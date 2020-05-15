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Новости Коронавирус и карантин
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Помпео осудил попытки Китая похитить данные американских исследований по коронавирусу

Помпео осудил попытки Китая похитить данные американских исследований по коронавирусу

Госсекретарь США Майкл Помпео осудил попытки Китая похитить информацию о научных разработках против COVID-19 и призвал официальный Пекин прекратить подобную деятельность.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Соединенные Штаты осуждают кибер-попытки лиц, связанных с КНР, похитить интеллектуальную собственность США, а также данные о результатах исследований по COVID-19",- заявил Помпео.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают Пекин "прекратить эту вредную деятельность".

Глава американской дипломатии сослался на оценки правоохранительных органов США, подчеркнув, что "потенциальное похищение этой информации ставит под угрозу предоставление безопасного, эффективного и квалифицированного лечения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе

По словам Помпео, поведение Китая в киберпространстве является "продолжением контрпродуктивных действий" с самого начала пандемии COVID-19.

"Пока США, наши союзники и партнеры координируют коллективный, прозрачный ответ, чтобы спасти человеческие жизни, КНР и далее заставляет молчать ученых, журналистов и граждан и распространяет дезинформацию, что усиливает опасность этого кризиса", - заявил госсекретарь.

Отмечается, что ФБР, а также Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры США официально подтвердили попытки Китая похитить информацию, связанную с разработками вакцины и лекарств против COVID-19.

вакцина (3815) исследование (567) карантин (16729) Китай (3070) США (27348) Помпео Майк (342) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
спуститесь на Землю....
Здесь живут человеки и страны, которые ненавидят друг друга с начала появлений Летописей..
Так было, есть и будет....
Короче!, - верните нам лохам кто нибудь ЯО....
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15.05.2020 07:36 Ответить
+3
Китайці давно займаються тим, що крадуть різні дослідження, розробки... Коли не можуть вкрасти інтелектуальну власність, то тоді її купують.
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15.05.2020 07:42 Ответить
+3
это другой вопрос....
янукович наверное тоже бы попытался отдать, Зели уже не позволили бы...
возможно и не было бы Зели, потому что не было бы войны будь у Украины ЯО....
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15.05.2020 07:50 Ответить
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Здається мені, що цей Помпео бреше.
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15.05.2020 07:28 Ответить
ты китаец..?

