Від початку травня на водоймах України загинуло вже 38 осіб, - ДСНС
Рятувальники попереджають: на час карантину слід утриматися від купання, прогулянок, а також риболовлі на плавзасобах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Від початку травня на водоймах країни потонули вже 38 осіб.
Переважно, причиною трагічних випадків стає те, що громадяни переоцінюють власні сили і відвідують місця біля водойм, які не пристосовані для купання.
ДСНС закликає уважно стежити за штормовими попередженнями і не дозволяти дітям відвідувати річки, озера і навіть маленькі ставки.
Топ коментарі
+3 Kpnemo Kp
показати весь коментар15.05.2020 11:50 Відповісти Посилання
+2 Вадим Селезнев
показати весь коментар15.05.2020 11:41 Відповісти Посилання
+2 Вадим Селезнев
показати весь коментар15.05.2020 11:42 Відповісти Посилання
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То есть умерло больше чем от вируса.. Так может нужнее бороться с водоемами, а не с вирусами??? Всем обязательно ходить в спасательных жилетах... даже в автобусах и на рынках...
Водоёмы надо засыпать. И тогда никто не утонет.
Начать с океанов.
Пока можно оградить закупленными в Китае заборами - доставка - Мрия - растоможку из-за срочности не проводить - зе-презик будет встречать - прикроет....