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ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат

ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат

За перший квартал 2020 року реальний ВВП України впав на 1,5% порівняно з першим кварталом 2019 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

"Реальний ВВП в I кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного чинника), а порівняно з I кварталом 2019 року зменшився на 1,5%", - йдеться в повідомленні.

Держстат традиційно поки не повідомляє інших даних.

Також читайте: ВВП України через коронавірус знизиться на 4,5%, - ЄБРР

Автор: 

ВВП (1349) статистика (2247) Держстат (1604)


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Топ коментарі
+17
Ну що, зедібіл?!
Хто зробив сам себе разом?!
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15.05.2020 15:33
+17
ВВП за первый квартал снизился на 1,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4344
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15.05.2020 15:38
+10
ВВП за первый квартал снизился на 1,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 2974
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15.05.2020 15:34
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Ну що, зедібіл?!
Хто зробив сам себе разом?!
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15.05.2020 15:33 Відповісти
ВВП за первый квартал снизился на 1,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 2974
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15.05.2020 15:34 Відповісти
Напомни, кто отдал в личную частную монополию энерсети Украины попутчику "революції гідності" Ринатушке Ахметову и который сейчас ими "крутить, як чорт сонцем(українська народна приказка)?
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15.05.2020 15:37 Відповісти
Та ти шо! І в чому ж це перетворення виглядало? В наповненні бюджету? В стабільному (хоча і не швидкому) рості економіки? В тому, що про Україну без України в світі не говорили? В тому, що якби не регулярні війська РФ на Донбасі, то Україна контролювала би східний кордон держави? В тому, що є асоціація та безвіз з ЄС? Чи Томос нас на Пакістан перетворив?
А! Зрозумів! Це ж перемога над олігархами, корупцією, кумівством, хабарництвом за останній рік зробили нас найпроцвітаючою країною Європи! Так?
Це я ще про зовнішню політику не згадав....
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15.05.2020 15:53 Відповісти
Причому тут Ахметов до ВВП??? Я тут постійно критикував Гройсмана, але навіть при галімому Гройсмані влітку було 4,6% росту ВВП! Але чомусь уже в грудні (за кілька місяців до епідемії) ВВП уже пішов у мінус, а промвиробництво упало на 7%!

От як так, що навіть при галімому Гройсмані було 4,6% росту ВВП, а при новій чесній владі ВВП падає уже шостий місяць поспіль????
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15.05.2020 16:10 Відповісти
"При чому Ахметов до ВВП"? Запитай це у штатного тупого троля соєвої ботоферми, котрий поліз сюди з темою енергетики.
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15.05.2020 16:20 Відповісти
Так чого ВВП упав?? Посторюю: чому при галімому Гройсмані було +4,6%, а вже взимку до карантину ВВП в мінус пішов??

Просто якби на місці Гройсмана торік хтось професійніший був, то могло б бути і 7-8% росту, як при Ющі! Як всього за півроку і ще до початку світової кризи можна було це похєрить??
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15.05.2020 16:24 Відповісти
Опусти гривню до доляра і ВВП підніметься. А якщо до 100 грн/бакс, то річна цихверка ВВП взагалі красива буде в гривнях!
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15.05.2020 16:42 Відповісти
Это вам в Трускавце об этом говорят?
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15.05.2020 16:50 Відповісти
Во втором квартале гривна упала с 22.5 до 27 ,значит ВВП вырастет походу)))) эканамисты епт
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15.05.2020 16:52 Відповісти
Бгг)) Чучело запоребриковое, это в какой реальности гривна была (в последние даже два года) по 22,5грн/бакс? Ты ж в "че там у хохлов?" не ориентируешься совсем.
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15.05.2020 17:00 Відповісти
Дик у січні гривня впала з 25 до 27,5, але ВВП все одно падає!
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15.05.2020 20:58 Відповісти
І от дивина! При цьому ВВП країни росло, енергетичної кризи не було і діра в бюджеті була відсутня! Таке нагадування підійде?
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15.05.2020 15:47 Відповісти
ВВП за первый квартал снизился на 1,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4344
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15.05.2020 15:38 Відповісти
1.5% в условиях пандемиии... Катастрофа! Зрада! Смерть! ПОМОГИТЕ!!!! А-а-а-а-а...!!!
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15.05.2020 19:05 Відповісти
Для особо обдарованних зебанатів нагадаю що перший квартал це січень-лютий-березень.
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15.05.2020 20:28 Відповісти
У вас в Марте всё было хорошо, и от коронавируса не было никакого эффекта, даже психологического?