Ели нет, то почему так думаешь...?
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15.05.2020 07:33 Ответить
日月同辉可以说是大吉之兆，这个梦可以说你最近身边会有很好的事情要发生，也有可能你的家庭会即将来一个很了不起的人哦，日月同辉，光芒万丈，这个人可能是别人，也可能是自己哦，这这是有可能的呢！具体分析还是让我们一起来看看吧！
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15.05.2020 07:39 Ответить
а если серьёзно... то есть мотив, есть репутация
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15.05.2020 07:40 Ответить
Тому Момент без доказів не став би таке говорити🤗
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15.05.2020 07:43 Ответить
Помпео...
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15.05.2020 07:43 Ответить
Доказательства есть штука мутная, конвертируемость плохая, какая-нидь тухлятинка найдётся завсегда.
ЗЫ Когда исправляете, комментируйте меня, а не себя.
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15.05.2020 07:47 Ответить
От коли знайдеться "тухлятинка", тоді будемо говорити. Поки у китайців є бажання і мотивація красти. Щодо мене: я підправив свій коментар, бо телефон викривлює слова.
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15.05.2020 07:51 Ответить
ОК. А де шукати цю лєнту?
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15.05.2020 08:24 Ответить
Дякую.
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15.05.2020 09:32 Ответить
Брешут китайцы, аж со времён Мао. Комуняки, они и в Африке Китае комуняки... лживые и ворующие.
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15.05.2020 08:34 Ответить
Что значит " похитить"? А разве они не делятся друг с другом этой информацией?
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15.05.2020 07:33 Ответить
спуститесь на Землю....
Здесь живут человеки и страны, которые ненавидят друг друга с начала появлений Летописей..
Так было, есть и будет....
Короче!, - верните нам лохам кто нибудь ЯО....
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15.05.2020 07:36 Ответить
І що робив би з ядерною зброєю Янукович, чи Зеленський?...чи Медведчук, Сівоха, ...Сіманєнка...
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15.05.2020 07:45 Ответить
это другой вопрос....
янукович наверное тоже бы попытался отдать, Зели уже не позволили бы...
возможно и не было бы Зели, потому что не было бы войны будь у Украины ЯО....
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15.05.2020 07:50 Ответить
С какой стати?! Каждая фармацевтическая компания занимается своими разработками. Конкуренция, батенька.
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15.05.2020 08:31 Ответить
Китайці давно займаються тим, що крадуть різні дослідження, розробки... Коли не можуть вкрасти інтелектуальну власність, то тоді її купують.
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15.05.2020 07:42 Ответить
кацапня - за ними.
ворье номер 2.
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15.05.2020 07:51 Ответить
Ну не надо уж так на китайцев наезжать-наглее и подле вокруг,чем московиты в мире нет,они целые территории у соседних стран воруют,а не то,что информацию
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15.05.2020 10:43 Ответить
та хто же спорит? - и те и другие гaвнище то еще....
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15.05.2020 10:50 Ответить
Шось не вірю, шо там якісь ліки розробляли і вакцини, просто досліджували, так - це для Кітая небезпечно.
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15.05.2020 07:55 Ответить
на пальцах - то ли с китайской лаборатории ето все пошло,
то ли китайцы шо не то сожрали, не суть дело - все пошло с Китая.
они не допускают никого в свои исследования по етому делу.
ну вопрос - почему им нужно верить?
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15.05.2020 08:01 Ответить
Сам вирус вполне - не из Китая, а инфа пошла оттуда. Инфа главней.
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15.05.2020 08:15 Ответить
вы про кацапию?
те могли да и запросто - та и разницы большой между великим китаем и пока им не до конца освоенными мордовскими территориями я большой не вижу....
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15.05.2020 08:22 Ответить
Не, про то, шо вирус мог гулять давно, просто решили его немножко обыграть.
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15.05.2020 08:32 Ответить
последнее шо я слышал - ноябрь прошлого года первый случай....
но тут главное уши широко не растопыривать - каждый про свое брешет,
, а свое дело делать....
поиски пациента номер ноль явно затянулись и походу не увенчаются успехом.
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15.05.2020 08:49 Ответить
Уже где-то сказали, шо это нереально - про нулевого.
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15.05.2020 09:14 Ответить
тоже слышал такое и в принципе согласен....
найди в пожаре ту соломину шо уже сгорела?
а ето помогло бы на самом деле....
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15.05.2020 09:19 Ответить
Вирус российского производства. Разработка Новосибирской АН. Доказано. Провинции, где произошла вспышка, нефтепромышленные. Так Путин пытался вернуть цену на нефть - уменьшив объёмы добычи.
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19.05.2020 01:35 Ответить
Детям сказки рассказывай.
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19.05.2020 06:42 Ответить
Рядовой Логика точно не служит в армии США: с одной стороны обвиняем китайцев в том, что не поделились, с другой - не делимся сами...
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15.05.2020 07:48 Ответить
это так: разведка доложила точно и вовремя, но Трампушка таки допустил...
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15.05.2020 10:58 Ответить
а чё про них писать? подонки. исчерпывающее описание.
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15.05.2020 11:25 Ответить
это из области теории морализаторства. если наш вирусочек перестаёт быть частным делом, то деприватизация инфорамции должна быть двусторонней.
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15.05.2020 10:57 Ответить
в полной мере никогда. а так... зависит от системы морали. от количества настоящих либо приписанных жертв зависит слабо
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15.05.2020 11:27 Ответить
Кто когда кому продал ? )))
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15.05.2020 09:08 Ответить
Китайцев обвиняют в том, что они не поделились информацией о распространении вируса, а не разработками по вакцинам, которые они пытаются по-привычному украсть.
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15.05.2020 08:26 Ответить
помпеичь китайчат калбасит, шо мама горюй...
и шо примечательно - точки разведения не ищет.....
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15.05.2020 07:49 Ответить
Как вообще информация о разработке вакцины может быть "интеллектуальной собственностью? Кто её скрывает, по-моему, - преступник против человечества.
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15.05.2020 07:51 Ответить
Вы с какой планеты прилетели, что не знаете об авторских правах и иже с ними?! Когда продукт компания создаст, тогда она им и поделится, а точнее будет его продавать. Да, есть какие-то совместные разработки с партнёрами.
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15.05.2020 08:22 Ответить
Вы понимаете разницу между "продуктом" и спасением людей? Жмоты будут трястись за копеечку, даже когда от этого судьба мира зависит. Желаю, чтобы к вам пожарные без предоплаты не ехали.
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15.05.2020 18:17 Ответить
Тогда давайте разрешим нищим бомжам брать бесплатно еду в продуктовых магазинах, ведь для них это вопрос сохранения здоровья. Забыл, и лекарств в аптеках, которые должны быть для них бесплатными.

