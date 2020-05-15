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Новини Коронавірус і карантин
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Помпео засудив спроби Китаю викрасти дані американських досліджень щодо коронавірусу

Помпео засудив спроби Китаю викрасти дані американських досліджень щодо коронавірусу

Держсекретар США Майкл Помпео засудив спроби Китаю викрасти інформацію про наукові розробки проти COVID-19 і закликав офіційний Пекін припинити подібну діяльність.

Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сполучені Штати засуджують кіберспроби осіб, пов'язаних з КНР, викрасти інтелектуальну власність США, а також дані про результати досліджень щодо COVID-19", - заявив Помпео.

Він підкреслив, що Сполучені Штати закликають Пекін "припинити цю шкідливу діяльність".

Глава американської дипломатії послався на оцінки правоохоронних органів США, наголосивши, що "потенційне викрадення цієї інформації загрожує наданню безпечного, ефективного й кваліфікованого лікування".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео заявив, що Китай, як і раніше, не ділиться інформацією про коронавірус

За словами Помпео, поведінка Китаю у кіберпросторі є "продовженням контрпродуктивних дій" від самого початку пандемії COVID-19.

"Поки США, наші союзники й партнери координують колективну, прозору відповідь, аби врятувати людські життя, КНР і надалі примушує мовчати науковців, журналістів і громадян та поширює дезінформацію, що посилює небезпеку цієї кризи", - заявив держсекретар.

Зазначається, що ФБР, а також Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури США офіційно підтвердили спроби Китаю викрасти інформацію, пов'язану з розробками вакцини та ліків проти COVID-19.

Автор: 

вакцина (4419) дослідження (615) карантин (18172) Китай (4742) США (23632) Помпео Майк (339) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
спуститесь на Землю....
Здесь живут человеки и страны, которые ненавидят друг друга с начала появлений Летописей..
Так было, есть и будет....
Короче!, - верните нам лохам кто нибудь ЯО....
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15.05.2020 07:36 Відповісти
+3
Китайці давно займаються тим, що крадуть різні дослідження, розробки... Коли не можуть вкрасти інтелектуальну власність, то тоді її купують.
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15.05.2020 07:42 Відповісти
+3
это другой вопрос....
янукович наверное тоже бы попытался отдать, Зели уже не позволили бы...
возможно и не было бы Зели, потому что не было бы войны будь у Украины ЯО....
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15.05.2020 07:50 Відповісти
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Здається мені, що цей Помпео бреше.
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15.05.2020 07:28 Відповісти
ты китаец..?

