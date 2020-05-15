ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат
За перший квартал 2020 року реальний ВВП України впав на 1,5% порівняно з першим кварталом 2019 року.
Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.
"Реальний ВВП в I кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного чинника), а порівняно з I кварталом 2019 року зменшився на 1,5%", - йдеться в повідомленні.
Держстат традиційно поки не повідомляє інших даних.
Топ коментарі
+17 Alex Newman
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+17 Підлога Маккартні
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+10 Alex Newman
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Хто зробив сам себе разом?!
А! Зрозумів! Це ж перемога над олігархами, корупцією, кумівством, хабарництвом за останній рік зробили нас найпроцвітаючою країною Європи! Так?
Це я ще про зовнішню політику не згадав....
От як так, що навіть при галімому Гройсмані було 4,6% росту ВВП, а при новій чесній владі ВВП падає уже шостий місяць поспіль????
Просто якби на місці Гройсмана торік хтось професійніший був, то могло б бути і 7-8% росту, як при Ющі! Як всього за півроку і ще до початку світової кризи можна було це похєрить??
Напоминаю дебилам, что страх предчувствия проблем тоже влияет на экономику. Страх, паника, плохие новости... могут обрушить на биржах рынки ценных бумаг.
А может это отрицательный рост!?
П.С. Короче, 40% роста ВПП пошло в зад....
Гений Гундосого Мессии обеспечит нашу окончательную пэрэмогу!
Уря, товарищи! - главное, что не Порошенко, а остальное потерпим
Зато теперь - хорошо: дурантин, пол-страны без работы, метро не ходит, и даже в Польшу нельзя поехать на сезонную работу.
Потому что при плохих "барыгах" зарплаты росли каждый квартал.
А при хороших зебанатах - наоборот.
турчинов - ато и возобновления призыва
яценюк - поднял тарифы и перестал покупать газ у рф
гройссман - децентрализация
порошенко - безвиз,нато, томос
гончарук - рынок земли
шмигаль - пока ничего
зеленский - пока ничего
боятся делать ошибки поэтому ничего не делают, это еще хуже, надеюсь будет за что их вспомнить (надеюсь не как януковича)
Смолий (глава НБУ), открытым текстом - "ВСЯ помощь иностранных доноров пойдет на финансирование дефицита бюджета"
Зеленский думает, что из этих денег можно будет урвать хоть кусочек и залатать дыры в бюджете
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