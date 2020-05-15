С начала мая на водоемах Украины погибли уже 38 человек, - ГСЧС
Спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
С начала мая на водоемах страны утонули уже 38 человек.
Преимущественно, причиной трагических случаев становится то, что граждане переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, которые не приспособлены для купания.
ГСЧС призывает внимательно следить за штормовыми предупреждениями и не позволять детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды.
Топ комментарии
+3 Kpnemo Kp
показать весь комментарий15.05.2020 11:50 Ответить Ссылка
+2 Вадим Селезнев
показать весь комментарий15.05.2020 11:41 Ответить Ссылка
+2 Вадим Селезнев
показать весь комментарий15.05.2020 11:42 Ответить Ссылка
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То есть умерло больше чем от вируса.. Так может нужнее бороться с водоемами, а не с вирусами??? Всем обязательно ходить в спасательных жилетах... даже в автобусах и на рынках...
Водоёмы надо засыпать. И тогда никто не утонет.
Начать с океанов.
Пока можно оградить закупленными в Китае заборами - доставка - Мрия - растоможку из-за срочности не проводить - зе-презик будет встречать - прикроет....