Від початку травня на водоймах України загинуло вже 38 осіб, - ДСНС

Рятувальники попереджають: на час карантину слід утриматися від купання, прогулянок, а також риболовлі на плавзасобах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Від початку травня на водоймах країни потонули вже 38 осіб.

Переважно, причиною трагічних випадків стає те, що громадяни переоцінюють власні сили і відвідують місця біля водойм, які не пристосовані для купання.

ДСНС закликає уважно стежити за штормовими попередженнями і не дозволяти дітям відвідувати річки, озера і навіть маленькі ставки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 24 особи, на водних об'єктах - 17, - ДСНС