ВВП за первый квартал снизился на 1,5%, - Госстат

За первый квартал 2020 года реальный ВВП Украины упал на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

"Реальный ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2019 уменьшился на 1,5%", — сказано в сообщении.

Госстат традиционно пока не сообщает других данных.

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