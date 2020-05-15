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Новини Газова війна
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Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС

Німеччина відмовила у звільненні

Федеральне мережеве агентство ФРН відмовило у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС, йдеться у заяві регулятора, поширеній у п'ятницю. Для Nord Stream 2 це може означати те, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину.

Агентство зазначає, що "заявку Nord Stream 2 AG на звільнення від регулювання частини "Північного потоку-2" було відхилено", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Акціонерне товариство Nord Stream 2 направило заявку у Федеральне мережеве агентство ФРН про звільнення від норм газової директиви на початку 2020 року. Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до травня 2019 року. Газопровід Nord Stream 2 добудований не був. У заявці акціонерного товариства наводився той аргумент, що поняття "добудовано" або "закінчено" не потрібно трактувати вузько, але регулятору цього здалося недостатньо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович

Посол України в Німеччині Андрій Мельник так прокоментував це рішення: "Велика перемога в Берліні: щойно німецький незалежний регулятор Bundesnetzagentur ухвалив остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний поток-2" виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме німецька Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність!".

Фахівці вважають, що власник Nord Stream 2 подасть апеляцію до Вищого земельного суду Дюссельдорфа.

4 квітня минулого року Європарламент затвердив оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, які не входять до союзу, зокрема Nord Stream 2 ("Північний потік-2"). Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Для Nord Stream 2 це може означати, що газопровід можна буде завантажити тільки наполовину. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Автор: 

газопровід (1546) Газпром (3386) Німеччина (7309) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+19
Дедушку ***** бабушка Меркель насадила на бутылку😂
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15.05.2020 11:44
+19
я обожнюю всі кацапські порожнякові прожекти)))
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15.05.2020 11:48
+18
Лет через 50 сп-2 окупится. Держитесь там.
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15.05.2020 11:47
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Дедушку ***** бабушка Меркель насадила на бутылку😂
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15.05.2020 11:44 Відповісти
Бабушка как раз двумя руками и двумя ногами упиралась против этого. Но сильно уж палевно становится.
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15.05.2020 11:51 Відповісти
Не гони и свои мечты не выдавай за действительность.
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15.05.2020 12:35 Відповісти
Ботоферма по формированию мнения. По чем за пост берут сейчас? Зеленый или кацапский?
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15.05.2020 12:43 Відповісти
Німеччина відмовила у звільненні "Північного потоку-2" від правил газової директиви ЄС - Цензор.НЕТ 8285
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15.05.2020 12:31 Відповісти
Эта картина должна висеть в Эрмитаже
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15.05.2020 16:42 Відповісти
это после того, как была доказана причастность русошвайнхакеров к атаке на сайты бундестага и фрау Меркель?
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15.05.2020 11:46 Відповісти
Обосрались кацапы мощно
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15.05.2020 11:47 Відповісти
Лет через 50 сп-2 окупится. Держитесь там.
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15.05.2020 11:47 Відповісти
ну им сначала надо лет 50 его еще достраивать. с их мега-технологиями.
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15.05.2020 12:23 Відповісти
я обожнюю всі кацапські порожнякові прожекти)))
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15.05.2020 11:48 Відповісти
ну хоть,что то
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15.05.2020 11:50 Відповісти
Десь у кремблі тихо заскавчало *****.
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15.05.2020 11:50 Відповісти
Розкажить мені зараз популярну казку за штазі Меркель , за іі посади та мільони акцій газпрому
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15.05.2020 11:50 Відповісти
А зачем рассказывать? Мы это в скором времени увидем сами. Европарламент принял, а не штази Ваша. А фрау лоббистом всегда выступала и выступает. Так что коммент с флажком "изподгермании" и с вонью парашинской оставьте свой при себе. В спам одним словом, козломордное.
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15.05.2020 11:56 Відповісти
Ти дурачок Ванька ? Читати взагалі вмієшь ?) Втім Пупкин воно і є Пупкин )
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15.05.2020 12:00 Відповісти
попробую пообщаться на доступном ТЕБЕ слоге. ТЫ, быдло, с тобой в совхозе коров не пас, чтоб тыкал ТЫ мне. Читай, предурок, ТЫ. Меркель ТВОЯ, это не все Германия и это не она принимала решение. ТЕОРЕТИЧЕСКИ разрешить чтот там газпрому потив решения всего ЕС? Та ладно.... Это раз. Два - фрау Штази давно уже спалилась с ****** в десна целуясь и выступая то адвокатом вовочки при его аннексиях, то лоббистом газпрома.
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15.05.2020 12:09 Відповісти
В таких тонах спілкуйся зі своєю шлюхою , в мене це прокатить. Адье кавалергард )
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15.05.2020 12:14 Відповісти
Я с быдлом, т.е. с ТОБОЙ так общаюсь, а шлюх у меня (в отличии от ТЕБЯ, не суди по себе), как бы нет )))) Ты, быдло, естественно не согласишься, что ТЫ быдло)))))))) Обращение было первое на ТВОЙ пост на ВЫ, а ты мгновенно бред перевел свой на личное. За "козломорда" обиделось? Так это диагноз за адвокатуру фрау Риббентроп - чтож тут поделать.......
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15.05.2020 12:21 Відповісти
ну таки меркель выбивала разрешение для сп 2 . другое дело . что смогла выбить под обещание пути достроить до мая этого года .а теперь всё поезд ушёл .
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15.05.2020 12:13 Відповісти
Взагалі то Меркель тут не при ділах ( як кажуть) пробивав цей движ Шрьодер та його прокацапська команда , а вони мають дуже сильний вплив на різних рівнях , я не кажу що Меркель біла та пухнаста але вона не дешевка як Шродьер
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15.05.2020 12:22 Відповісти
Канешна канешна....... меркель белая и пушистая.
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15.05.2020 12:26 Відповісти
20 .12 19 г .Bild- Меркель не потерпит. что бы США продолжала подрывать проект газопровода который . пользуется её поддержкой . 11. 01. 20 г . Меркель заявила . что СП 2 должен быть достроен . а страны Европы только выиграют от этого . несмотря на санкции США Берлин по прежнему его поддерживает. и тд.
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15.05.2020 16:53 Відповісти
Лет через 50 автомобили на бензине и солярке будут производиться только в Московии.
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15.05.2020 11:52 Відповісти
До речі, а кораблик для добудови потоку приплив уже чи його досі десь носить?))
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15.05.2020 11:55 Відповісти
Корабли ходят,ховно плавает,пора бы знать!
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15.05.2020 12:42 Відповісти
Я знаю, що кораблі ходять, але конкретно це рашкінське корито плаває
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15.05.2020 12:54 Відповісти
Разрабатывала норвегия по заказу нигерийско-голандской компании,строили в китае. Кацапы такое не в состоянии построить.
Рашкинского там кроме названия,ничего.
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15.05.2020 13:04 Відповісти
Ну Кузю теж будували не кацапи - наші його робили в Миколаєві. І для свого часу він був досить крутим. Але це не значить, що зараз він не перетворився на димляче корито...
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15.05.2020 14:07 Відповісти
Він ні для якого часу крутим не був,окрім для радянської внутрішньої пропаганди.
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15.05.2020 14:12 Відповісти
А как правильно? "Ходсостав" или "Плавсостав" Мне кажется, что вы оба
звездоболы
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15.05.2020 18:54 Відповісти
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное произвести укладку газопровода "Северный поток-2", взяло курс на Калининград.

