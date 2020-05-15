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Минздрав предлагает повысить зарплату медикам до 50% с 1 июля, - Степанов

Минздрав предлагает повысить зарплату медикам до 50% с 1 июля, - Степанов

Министерства здравоохранения завершает расчеты для того, чтобы согласовать повышение с Министерством финансов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, медики должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они получают сейчас.

"Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%, и чтобы эта заработная плата была повышена уже с 1 июля. Понятно, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в государственный бюджет, сейчас мы завершаем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов, выносить это на правительство. И будем рассчитывать на соответствующую поддержку", - рассказал он.

Степанов отметил, что сейчас заработная плата медработника на уровне 6-7 тыс. грн, он уверен, что это несправедливо.

"Такой ситуации нет нигде в мире. И мы в таком состоянии живем все 30 лет. Я убежден, что мы должны повысить заработную плату, сделать профессию медработника, медика, врача престижной. Мы должны не забывать, что наши медики массово выезжают за границу, мы можем прийти к ситуации, что они все уедут, и будут правы. Потому что не может государство так относиться к ним", - подчеркнул глава Минздрава.

Также читайте: За сутки 48 детей и 142 медработника заболели COVID-19, всего инфицированы 1 220 детей и 3 420 медиков, - Степанов

Автор: 

врачи (1518) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400)


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В конце 2019 я продал фирму и закрыл фоп.
Один партнер спросил чего так резко, я ответил: "потому что будет жопа".
На днях общались, спрашивает: "ты ясновидящий?".
Нет, блдь, я реалист, ну а ковид это просто бонус.
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15.05.2020 10:47 Ответить
+8
медикам - это святое.... да и учителям, пожарникам...
вы лучше сократите на 50 процентов зарплаты ЦИКа и им подрбным хитрожопым... ибо по 300 000 в мес горбогрызам - какой бюджет выдержит? особенно умилила матпомощи по 200 000 в мес... этим материально нуждающимся глистам...
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15.05.2020 10:54 Ответить
+8
100%. На самом деле у зеленых денег нет. Деньги частью украдены, частью профуканы, в бюджете дыра размером с небоскреб. Поэтому все разговоры о повышении зарплат, надбавке в 300%, и проч. - обычное зеленое вранье. Для клоунов главное прокукарекать.
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15.05.2020 11:05 Ответить
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А потом выйдет что Степанов весь такой хороший а плохие депутаты отказались перекраивать бюджет.
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15.05.2020 10:44 Ответить
100%. На самом деле у зеленых денег нет. Деньги частью украдены, частью профуканы, в бюджете дыра размером с небоскреб. Поэтому все разговоры о повышении зарплат, надбавке в 300%, и проч. - обычное зеленое вранье. Для клоунов главное прокукарекать.
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15.05.2020 11:05 Ответить
так они подимут также как подняли учителям до 4к
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15.05.2020 11:33 Ответить
Отрицательное повышение до 50% вполне безболезненно пройдет.

Следите за руками.
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15.05.2020 11:10 Ответить
Підвищити до 50% від попередньої? Це, мабуть, як "негативне зростання" економіки...
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15.05.2020 10:44 Ответить
По факту так и будет. Или врачи получат половину зарплаты, или зарплату получит половина врачей. У зеленых нет денег, экономика в кризисе, и начался кризис еще за полгода до коронавируса.
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15.05.2020 11:11 Ответить
Так вы угробили экономику лоховирусом, кредита вам не дают. Где деньги для зарплат?
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15.05.2020 10:45 Ответить
Они экономику еще до коронавируса угробили. Коронавирус им нужен, как оправдание. Денег нет ни на пенсии, ни на зарплаты бюджетникам, ни на соцвыплаты. Все разговоры о надбавках и повышениях зарплат есть тупое вранье.
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15.05.2020 11:08 Ответить
...А баблос де взяти ..?
*Станок * врубати ? ..
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15.05.2020 10:46 Ответить
так вже.
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15.05.2020 10:50 Ответить
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https://twitter.com/krtmn79 krtmn79 @krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 https://twitter.com/krtmn79



