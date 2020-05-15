РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11285 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 810 26

Кличко проведет экстренный брифинг из-за нового очага коронавируса в Киеве

Кличко проведет экстренный брифинг из-за нового очага коронавируса в Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко проведет экстренный брифинг о новом очаге заболевания коронавирусом в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко о новом очаге заболевания коронавирус в столице", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Это на Банковой очаг коронавируса - чумной ишак лазит.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:02
+6
Как же оно хочет усидеть в мэрском кресле.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:02
+6
Виталя, а почему ты скромно умолчал о местоположении очага ? Подозрительно это.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как же оно хочет усидеть в мэрском кресле.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:02 Ответить
мэрский тип этот педаля
показать весь комментарий
15.05.2020 15:09 Ответить
Мало президента-квартильщика, и мєр должен бьіть из цирка?
показать весь комментарий
15.05.2020 21:50 Ответить
мэр просто должен быть. это не мэр, это чёрти что.
показать весь комментарий
15.05.2020 21:56 Ответить
Пидадик лучший мэр, которые были
показать весь комментарий
15.05.2020 15:10 Ответить
можно смеяться?
показать весь комментарий
15.05.2020 15:12 Ответить
нельзя - йумар уж больно тупой
показать весь комментарий
15.05.2020 15:28 Ответить
А брифинг - шоб метро не открывать.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:02 Ответить
А есть реальные конкуренты сейчас? - Кандидаты оккупационного блока, слуг Коломойского, или неизвестных ноунеймов про которых никто никогда не слышал? В таком случае киевляне даже за Кличка готовы проголосовать.
показать весь комментарий
16.05.2020 01:04 Ответить
Это на Банковой очаг коронавируса - чумной ишак лазит.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:02 Ответить
Потому, что карантин был отменен рано. Кличко, закрывай Киев наглухо и продолжай карантин в полном объеме
показать весь комментарий
15.05.2020 15:07 Ответить
Лукашенко передает тебе привет с парада
показать весь комментарий
15.05.2020 15:09 Ответить
В Испании во время карантина (а это почти 2 месяца) люди чтобы получить разрешение выйти в магазин писали смс-ку в полицию. И при этом у них еще далеко не все в порядке (потому что поздно кинулись)
показать весь комментарий
15.05.2020 15:18 Ответить
Отмена карантина тут до сраки!
От отмены до новой вспышки, должна была пройти по крайней мере неделя!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 15:21 Ответить
Болезнь принимает здоровые формы.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:07 Ответить
Да ладно тебе. Открывай уже метро, народ созрел и хочет веселиться. Как раз все дебилы высдыхают и не будут мешать нормальным людям жить
показать весь комментарий
15.05.2020 15:08 Ответить
Вы. как всегда, правы...
показать весь комментарий
15.05.2020 15:19 Ответить
Нужно продолжать карантин , пока от голода не начнут умирать больше ,чем от коронавируса
показать весь комментарий
15.05.2020 15:08 Ответить
От голода? Ну-ну, а весь интернет забит юмором как люди за время карантина толстеют?
показать весь комментарий
15.05.2020 15:31 Ответить
Виталя, а почему ты скромно умолчал о местоположении очага ? Подозрительно это.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:11 Ответить
Ещё не придумали.
показать весь комментарий
15.05.2020 15:13 Ответить
Лавра ,, Онухрий? Новинский?Диды доваивались ?
показать весь комментарий
15.05.2020 15:13 Ответить
У Дарницькому будинку-інтернаті у Києві спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19
показать весь комментарий
15.05.2020 15:37 Ответить
Опять в какой-то клоповник завезли тесты.
показать весь комментарий
15.05.2020 16:29 Ответить
Заявить, що карантин можна послаблювати кожні десять днів?
показать весь комментарий
15.05.2020 17:11 Ответить
-Если папа мент , а мама медик
-то дети медикаменты !
( Вит . Кличко )
показать весь комментарий
15.05.2020 21:57 Ответить
 
 