Минздрав предлагает повысить зарплату медикам до 50% с 1 июля, - Степанов

Министерства здравоохранения завершает расчеты для того, чтобы согласовать повышение с Министерством финансов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, медики должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они получают сейчас.

"Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%, и чтобы эта заработная плата была повышена уже с 1 июля. Понятно, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в государственный бюджет, сейчас мы завершаем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Министерством финансов, выносить это на правительство. И будем рассчитывать на соответствующую поддержку", - рассказал он.

Степанов отметил, что сейчас заработная плата медработника на уровне 6-7 тыс. грн, он уверен, что это несправедливо.

"Такой ситуации нет нигде в мире. И мы в таком состоянии живем все 30 лет. Я убежден, что мы должны повысить заработную плату, сделать профессию медработника, медика, врача престижной. Мы должны не забывать, что наши медики массово выезжают за границу, мы можем прийти к ситуации, что они все уедут, и будут правы. Потому что не может государство так относиться к ним", - подчеркнул глава Минздрава.

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