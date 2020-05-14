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Новости Янтарная мафия
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Меня пытаются уволить из-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник

Меня пытаются уволить из-за дел против

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник объяснил, почему депутат от "слуг народа" Александр Дубинский и другие люди олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются его уволить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в эфире hromadske.

Он отметил, что на сегодня "очень актуальными для одного из олигархов" есть два дела.

"Это Укрнафта, где нанесенный ущерб - это уже установлено экспертным путем - превышают 10 млрд. гривен. Ну и дело Приватбанка", - сказал директор НАБУ.

Он уточнил, что это два дела, сумма убытков по которым составляет более половины из всей суммы, установленной в целом по всем делам, которые сейчас расследует НАБУ.

"Поэтому очевидно, что продолжение олигарха в парламенте постоянно делает какие-то громкие заявления, определенные попытки, вот сейчас есть обращение в Конституционный суд. Поэтому увидим", - отметил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада пока не планирует рассматривать законопроекты, позволяющие уволить Сытника, - Разумков

В то же время он считает, что в целом за попытками его уволить стоит не только Коломойский.

"Не только Коломойский. Эта тенденция началась еще в марте 2017 года, когда было проведено задержание и объявления подозрения бывшему главе Фискальной службы (Роману Насирову). Тогда пошли максимальные медийные атаки, составление каких-то протоколов, регистрация производств", - сказал директор НАБУ.

Сытник напомнил, что уволить его пыталась и бывшая коалиция из "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", но пока такие попытки заканчивались ничем.

"Это настолько очевидно и то, кто хочет в этом разобраться, то легко может вычислить, какой из олигархов в данный конкретный момент затевает определенные медийные атаки, определенные попытки изменения законодательства и т.д.", - резюмировал глава Бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От ОП не исходит никаких инициатив по увольнению Сытника, - Ермак

Автор: 

НАБУ (4242) Коломойский Игорь (1793) Укрнафта (198) Сытник (958) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+17
Одичалая отара 73 % сделала все во благо одной бородатой бабульки. И проголосовали за придурковатого клоуна. МажьТе и жриТе.
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14.05.2020 21:08 Ответить
+12
Статтю пробував читати?
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14.05.2020 21:14 Ответить
+9
Стесняюсь спросить, а какие дела? Тьома, что ты, тварь, расследовал?
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14.05.2020 21:09 Ответить
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Одичалая отара 73 % сделала все во благо одной бородатой бабульки. И проголосовали за придурковатого клоуна. МажьТе и жриТе.
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14.05.2020 21:08 Ответить
Статтю пробував читати?
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14.05.2020 21:14 Ответить
нафига? главное успеть блевануть первым)))
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14.05.2020 21:22 Ответить
А ты ее читал?

Сытник объяснил, почему депутат от "слуг народа" Александр Дубинский и другие люди олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются его уволить.
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14.05.2020 21:39 Ответить
А ти прочитав слово "Порошенко" в статті і у тебе вже стояк від цього почався?! Ти ж далі свого зеленого носа не бачиш проблеми вцілому.
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15.05.2020 13:06 Ответить
Одичалая отара,ещё в 17 году начала давить на Сытника.
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14.05.2020 21:23 Ответить
Стесняюсь спросить, а какие дела? Тьома, что ты, тварь, расследовал?
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14.05.2020 21:09 Ответить
Краснощекий хомячок ,тебя давно гнать пора ссаной тряпкой , ты за лярды на тебя потраченные ни хрена еще и на 3 копейки не сделал , и в ряд ли сделаешь!!!
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14.05.2020 21:10 Ответить
Щуряча метушня !!)))
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14.05.2020 21:10 Ответить
агов сИтий - так що , бЄня сидить, його АКТИВИ за вкрадене під арештом...
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14.05.2020 21:11 Ответить
Морда ти ужрата, де хоч одна кримінальна справа ублюдків при владі, доведена до суду?
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14.05.2020 21:11 Ответить
ух ты, сколько вас , тут . зелёных.
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14.05.2020 21:12 Ответить
можно слушать его и верить ему. можно и неслушать.

но вопрос знатокам
он у нас

Директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ukraine.svg?uselang=ru Меня пытаются уволить за-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 7570 с https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 16 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года

