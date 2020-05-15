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Пільги на оплату комунальних послуг триватимуть до завершення карантину, - Кличко

Пільги на оплату комунальних послуг триватимуть до завершення карантину, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кличко сказав в ході брифінгу 15 травня.

Він нагадав, що кияни можуть платити за допомогою особистих кабінетів на сайтах муніципальних підприємств: "Центр комунального сервісу" (ЦКШ) і "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ).

"Хочу нагадати, що від рівня проплат за комунальні послуги залежить робота інфраструктури столиці. Місто має платити за газ, воду, паливо, готуватися до наступного опалювального сезону. 20 тисяч працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплату, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж", - зазначив Кличко.

Також читайте: Заборгованість за комуналку в Києві становить майже 6 млрд грн, це може призвести до перебоїв з наданням послуг, - Кличко

Мер звернув увагу на те, пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

"Ми почали тільки перший етап послаблень. І якщо до пандемії знижка 10% діяла для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто оплатить до кінця місяця", - зазначив Кличко.

Автор: 

Кличко (3505) пільги (438) комунальні послуги (567)


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Топ коментарі
+2
Виталя ты о чем это сейчас. Было постановление правительства с разрешением вообще не платить коммуналку до конца карантина ( его полной отмены) плюс 30 дней после. Или как всегда власть что примет, озвучит, и только спустя время сигнал по извилинам серого вещества куда то дойдет и приходит понимание что опять " обосрались".
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15.05.2020 13:07
+2
Ще восени 2019 в Києві таке дійсно було.

Але вже немає і Кличко нахабно бреше...
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15.05.2020 13:13
+2
вот урод))) на работу добраться - нельзя, кличко не разрешает, дохода у людей нет - а за коммуналку плати))) красавчик
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15.05.2020 13:54
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это "киевская" скидка ? или есть везде? ибо автоматом плачу даже не до 20, а до 10..и что-то хоть бы тебе "комиссию" за что-то скинули, не говоря уже про 10 проц. скидку.. абыдначесслово
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15.05.2020 13:05 Відповісти
До десятого числа ще не всі платежі виставлені. Зазвичай числа 12-14 вже є.
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15.05.2020 13:13 Відповісти
у особистому кабінеті - раніше (особливо електрика і газ) а є такі платежі - незмінні, що і не треба чекати... тому, як перерахували на картку грошики - так і плачу...і плАчу )))))
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15.05.2020 13:17 Відповісти
Навіщо тоді 2 рази ходити туди щоб заплатити?
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15.05.2020 13:24 Відповісти
я так криво накарябав...
я нікуди не хожу, сиджу з котом перед екраном - всі платіжки у електронному вигляді (особистій кабінет онлайн у кожного постачальника і там дєякі на 1 число вже виставляють рахунок) а грошики приходять до 8-9 на картку приватбанку...і через приват-24 вже сплачую що захочу)
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15.05.2020 13:39 Відповісти
Ще восени 2019 в Києві таке дійсно було.

Але вже немає і Кличко нахабно бреше...
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15.05.2020 13:13 Відповісти
Знижка діє тільки на платіж за утримання будинку і прибудинкової території. Все решта - електрика, вода і тд - без знижок.
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15.05.2020 17:29 Відповісти
Ты уже рассказывал что и воду гарячую не отключат..
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15.05.2020 13:06 Відповісти
Умене відключили з 12 числа по 25 число. Котельня стала на профілактику.
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15.05.2020 13:15 Відповісти
а в Дніпрі вже рочків 10-12 як її нема... зовсім...(бойлери нам в помічники)
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15.05.2020 13:19 Відповісти
в старому житловому фонді ел.мережі не розраховані на таки нагрузки при масовому встановлені, що може призвести до аварій.
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15.05.2020 13:23 Відповісти
але ж якось живемо? у будинку 1968 року...всі, як один з бойлерами (і тьху-тьху)..
самі стараємося регулювати, як пральна машина працює - пилосос не включати, бойлер вимкнули - тоді хлібопіч вмикнули...(увім-увім-увімкнули...як казало однє рило)))))
і так якось виходить...щоб квартирний автомат не вибивало))))
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15.05.2020 13:32 Відповісти
є квартирний автомат ,а є загальні кабелі внутрішньо-будинкові в яких може загорятися ізоляція.
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15.05.2020 13:48 Відповісти
може...але поки що (може нашими молитвами, а може ті старі міцніше китайських ********?))
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15.05.2020 13:52 Відповісти
яке б воно добре небуло але по всій країні совдеповська інфраструктура доживає своє а далі...,країна тримається тільки на інфраструктурі яке життя буде без неї можно подивитися на країни де її немає.
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15.05.2020 14:05 Відповісти
те саме.
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15.05.2020 13:19 Відповісти
Виталя ты о чем это сейчас. Было постановление правительства с разрешением вообще не платить коммуналку до конца карантина ( его полной отмены) плюс 30 дней после. Или как всегда власть что примет, озвучит, и только спустя время сигнал по извилинам серого вещества куда то дойдет и приходит понимание что опять " обосрались".
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15.05.2020 13:07 Відповісти
Вже кілька місяців в "платіжках" і близько немає ніяких знижок. В останній також нічого немає...

"...И если к пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил Кличко. Источник: https://censor.net/n3195785
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15.05.2020 13:12 Відповісти
А отключение горячей воды в карантин это наверное бонус?
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15.05.2020 13:19 Відповісти
вот урод))) на работу добраться - нельзя, кличко не разрешает, дохода у людей нет - а за коммуналку плати))) красавчик
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15.05.2020 13:54 Відповісти
 
 