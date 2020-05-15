Льготы на оплату коммунальных услуг продлятся до завершения карантина, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сказал в ходе брифинга 15 мая.

Он напомнил, что киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий: "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) и "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

"Хочу напомнить, что от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы. Город должен платить за газ, воду, топливо, готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тысяч работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей", - отметил Кличко.

Мэр обратил внимание на то, льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

"Мы начали только первый этап послаблений. И если до пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил Кличко.

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