Пільги на оплату комунальних послуг триватимуть до завершення карантину, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко сказав в ході брифінгу 15 травня.
Він нагадав, що кияни можуть платити за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств: "Центр комунального сервісу" (ЦКШ) і "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ).
"Хочу нагадати, що від рівня проплат за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці. Місто має платити за газ, воду, паливо, готуватися до наступного опалювального сезону. 20 тисяч працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплату, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж", - зазначив Кличко.
Мер звернув увагу на те, пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.
"Ми почали тільки перший етап послаблень. І якщо до пандемії знижка 10% діяла для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто оплатить до кінця місяця", - зазначив Кличко.
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я нікуди не хожу, сиджу з котом перед екраном - всі платіжки у електронному вигляді (особистій кабінет онлайн у кожного постачальника і там дєякі на 1 число вже виставляють рахунок) а грошики приходять до 8-9 на картку приватбанку...і через приват-24 вже сплачую що захочу)
Але вже немає і Кличко нахабно бреше...
самі стараємося регулювати, як пральна машина працює - пилосос не включати, бойлер вимкнули - тоді хлібопіч вмикнули...(увім-увім-увімкнули...як казало однє рило)))))
і так якось виходить...щоб квартирний автомат не вибивало))))
"...И если к пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил Кличко. Источник: https://censor.net/n3195785