Помпео засудив спроби Китаю викрасти дані американських досліджень щодо коронавірусу
Держсекретар США Майкл Помпео засудив спроби Китаю викрасти інформацію про наукові розробки проти COVID-19 і закликав офіційний Пекін припинити подібну діяльність.
Про це йдеться в заяві глави Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Сполучені Штати засуджують кіберспроби осіб, пов'язаних з КНР, викрасти інтелектуальну власність США, а також дані про результати досліджень щодо COVID-19", - заявив Помпео.
Він підкреслив, що Сполучені Штати закликають Пекін "припинити цю шкідливу діяльність".
Глава американської дипломатії послався на оцінки правоохоронних органів США, наголосивши, що "потенційне викрадення цієї інформації загрожує наданню безпечного, ефективного й кваліфікованого лікування".
За словами Помпео, поведінка Китаю у кіберпросторі є "продовженням контрпродуктивних дій" від самого початку пандемії COVID-19.
"Поки США, наші союзники й партнери координують колективну, прозору відповідь, аби врятувати людські життя, КНР і надалі примушує мовчати науковців, журналістів і громадян та поширює дезінформацію, що посилює небезпеку цієї кризи", - заявив держсекретар.
Зазначається, що ФБР, а також Агентство кібербезпеки та захисту інфраструктури США офіційно підтвердили спроби Китаю викрасти інформацію, пов'язану з розробками вакцини та ліків проти COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ели нет, то почему так думаешь...?
ЗЫ Когда исправляете, комментируйте меня, а не себя.
АфрикеКитае комуняки... лживые и ворующие.
Здесь живут человеки и страны, которые ненавидят друг друга с начала появлений Летописей..
Так было, есть и будет....
Короче!, - верните нам лохам кто нибудь ЯО....
янукович наверное тоже бы попытался отдать, Зели уже не позволили бы...
возможно и не было бы Зели, потому что не было бы войны будь у Украины ЯО....
ворье номер 2.
то ли китайцы шо не то сожрали, не суть дело - все пошло с Китая.
они не допускают никого в свои исследования по етому делу.
ну вопрос - почему им нужно верить?
те могли да и запросто - та и разницы большой между великим китаем и пока им не до конца освоенными мордовскими территориями я большой не вижу....
но тут главное уши широко не растопыривать - каждый про свое брешет,
, а свое дело делать....
поиски пациента номер ноль явно затянулись и походу не увенчаются успехом.
найди в пожаре ту соломину шо уже сгорела?
а ето помогло бы на самом деле....
и шо примечательно - точки разведения не ищет.....
Услуги пожарных для меня оплачены моими налогами, как и полиции.
Вы точно прилетели с планеты розовых романтиков.
https://ria.ru/20200109/1563218463.html
"Австрия не выступит пионером, запретив магазинам выбрасывать просроченные продукты питания: подобная система успешно функционирует во Франции с 2016 года."
А давайте, пожарные по приезде будут сверять, платили ли вы налоги, вдруг просрочили или неправильно декларацию заполнили? И только при полном ажуре тушить. Это недолго, пара часов всего. Вот как мне не противны коммунисты с ГУЛАГОМ, либеральные рыночники ещё гаже и уродливие.
У пожарных своя специализация и с ними не ездят бухгалтеры/счетоводы/... Налогами занимается налоговая служба. Далее, пожарные тушат пожар не только чтобы спасти имущество конкретного человека, но и соседней тоже. Ваша модель абсурдна и не аналогична ситуации, когда компания в секрете разрабатывает свои лекарства.
Вы предлагаете упразднить статью о промышленном шпионаже. Это - абсурд, который если не похоронит, то отсрочит многие разработки. У фармацевтов должен быть стимул разработать лекарство, а если вы заберёте у них их разработку на каком-то этапе, то они уже не получат свои гонорары, а получит их тот, кто не потратив ни копейки на начальные этапы, впрыгнет на более поздней стадии и сосредоточит на ней все свои ресурсы. Это - то, чем занимался совок, воруя Западные технологии и усовершенствуя/дорабатывая их. Может для вас это и справедливо, но для цивилизованного Мира - НЕТ!