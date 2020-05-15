МОЗ пропонує підвищити зарплату медикам до 50% з 1 липня, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я завершує розрахунки для того, щоб узгодити підвищення з Міністерством фінансів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
За його словами, медики мають отримувати справедливу зарплату, а не ту, яку вони отримують зараз.
"Саме тому в нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати на рівні до 50%, і щоб ця заробітна плата була підвищена вже з 1 липня. Зрозуміло, що для цього потрібно вносити відповідні зміни до державного бюджету, зараз ми завершуємо розрахунки для того, щоб узгоджувати ці позиції з Міністерством фінансів, виносити це на уряд. І будемо розраховувати на відповідну підтримку", - розповів він.
Степанов зазначив, що зараз заробітна плата медпрацівника на рівні 6-7 тис. грн, він упевнений, що це несправедливо.
"Такої ситуації немає ніде у світі. І ми в такому стані живемо всі 30 років. Я переконаний, що ми маємо підвищити заробітну плату, зробити професію медпрацівника, медика, лікаря престижною. Ми повинні не забувати, що наші медики масово виїжджають за кордон, ми можемо опинитися в ситуації, що вони всі виїдуть, і матимуть рацію. Тому що не може держава так ставитися до них", - наголосив глава МОЗ.
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В конце 2019 я продал фирму и закрыл фоп.
Один партнер спросил чего так резко, я ответил: "потому что будет жопа".
На днях общались, спрашивает: "ты ясновидящий?".
Нет, блдь, я реалист, ну а ковид это просто бонус.
В уютной 20-метровой будке человейника живешь?
вы лучше сократите на 50 процентов зарплаты ЦИКа и им подрбным хитрожопым... ибо по 300 000 в мес горбогрызам - какой бюджет выдержит? особенно умилила матпомощи по 200 000 в мес... этим материально нуждающимся глистам...
Повышают на 50%. До 50% понижают.
Источник: https://censor.net/n3195741
https://www.liga.net/health/articles/gospodin-stepanov-vy-ne-na-11-kak-glava-moz-ubejdal-deputatov-medreformu-svernut?fbclid=IwAR3dTng_1O3a8T-EvUlZ_JJNGnJx7WcBL4iqk6O9oaKQJx6Ev84gA_CS3_Y Почти пьеса | "Господин Степанов, вы не на 1+1". Как глава МОЗ убеждал депутатов медреформу свернуть
Бо прохавані керівники, за вказівками облздравів, вже замість діагнозу КОВІД зараженим лікарям ОРВІ пишуть. А лікарні які були виділені на КОВІД зачиняють в самий пік начебто на ремонт!
1% или 5%,а и кому целых 10%!
А себе,любимым, можно и 50%.
Вы уже сократили бюджет, куда дальше?
Ксерокс включать?
бросили всех на полугодовые курсы, обещали переоборудовать кабинеты, дать автомобили, компьютеризовать и т. д.
дать зарплаты в 1000 баксов. семейную медицину типа запустили, сделали всех семейными врачами, остальное так и осталось на уровне бла, бла, бла........
так что болтать, не мешки таскать. прежде чем делать реформу, надо просчитать бюджет под это дело. а если денег нет, то не фиг надувать щеки. будет просто очередная большая жопа. что и показала реформа под управлением американской гниды гниды супрун.
Нема чого нити про нормальну медицину.
"Они вам ничего не должньі"
на лечение инсульта
бери простынь и ползи на кладбище
преедут деньги есть поехали
денег нет -- немогу нецензурно выражаться
Обіцянки цяцянки
Он при Пороху проіндексували пенсії, деякі навіть на 1 500 гр більше отримали і що, хто йому спасибі сказав і хто його згадав? Нащі люди більше в МММ вірять ніж в реальність, тому такі клоуни як Зе у владі і з явились.