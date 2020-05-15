Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС
Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС, йдеться у заяві регулятора, поширеній у п'ятницю. Для Nord Stream 2 це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину.
Агентство зазначає, що "заявку Nord Stream 2 AG на звільнення від регулювання частини "Північного потоку-2" було відхилено", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Акціонерне товариство Nord Stream 2 направило заявку у Федеральне мережеве агентство ФРН про звільнення від норм газової директиви на початку 2020 року. Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до травня 2019 року. Газопровід Nord Stream 2 добудований не був. У заявці акціонерного товариства наводився той аргумент, що поняття "добудовано" або "закінчено" не потрібно трактувати вузько, але регулятору цього здалося недостатньо.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник так прокоментував це рішення: "Велика перемога в Берліні: щойно німецький незалежний регулятор Bundesnetzagentur ухвалив остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний поток-2" виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме німецька Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність!".
Фахівці вважають, що власник Nord Stream 2 подасть апеляцію до Вищого земельного суду Дюссельдорфа.
4 квітня минулого року Європарламент затвердив оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, які не входять до союзу, зокрема Nord Stream 2 ("Північний потік-2"). Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Для Nord Stream 2 це може означати, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рашкинского там кроме названия,ничего.
звездоболы
Прибытие судна в самый западный порт России запланировано 3 мая
В феврале судно покинуло Находку и направилось к Сингапуру, затем сменило курс и прибыло в Лас-Пальмас, намереваясь позже перейти в Порт-Саид, однако курс был сменен снова. Судно указало пунктом назначения британский Абердин, но позже поменяло порт назначения на Находку.
В настоящее время "Академик Черский" находится у берегов Дании в проливе Скагеррак, который соединяет Северное море с Балтийским. Ориентировочная дата прибытия судна в Калининград - 5 мая.....Нехай щастить!
Блуждающий трубоукладчик "Северного потока - 2" взял курс на 9 мая в Западную Европу
Да мы, ***, нахреначим вам в вашу Европу, ***, и насрать нам на ваши законы, ***!!!!
Построили? Вэлкам.
Ой, смообразил! Это Европа обязана переделать свои правила шоб удобней Виликай Расии!
Как я мог это упустить....
А в цене за газ из норвегии не включено цена аренды на содержание коробля которое у вас стоит в Клайпеде как хранилище. А цена эта 52 миллиона евро в год, плюс цена на разжиживание газа. Все эти суммы не включены на цену газа из Норвегии.
Поэтому это политическое решение покупать газ из Норвегии который в итоге выходит более дорогой чем от Газпрома. В Латвии не готовы переплачивать. Да и Эстония и Финляндия покупает очеь мало у вас газа, большая часть от Газпрома.
Ты как всегда много врешь и придумываешь.
Цена газа для населения среди трех стран Балтии самая высокая у литовцев, а всё остальное это твоё вранье и пропаганда.
Istocnik
https://lt.wikipedia.org/wiki/In%C4%8Dukalno_duj%C5%B3_saugykla
Pocemu ti vsegda vrios?Olgino tak tebe govorit
The largest capacity Inčukalns UGS had was 4.47 billion cubic meters, from which 2.32 billion cubic meters were active or constantly pumped natural gas.
https://www.conexus.lv/*********-ugs-459
Теперь расскажи как Литва закачала 5 миллиардов, если можно 2.32?
Не пойму я чей Крым они окупировали,немецкий наверное.
два года назад /кричали керченский мост ращвалится 19 км. /
стоит и будет стоять
мы не можем отремонтировать 200 метров моста
выпускали 4 марки телевизоров --сейчас ноль
даже собирать не можем
все в ЕС на уборку земляники ,посадки хмеля ,
мойки попок итальянцам ,
паны сидят дома - кричат пропадает клубника