Помпео осудил попытки Китая похитить данные американских исследований по коронавирусу
Госсекретарь США Майкл Помпео осудил попытки Китая похитить информацию о научных разработках против COVID-19 и призвал официальный Пекин прекратить подобную деятельность.
Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Соединенные Штаты осуждают кибер-попытки лиц, связанных с КНР, похитить интеллектуальную собственность США, а также данные о результатах исследований по COVID-19",- заявил Помпео.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Пекин "прекратить эту вредную деятельность".
Глава американской дипломатии сослался на оценки правоохранительных органов США, подчеркнув, что "потенциальное похищение этой информации ставит под угрозу предоставление безопасного, эффективного и квалифицированного лечения".
По словам Помпео, поведение Китая в киберпространстве является "продолжением контрпродуктивных действий" с самого начала пандемии COVID-19.
"Пока США, наши союзники и партнеры координируют коллективный, прозрачный ответ, чтобы спасти человеческие жизни, КНР и далее заставляет молчать ученых, журналистов и граждан и распространяет дезинформацию, что усиливает опасность этого кризиса", - заявил госсекретарь.
Отмечается, что ФБР, а также Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры США официально подтвердили попытки Китая похитить информацию, связанную с разработками вакцины и лекарств против COVID-19.
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Ели нет, то почему так думаешь...?
ЗЫ Когда исправляете, комментируйте меня, а не себя.
АфрикеКитае комуняки... лживые и ворующие.
Здесь живут человеки и страны, которые ненавидят друг друга с начала появлений Летописей..
Так было, есть и будет....
Короче!, - верните нам лохам кто нибудь ЯО....
янукович наверное тоже бы попытался отдать, Зели уже не позволили бы...
возможно и не было бы Зели, потому что не было бы войны будь у Украины ЯО....
ворье номер 2.
то ли китайцы шо не то сожрали, не суть дело - все пошло с Китая.
они не допускают никого в свои исследования по етому делу.
ну вопрос - почему им нужно верить?
те могли да и запросто - та и разницы большой между великим китаем и пока им не до конца освоенными мордовскими территориями я большой не вижу....
но тут главное уши широко не растопыривать - каждый про свое брешет,
, а свое дело делать....
поиски пациента номер ноль явно затянулись и походу не увенчаются успехом.
найди в пожаре ту соломину шо уже сгорела?
а ето помогло бы на самом деле....
и шо примечательно - точки разведения не ищет.....
Услуги пожарных для меня оплачены моими налогами, как и полиции.
Вы точно прилетели с планеты розовых романтиков.
https://ria.ru/20200109/1563218463.html
"Австрия не выступит пионером, запретив магазинам выбрасывать просроченные продукты питания: подобная система успешно функционирует во Франции с 2016 года."
А давайте, пожарные по приезде будут сверять, платили ли вы налоги, вдруг просрочили или неправильно декларацию заполнили? И только при полном ажуре тушить. Это недолго, пара часов всего. Вот как мне не противны коммунисты с ГУЛАГОМ, либеральные рыночники ещё гаже и уродливие.
У пожарных своя специализация и с ними не ездят бухгалтеры/счетоводы/... Налогами занимается налоговая служба. Далее, пожарные тушат пожар не только чтобы спасти имущество конкретного человека, но и соседней тоже. Ваша модель абсурдна и не аналогична ситуации, когда компания в секрете разрабатывает свои лекарства.
Вы предлагаете упразднить статью о промышленном шпионаже. Это - абсурд, который если не похоронит, то отсрочит многие разработки. У фармацевтов должен быть стимул разработать лекарство, а если вы заберёте у них их разработку на каком-то этапе, то они уже не получат свои гонорары, а получит их тот, кто не потратив ни копейки на начальные этапы, впрыгнет на более поздней стадии и сосредоточит на ней все свои ресурсы. Это - то, чем занимался совок, воруя Западные технологии и усовершенствуя/дорабатывая их. Может для вас это и справедливо, но для цивилизованного Мира - НЕТ!