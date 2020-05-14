Меня пытаются уволить из-за дел против "Укрнафты" и "Приватбанка", - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник объяснил, почему депутат от "слуг народа" Александр Дубинский и другие люди олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются его уволить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в эфире hromadske.

Он отметил, что на сегодня "очень актуальными для одного из олигархов" есть два дела.

"Это Укрнафта, где нанесенный ущерб - это уже установлено экспертным путем - превышают 10 млрд. гривен. Ну и дело Приватбанка", - сказал директор НАБУ.

Он уточнил, что это два дела, сумма убытков по которым составляет более половины из всей суммы, установленной в целом по всем делам, которые сейчас расследует НАБУ.

"Поэтому очевидно, что продолжение олигарха в парламенте постоянно делает какие-то громкие заявления, определенные попытки, вот сейчас есть обращение в Конституционный суд. Поэтому увидим", - отметил Сытник.

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В то же время он считает, что в целом за попытками его уволить стоит не только Коломойский.

"Не только Коломойский. Эта тенденция началась еще в марте 2017 года, когда было проведено задержание и объявления подозрения бывшему главе Фискальной службы (Роману Насирову). Тогда пошли максимальные медийные атаки, составление каких-то протоколов, регистрация производств", - сказал директор НАБУ.

Сытник напомнил, что уволить его пыталась и бывшая коалиция из "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", но пока такие попытки заканчивались ничем.

"Это настолько очевидно и то, кто хочет в этом разобраться, то легко может вычислить, какой из олигархов в данный конкретный момент затевает определенные медийные атаки, определенные попытки изменения законодательства и т.д.", - резюмировал глава Бюро.

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