Прибытие судна в самый западный порт России запланировано 3 мая

В феврале судно покинуло Находку и направилось к Сингапуру, затем сменило курс и прибыло в Лас-Пальмас, намереваясь позже перейти в Порт-Саид, однако курс был сменен снова. Судно указало пунктом назначения британский Абердин, но позже поменяло порт назначения на Находку.
В настоящее время "Академик Черский" находится у берегов Дании в проливе Скагеррак, который соединяет Северное море с Балтийским. Ориентировочная дата прибытия судна в Калининград - 5 мая.....Нехай щастить!
Блуждающий трубоукладчик "Северного потока - 2" взял курс на 9 мая в Западную Европу
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15.05.2020 13:10 Відповісти
...что-то пошло не так?
Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 8376
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15.05.2020 11:56 Відповісти
"Коронавірус" Козломордої Імперії!!!
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15.05.2020 19:30 Відповісти
Как сказали в одном мультфильме: Мой дед говорил: делай добро и бросай его в море © )))
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15.05.2020 11:57 Відповісти
Херня! Дарагия расьяне подзатянут паяса и оплатют. Компенсируют кооп. Озеро убытки-то.
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15.05.2020 12:15 Відповісти
Россию медленно, но стабильно "обкладывают и закапывают" экономически! Выполняется то, что ещё несколько лет 7-8 назад сказал руководитель Ирана Аятолла Хомейни - с Россией не нужно воевать армией, ее можно просто удушить экономически!
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15.05.2020 12:01 Відповісти
Спіткала невдача російського спортсмена
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15.05.2020 12:03 Відповісти
Странно. Была хорошая идея оплатить за счет немецких потребителей хотелки Кремля
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15.05.2020 12:04 Відповісти
А повторить всё ещё можете?
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15.05.2020 12:07 Відповісти
Меркель же сразу сказала что украинская ГТС никуда не денется, а местные *********** вскукареки сразу верещать о зраде и "фрау Риббентроп" начали
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15.05.2020 12:07 Відповісти
Европейские ценности это европейские ценности, а бундес интересы это бундес интересы. Да и нет уже ни каких европейских ценностей. Они канули в лету вместе с Маргарет Течер и т.д. А "Парижской хартией" 1991 года подтёрлись разного рода шрёдыры, меркели, берлускони, оланды, саркози и прочие макроны.
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15.05.2020 12:09 Відповісти
НУ ЧТО ПЛЕШИВЫЙ КАРЛИК-ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ ЗА ВСЕ ПОДЛОСТИ????????ЛЕБЕДИ ТОЛЬКО БЕРУТ РАЗГОН, СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ Г А А Г А!!!!!!!!!УРАААААААААА!!!!!!!!!!!
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15.05.2020 12:13 Відповісти
якщо б німецьке агенство не зарубало б цей момент а дозволило б кацапам 100% використання цього стриму то звичайно була б винна штазі меркель )
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15.05.2020 12:18 Відповісти
ты уже переобуться успел? а что ты там писал чуть выше по поводу фрау?
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15.05.2020 12:24 Відповісти
прежде, чем по газопроводу что-то качать, его, для начала, нужно закончить..., что в принципе невозможно.....
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15.05.2020 12:21 Відповісти
пока закончат, допустим через год, у США будет полный комплект танкеров газовозов. важно что бы Украина вписалась в схему, со своими хранилищами.
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15.05.2020 12:30 Відповісти
они его не смогут закончить, потому, что Газпром автоматом попадает под санкции США....
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15.05.2020 12:34 Відповісти
Всё-таки не стоит забывать, что ватники фанаты бессмысленных усилий. ,😁
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15.05.2020 13:42 Відповісти
Значит СП-2 будет наполовину пуст, потому что в этой трубе просто неоткуда взяться газу из других стран. Откровенно бредовые европейские манипуляции чтобы нагадить клятым москалям. Куда подевалась европейское здравомыслие. Они все больше походят на украинцев.
