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Кличко проведе екстрений брифінг через новий осередок коронавірусу в Києві
Мер столиці Віталій Кличко проведе екстрений брифінг щодо нового осередку захворювання на коронавірус у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
"Сьогодні, 15 травня, о 15:30 відбудеться терміновий онлайн-пресбрифінг Київського міського голови Віталія Кличка про новий осередок захворювання на коронавірус у столиці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Эрнесто Ча
показати весь коментар15.05.2020 15:02
+6 Генрих Реалист #466107
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+6 нетоварищ
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От отмены до новой вспышки, должна была пройти по крайней мере неделя!!!
-то дети медикаменты !
( Вит . Кличко )