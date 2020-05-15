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МОЗ пропонує підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня, - Степанов

МОЗ пропонує підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я завершує розрахунки для того, щоб узгодити підвищення з Міністерством фінансів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, медики мають отримувати справедливу зарплату, а не ту, яку вони отримують зараз.

"Саме тому в нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати на рівні до 50%, і щоб ця заробітна плата була підвищена вже з 1 липня. Зрозуміло, що для цього потрібно вносити відповідні зміни до державного бюджету, зараз ми завершуємо розрахунки для того, щоб узгоджувати ці позиції з Міністерством фінансів, виносити це на уряд. І будемо розраховувати на відповідну підтримку", - розповів він.

Степанов зазначив, що зараз заробітна плата медпрацівника на рівні 6-7 тис. грн, він упевнений, що це несправедливо.

"Такої ситуації немає ніде у світі. І ми в такому стані живемо всі 30 років. Я переконаний, що ми маємо підвищити заробітну плату, зробити професію медпрацівника, медика, лікаря престижною. Ми повинні не забувати, що наші медики масово виїжджають за кордон, ми можемо опинитися в ситуації, що вони всі виїдуть, і матимуть рацію. Тому що не може держава так ставитися до них", - наголосив глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 48 дітей і 142 медпрацівники захворіли на COVID-19, загалом інфіковано 1 220 дітей і 3 420 медиків, - Степанов

Автор: 

лікарі (1290) Степанов Максим (2198) зарплата (2268)


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В конце 2019 я продал фирму и закрыл фоп.
Один партнер спросил чего так резко, я ответил: "потому что будет жопа".
На днях общались, спрашивает: "ты ясновидящий?".
Нет, блдь, я реалист, ну а ковид это просто бонус.
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15.05.2020 10:47 Відповісти
+8
медикам - это святое.... да и учителям, пожарникам...
вы лучше сократите на 50 процентов зарплаты ЦИКа и им подрбным хитрожопым... ибо по 300 000 в мес горбогрызам - какой бюджет выдержит? особенно умилила матпомощи по 200 000 в мес... этим материально нуждающимся глистам...
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15.05.2020 10:54 Відповісти
+8
100%. На самом деле у зеленых денег нет. Деньги частью украдены, частью профуканы, в бюджете дыра размером с небоскреб. Поэтому все разговоры о повышении зарплат, надбавке в 300%, и проч. - обычное зеленое вранье. Для клоунов главное прокукарекать.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
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А потом выйдет что Степанов весь такой хороший а плохие депутаты отказались перекраивать бюджет.
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15.05.2020 10:44 Відповісти
100%. На самом деле у зеленых денег нет. Деньги частью украдены, частью профуканы, в бюджете дыра размером с небоскреб. Поэтому все разговоры о повышении зарплат, надбавке в 300%, и проч. - обычное зеленое вранье. Для клоунов главное прокукарекать.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
так они подимут также как подняли учителям до 4к
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15.05.2020 11:33 Відповісти
Отрицательное повышение до 50% вполне безболезненно пройдет.

Следите за руками.
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15.05.2020 11:10 Відповісти
Підвищити до 50% від попередньої? Це, мабуть, як "негативне зростання" економіки...
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15.05.2020 10:44 Відповісти
По факту так и будет. Или врачи получат половину зарплаты, или зарплату получит половина врачей. У зеленых нет денег, экономика в кризисе, и начался кризис еще за полгода до коронавируса.
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15.05.2020 11:11 Відповісти
Так вы угробили экономику лоховирусом, кредита вам не дают. Где деньги для зарплат?
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15.05.2020 10:45 Відповісти
Они экономику еще до коронавируса угробили. Коронавирус им нужен, как оправдание. Денег нет ни на пенсии, ни на зарплаты бюджетникам, ни на соцвыплаты. Все разговоры о надбавках и повышениях зарплат есть тупое вранье.
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15.05.2020 11:08 Відповісти
...А баблос де взяти ..?
*Станок * врубати ? ..
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15.05.2020 10:46 Відповісти
так вже.
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15.05.2020 10:50 Відповісти
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https://twitter.com/krtmn79 https://twitter.com/krtmn79