В конце 2019 я продал фирму и закрыл фоп.
Один партнер спросил чего так резко, я ответил: "потому что будет жопа".
На днях общались, спрашивает: "ты ясновидящий?".
Нет, блдь, я реалист, ну а ковид это просто бонус.
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15.05.2020 10:47 Ответить
Перекрили шлях до бюджетного корита, от і скінчився "успєшний" бізнесмен.
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15.05.2020 11:19 Ответить
Тищенко? Зайди під власним ніком!
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15.05.2020 11:51 Ответить
Тобі смердить? Перевір штани, я туди вже кілька разів насрав!
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15.05.2020 13:16 Ответить
Мої порткі тобі смердять? Дива віртуальної реальності!
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15.05.2020 13:35 Ответить
В радиусе 10 минут ходьбы от дома зимой закрылся продуктовый магазин, а теперь парикмахерская - всегда знал, что эти барыги из бюджетного корыта деньги сосут.
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15.05.2020 12:36 Ответить
В радіусі 1 хвилини від дому працює один магазин, в радіусі 2 хвилини- другий та стоматологічний кабінет. В радіусі 3 хвилини- дві перукарні. Може річ у тому, що ти "запарєбріком" мешкаєш?
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15.05.2020 13:07 Ответить
Сферичний дурень з радіусом 1 хвилина.
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15.05.2020 13:15 Ответить
І побачив тебе? Жах, який жах!
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15.05.2020 13:36 Ответить
Круто, в радиусе 300 метров 2 магазина, стомат. кабинет и 2 парикмахерские.
В уютной 20-метровой будке человейника живешь?
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15.05.2020 13:56 Ответить
предлагает, обещает,вскоре,с начала месяца, еще немного, будет,должни,завершим,есть расчет...и т.д. и т.п., а по сути очередное бла-бла.
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15.05.2020 10:50 Ответить
Может увеличить на 50%?
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15.05.2020 10:50 Ответить
Ага, как раз. У зеленых не денег. Будет именно так, как написано: "повысят" до 50% от существующей.
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15.05.2020 11:16 Ответить
Нє нє нє... А гроші де?!
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15.05.2020 11:16 Ответить
Ніт. В цьому "до" і прикол. Моїй мамі по цій системі пенсію збільшують чи індексують - комусь "до" означає конкретно їй то на 10 грн то аааж на 100 грн. Так що чекає санітарок і метбратів підвищення до х..я
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15.05.2020 11:46 Ответить
медикам - это святое.... да и учителям, пожарникам...
вы лучше сократите на 50 процентов зарплаты ЦИКа и им подрбным хитрожопым... ибо по 300 000 в мес горбогрызам - какой бюджет выдержит? особенно умилила матпомощи по 200 000 в мес... этим материально нуждающимся глистам...
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15.05.2020 10:54 Ответить
"сейчас мы завершаем расчеты" а вот как завершат, ужаснутся все : где брать деньги ? поступления в бюджет мизерные, неужели снимут с аваковских или бакановских статей или содержание Офиса ?
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15.05.2020 10:55 Ответить
Не ну а что, поднятие на 1% в принципе до 50,все норм
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15.05.2020 10:57 Ответить
Давайте вже з 1 грудня до 60%. А там виступите в грудні і пообіцяєте з березня до 80%. А якщо будуть питання, то ви дасту відповідь, що нарід не прав, ви ж помаленьку підвищуєте, хоч в мріях (слровами), але підвищуєте і не забуваєте. Живемо обіцянками і що колись все буде добре. А зараз вам Супрун заважає? Яка нехороша дєвочка, таким пацикам не дає чесно брехати.
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15.05.2020 11:05 Ответить
"Минздрав предлагает повысить зарплату медикам до 50% с 1 июля, - Степанов" - и шо, хирургу и анестезиологу уже не надо будет за операцию платить?
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15.05.2020 11:08 Ответить
Звичайно, бо вони тепер будуть на рівні з прибиральницею в АТБ грошви отримувати!
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15.05.2020 11:53 Ответить
Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%

