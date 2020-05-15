С начала мая на водоемах Украины погибли уже 38 человек, - ГСЧС

Спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

С начала мая на водоемах страны утонули уже 38 человек.

Преимущественно, причиной трагических случаев становится то, что граждане переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, которые не приспособлены для купания.

ГСЧС призывает внимательно следить за штормовыми предупреждениями и не позволять детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды.

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