В конце 2019 я продал фирму и закрыл фоп.
Один партнер спросил чего так резко, я ответил: "потому что будет жопа".
На днях общались, спрашивает: "ты ясновидящий?".
Нет, блдь, я реалист, ну а ковид это просто бонус.
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15.05.2020 10:47 Відповісти
Перекрили шлях до бюджетного корита, от і скінчився "успєшний" бізнесмен.
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15.05.2020 11:19 Відповісти
Тищенко? Зайди під власним ніком!
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15.05.2020 11:51 Відповісти
Тобі смердить? Перевір штани, я туди вже кілька разів насрав!
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15.05.2020 13:16 Відповісти
Мої порткі тобі смердять? Дива віртуальної реальності!
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15.05.2020 13:35 Відповісти
В радиусе 10 минут ходьбы от дома зимой закрылся продуктовый магазин, а теперь парикмахерская - всегда знал, что эти барыги из бюджетного корыта деньги сосут.
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15.05.2020 12:36 Відповісти
В радіусі 1 хвилини від дому працює один магазин, в радіусі 2 хвилини- другий та стоматологічний кабінет. В радіусі 3 хвилини- дві перукарні. Може річ у тому, що ти "запарєбріком" мешкаєш?
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15.05.2020 13:07 Відповісти
Сферичний дурень з радіусом 1 хвилина.
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15.05.2020 13:15 Відповісти
І побачив тебе? Жах, який жах!
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15.05.2020 13:36 Відповісти
Круто, в радиусе 300 метров 2 магазина, стомат. кабинет и 2 парикмахерские.
В уютной 20-метровой будке человейника живешь?
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15.05.2020 13:56 Відповісти
предлагает, обещает,вскоре,с начала месяца, еще немного, будет,должни,завершим,есть расчет...и т.д. и т.п., а по сути очередное бла-бла.
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15.05.2020 10:50 Відповісти
Может увеличить на 50%?
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15.05.2020 10:50 Відповісти
Ага, как раз. У зеленых не денег. Будет именно так, как написано: "повысят" до 50% от существующей.
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15.05.2020 11:16 Відповісти
Нє нє нє... А гроші де?!
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15.05.2020 11:16 Відповісти
Ніт. В цьому "до" і прикол. Моїй мамі по цій системі пенсію збільшують чи індексують - комусь "до" означає конкретно їй то на 10 грн то аааж на 100 грн. Так що чекає санітарок і метбратів підвищення до х..я
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15.05.2020 11:46 Відповісти
медикам - это святое.... да и учителям, пожарникам...
вы лучше сократите на 50 процентов зарплаты ЦИКа и им подрбным хитрожопым... ибо по 300 000 в мес горбогрызам - какой бюджет выдержит? особенно умилила матпомощи по 200 000 в мес... этим материально нуждающимся глистам...
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15.05.2020 10:54 Відповісти
"сейчас мы завершаем расчеты" а вот как завершат, ужаснутся все : где брать деньги ? поступления в бюджет мизерные, неужели снимут с аваковских или бакановских статей или содержание Офиса ?
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15.05.2020 10:55 Відповісти
Не ну а что, поднятие на 1% в принципе до 50,все норм
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15.05.2020 10:57 Відповісти
Давайте вже з 1 грудня до 60%. А там виступите в грудні і пообіцяєте з березня до 80%. А якщо будуть питання, то ви дасту відповідь, що нарід не прав, ви ж помаленьку підвищуєте, хоч в мріях (слровами), але підвищуєте і не забуваєте. Живемо обіцянками і що колись все буде добре. А зараз вам Супрун заважає? Яка нехороша дєвочка, таким пацикам не дає чесно брехати.
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15.05.2020 11:05 Відповісти
"Минздрав предлагает повысить зарплату медикам до 50% с 1 июля, - Степанов" - и шо, хирургу и анестезиологу уже не надо будет за операцию платить?
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15.05.2020 11:08 Відповісти
Звичайно, бо вони тепер будуть на рівні з прибиральницею в АТБ грошви отримувати!
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15.05.2020 11:53 Відповісти
Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы на уровне до 50%