Повышают на 50%. До 50% понижают.
Источник: https://censor.net/n3195741
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15.05.2020 11:09 Ответить
Молодец. Но будет именно так, как написали: "повысят" до 50% от существующей.
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15.05.2020 12:21 Ответить
Я про это и говорю. В итоге медики получат в лучшем случае 50% от того, что получают сейчас.
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15.05.2020 12:28 Ответить
Для повышения з/п МЕДИКАМ не нужно менять бюджет и вести переговоры. Достаточно просто повысить в рамка существующего бюджета. Соответственно, уменьшить все левые расходы, позакрывать левые учреждения, уволить баласт
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15.05.2020 11:14 Ответить
Ха-ха-ха. В бюджете дыра. Нет, не так: в бюджете ДЫРИЩА. И сформирвалась она до карантина и коронавируса. Уменьшить расходы = пойти против ахметова и каломойского, клоуны на такое не способны. Зеля за год отдал олигархам огромные деньги, так что на выплаты медикам нет вообще ничего.
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15.05.2020 11:21 Ответить
В данном контексте олигархи не при чём. Пусть медики оптимизируют своё болото. Там денег ходит достаточно
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15.05.2020 11:47 Ответить
Достатньо, ну тоді не нийте про погану медицину, Вам достатньо того що є.
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15.05.2020 11:55 Ответить
Читайте статью - Степанов хочет ещё денег. Не я. У меня есть. Я хорошо работаю
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15.05.2020 12:48 Ответить
Степанови завжди хочуть, чому Ви думаєте, що з того що вони отримують щось перепадає лікарням?
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15.05.2020 12:51 Ответить
Отож, надо давать по рылу таким просителям, как минимум. И требовать наводить порядок в своей отрасли за те деньги, что дали. Иначе - на выход! А то и вместе с президентом...
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15.05.2020 14:59 Ответить
Піараст і брехун...
https://www.liga.net/health/articles/gospodin-stepanov-vy-ne-na-11-kak-glava-moz-ubejdal-deputatov-medreformu-svernut?fbclid=IwAR3dTng_1O3a8T-EvUlZ_JJNGnJx7WcBL4iqk6O9oaKQJx6Ev84gA_CS3_Y Почти пьеса | "Господин Степанов, вы не на 1+1". Как глава МОЗ убеждал депутатов медреформу свернуть
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15.05.2020 11:15 Ответить
Ти краще, довбень, розкажи як будеш компенсації за втрату здоров'я лікарям, що заразилися на роботі КОВІДом виплачувати!
Бо прохавані керівники, за вказівками облздравів, вже замість діагнозу КОВІД зараженим лікарям ОРВІ пишуть. А лікарні які були виділені на КОВІД зачиняють в самий пік начебто на ремонт!
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15.05.2020 11:20 Ответить
Какой ОРВИ? В отпуск!
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15.05.2020 11:27 Ответить
У відпустку відправляють з негативним аналізом! Крім того, результати аналізів на руки нікому не віддають! Щоб не було юридичних доказів!!!
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15.05.2020 11:28 Ответить
наконец-то, вспомнили о медиках...
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15.05.2020 11:24 Ответить
Ага, решили "повысить" зарплату до 50% от текущей. Чтай внимательно . И я уверен, что именно так и случится: или врачи получат половину зарплаты, или зарплату получит половина врачей. Все разговоры о повышении - вранье.
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15.05.2020 11:29 Ответить
6-7 тыс.,оптимист,медсестры на втором уровне на минималке,да еще и не у всех есть даже ставка,в районных центрах медреформа превратилась в профанацию и на верху никто и ничего не видит,впрочем как всегда!
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15.05.2020 11:42 Ответить
В райцентрах лікарні, де реформа мала початися лише з 1 квітня. А первинний рівень вже реформований і зарплати там вищі "вторинки", рівень 6-7 у медсестри перейдений.
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15.05.2020 15:42 Ответить
6-7 у единиц,у нас средняя зарплата по стране тоже больше минималки раза в три,а по факту что?У кого то хлеб,а у кого то и красная икра!
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15.05.2020 17:13 Ответить
Это тем врачам повысить на 50 % , которые в Кривом Роге отказались лечить 15 пациентов с COVID -19 и выбросили их из больницы ??!!
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15.05.2020 11:42 Ответить
Ну то піди підміни тих проклятих лікарів, що не хтять без засобів захисту за 4500грн наражати себе і свою сім'ю на небезпеку зараження КОВІД!
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15.05.2020 11:58 Ответить
Ключевое слово "ДО" 50%.Это и
1% или 5%,а и кому целых 10%!
А себе,любимым, можно и 50%.
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15.05.2020 12:07 Ответить
А как годами обилечивать пациентов так никто из врачей не боялся "наражать на небезпеку" свои семьи ?
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15.05.2020 12:11 Ответить
І чому ти досі не лікар? Ото б вже озолотився...
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15.05.2020 12:48 Ответить
З моїми життєвими принципами ,я б серед теперішніх лікарів не прижився .
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15.05.2020 14:15 Ответить
Ти б взагалі не вижив. Про твою сім'ю навіть не згадую. Із всіх лікарів - чоловіків нашого диспансеру в 90-ті роки (і не тільки) лише один не заробляв якось поза медициною і від нього таки пішла дружина з донькою - не витримала безгрошів'я та недоїдання. А багато моїх однокурсників взагалі медицину покинули щоби нагодувати дітей та купити їм одяг та взуття.
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15.05.2020 17:36 Ответить
Якщо Ви не з тих лікарів що вичавлюють з пацієнтів останні гроші , то виказую Вам свою пошану . Нажаль лікарів-бариг зараз більшість.
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16.05.2020 00:11 Ответить
Идиоты!
Вы уже сократили бюджет, куда дальше?
Ксерокс включать?
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15.05.2020 12:26 Ответить
Навіщо папір переводити, папір грошей коштує. Вони на карткових рахунках просто нуликів домалюють.
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15.05.2020 12:49 Ответить
очень плохо когда страной управляют имбецилы. помнится во времена бандюковича началась реформа в минздраве. начали переводить терапевтов, педиатров и т.д. в семейных врачей. назначили пилотные экономически крепкие области.