Ели нет, то почему так думаешь...?
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15.05.2020 07:33 Відповісти
日月同辉可以说是大吉之兆，这个梦可以说你最近身边会有很好的事情要发生，也有可能你的家庭会即将来一个很了不起的人哦，日月同辉，光芒万丈，这个人可能是别人，也可能是自己哦，这这是有可能的呢！具体分析还是让我们一起来看看吧！
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15.05.2020 07:39 Відповісти
а если серьёзно... то есть мотив, есть репутация
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15.05.2020 07:40 Відповісти
Тому Момент без доказів не став би таке говорити🤗
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15.05.2020 07:43 Відповісти
Помпео...
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15.05.2020 07:43 Відповісти
Доказательства есть штука мутная, конвертируемость плохая, какая-нидь тухлятинка найдётся завсегда.
ЗЫ Когда исправляете, комментируйте меня, а не себя.
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15.05.2020 07:47 Відповісти
От коли знайдеться "тухлятинка", тоді будемо говорити. Поки у китайців є бажання і мотивація красти. Щодо мене: я підправив свій коментар, бо телефон викривлює слова.
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15.05.2020 07:51 Відповісти
ОК. А де шукати цю лєнту?
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15.05.2020 08:24 Відповісти
Дякую.
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15.05.2020 09:32 Відповісти
Брешут китайцы, аж со времён Мао. Комуняки, они и в Африке Китае комуняки... лживые и ворующие.
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15.05.2020 08:34 Відповісти
Что значит " похитить"? А разве они не делятся друг с другом этой информацией?
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15.05.2020 07:33 Відповісти
спуститесь на Землю....
Здесь живут человеки и страны, которые ненавидят друг друга с начала появлений Летописей..
Так было, есть и будет....
Короче!, - верните нам лохам кто нибудь ЯО....
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15.05.2020 07:36 Відповісти
І що робив би з ядерною зброєю Янукович, чи Зеленський?...чи Медведчук, Сівоха, ...Сіманєнка...
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15.05.2020 07:45 Відповісти
это другой вопрос....
янукович наверное тоже бы попытался отдать, Зели уже не позволили бы...
возможно и не было бы Зели, потому что не было бы войны будь у Украины ЯО....
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15.05.2020 07:50 Відповісти
С какой стати?! Каждая фармацевтическая компания занимается своими разработками. Конкуренция, батенька.
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15.05.2020 08:31 Відповісти
Китайці давно займаються тим, що крадуть різні дослідження, розробки... Коли не можуть вкрасти інтелектуальну власність, то тоді її купують.
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15.05.2020 07:42 Відповісти
кацапня - за ними.
ворье номер 2.
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15.05.2020 07:51 Відповісти
Ну не надо уж так на китайцев наезжать-наглее и подле вокруг,чем московиты в мире нет,они целые территории у соседних стран воруют,а не то,что информацию
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15.05.2020 10:43 Відповісти
та хто же спорит? - и те и другие гaвнище то еще....
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15.05.2020 10:50 Відповісти
Шось не вірю, шо там якісь ліки розробляли і вакцини, просто досліджували, так - це для Кітая небезпечно.
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15.05.2020 07:55 Відповісти
на пальцах - то ли с китайской лаборатории ето все пошло,
то ли китайцы шо не то сожрали, не суть дело - все пошло с Китая.
они не допускают никого в свои исследования по етому делу.
ну вопрос - почему им нужно верить?
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15.05.2020 08:01 Відповісти
Сам вирус вполне - не из Китая, а инфа пошла оттуда. Инфа главней.
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15.05.2020 08:15 Відповісти
вы про кацапию?
те могли да и запросто - та и разницы большой между великим китаем и пока им не до конца освоенными мордовскими территориями я большой не вижу....
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15.05.2020 08:22 Відповісти
Не, про то, шо вирус мог гулять давно, просто решили его немножко обыграть.
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15.05.2020 08:32 Відповісти
последнее шо я слышал - ноябрь прошлого года первый случай....
но тут главное уши широко не растопыривать - каждый про свое брешет,
, а свое дело делать....
поиски пациента номер ноль явно затянулись и походу не увенчаются успехом.
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15.05.2020 08:49 Відповісти
Уже где-то сказали, шо это нереально - про нулевого.
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15.05.2020 09:14 Відповісти
тоже слышал такое и в принципе согласен....
найди в пожаре ту соломину шо уже сгорела?
а ето помогло бы на самом деле....
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15.05.2020 09:19 Відповісти
Вирус российского производства. Разработка Новосибирской АН. Доказано. Провинции, где произошла вспышка, нефтепромышленные. Так Путин пытался вернуть цену на нефть - уменьшив объёмы добычи.
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19.05.2020 01:35 Відповісти
Детям сказки рассказывай.
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19.05.2020 06:42 Відповісти
Рядовой Логика точно не служит в армии США: с одной стороны обвиняем китайцев в том, что не поделились, с другой - не делимся сами...
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15.05.2020 07:48 Відповісти
это так: разведка доложила точно и вовремя, но Трампушка таки допустил...
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15.05.2020 10:58 Відповісти
а чё про них писать? подонки. исчерпывающее описание.
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15.05.2020 11:25 Відповісти
это из области теории морализаторства. если наш вирусочек перестаёт быть частным делом, то деприватизация инфорамции должна быть двусторонней.
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15.05.2020 10:57 Відповісти
в полной мере никогда. а так... зависит от системы морали. от количества настоящих либо приписанных жертв зависит слабо
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15.05.2020 11:27 Відповісти
Кто когда кому продал ? )))
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15.05.2020 09:08 Відповісти
Китайцев обвиняют в том, что они не поделились информацией о распространении вируса, а не разработками по вакцинам, которые они пытаются по-привычному украсть.
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15.05.2020 08:26 Відповісти
помпеичь китайчат калбасит, шо мама горюй...
и шо примечательно - точки разведения не ищет.....
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15.05.2020 07:49 Відповісти
Как вообще информация о разработке вакцины может быть "интеллектуальной собственностью? Кто её скрывает, по-моему, - преступник против человечества.
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15.05.2020 07:51 Відповісти
Вы с какой планеты прилетели, что не знаете об авторских правах и иже с ними?! Когда продукт компания создаст, тогда она им и поделится, а точнее будет его продавать. Да, есть какие-то совместные разработки с партнёрами.
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15.05.2020 08:22 Відповісти
Вы понимаете разницу между "продуктом" и спасением людей? Жмоты будут трястись за копеечку, даже когда от этого судьба мира зависит. Желаю, чтобы к вам пожарные без предоплаты не ехали.
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15.05.2020 18:17 Відповісти
Тогда давайте разрешим нищим бомжам брать бесплатно еду в продуктовых магазинах, ведь для них это вопрос сохранения здоровья. Забыл, и лекарств в аптеках, которые должны быть для них бесплатными.