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15.05.2020 12:36 Відповісти
Логика идиота.
Да мы, ***, нахреначим вам в вашу Европу, ***, и насрать нам на ваши законы, ***!!!!
Построили? Вэлкам.
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15.05.2020 12:45 Відповісти
Теперь они будут действовать такими же мошенническими способами как сами европейцы. Вы предлагаете поделиться трубой с несуществующими добытчиками газа? Тогда Германия станет крупным газодобытчиком.
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15.05.2020 12:51 Відповісти
Расии не нравится формат 220 вольт? Так пусть засунет свои 127 вольт себе в жопу. Ещё вапросы?
Ой, смообразил! Это Европа обязана переделать свои правила шоб удобней Виликай Расии!

Как я мог это упустить....
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15.05.2020 13:03 Відповісти
Там еще Норвегия рядом с трубой есть с газом.
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15.05.2020 12:45 Відповісти
И как они туда засунут норвежский газ?
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15.05.2020 12:46 Відповісти
Так він зараз зовсім порожній і ніхто не замерзає, просто непотрібно стільки газу Європі.
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15.05.2020 12:52 Відповісти
Вы свято верите,что газопровод это труба о двух концах ? Или европейцы дебилы и по глупости своей резервируют 50% на других поставщиков?
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15.05.2020 13:12 Відповісти
Ну так это проблемы не Европы, а Газпрома и пенсионеров в пуйлостане. У ЕС достаточно альтернативных маршрутов получения газа
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15.05.2020 12:50 Відповісти
Gazproma gaz doroze cem Litva ego polucajet cerez terminal zyzeni.Mi sami prodajiom teper gaz gde gazprom prodoval v tom cysle Finliandiji.Fini ocen dovolni poskolku teper im cena jest na 1/3 nize cem pokupali s gazproma.Teper zyzeni gaz beriot verx na markete po gazu,a ne gazprom
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15.05.2020 13:10 Відповісти
Странно, почему тогда Латвия покупает газ у Газпрома больше в десятки раз, чем сжиженный у Литвы?
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15.05.2020 14:53 Відповісти
Ja neznaju pocemu Latvija pokupajet,mozet kontrakt imejet s gazpromom gde dolzni obezatelno pokupat ne smotria na cenu xot i 2 raz doroze?.Estonija pokupajet i Finliandija s nas
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15.05.2020 15:57 Відповісти
Нет, просто у Газпрома дешевле, потому что в цене Газпрома за газ, включено всё в том числе и доставка в Латвию.
А в цене за газ из норвегии не включено цена аренды на содержание коробля которое у вас стоит в Клайпеде как хранилище. А цена эта 52 миллиона евро в год, плюс цена на разжиживание газа. Все эти суммы не включены на цену газа из Норвегии.
Поэтому это политическое решение покупать газ из Норвегии который в итоге выходит более дорогой чем от Газпрома. В Латвии не готовы переплачивать. Да и Эстония и Финляндия покупает очеь мало у вас газа, большая часть от Газпрома.
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15.05.2020 16:33 Відповісти
U nas xranilice toze Latviji.Mi platym dengi tam do 5mlrd tysiac kub metrov mozno xranit.S Norvegiji gaz toze idiot vase xranilice.Nemozno skazat sto i Latvija nezakupajet s nas gaz,oni zakupali v proslom godu i nemalo zakupali.Latviji cena samaja bolsaja izza togo sto pokupajet s gazproma takze
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15.05.2020 16:40 Відповісти
Xranilice v Latviji ona prenodlizit na polovinu gazpromu,drugaja po direktyve ES 3 paketa ne mozet prenodlezyt odnomu postavciku i my mozem tak xranit svoj gaz s Norvegiji
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15.05.2020 16:43 Відповісти
Вместимость Инчукалнского газохранилища 2 миллиарда кубов.
Ты как всегда много врешь и придумываешь.
Цена газа для населения среди трех стран Балтии самая высокая у литовцев, а всё остальное это твоё вранье и пропаганда.
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15.05.2020 17:33 Відповісти
Didžiausia saugyklos talpa - 4,47 mlrd. m³ dujų.Pocty 4.5 jesli tocnej Inciukalnis.Da Litva zaplatyla dengi za rekonstrukciju kak i ES,tak sto mi imejem polnoje pravo derzat tam gaz

