Мене намагаються звільнити через справи проти "Укрнафти" і "Приватбанку", - Ситник
Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник пояснив, чому депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та інші люди олігарха Ігоря Коломойського в Раді намагаються звільнити його.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ситник заявив в ефірі hromadske.
Він наголосив, що на сьогодні "максимально актуальними для одного з олігархів" є дві справи.
"Це Укрнафта, де завдані збитки — це вже встановлено експертним шляхом — перевищують 10 млрд гривень. Ну і справа ПриватБанку", — сказав директор НАБУ.
Він уточнив, що це дві справи, сума збитків по яких складає понад половину зі всієї суми, яка встановлена загалом по всіх справах, які зараз розслідує НАБУ.
"Тому очевидно, що продовження олігарха у парламенті постійно робить якісь там гучні заяви, певні спроби, от зараз є звернення до Конституційного суду. Тому побачимо", — зазначив Ситник.
Водночас він вважає, що загалом за спробами його звільнити стоїть не тільки Коломойський.
"Не тільки Коломойський. Ця тенденція почалася ще в березні 2017 року, коли було проведене затримання і оголошення підозри колишньому голові Фіскальної служби (Роману Насірову — ред.). Тоді пішли максимальні медійні атаки, складання якихось протоколів, реєстрація проваджень", — сказав директор НАБУ.
Ситник нагадав, що звільнити його намагалася і колишня коаліція з "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", але поки такі спроби закінчувалися нічим.
"Це настільки очевидно і той, хто хоче в цьому розібратися, той легко може вирахувати, який з олігархів в даний конкретний момент затіває певні медійні атаки, певні спроби зміни законодавства і таке інше", — резюмував очільник Бюро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сытник объяснил, почему депутат от "слуг народа" Александр Дубинский и другие люди олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются его уволить.
но вопрос знатокам
он у нас
Директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru с https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 16 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года
как мы знам. у нас при Пете была куча реформ судов и прочего.
вопрос.:--- сколько село за корупцию?....... брилиантовые прокуроры за 5 или сколько лет сели? и многое другое...
Такі розумні й непобачили , шо оно ,я сам обманиватся рад"...Їх не Зеленський використав їх усіх використала *********** для перемоги хаосу...
А когда нет , то все вопросы к судьям самым справедливым украинским судьям. Почему не проводится аудит набу по закону. Не могут накопать,а вот уволить хочется системе олигархата.
Юра, думай...
сколько лет работы без результата... А не хочет ли он вернуть в бюджет все средства, потраченные на НАБУ?