Услуги пожарных для меня оплачены моими налогами, как и полиции.

Вы точно прилетели с планеты розовых романтиков.
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15.05.2020 21:39 Відповісти
Давно уже, в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, разумеется.
https://ria.ru/20200109/1563218463.html
"Австрия не выступит пионером, запретив магазинам выбрасывать просроченные продукты питания: подобная система успешно функционирует во Франции с 2016 года."

А давайте, пожарные по приезде будут сверять, платили ли вы налоги, вдруг просрочили или неправильно декларацию заполнили? И только при полном ажуре тушить. Это недолго, пара часов всего. Вот как мне не противны коммунисты с ГУЛАГОМ, либеральные рыночники ещё гаже и уродливие.
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15.05.2020 22:05 Відповісти
Во-первых, я говорил не про просроченные. Во-вторых, они в Австрии с ума сошли. Просроченные продукты = некачественные, поэтому их надо не раздавать, а выбрасывать.

У пожарных своя специализация и с ними не ездят бухгалтеры/счетоводы/... Налогами занимается налоговая служба. Далее, пожарные тушат пожар не только чтобы спасти имущество конкретного человека, но и соседней тоже. Ваша модель абсурдна и не аналогична ситуации, когда компания в секрете разрабатывает свои лекарства.

Вы предлагаете упразднить статью о промышленном шпионаже. Это - абсурд, который если не похоронит, то отсрочит многие разработки. У фармацевтов должен быть стимул разработать лекарство, а если вы заберёте у них их разработку на каком-то этапе, то они уже не получат свои гонорары, а получит их тот, кто не потратив ни копейки на начальные этапы, впрыгнет на более поздней стадии и сосредоточит на ней все свои ресурсы. Это - то, чем занимался совок, воруя Западные технологии и усовершенствуя/дорабатывая их. Может для вас это и справедливо, но для цивилизованного Мира - НЕТ!
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16.05.2020 06:13 Відповісти
Её не скрывают, а защищают от кражи. Защищают свой преоритет в разработке. Защищают патент и право выпуска первого образца. У вас очень странные понятия ...
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19.05.2020 01:38 Відповісти
Вы разницу понимаете между переманиванием специалистов и воровством технологий, или вы ещё рамками совка мыслите по этому поводу?
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15.05.2020 08:28 Відповісти
То, что IP адрес из Китая, не означает, что это китайские хакеры. То, что IP адрес из России не означает, что это российские хакеры.
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15.05.2020 08:47 Відповісти
Прямо как женщина из анекдота которая боялась что ее изнасилуют.
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15.05.2020 10:31 Відповісти
 
 