Напоминаю дебилам, что страх предчувствия проблем тоже влияет на экономику. Страх, паника, плохие новости... могут обрушить на биржах рынки ценных бумаг.
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15.05.2020 21:33 Відповісти
Они явно запятую не там поставили. Щас перечитают исправят.
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15.05.2020 20:39 Відповісти
Это уже прорыв или рывок!?
А может это отрицательный рост!?
П.С. Короче, 40% роста ВПП пошло в зад....
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15.05.2020 15:36 Відповісти
И что за диво-дивное там "растьот"?
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15.05.2020 15:37 Відповісти
Отрицательный рост экономики.
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15.05.2020 15:50 Відповісти
Под зелеными знаменами Великого Ишака - к новым свершениям!!!
Гений Гундосого Мессии обеспечит нашу окончательную пэрэмогу!

Уря, товарищи! - главное, что не Порошенко, а остальное потерпим
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15.05.2020 15:36 Відповісти
Єта прариф!
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15.05.2020 15:36 Відповісти
Эти хоть не пририсовывают себе подъем 4 процента,как это делал аферист потрох и его премьер торговец трусами с винницкого рынка.
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15.05.2020 15:37 Відповісти
И международные агенства пририсовывали гады, а у Бубочки все честно отрицательный, но ведь рост😂😂😂😂
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15.05.2020 15:39 Відповісти
Какие международные агенства подсчитывала ВВП Украины и на основании каких данных?
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15.05.2020 19:09 Відповісти
Да. При Порохе было плохо: железка в Борисполь, ФАПы, безвиз, медреформа.
Зато теперь - хорошо: дурантин, пол-страны без работы, метро не ходит, и даже в Польшу нельзя поехать на сезонную работу.
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15.05.2020 15:40 Відповісти
Ага, именно это сгубило Оваща: он все подмял под себя и мешал зарабатывать другим людям.
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15.05.2020 16:36 Відповісти
та пускай бы зележопые "пририсовывали" - лишь бы в карманах так было, как при "винницких барыгах".
Потому что при плохих "барыгах" зарплаты росли каждый квартал.
А при хороших зебанатах - наоборот.
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15.05.2020 15:41 Відповісти
...ничего подобного - в "Квартале" как раз все растет нормально...
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15.05.2020 15:59 Відповісти
Откуда вы знаете?
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15.05.2020 19:11 Відповісти
Та не може бути.
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15.05.2020 15:38 Відповісти
ВВП за первый квартал снизился на 1,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9054
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15.05.2020 15:40 Відповісти
из положительного

турчинов - ато и возобновления призыва
яценюк - поднял тарифы и перестал покупать газ у рф
гройссман - децентрализация
порошенко - безвиз,нато, томос
гончарук - рынок земли
шмигаль - пока ничего
зеленский - пока ничего

боятся делать ошибки поэтому ничего не делают, это еще хуже, надеюсь будет за что их вспомнить (надеюсь не как януковича)
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15.05.2020 15:42 Відповісти
и это еще не было карантина
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15.05.2020 15:49 Відповісти
интересно за что нові обличчя поназначали себе заоблачные зарплаты. разве эти нанятые народом Украины лица отрабатывают хотя бы десятую их часть? не пора ли подумать про увольнение всех, случайно проехавшихся на социальном лифте?
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15.05.2020 15:52 Відповісти
ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8070
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15.05.2020 15:57 Відповісти
То ли ещё будет
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15.05.2020 16:04 Відповісти
ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат - Цензор.НЕТ 4714
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15.05.2020 16:08 Відповісти
Беда Зеоманского состоит в том, что он не понимает что ему пишут.
Смолий (глава НБУ), открытым текстом - "ВСЯ помощь иностранных доноров пойдет на финансирование дефицита бюджета"
Зеленский думает, что из этих денег можно будет урвать хоть кусочек и залатать дыры в бюджете
Фигушки 🤩
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15.05.2020 16:10 Відповісти
и обратите внимание, что это еще только за 1 квартал, то есть по сути еще до начала карантина (буквально неделя карантина попала в 1 квартал). так что отмазки про коронавирус не катят. а что будет по итогам 2го квартала....
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15.05.2020 16:15 Відповісти
Так падіння ВВП уже було в грудні 2019. Бо за весь 4 квартал 2019 ВВП виріс аж на 1,5%!
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15.05.2020 16:19 Відповісти
по результатам второго и третьего вообще охренеем
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15.05.2020 16:21 Відповісти
Cкоро будем все без штанов
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15.05.2020 16:22 Відповісти
ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат - Цензор.НЕТ 2661
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15.05.2020 16:24 Відповісти
и для зебилов надо 3 раза повторить, что в 1м квартале - короновируса в Украине ещё не было... а был только ЗЕ вирус
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17.05.2020 07:40 Відповісти
 
 