ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат

За перший квартал 2020 року реальний ВВП України впав на 1,5% порівняно з першим кварталом 2019 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

"Реальний ВВП в I кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного чинника), а порівняно з I кварталом 2019 року зменшився на 1,5%", - йдеться в повідомленні.

Держстат традиційно поки не повідомляє інших даних.

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