как мы знам. у нас при Пете была куча реформ судов и прочего.
вопрос.:--- сколько село за корупцию?....... брилиантовые прокуроры за 5 или сколько лет сели? и многое другое...
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14.05.2020 21:13 Ответить
Просто жирній бухарь, которого иванович хотела сделать презиком, чтобі сдать уже всю Украину, как им удалось сделать с донбасом ранее, именно из-за єтого пришлось делать раша гейт, чтобі избежать скандала в зоне интересов. Обічное чмо местечкового порядка.
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14.05.2020 21:13 Ответить
Меня пытаются уволить за-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник - Цензор.НЕТ 3341
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14.05.2020 21:13 Ответить
Забавно но кроме бениных зебилов Сытника топят и соя. Лешик гончаренко даже закон подал. Как же так соя? Обьясни? Без тебя никак 😷
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14.05.2020 21:13 Ответить
Зарплаты конские, а результаты нулевые.
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14.05.2020 21:19 Ответить
.. *РеХформовані суди * Поросенка ..!?
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14.05.2020 21:20 Ответить
А нічого, що ти пику розїдав за бюджетний кошт, а так і нікого не посадив, чмо. Тільки само заляпалось з Бкуовелю. А які були вимоги Майдану?
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14.05.2020 21:19 Ответить
Гончарук- По его убеждению, Зеленского «поместили в информационный карантин» и продолжают вводить в заблуждение. Гончарук заявил, что положительным изменениям, введенным при нем, «дали заднюю» или поставили на паузу.
Такі розумні й непобачили , шо оно ,я сам обманиватся рад"...Їх не Зеленський використав їх усіх використала *********** для перемоги хаосу...
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14.05.2020 21:28 Ответить
вони крадуть наші гроші, в перекладі с русского матерного языка Дубинского
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14.05.2020 21:32 Ответить
Когда следствие виновато суд оправдывает. Где опровдательные приговоры по делам набу.
А когда нет , то все вопросы к судьям самым справедливым украинским судьям. Почему не проводится аудит набу по закону. Не могут накопать,а вот уволить хочется системе олигархата.
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14.05.2020 21:38 Ответить
Юра, а протокол по коррупции в отношении Темы прошел. А тема его не оспорил. А дело свинарчуков с 17 года лежало у Темы. А выплыло перед выборами. Без доказухи и перспектив.
Юра, думай...
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15.05.2020 00:22 Ответить
на порошенківському конкурсі Чубаров вибрав найтупішого.
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14.05.2020 21:39 Ответить
Может ты и непл0х, но результата - 0...
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14.05.2020 21:48 Ответить
отмазки....
сколько лет работы без результата... А не хочет ли он вернуть в бюджет все средства, потраченные на НАБУ?
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14.05.2020 22:35 Ответить
Цього пітераса з ***** ще й досі не вигнали?
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14.05.2020 22:44 Ответить
ач який млять антикорупціонер, всім дорогу перейшов, і нинішнім шутам і пАпЄреднІкам!
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15.05.2020 07:21 Ответить
пЭдро и мойша хотят уволить Ситника,ооочень показательно.
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15.05.2020 10:32 Ответить
За нулевые показатели вклада в посадки топ-коррупционеров, сего начальника не только уволить но и его"контору"расформировать за особой не надобностью.
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15.05.2020 10:47 Ответить
https://nabu.gov.ua/tags/statistika Вот показатели НАБУ наслаждайся и советую свою желчь направить на суды в которых порошенко назначал своих мародеров.
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17.05.2020 16:08 Ответить
Иммитация кипучей деятельности.Дела топ-коррупционеров разваливаются в судах адвокатами, в основном, за неполной доказанностью преступления.В этом есть немалая вина столь дорогостоящего НАБУ.
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17.05.2020 17:24 Ответить
Иммитация судебной реформы, которую нагло втюхал Порошенко украинцам,еще очень долдго будет нагибать страну,а тот факт,что Коломойский с Порошеном подгоряют от НАБУ-это очень показательно.
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17.05.2020 18:24 Ответить
Ну да, то что за годы работы были потрачены миллиарды при нулевом результате это ерунда, его понимаешь хотят уволить исключительно из-за Бени.
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15.05.2020 10:41 Ответить
Смысл расследований если Беня напрямую укравший и вывезший из Украины 5 мллиардов денег приватбанка(денег вкладчиков этого банка)-при этом НА СВОБОДЕ?
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15.05.2020 11:20 Ответить
После заявления Сытника,сразу вспомнил старый совковый фильм,и крылатую фразу из него: "белые пришлю-грабють,красные пришли,то же грабють".Вот так и у нас,то грабила банда кучерявого кондитера Пети.Теперь грабит банда кучерявого Карабаса Барабаса Бени и его ручных буратин из "Карнавала-95".
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15.05.2020 11:51 Ответить
Тебя увольняют по тому, что ты с первого дня на этой должности - ССУЧИЛСЯ
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15.05.2020 12:00 Ответить
от НАБУ до ДБР - одни дармоеды, приспособленцы и взяточники. В стране буйным цветом цветёт коррупция, которой не было даже при Януковиче, государственные должности продаются как горячие пирожки, все требуют и берут взятки, а в эфире - тишина; в темницу отправляются только волонтёры и добровольцы. Такими органами можно играть на рояле, ясно, что Сытник тоже дармоед, приспособленец и взяточник, но если зеленая власть слушается команды и указания из Кремля, которые им ретранслирует Дерьмак, то Сытник мальчик на побегушках Госдепа США, хрен редьки не слаще. А так как Зеленский со товарищи тщательно вылизывают адницу уйлу, скорей всего они договорились, что уйло вернет Донбасс, когда с народной поддержкой у Зели станет совсем плохо, чтобы такой послушный Кремлю президент-освободитель Донбасса остался еще на один срок. Зеля тоже хочет такие крутые автопати с кортежем 100 машин, поэтому согласится или уже согласился подписать какие-то соглашения, что Украина отказывается от Крыма в обмен на Донбасс. В общем, ну вас всех (я имею ввиду зеленую власть) в *адницу
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15.05.2020 15:30 Ответить
 
 