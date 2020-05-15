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Новости Газовая война
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Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС

Германия отказала в освобождении

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока - 2" от правил газовой директивы ЕС, говорится в заявлении регулятора, распространенном в пятницу. Для Nord Stream 2 это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только наполовину.

Агентство сообщает, что "заявка Nord Stream 2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока 2" была отклонена", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Акционерное общество Nord Stream 2 направило заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник так прокомментировал это решение: "Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!".

Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Для Nord Stream 2 это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только наполовину. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Автор: 

газопровод (831) Газпром (3186) Германия (7129) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+19
Дедушку ***** бабушка Меркель насадила на бутылку😂
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15.05.2020 11:44 Ответить
+19
я обожнюю всі кацапські порожнякові прожекти)))
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15.05.2020 11:48 Ответить
+18
Лет через 50 сп-2 окупится. Держитесь там.
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15.05.2020 11:47 Ответить
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Дедушку ***** бабушка Меркель насадила на бутылку😂
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15.05.2020 11:44 Ответить
Бабушка как раз двумя руками и двумя ногами упиралась против этого. Но сильно уж палевно становится.
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15.05.2020 11:51 Ответить
Не гони и свои мечты не выдавай за действительность.
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15.05.2020 12:35 Ответить
Ботоферма по формированию мнения. По чем за пост берут сейчас? Зеленый или кацапский?
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15.05.2020 12:43 Ответить
Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС - Цензор.НЕТ 8285
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15.05.2020 12:31 Ответить
Эта картина должна висеть в Эрмитаже
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15.05.2020 16:42 Ответить
это после того, как была доказана причастность русошвайнхакеров к атаке на сайты бундестага и фрау Меркель?
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15.05.2020 11:46 Ответить
Обосрались кацапы мощно
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15.05.2020 11:47 Ответить
Лет через 50 сп-2 окупится. Держитесь там.
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15.05.2020 11:47 Ответить
ну им сначала надо лет 50 его еще достраивать. с их мега-технологиями.
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15.05.2020 12:23 Ответить
я обожнюю всі кацапські порожнякові прожекти)))
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15.05.2020 11:48 Ответить
ну хоть,что то
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15.05.2020 11:50 Ответить
Десь у кремблі тихо заскавчало *****.
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15.05.2020 11:50 Ответить
Розкажить мені зараз популярну казку за штазі Меркель , за іі посади та мільони акцій газпрому
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15.05.2020 11:50 Ответить
А зачем рассказывать? Мы это в скором времени увидем сами. Европарламент принял, а не штази Ваша. А фрау лоббистом всегда выступала и выступает. Так что коммент с флажком "изподгермании" и с вонью парашинской оставьте свой при себе. В спам одним словом, козломордное.
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15.05.2020 11:56 Ответить
Ти дурачок Ванька ? Читати взагалі вмієшь ?) Втім Пупкин воно і є Пупкин )
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15.05.2020 12:00 Ответить
попробую пообщаться на доступном ТЕБЕ слоге. ТЫ, быдло, с тобой в совхозе коров не пас, чтоб тыкал ТЫ мне. Читай, предурок, ТЫ. Меркель ТВОЯ, это не все Германия и это не она принимала решение. ТЕОРЕТИЧЕСКИ разрешить чтот там газпрому потив решения всего ЕС? Та ладно.... Это раз. Два - фрау Штази давно уже спалилась с ****** в десна целуясь и выступая то адвокатом вовочки при его аннексиях, то лоббистом газпрома.
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15.05.2020 12:09 Ответить
В таких тонах спілкуйся зі своєю шлюхою , в мене це прокатить. Адье кавалергард )
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15.05.2020 12:14 Ответить
Я с быдлом, т.е. с ТОБОЙ так общаюсь, а шлюх у меня (в отличии от ТЕБЯ, не суди по себе), как бы нет )))) Ты, быдло, естественно не согласишься, что ТЫ быдло)))))))) Обращение было первое на ТВОЙ пост на ВЫ, а ты мгновенно бред перевел свой на личное. За "козломорда" обиделось? Так это диагноз за адвокатуру фрау Риббентроп - чтож тут поделать.......
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15.05.2020 12:21 Ответить
ну таки меркель выбивала разрешение для сп 2 . другое дело . что смогла выбить под обещание пути достроить до мая этого года .а теперь всё поезд ушёл .
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15.05.2020 12:13 Ответить
Взагалі то Меркель тут не при ділах ( як кажуть) пробивав цей движ Шрьодер та його прокацапська команда , а вони мають дуже сильний вплив на різних рівнях , я не кажу що Меркель біла та пухнаста але вона не дешевка як Шродьер
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15.05.2020 12:22 Ответить
Канешна канешна....... меркель белая и пушистая.
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15.05.2020 12:26 Ответить
20 .12 19 г .Bild- Меркель не потерпит. что бы США продолжала подрывать проект газопровода который . пользуется её поддержкой . 11. 01. 20 г . Меркель заявила . что СП 2 должен быть достроен . а страны Европы только выиграют от этого . несмотря на санкции США Берлин по прежнему его поддерживает. и тд.
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15.05.2020 16:53 Ответить
Лет через 50 автомобили на бензине и солярке будут производиться только в Московии.
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15.05.2020 11:52 Ответить
До речі, а кораблик для добудови потоку приплив уже чи його досі десь носить?))
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15.05.2020 11:55 Ответить
Корабли ходят,ховно плавает,пора бы знать!
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15.05.2020 12:42 Ответить
Я знаю, що кораблі ходять, але конкретно це рашкінське корито плаває
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15.05.2020 12:54 Ответить
Разрабатывала норвегия по заказу нигерийско-голандской компании,строили в китае. Кацапы такое не в состоянии построить.
Рашкинского там кроме названия,ничего.
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15.05.2020 13:04 Ответить
Ну Кузю теж будували не кацапи - наші його робили в Миколаєві. І для свого часу він був досить крутим. Але це не значить, що зараз він не перетворився на димляче корито...
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15.05.2020 14:07 Ответить
Він ні для якого часу крутим не був,окрім для радянської внутрішньої пропаганди.
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15.05.2020 14:12 Ответить
А как правильно? "Ходсостав" или "Плавсостав" Мне кажется, что вы оба
звездоболы
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15.05.2020 18:54 Ответить
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное произвести укладку газопровода "Северный поток-2", взяло курс на Калининград.

