поэтому согласится или уже согласился подписать какие-то соглашения, что Украина отказывается от Крыма в обмен на Донбасс. В общем, ну вас всех (я имею ввиду зеленую власть) в *адницу
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15.05.2020 15:30 Відповісти
 
 