Услуги пожарных для меня оплачены моими налогами, как и полиции.

Вы точно прилетели с планеты розовых романтиков.
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15.05.2020 21:39 Ответить
Давно уже, в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, разумеется.
https://ria.ru/20200109/1563218463.html
"Австрия не выступит пионером, запретив магазинам выбрасывать просроченные продукты питания: подобная система успешно функционирует во Франции с 2016 года."

А давайте, пожарные по приезде будут сверять, платили ли вы налоги, вдруг просрочили или неправильно декларацию заполнили? И только при полном ажуре тушить. Это недолго, пара часов всего. Вот как мне не противны коммунисты с ГУЛАГОМ, либеральные рыночники ещё гаже и уродливие.
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15.05.2020 22:05 Ответить
Во-первых, я говорил не про просроченные. Во-вторых, они в Австрии с ума сошли. Просроченные продукты = некачественные, поэтому их надо не раздавать, а выбрасывать.

У пожарных своя специализация и с ними не ездят бухгалтеры/счетоводы/... Налогами занимается налоговая служба. Далее, пожарные тушат пожар не только чтобы спасти имущество конкретного человека, но и соседней тоже. Ваша модель абсурдна и не аналогична ситуации, когда компания в секрете разрабатывает свои лекарства.

Вы предлагаете упразднить статью о промышленном шпионаже. Это - абсурд, который если не похоронит, то отсрочит многие разработки. У фармацевтов должен быть стимул разработать лекарство, а если вы заберёте у них их разработку на каком-то этапе, то они уже не получат свои гонорары, а получит их тот, кто не потратив ни копейки на начальные этапы, впрыгнет на более поздней стадии и сосредоточит на ней все свои ресурсы. Это - то, чем занимался совок, воруя Западные технологии и усовершенствуя/дорабатывая их. Может для вас это и справедливо, но для цивилизованного Мира - НЕТ!
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16.05.2020 06:13 Ответить
Её не скрывают, а защищают от кражи. Защищают свой преоритет в разработке. Защищают патент и право выпуска первого образца. У вас очень странные понятия ...
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19.05.2020 01:38 Ответить
Вы разницу понимаете между переманиванием специалистов и воровством технологий, или вы ещё рамками совка мыслите по этому поводу?
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15.05.2020 08:28 Ответить
То, что IP адрес из Китая, не означает, что это китайские хакеры. То, что IP адрес из России не означает, что это российские хакеры.
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15.05.2020 08:47 Ответить
Прямо как женщина из анекдота которая боялась что ее изнасилуют.
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15.05.2020 10:31 Ответить
 
 