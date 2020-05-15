МОЗ пропонує підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я завершує розрахунки для того, щоб узгодити підвищення з Міністерством фінансів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, медики мають отримувати справедливу зарплату, а не ту, яку вони отримують зараз.

"Саме тому в нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати на рівні до 50%, і щоб ця заробітна плата була підвищена вже з 1 липня. Зрозуміло, що для цього потрібно вносити відповідні зміни до державного бюджету, зараз ми завершуємо розрахунки для того, щоб узгоджувати ці позиції з Міністерством фінансів, виносити це на уряд. І будемо розраховувати на відповідну підтримку", - розповів він.

Степанов зазначив, що зараз заробітна плата медпрацівника на рівні 6-7 тис. грн, він упевнений, що це несправедливо.

"Такої ситуації немає ніде у світі. І ми в такому стані живемо всі 30 років. Я переконаний, що ми маємо підвищити заробітну плату, зробити професію медпрацівника, медика, лікаря престижною. Ми повинні не забувати, що наші медики масово виїжджають за кордон, ми можемо опинитися в ситуації, що вони всі виїдуть, і матимуть рацію. Тому що не може держава так ставитися до них", - наголосив глава МОЗ.

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