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Від початку травня на водоймах України загинуло вже 38 осіб, - ДСНС

Від початку травня на водоймах України загинуло вже 38 осіб, - ДСНС

Рятувальники попереджають: на час карантину слід утриматися від купання, прогулянок, а також риболовлі на плавзасобах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Від початку травня на водоймах країни потонули вже 38 осіб.

Переважно, причиною трагічних випадків стає те, що громадяни переоцінюють власні сили і відвідують місця біля водойм, які не пристосовані для купання.

ДСНС закликає уважно стежити за штормовими попередженнями і не дозволяти дітям відвідувати річки, озера і навіть маленькі ставки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 24 особи, на водних об'єктах - 17, - ДСНС

Автор: 

смерть (6789) ДСНС (5194) ріка (194)


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Топ коментарі
+3
на водоемах Украины погибли уже 38 человек..

То есть умерло больше чем от вируса.. Так может нужнее бороться с водоемами, а не с вирусами??? Всем обязательно ходить в спасательных жилетах... даже в автобусах и на рынках...
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15.05.2020 11:50 Відповісти
+2
та то не люди.... давай про каронавірус!
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15.05.2020 11:41 Відповісти
+2
цуко тсн в 19-30 про каронавірус по 50 хвилин народу вчкачує
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15.05.2020 11:42 Відповісти
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та то не люди.... давай про каронавірус!
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15.05.2020 11:41 Відповісти
цуко тсн в 19-30 про каронавірус по 50 хвилин народу вчкачує
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15.05.2020 11:42 Відповісти
а в воде мог быть коронавирус?
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15.05.2020 11:45 Відповісти
на водоемах Украины погибли уже 38 человек..

То есть умерло больше чем от вируса.. Так может нужнее бороться с водоемами, а не с вирусами??? Всем обязательно ходить в спасательных жилетах... даже в автобусах и на рынках...
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15.05.2020 11:50 Відповісти
Пора уже разобраться с этими водоёмами. Они же повсюду, по всей планете!
Водоёмы надо засыпать. И тогда никто не утонет.
Начать с океанов.
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15.05.2020 11:56 Відповісти
Закупить в Китае песок для засыпания водоёмов.
Пока можно оградить закупленными в Китае заборами - доставка - Мрия - растоможку из-за срочности не проводить - зе-презик будет встречать - прикроет....
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15.05.2020 12:03 Відповісти
А можно уточнить - сколько из них при этом в водоемах захлебнулось от короновируса и сколько не вынырнули назад по пьяни? Ох уж эти водоемы - как они притягивают людей, пора на них объявлять карантин и оцеплять полицейских, а то их что-то резко стало мало видно на улицах? Их,наверное, теперь концентрируют в Киеве для борьбы с пикетами и перекрытиями дорог? И теперь нужно каждое утро на всех сайтах рядом с числом "зацепивших" короновирус ставить цифру оказавшихся на дне водоемов - это будет очень показательно!!!
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15.05.2020 12:12 Відповісти
Погано, що втонули. але добре, що служба повідомляє. Будемо знати, що мруть не лише в лікарнях. Гинуть ще й на дорогах і пожежах. Та й на війні гинуть.
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15.05.2020 12:27 Відповісти
выпил - сиди на берегу. тем более, что вода ледяная.
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15.05.2020 17:40 Відповісти
 
 