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Кличко проведет экстренный брифинг из-за нового очага коронавируса в Киеве
Мэр столицы Виталий Кличко проведет экстренный брифинг о новом очаге заболевания коронавирусом в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко о новом очаге заболевания коронавирус в столице", - говорится в сообщении.
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От отмены до новой вспышки, должна была пройти по крайней мере неделя!!!
-то дети медикаменты !
( Вит . Кличко )