Повышают на 50%. До 50% понижают.
Источник: https://censor.net/n3195741
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15.05.2020 11:09 Відповісти
Молодец. Но будет именно так, как написали: "повысят" до 50% от существующей.
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15.05.2020 12:21 Відповісти
Я про это и говорю. В итоге медики получат в лучшем случае 50% от того, что получают сейчас.
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15.05.2020 12:28 Відповісти
Для повышения з/п МЕДИКАМ не нужно менять бюджет и вести переговоры. Достаточно просто повысить в рамка существующего бюджета. Соответственно, уменьшить все левые расходы, позакрывать левые учреждения, уволить баласт
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15.05.2020 11:14 Відповісти
Ха-ха-ха. В бюджете дыра. Нет, не так: в бюджете ДЫРИЩА. И сформирвалась она до карантина и коронавируса. Уменьшить расходы = пойти против ахметова и каломойского, клоуны на такое не способны. Зеля за год отдал олигархам огромные деньги, так что на выплаты медикам нет вообще ничего.
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15.05.2020 11:21 Відповісти
В данном контексте олигархи не при чём. Пусть медики оптимизируют своё болото. Там денег ходит достаточно
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15.05.2020 11:47 Відповісти
Достатньо, ну тоді не нийте про погану медицину, Вам достатньо того що є.
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15.05.2020 11:55 Відповісти
Читайте статью - Степанов хочет ещё денег. Не я. У меня есть. Я хорошо работаю
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15.05.2020 12:48 Відповісти
Степанови завжди хочуть, чому Ви думаєте, що з того що вони отримують щось перепадає лікарням?
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15.05.2020 12:51 Відповісти
Отож, надо давать по рылу таким просителям, как минимум. И требовать наводить порядок в своей отрасли за те деньги, что дали. Иначе - на выход! А то и вместе с президентом...
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15.05.2020 14:59 Відповісти
Піараст і брехун...
https://www.liga.net/health/articles/gospodin-stepanov-vy-ne-na-11-kak-glava-moz-ubejdal-deputatov-medreformu-svernut?fbclid=IwAR3dTng_1O3a8T-EvUlZ_JJNGnJx7WcBL4iqk6O9oaKQJx6Ev84gA_CS3_Y Почти пьеса | "Господин Степанов, вы не на 1+1". Как глава МОЗ убеждал депутатов медреформу свернуть
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15.05.2020 11:15 Відповісти
Ти краще, довбень, розкажи як будеш компенсації за втрату здоров'я лікарям, що заразилися на роботі КОВІДом виплачувати!
Бо прохавані керівники, за вказівками облздравів, вже замість діагнозу КОВІД зараженим лікарям ОРВІ пишуть. А лікарні які були виділені на КОВІД зачиняють в самий пік начебто на ремонт!
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15.05.2020 11:20 Відповісти
Какой ОРВИ? В отпуск!
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15.05.2020 11:27 Відповісти
У відпустку відправляють з негативним аналізом! Крім того, результати аналізів на руки нікому не віддають! Щоб не було юридичних доказів!!!
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15.05.2020 11:28 Відповісти
наконец-то, вспомнили о медиках...
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15.05.2020 11:24 Відповісти
Ага, решили "повысить" зарплату до 50% от текущей. Чтай внимательно . И я уверен, что именно так и случится: или врачи получат половину зарплаты, или зарплату получит половина врачей. Все разговоры о повышении - вранье.
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15.05.2020 11:29 Відповісти
6-7 тыс.,оптимист,медсестры на втором уровне на минималке,да еще и не у всех есть даже ставка,в районных центрах медреформа превратилась в профанацию и на верху никто и ничего не видит,впрочем как всегда!
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15.05.2020 11:42 Відповісти
В райцентрах лікарні, де реформа мала початися лише з 1 квітня. А первинний рівень вже реформований і зарплати там вищі "вторинки", рівень 6-7 у медсестри перейдений.
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15.05.2020 15:42 Відповісти
6-7 у единиц,у нас средняя зарплата по стране тоже больше минималки раза в три,а по факту что?У кого то хлеб,а у кого то и красная икра!
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15.05.2020 17:13 Відповісти
Это тем врачам повысить на 50 % , которые в Кривом Роге отказались лечить 15 пациентов с COVID -19 и выбросили их из больницы ??!!
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15.05.2020 11:42 Відповісти
Ну то піди підміни тих проклятих лікарів, що не хтять без засобів захисту за 4500грн наражати себе і свою сім'ю на небезпеку зараження КОВІД!
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15.05.2020 11:58 Відповісти
Ключевое слово "ДО" 50%.Это и
1% или 5%,а и кому целых 10%!
А себе,любимым, можно и 50%.
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15.05.2020 12:07 Відповісти
А как годами обилечивать пациентов так никто из врачей не боялся "наражать на небезпеку" свои семьи ?
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15.05.2020 12:11 Відповісти
І чому ти досі не лікар? Ото б вже озолотився...
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15.05.2020 12:48 Відповісти
З моїми життєвими принципами ,я б серед теперішніх лікарів не прижився .
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15.05.2020 14:15 Відповісти
Ти б взагалі не вижив. Про твою сім'ю навіть не згадую. Із всіх лікарів - чоловіків нашого диспансеру в 90-ті роки (і не тільки) лише один не заробляв якось поза медициною і від нього таки пішла дружина з донькою - не витримала безгрошів'я та недоїдання. А багато моїх однокурсників взагалі медицину покинули щоби нагодувати дітей та купити їм одяг та взуття.
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15.05.2020 17:36 Відповісти
Якщо Ви не з тих лікарів що вичавлюють з пацієнтів останні гроші , то виказую Вам свою пошану . Нажаль лікарів-бариг зараз більшість.
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16.05.2020 00:11 Відповісти
Идиоты!
Вы уже сократили бюджет, куда дальше?
Ксерокс включать?
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15.05.2020 12:26 Відповісти
Навіщо папір переводити, папір грошей коштує. Вони на карткових рахунках просто нуликів домалюють.
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15.05.2020 12:49 Відповісти
очень плохо когда страной управляют имбецилы. помнится во времена бандюковича началась реформа в минздраве. начали переводить терапевтов, педиатров и т.д. в семейных врачей. назначили пилотные экономически крепкие области.

