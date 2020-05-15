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С начала мая на водоемах Украины погибли уже 38 человек, - ГСЧС

С начала мая на водоемах Украины погибли уже 38 человек, - ГСЧС

Спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

С начала мая на водоемах страны утонули уже 38 человек.

Преимущественно, причиной трагических случаев становится то, что граждане переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, которые не приспособлены для купания.

ГСЧС призывает внимательно следить за штормовыми предупреждениями и не позволять детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды.

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Автор: 

смерть (9261) ГСЧС (5053) река (111)


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Топ комментарии
+3
на водоемах Украины погибли уже 38 человек..

То есть умерло больше чем от вируса.. Так может нужнее бороться с водоемами, а не с вирусами??? Всем обязательно ходить в спасательных жилетах... даже в автобусах и на рынках...
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15.05.2020 11:50 Ответить
+2
та то не люди.... давай про каронавірус!
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15.05.2020 11:41 Ответить
+2
цуко тсн в 19-30 про каронавірус по 50 хвилин народу вчкачує
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15.05.2020 11:42 Ответить
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та то не люди.... давай про каронавірус!
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15.05.2020 11:41 Ответить
цуко тсн в 19-30 про каронавірус по 50 хвилин народу вчкачує
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15.05.2020 11:42 Ответить
а в воде мог быть коронавирус?
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15.05.2020 11:45 Ответить
на водоемах Украины погибли уже 38 человек..

То есть умерло больше чем от вируса.. Так может нужнее бороться с водоемами, а не с вирусами??? Всем обязательно ходить в спасательных жилетах... даже в автобусах и на рынках...
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15.05.2020 11:50 Ответить
Пора уже разобраться с этими водоёмами. Они же повсюду, по всей планете!
Водоёмы надо засыпать. И тогда никто не утонет.
Начать с океанов.
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15.05.2020 11:56 Ответить
Закупить в Китае песок для засыпания водоёмов.
Пока можно оградить закупленными в Китае заборами - доставка - Мрия - растоможку из-за срочности не проводить - зе-презик будет встречать - прикроет....
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15.05.2020 12:03 Ответить
А можно уточнить - сколько из них при этом в водоемах захлебнулось от короновируса и сколько не вынырнули назад по пьяни? Ох уж эти водоемы - как они притягивают людей, пора на них объявлять карантин и оцеплять полицейских, а то их что-то резко стало мало видно на улицах? Их,наверное, теперь концентрируют в Киеве для борьбы с пикетами и перекрытиями дорог? И теперь нужно каждое утро на всех сайтах рядом с числом "зацепивших" короновирус ставить цифру оказавшихся на дне водоемов - это будет очень показательно!!!
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15.05.2020 12:12 Ответить
Погано, що втонули. але добре, що служба повідомляє. Будемо знати, що мруть не лише в лікарнях. Гинуть ще й на дорогах і пожежах. Та й на війні гинуть.
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15.05.2020 12:27 Ответить
выпил - сиди на берегу. тем более, что вода ледяная.
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15.05.2020 17:40 Ответить
 
 