Кличко проведе екстрений брифінг через новий осередок коронавірусу в Києві

Мер столиці Віталій Кличко проведе екстрений брифінг щодо нового осередку захворювання на коронавірус у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 15 травня, о 15:30 відбудеться терміновий онлайн-пресбрифінг Київського міського голови Віталія Кличка про новий осередок захворювання на коронавірус у столиці", - йдеться в повідомленні.

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