бросили всех на полугодовые курсы, обещали переоборудовать кабинеты, дать автомобили, компьютеризовать и т. д.

дать зарплаты в 1000 баксов. семейную медицину типа запустили, сделали всех семейными врачами, остальное так и осталось на уровне бла, бла, бла........

так что болтать, не мешки таскать. прежде чем делать реформу, надо просчитать бюджет под это дело. а если денег нет, то не фиг надувать щеки. будет просто очередная большая жопа. что и показала реформа под управлением американской гниды гниды супрун.
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15.05.2020 13:02 Відповісти
А 300% зарплаты медикам уже все.
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15.05.2020 13:21 Відповісти
Ну стане 9 тис. грн. За ці кошти можна ростити дітей, взяти у кредит житло і тд?
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15.05.2020 14:31 Відповісти
Для початку "хай стане хочаб 9"
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15.05.2020 14:37 Відповісти
Поки у лікаря немає нормальної зарплати

Нема чого нити про нормальну медицину.

"Они вам ничего не должньі"
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15.05.2020 14:36 Відповісти
где возьмут 20 тыс 8 млн пенсионеров с пенсией 2,5 тыс
на лечение инсульта
бери простынь и ползи на кладбище
преедут деньги есть поехали
денег нет -- немогу нецензурно выражаться
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15.05.2020 14:42 Відповісти
Министерства здравоохранения завершает расчеты для того, чтобы согласовать повышение с Министерством финансов Источник: https://censor.net/n3195741

Обіцянки цяцянки
Он при Пороху проіндексували пенсії, деякі навіть на 1 500 гр більше отримали і що, хто йому спасибі сказав і хто його згадав? Нащі люди більше в МММ вірять ніж в реальність, тому такі клоуни як Зе у владі і з явились.
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15.05.2020 15:30 Відповісти
 
 