Меня пытаются уволить из-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник объяснил, почему депутат от "слуг народа" Александр Дубинский и другие люди олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются его уволить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в эфире hromadske.
Он отметил, что на сегодня "очень актуальными для одного из олигархов" есть два дела.
"Это Укрнафта, где нанесенный ущерб - это уже установлено экспертным путем - превышают 10 млрд. гривен. Ну и дело Приватбанка", - сказал директор НАБУ.
Он уточнил, что это два дела, сумма убытков по которым составляет более половины из всей суммы, установленной в целом по всем делам, которые сейчас расследует НАБУ.
"Поэтому очевидно, что продолжение олигарха в парламенте постоянно делает какие-то громкие заявления, определенные попытки, вот сейчас есть обращение в Конституционный суд. Поэтому увидим", - отметил Сытник.
В то же время он считает, что в целом за попытками его уволить стоит не только Коломойский.
"Не только Коломойский. Эта тенденция началась еще в марте 2017 года, когда было проведено задержание и объявления подозрения бывшему главе Фискальной службы (Роману Насирову). Тогда пошли максимальные медийные атаки, составление каких-то протоколов, регистрация производств", - сказал директор НАБУ.
Сытник напомнил, что уволить его пыталась и бывшая коалиция из "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", но пока такие попытки заканчивались ничем.
"Это настолько очевидно и то, кто хочет в этом разобраться, то легко может вычислить, какой из олигархов в данный конкретный момент затевает определенные медийные атаки, определенные попытки изменения законодательства и т.д.", - резюмировал глава Бюро.
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Сытник объяснил, почему депутат от "слуг народа" Александр Дубинский и другие люди олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются его уволить.
но вопрос знатокам
он у нас
Директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru с https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 16 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года
как мы знам. у нас при Пете была куча реформ судов и прочего.
вопрос.:--- сколько село за корупцию?....... брилиантовые прокуроры за 5 или сколько лет сели? и многое другое...
Такі розумні й непобачили , шо оно ,я сам обманиватся рад"...Їх не Зеленський використав їх усіх використала *********** для перемоги хаосу...
А когда нет , то все вопросы к судьям самым справедливым украинским судьям. Почему не проводится аудит набу по закону. Не могут накопать,а вот уволить хочется системе олигархата.
Юра, думай...
сколько лет работы без результата... А не хочет ли он вернуть в бюджет все средства, потраченные на НАБУ?