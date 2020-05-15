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Льготы на оплату коммунальных услуг продлятся до завершения карантина, - Кличко

Льготы на оплату коммунальных услуг продлятся до завершения карантина, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко сказал в ходе брифинга 15 мая.

Он напомнил, что киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий: "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) и "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ).

"Хочу напомнить, что от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы. Город должен платить за газ, воду, топливо, готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тысяч работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей", - отметил Кличко.

Мэр обратил внимание на то, льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

"Мы начали только первый этап послаблений. И если до пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задолженность по коммуналке в Киеве составляет почти 6 млрд грн, это может привести к перебоям с предоставлением услуг, - Кличко

Автор: 

Кличко Виталий (4663) льготы (548) коммунальные услуги (350)


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Топ комментарии
+2
Виталя ты о чем это сейчас. Было постановление правительства с разрешением вообще не платить коммуналку до конца карантина ( его полной отмены) плюс 30 дней после. Или как всегда власть что примет, озвучит, и только спустя время сигнал по извилинам серого вещества куда то дойдет и приходит понимание что опять " обосрались".
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15.05.2020 13:07 Ответить
+2
Ще восени 2019 в Києві таке дійсно було.

Але вже немає і Кличко нахабно бреше...
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15.05.2020 13:13 Ответить
+2
вот урод))) на работу добраться - нельзя, кличко не разрешает, дохода у людей нет - а за коммуналку плати))) красавчик
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15.05.2020 13:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
это "киевская" скидка ? или есть везде? ибо автоматом плачу даже не до 20, а до 10..и что-то хоть бы тебе "комиссию" за что-то скинули, не говоря уже про 10 проц. скидку.. абыдначесслово
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15.05.2020 13:05 Ответить
До десятого числа ще не всі платежі виставлені. Зазвичай числа 12-14 вже є.
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15.05.2020 13:13 Ответить
у особистому кабінеті - раніше (особливо електрика і газ) а є такі платежі - незмінні, що і не треба чекати... тому, як перерахували на картку грошики - так і плачу...і плАчу )))))
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15.05.2020 13:17 Ответить
Навіщо тоді 2 рази ходити туди щоб заплатити?
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15.05.2020 13:24 Ответить
я так криво накарябав...
я нікуди не хожу, сиджу з котом перед екраном - всі платіжки у електронному вигляді (особистій кабінет онлайн у кожного постачальника і там дєякі на 1 число вже виставляють рахунок) а грошики приходять до 8-9 на картку приватбанку...і через приват-24 вже сплачую що захочу)
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15.05.2020 13:39 Ответить
Ще восени 2019 в Києві таке дійсно було.

Але вже немає і Кличко нахабно бреше...
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15.05.2020 13:13 Ответить
Знижка діє тільки на платіж за утримання будинку і прибудинкової території. Все решта - електрика, вода і тд - без знижок.
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15.05.2020 17:29 Ответить
Ты уже рассказывал что и воду гарячую не отключат..
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15.05.2020 13:06 Ответить
Умене відключили з 12 числа по 25 число. Котельня стала на профілактику.
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15.05.2020 13:15 Ответить
а в Дніпрі вже рочків 10-12 як її нема... зовсім...(бойлери нам в помічники)
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15.05.2020 13:19 Ответить
в старому житловому фонді ел.мережі не розраховані на таки нагрузки при масовому встановлені, що може призвести до аварій.
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15.05.2020 13:23 Ответить
але ж якось живемо? у будинку 1968 року...всі, як один з бойлерами (і тьху-тьху)..
самі стараємося регулювати, як пральна машина працює - пилосос не включати, бойлер вимкнули - тоді хлібопіч вмикнули...(увім-увім-увімкнули...як казало однє рило)))))
і так якось виходить...щоб квартирний автомат не вибивало))))
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15.05.2020 13:32 Ответить
є квартирний автомат ,а є загальні кабелі внутрішньо-будинкові в яких може загорятися ізоляція.
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15.05.2020 13:48 Ответить
може...але поки що (може нашими молитвами, а може ті старі міцніше китайських ********?))
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15.05.2020 13:52 Ответить
яке б воно добре небуло але по всій країні совдеповська інфраструктура доживає своє а далі...,країна тримається тільки на інфраструктурі яке життя буде без неї можно подивитися на країни де її немає.
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15.05.2020 14:05 Ответить
те саме.
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15.05.2020 13:19 Ответить
Виталя ты о чем это сейчас. Было постановление правительства с разрешением вообще не платить коммуналку до конца карантина ( его полной отмены) плюс 30 дней после. Или как всегда власть что примет, озвучит, и только спустя время сигнал по извилинам серого вещества куда то дойдет и приходит понимание что опять " обосрались".
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15.05.2020 13:07 Ответить
Вже кілька місяців в "платіжках" і близько немає ніяких знижок. В останній також нічого немає...

"...И если к пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил Кличко. Источник: https://censor.net/n3195785
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15.05.2020 13:12 Ответить
А отключение горячей воды в карантин это наверное бонус?
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15.05.2020 13:19 Ответить
вот урод))) на работу добраться - нельзя, кличко не разрешает, дохода у людей нет - а за коммуналку плати))) красавчик
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15.05.2020 13:54 Ответить
 
 