бросили всех на полугодовые курсы, обещали переоборудовать кабинеты, дать автомобили, компьютеризовать и т. д.

дать зарплаты в 1000 баксов. семейную медицину типа запустили, сделали всех семейными врачами, остальное так и осталось на уровне бла, бла, бла........

так что болтать, не мешки таскать. прежде чем делать реформу, надо просчитать бюджет под это дело. а если денег нет, то не фиг надувать щеки. будет просто очередная большая жопа. что и показала реформа под управлением американской гниды гниды супрун.
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15.05.2020 13:02 Ответить
А 300% зарплаты медикам уже все.
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15.05.2020 13:21 Ответить
Ну стане 9 тис. грн. За ці кошти можна ростити дітей, взяти у кредит житло і тд?
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15.05.2020 14:31 Ответить
Для початку "хай стане хочаб 9"
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15.05.2020 14:37 Ответить
Поки у лікаря немає нормальної зарплати

Нема чого нити про нормальну медицину.

"Они вам ничего не должньі"
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15.05.2020 14:36 Ответить
где возьмут 20 тыс 8 млн пенсионеров с пенсией 2,5 тыс
на лечение инсульта
бери простынь и ползи на кладбище
преедут деньги есть поехали
денег нет -- немогу нецензурно выражаться
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15.05.2020 14:42 Ответить
Министерства здравоохранения завершает расчеты для того, чтобы согласовать повышение с Министерством финансов Источник: https://censor.net/n3195741

Обіцянки цяцянки
Он при Пороху проіндексували пенсії, деякі навіть на 1 500 гр більше отримали і що, хто йому спасибі сказав і хто його згадав? Нащі люди більше в МММ вірять ніж в реальність, тому такі клоуни як Зе у владі і з явились.
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15.05.2020 15:30 Ответить
 
 