Прибытие судна в самый западный порт России запланировано 3 мая

В феврале судно покинуло Находку и направилось к Сингапуру, затем сменило курс и прибыло в Лас-Пальмас, намереваясь позже перейти в Порт-Саид, однако курс был сменен снова. Судно указало пунктом назначения британский Абердин, но позже поменяло порт назначения на Находку.
В настоящее время "Академик Черский" находится у берегов Дании в проливе Скагеррак, который соединяет Северное море с Балтийским. Ориентировочная дата прибытия судна в Калининград - 5 мая.....Нехай щастить!
Блуждающий трубоукладчик "Северного потока - 2" взял курс на 9 мая в Западную Европу
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15.05.2020 13:10 Ответить
...что-то пошло не так?
Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 8376
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15.05.2020 11:56 Ответить
"Коронавірус" Козломордої Імперії!!!
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15.05.2020 19:30 Ответить
Как сказали в одном мультфильме: Мой дед говорил: делай добро и бросай его в море © )))
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15.05.2020 11:57 Ответить
Херня! Дарагия расьяне подзатянут паяса и оплатют. Компенсируют кооп. Озеро убытки-то.
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15.05.2020 12:15 Ответить
Россию медленно, но стабильно "обкладывают и закапывают" экономически! Выполняется то, что ещё несколько лет 7-8 назад сказал руководитель Ирана Аятолла Хомейни - с Россией не нужно воевать армией, ее можно просто удушить экономически!
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15.05.2020 12:01 Ответить
Спіткала невдача російського спортсмена
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15.05.2020 12:03 Ответить
Странно. Была хорошая идея оплатить за счет немецких потребителей хотелки Кремля
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15.05.2020 12:04 Ответить
А повторить всё ещё можете?
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15.05.2020 12:07 Ответить
Меркель же сразу сказала что украинская ГТС никуда не денется, а местные *********** вскукареки сразу верещать о зраде и "фрау Риббентроп" начали
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15.05.2020 12:07 Ответить
Европейские ценности это европейские ценности, а бундес интересы это бундес интересы. Да и нет уже ни каких европейских ценностей. Они канули в лету вместе с Маргарет Течер и т.д. А "Парижской хартией" 1991 года подтёрлись разного рода шрёдыры, меркели, берлускони, оланды, саркози и прочие макроны.
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15.05.2020 12:09 Ответить
НУ ЧТО ПЛЕШИВЫЙ КАРЛИК-ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ЗА ВСЕ ПОДЛОСТИ????????ЛЕБЕДИ ТОЛЬКО БЕРУТ РАЗГОН, СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ Г А А Г А!!!!!!!!!УРАААААААААА!!!!!!!!!!!
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15.05.2020 12:13 Ответить
якщо б німецьке агенство не зарубало б цей момент а дозволило б кацапам 100% використання цього стриму то звичайно була б винна штазі меркель )
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15.05.2020 12:18 Ответить
ты уже переобуться успел? а что ты там писал чуть выше по поводу фрау?
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15.05.2020 12:24 Ответить
прежде, чем по газопроводу что-то качать, его, для начала, нужно закончить..., что в принципе невозможно.....
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15.05.2020 12:21 Ответить
пока закончат, допустим через год, у США будет полный комплект танкеров газовозов. важно что бы Украина вписалась в схему, со своими хранилищами.
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15.05.2020 12:30 Ответить
они его не смогут закончить, потому, что Газпром автоматом попадает под санкции США....
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15.05.2020 12:34 Ответить
Всё-таки не стоит забывать, что ватники фанаты бессмысленных усилий. ,😁
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15.05.2020 13:42 Ответить
Значит СП-2 будет наполовину пуст, потому что в этой трубе просто неоткуда взяться газу из других стран. Откровенно бредовые европейские манипуляции чтобы нагадить клятым москалям. Куда подевалась европейское здравомыслие. Они все больше походят на украинцев.
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15.05.2020 12:36 Ответить
Логика идиота.
Да мы, ***, нахреначим вам в вашу Европу, ***, и насрать нам на ваши законы, ***!!!!
Построили? Вэлкам.
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15.05.2020 12:45 Ответить
Теперь они будут действовать такими же мошенническими способами как сами европейцы. Вы предлагаете поделиться трубой с несуществующими добытчиками газа? Тогда Германия станет крупным газодобытчиком.
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15.05.2020 12:51 Ответить
Расии не нравится формат 220 вольт? Так пусть засунет свои 127 вольт себе в жопу. Ещё вапросы?
Ой, смообразил! Это Европа обязана переделать свои правила шоб удобней Виликай Расии!

