Минздрав предлагает повысить зарплату медикам до 50% с 1 июля, - Степанов
Министерства здравоохранения завершает расчеты для того, чтобы согласовать повышение с Министерством финансов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, медики должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они получают сейчас.
"Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%, и чтобы эта заработная плата была повышена уже с 1 июля. Понятно, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в государственный бюджет, сейчас мы завершаем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов, выносить это на правительство. И будем рассчитывать на соответствующую поддержку", - рассказал он.
Степанов отметил, что сейчас заработная плата медработника на уровне 6-7 тыс. грн, он уверен, что это несправедливо.
"Такой ситуации нет нигде в мире. И мы в таком состоянии живем все 30 лет. Я убежден, что мы должны повысить заработную плату, сделать профессию медработника, медика, врача престижной. Мы должны не забывать, что наши медики массово выезжают за границу, мы можем прийти к ситуации, что они все уедут, и будут правы. Потому что не может государство так относиться к ним", - подчеркнул глава Минздрава.
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*Станок * врубати ? ..
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В конце 2019 я продал фирму и закрыл фоп.
Один партнер спросил чего так резко, я ответил: "потому что будет жопа".
На днях общались, спрашивает: "ты ясновидящий?".
Нет, блдь, я реалист, ну а ковид это просто бонус.
В уютной 20-метровой будке человейника живешь?
вы лучше сократите на 50 процентов зарплаты ЦИКа и им подрбным хитрожопым... ибо по 300 000 в мес горбогрызам - какой бюджет выдержит? особенно умилила матпомощи по 200 000 в мес... этим материально нуждающимся глистам...
Повышают на 50%. До 50% понижают.
Источник: https://censor.net/n3195741
https://www.liga.net/health/articles/gospodin-stepanov-vy-ne-na-11-kak-glava-moz-ubejdal-deputatov-medreformu-svernut?fbclid=IwAR3dTng_1O3a8T-EvUlZ_JJNGnJx7WcBL4iqk6O9oaKQJx6Ev84gA_CS3_Y Почти пьеса | "Господин Степанов, вы не на 1+1". Как глава МОЗ убеждал депутатов медреформу свернуть
Бо прохавані керівники, за вказівками облздравів, вже замість діагнозу КОВІД зараженим лікарям ОРВІ пишуть. А лікарні які були виділені на КОВІД зачиняють в самий пік начебто на ремонт!
1% или 5%,а и кому целых 10%!
А себе,любимым, можно и 50%.
Вы уже сократили бюджет, куда дальше?
Ксерокс включать?
бросили всех на полугодовые курсы, обещали переоборудовать кабинеты, дать автомобили, компьютеризовать и т. д.
дать зарплаты в 1000 баксов. семейную медицину типа запустили, сделали всех семейными врачами, остальное так и осталось на уровне бла, бла, бла........
так что болтать, не мешки таскать. прежде чем делать реформу, надо просчитать бюджет под это дело. а если денег нет, то не фиг надувать щеки. будет просто очередная большая жопа. что и показала реформа под управлением американской гниды гниды супрун.
Нема чого нити про нормальну медицину.
"Они вам ничего не должньі"
на лечение инсульта
бери простынь и ползи на кладбище
преедут деньги есть поехали
денег нет -- немогу нецензурно выражаться
Обіцянки цяцянки
Он при Пороху проіндексували пенсії, деякі навіть на 1 500 гр більше отримали і що, хто йому спасибі сказав і хто його згадав? Нащі люди більше в МММ вірять ніж в реальність, тому такі клоуни як Зе у владі і з явились.