Льготы на оплату коммунальных услуг продлятся до завершения карантина, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сказал в ходе брифинга 15 мая.
Он напомнил, что киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий: "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) и "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).
"Хочу напомнить, что от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы. Город должен платить за газ, воду, топливо, готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тысяч работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей", - отметил Кличко.
Мэр обратил внимание на то, льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.
"Мы начали только первый этап послаблений. И если до пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил Кличко.
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я нікуди не хожу, сиджу з котом перед екраном - всі платіжки у електронному вигляді (особистій кабінет онлайн у кожного постачальника і там дєякі на 1 число вже виставляють рахунок) а грошики приходять до 8-9 на картку приватбанку...і через приват-24 вже сплачую що захочу)
Але вже немає і Кличко нахабно бреше...
самі стараємося регулювати, як пральна машина працює - пилосос не включати, бойлер вимкнули - тоді хлібопіч вмикнули...(увім-увім-увімкнули...як казало однє рило)))))
і так якось виходить...щоб квартирний автомат не вибивало))))
"...И если к пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил Кличко. Источник: https://censor.net/n3195785