Как я мог это упустить....
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15.05.2020 13:03 Ответить
Там еще Норвегия рядом с трубой есть с газом.
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15.05.2020 12:45 Ответить
И как они туда засунут норвежский газ?
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15.05.2020 12:46 Ответить
Так він зараз зовсім порожній і ніхто не замерзає, просто непотрібно стільки газу Європі.
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15.05.2020 12:52 Ответить
Вы свято верите,что газопровод это труба о двух концах ? Или европейцы дебилы и по глупости своей резервируют 50% на других поставщиков?
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15.05.2020 13:12 Ответить
Ну так это проблемы не Европы, а Газпрома и пенсионеров в пуйлостане. У ЕС достаточно альтернативных маршрутов получения газа
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15.05.2020 12:50 Ответить
Gazproma gaz doroze cem Litva ego polucajet cerez terminal zyzeni.Mi sami prodajiom teper gaz gde gazprom prodoval v tom cysle Finliandiji.Fini ocen dovolni poskolku teper im cena jest na 1/3 nize cem pokupali s gazproma.Teper zyzeni gaz beriot verx na markete po gazu,a ne gazprom
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15.05.2020 13:10 Ответить
Странно, почему тогда Латвия покупает газ у Газпрома больше в десятки раз, чем сжиженный у Литвы?
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15.05.2020 14:53 Ответить
Ja neznaju pocemu Latvija pokupajet,mozet kontrakt imejet s gazpromom gde dolzni obezatelno pokupat ne smotria na cenu xot i 2 raz doroze?.Estonija pokupajet i Finliandija s nas
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15.05.2020 15:57 Ответить
Нет, просто у Газпрома дешевле, потому что в цене Газпрома за газ, включено всё в том числе и доставка в Латвию.
А в цене за газ из норвегии не включено цена аренды на содержание коробля которое у вас стоит в Клайпеде как хранилище. А цена эта 52 миллиона евро в год, плюс цена на разжиживание газа. Все эти суммы не включены на цену газа из Норвегии.
Поэтому это политическое решение покупать газ из Норвегии который в итоге выходит более дорогой чем от Газпрома. В Латвии не готовы переплачивать. Да и Эстония и Финляндия покупает очеь мало у вас газа, большая часть от Газпрома.
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15.05.2020 16:33 Ответить
U nas xranilice toze Latviji.Mi platym dengi tam do 5mlrd tysiac kub metrov mozno xranit.S Norvegiji gaz toze idiot vase xranilice.Nemozno skazat sto i Latvija nezakupajet s nas gaz,oni zakupali v proslom godu i nemalo zakupali.Latviji cena samaja bolsaja izza togo sto pokupajet s gazproma takze
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15.05.2020 16:40 Ответить
Xranilice v Latviji ona prenodlizit na polovinu gazpromu,drugaja po direktyve ES 3 paketa ne mozet prenodlezyt odnomu postavciku i my mozem tak xranit svoj gaz s Norvegiji
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15.05.2020 16:43 Ответить
Вместимость Инчукалнского газохранилища 2 миллиарда кубов.
Ты как всегда много врешь и придумываешь.
Цена газа для населения среди трех стран Балтии самая высокая у литовцев, а всё остальное это твоё вранье и пропаганда.
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15.05.2020 17:33 Ответить
Didžiausia saugyklos talpa - 4,47 mlrd. m³ dujų.Pocty 4.5 jesli tocnej Inciukalnis.Da Litva zaplatyla dengi za rekonstrukciju kak i ES,tak sto mi imejem polnoje pravo derzat tam gaz