Istocnik

https://lt.wikipedia.org/wiki/In%C4%8Dukalno_duj%C5%B3_saugykla

Pocemu ti vsegda vrios?Olgino tak tebe govorit
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15.05.2020 17:51 Відповісти
Ты я смотрю специалист
The largest capacity Inčukalns UGS had was 4.47 billion cubic meters, from which 2.32 billion cubic meters were active or constantly pumped natural gas.

https://www.conexus.lv/*********-ugs-459

Теперь расскажи как Литва закачала 5 миллиардов, если можно 2.32?
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15.05.2020 21:45 Відповісти
A gde ja pisal sto Litva zakaciala 5 mlrd,jesli nam stolko nekogda i nenado bylo?U nas terminal obrabotal 3 mlrd proslom godu i to nado ucest slo v Estoniju,Finliandiju i Latviju srazu prodali primerno 1/3 uslo na export.Tam mozet nasi 1mlrd derzat dlia sebia maksimum.
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15.05.2020 21:55 Відповісти
Alternatyva zyzeni gaz, v proslom godu bolse ES zakupila cem postavil gazprom v Evropu.
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15.05.2020 13:12 Відповісти
Это очень хорошая новость. Газ, как и раньше будет идти через Украину, а у газпрома на балансе появится актив в виде кучи металлолома на дне Балтики.
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15.05.2020 12:51 Відповісти
Опять у нас празднуют "победу",что дальше будет продолжаться торговля на крови с русофашистами.
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15.05.2020 13:11 Відповісти
А вУкраине бы то же самое сделали?
Не пойму я чей Крым они окупировали,немецкий наверное.
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15.05.2020 13:14 Відповісти
А если СП-2 заработает, но будет работать на 50% мощности, это победа? Весь дополнительный, вне Украины, российский газ в Европу это, или рост продаж, или минус заполненность трубы через Украину, что в любом случае выгодно россиянам. Победа, это если СП-2 так и не заработает. Потому что половина мощности - это тоже немало, во-первых, а во-вторых, россиянам достаточно создать нового поставщика и трубу сразу можно будет заполнять российским газом на 100%. Сегодня у Газпрома монополия на экспорт природного газа, но завтра все может поменяться. Но когда-то у Газпрома была монополия на экспорт любого газа, а потом появился НОВАТЭК, которому разрешили продавать сжиженный газ.
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15.05.2020 13:58 Відповісти
Нифига себе, я на Цензоре прочитал комментарий адекватного украинца.
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15.05.2020 14:52 Відповісти
не партесь достроят
два года назад /кричали керченский мост ращвалится 19 км. /
стоит и будет стоять
мы не можем отремонтировать 200 метров моста
выпускали 4 марки телевизоров --сейчас ноль
даже собирать не можем
все в ЕС на уборку земляники ,посадки хмеля ,
мойки попок итальянцам ,
паны сидят дома - кричат пропадает клубника
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15.05.2020 15:00 Відповісти
В статье вообще не идет речь о достроят/не достроят. Вопрос в рентабельности проекта. Учись читать, русский.
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15.05.2020 16:41 Відповісти
Знову німці нам "піді.рали". Кацапам це ще більше на користь ніж санкції😜!
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15.05.2020 19:29 Відповісти
 
 