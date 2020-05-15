Кличко проведет экстренный брифинг из-за нового очага коронавируса в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко проведет экстренный брифинг о новом очаге заболевания коронавирусом в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко о новом очаге заболевания коронавирус в столице", - говорится в сообщении.

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