Istocnik

https://lt.wikipedia.org/wiki/In%C4%8Dukalno_duj%C5%B3_saugykla

Pocemu ti vsegda vrios?Olgino tak tebe govorit
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15.05.2020 17:51 Ответить
Ты я смотрю специалист
The largest capacity Inčukalns UGS had was 4.47 billion cubic meters, from which 2.32 billion cubic meters were active or constantly pumped natural gas.

https://www.conexus.lv/*********-ugs-459

Теперь расскажи как Литва закачала 5 миллиардов, если можно 2.32?
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15.05.2020 21:45 Ответить
A gde ja pisal sto Litva zakaciala 5 mlrd,jesli nam stolko nekogda i nenado bylo?U nas terminal obrabotal 3 mlrd proslom godu i to nado ucest slo v Estoniju,Finliandiju i Latviju srazu prodali primerno 1/3 uslo na export.Tam mozet nasi 1mlrd derzat dlia sebia maksimum.
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15.05.2020 21:55 Ответить
Alternatyva zyzeni gaz, v proslom godu bolse ES zakupila cem postavil gazprom v Evropu.
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15.05.2020 13:12 Ответить
Это очень хорошая новость. Газ, как и раньше будет идти через Украину, а у газпрома на балансе появится актив в виде кучи металлолома на дне Балтики.
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15.05.2020 12:51 Ответить
Опять у нас празднуют "победу",что дальше будет продолжаться торговля на крови с русофашистами.
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15.05.2020 13:11 Ответить
А вУкраине бы то же самое сделали?
Не пойму я чей Крым они окупировали,немецкий наверное.
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15.05.2020 13:14 Ответить
А если СП-2 заработает, но будет работать на 50% мощности, это победа? Весь дополнительный, вне Украины, российский газ в Европу это, или рост продаж, или минус заполненность трубы через Украину, что в любом случае выгодно россиянам. Победа, это если СП-2 так и не заработает. Потому что половина мощности - это тоже немало, во-первых, а во-вторых, россиянам достаточно создать нового поставщика и трубу сразу можно будет заполнять российским газом на 100%. Сегодня у Газпрома монополия на экспорт природного газа, но завтра все может поменяться. Но когда-то у Газпрома была монополия на экспорт любого газа, а потом появился НОВАТЭК, которому разрешили продавать сжиженный газ.
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15.05.2020 13:58 Ответить
Нифига себе, я на Цензоре прочитал комментарий адекватного украинца.
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15.05.2020 14:52 Ответить
не партесь достроят
два года назад /кричали керченский мост ращвалится 19 км. /
стоит и будет стоять
мы не можем отремонтировать 200 метров моста
выпускали 4 марки телевизоров --сейчас ноль
даже собирать не можем
все в ЕС на уборку земляники ,посадки хмеля ,
мойки попок итальянцам ,
паны сидят дома - кричат пропадает клубника
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15.05.2020 15:00 Ответить
В статье вообще не идет речь о достроят/не достроят. Вопрос в рентабельности проекта. Учись читать, русский.
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15.05.2020 16:41 Ответить
Знову німці нам "піді.рали". Кацапам це ще більше на користь ніж санкції😜!
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15.05.2020 19:29 Ответить
 
 