Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока - 2" от правил газовой директивы ЕС, говорится в заявлении регулятора, распространенном в пятницу. Для Nord Stream 2 это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только наполовину.
Агентство сообщает, что "заявка Nord Stream 2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока 2" была отклонена", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Акционерное общество Nord Stream 2 направило заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник так прокомментировал это решение: "Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!".
Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.
4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"). Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Для Nord Stream 2 это может означать то, что газопровод можно будет загрузить только наполовину. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.
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Рашкинского там кроме названия,ничего.
звездоболы
Прибытие судна в самый западный порт России запланировано 3 мая
В феврале судно покинуло Находку и направилось к Сингапуру, затем сменило курс и прибыло в Лас-Пальмас, намереваясь позже перейти в Порт-Саид, однако курс был сменен снова. Судно указало пунктом назначения британский Абердин, но позже поменяло порт назначения на Находку.
В настоящее время "Академик Черский" находится у берегов Дании в проливе Скагеррак, который соединяет Северное море с Балтийским. Ориентировочная дата прибытия судна в Калининград - 5 мая.....Нехай щастить!
Блуждающий трубоукладчик "Северного потока - 2" взял курс на 9 мая в Западную Европу
Да мы, ***, нахреначим вам в вашу Европу, ***, и насрать нам на ваши законы, ***!!!!
Построили? Вэлкам.
Ой, смообразил! Это Европа обязана переделать свои правила шоб удобней Виликай Расии!
Как я мог это упустить....
А в цене за газ из норвегии не включено цена аренды на содержание коробля которое у вас стоит в Клайпеде как хранилище. А цена эта 52 миллиона евро в год, плюс цена на разжиживание газа. Все эти суммы не включены на цену газа из Норвегии.
Поэтому это политическое решение покупать газ из Норвегии который в итоге выходит более дорогой чем от Газпрома. В Латвии не готовы переплачивать. Да и Эстония и Финляндия покупает очеь мало у вас газа, большая часть от Газпрома.
Ты как всегда много врешь и придумываешь.
Цена газа для населения среди трех стран Балтии самая высокая у литовцев, а всё остальное это твоё вранье и пропаганда.
Istocnik
https://lt.wikipedia.org/wiki/In%C4%8Dukalno_duj%C5%B3_saugykla
Pocemu ti vsegda vrios?Olgino tak tebe govorit
The largest capacity Inčukalns UGS had was 4.47 billion cubic meters, from which 2.32 billion cubic meters were active or constantly pumped natural gas.
https://www.conexus.lv/*********-ugs-459
Теперь расскажи как Литва закачала 5 миллиардов, если можно 2.32?
Не пойму я чей Крым они окупировали,немецкий наверное.
два года назад /кричали керченский мост ращвалится 19 км. /
стоит и будет стоять
мы не можем отремонтировать 200 метров моста
выпускали 4 марки телевизоров --сейчас ноль
даже собирать не можем
все в ЕС на уборку земляники ,посадки хмеля ,
мойки попок итальянцам ,
паны сидят дома - кричат пропадает клубника