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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко проведе екстрений брифінг через новий осередок коронавірусу в Києві

Кличко проведе екстрений брифінг через новий осередок коронавірусу в Києві

Мер столиці Віталій Кличко проведе екстрений брифінг щодо нового осередку захворювання на коронавірус у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 15 травня, о 15:30 відбудеться терміновий онлайн-пресбрифінг Київського міського голови Віталія Кличка про новий осередок захворювання на коронавірус у столиці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві за добу 56 випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 2068 інфікованих, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+15
Это на Банковой очаг коронавируса - чумной ишак лазит.
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15.05.2020 15:02
+6
Как же оно хочет усидеть в мэрском кресле.
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15.05.2020 15:02
+6
Виталя, а почему ты скромно умолчал о местоположении очага ? Подозрительно это.
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15.05.2020 15:11
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Как же оно хочет усидеть в мэрском кресле.
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15.05.2020 15:02 Відповісти
мэрский тип этот педаля
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15.05.2020 15:09 Відповісти
Мало президента-квартильщика, и мєр должен бьіть из цирка?
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15.05.2020 21:50 Відповісти
мэр просто должен быть. это не мэр, это чёрти что.
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15.05.2020 21:56 Відповісти
Пидадик лучший мэр, которые были
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15.05.2020 15:10 Відповісти
можно смеяться?
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15.05.2020 15:12 Відповісти
нельзя - йумар уж больно тупой
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15.05.2020 15:28 Відповісти
А брифинг - шоб метро не открывать.
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15.05.2020 16:02 Відповісти
А есть реальные конкуренты сейчас? - Кандидаты оккупационного блока, слуг Коломойского, или неизвестных ноунеймов про которых никто никогда не слышал? В таком случае киевляне даже за Кличка готовы проголосовать.
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16.05.2020 01:04 Відповісти
Это на Банковой очаг коронавируса - чумной ишак лазит.
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15.05.2020 15:02 Відповісти
Потому, что карантин был отменен рано. Кличко, закрывай Киев наглухо и продолжай карантин в полном объеме
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15.05.2020 15:07 Відповісти
Лукашенко передает тебе привет с парада
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15.05.2020 15:09 Відповісти
В Испании во время карантина (а это почти 2 месяца) люди чтобы получить разрешение выйти в магазин писали смс-ку в полицию. И при этом у них еще далеко не все в порядке (потому что поздно кинулись)
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15.05.2020 15:18 Відповісти
Отмена карантина тут до сраки!
От отмены до новой вспышки, должна была пройти по крайней мере неделя!!!
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15.05.2020 15:21 Відповісти
Болезнь принимает здоровые формы.
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15.05.2020 15:07 Відповісти
Да ладно тебе. Открывай уже метро, народ созрел и хочет веселиться. Как раз все дебилы высдыхают и не будут мешать нормальным людям жить
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15.05.2020 15:08 Відповісти
Вы. как всегда, правы...
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15.05.2020 15:19 Відповісти
Нужно продолжать карантин , пока от голода не начнут умирать больше ,чем от коронавируса
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15.05.2020 15:08 Відповісти
От голода? Ну-ну, а весь интернет забит юмором как люди за время карантина толстеют?
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15.05.2020 15:31 Відповісти
Виталя, а почему ты скромно умолчал о местоположении очага ? Подозрительно это.
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15.05.2020 15:11 Відповісти
Ещё не придумали.
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15.05.2020 15:13 Відповісти
Лавра ,, Онухрий? Новинский?Диды доваивались ?
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15.05.2020 15:13 Відповісти
У Дарницькому будинку-інтернаті у Києві спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19
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15.05.2020 15:37 Відповісти
Опять в какой-то клоповник завезли тесты.
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15.05.2020 16:29 Відповісти
Заявить, що карантин можна послаблювати кожні десять днів?
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15.05.2020 17:11 Відповісти
-Если папа мент , а мама медик
-то дети медикаменты !
( Вит . Кличко )
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15.05.2020 21:57 Відповісти
 
 