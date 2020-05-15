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"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины

Сегодня, 15 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, в каком состоянии сейчас находится энергетическая отрасль Украины, и есть ли будущее у "зеленой" энергетики?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии ток-шоу будут выяснять, грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС. А также будут искать ответы, действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?

Гостями выпуска станут Ольга Буславец, исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010); Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019); Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020), Юрий Бойко, вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012); Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи; Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Александр Дубинский, народный депутат, "слуги народа"; Карл Стурен, основатель и президент компании "Виндкрафт Украины"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

Автор: 

Шустер Савик (681) энергетика (2547) солнечная энергетика (39)


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Топ комментарии
+9
https://censor.net/user/52374

Зелена альтернатива вже рік знищує Україну."Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9219
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15.05.2020 16:00
+7
Зелена альтернатива вже рік знищує Україну.
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15.05.2020 15:58
+7
Рудий чорт.
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15.05.2020 15:59
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Хто господар каналу, на якому Шустер проводить свої шоу?
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15.05.2020 15:58 Ответить
Рудий чорт.
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15.05.2020 15:59 Ответить
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9912
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15.05.2020 16:06 Ответить
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 907залишайся дома
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15.05.2020 16:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zcgHC3XB31U

Кумовство, коррупция, зеленский
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15.05.2020 16:03 Ответить
Зелена альтернатива вже рік знищує Україну.
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15.05.2020 15:58 Ответить
https://censor.net/user/52374

Зелена альтернатива вже рік знищує Україну."Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9219
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15.05.2020 16:00 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



1. осталась неделя до подачи документов в Международный Морской трибунал по Керченской протоке
2. сегодня истек срок по продлению Украиной российских санкций
3. сегодня Радой провален закон про оборонные закупки для ВСУ.

Клоун г*вна в рот набрал и молчит. Комментировать надо?
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15.05.2020 16:01 Ответить
https://twitter.com/Vlrina_wi
https://twitter.com/Vlrina_wi

Vіrina

@Vlrina_wi

·https://twitter.com/Vlrina_wi/status/1261257894084988928 1 ч

"Інсайт" від знайомого режисера. ICTV більше не бере документальні стрічки "патріотичного напрямку", бо вони "не толерантні" до "наших сусідів". З вересня знімають цілий ряд патріотичних програм. Замість них будуть йти програми "толерантні до сусідів" з-за "поребрика".
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15.05.2020 16:05 Ответить
власники каналів олігархи їх цікавлять тільки гроші тим паче з приходом нової влади держполітика змінилася на протилежну. ось і вилазить...
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15.05.2020 16:45 Ответить
Шустер бабки берет, к нему ходить нормальным людям западло.
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15.05.2020 16:04 Ответить
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 9771
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15.05.2020 16:05 Ответить
Зеленый тариф повесить на бытовые нужды владельцев и сотрудников зеленых производителей электроэнергии.
И тема закроется сама собой.
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15.05.2020 16:06 Ответить
Ага. попробуй повесь. Они не дураки. Свои предприятия строят возле АЕС, а не ветряных мельниц. Альтернативой может быть только отрезать их от общеукраинской сети и пускай сами тянут провода к своим потребителям которые согласятся у них купить свет в 10 раз дороже рыночной цены. Правда у них електричество только в солнечную и ветренную погоду, но то такое. Зеленая енергетика на то и зеленая, чтобы ложиться и просыпаться как в деревне с петухами.
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15.05.2020 16:17 Ответить
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 5634
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15.05.2020 16:07 Ответить
Савик уже откровенно троллит зеленую плесень=)
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15.05.2020 16:08 Ответить
будут объяснять холопам , как хорошо что у них есть ринат , которому люди из своих карманов на зелёный тариф , должны заплатить и помочь прикупить ещё пару вилл во Франции , яхту метров на 300 ну или там звезду футбола в шахтёр
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15.05.2020 16:10 Ответить
*Зеленая енергетика* в Украине ето как перевести сейчас весь пассажирский транспорт на автомобили Тесла. А потом удивляться почему и технологии в стране якобы есть, а в стране полная жопа и все ходят без штанов
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15.05.2020 16:14 Ответить
Справжня "зелена енергетика", з собівартістю 0,04 юаня/квт. ГЕС "Три ріки" збудована держкорпораціями КНР в 2012 р., встановленою потужністю тотожною 22 реакторам "тисячникам", річним виробництвом електроенергії на рівні всієї ОЕС України.
"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины - Цензор.НЕТ 2653
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15.05.2020 16:19 Ответить
Государство покупает у производителя "зелёную" э/э по 5грн/квтч, а продаёт промышленности/населению по 2грн/квтч. (цифры примерные). То есть, доплачивает. Для того, чтобы поддержать каждого "зелёного" производителя и помочь ему "отбить" затраты на покупку или строительство зелёной электростанции. Задумка хорошая, однако через некоторое время доплату надо убирать, потому, что производитель уже "отбил" затраты и получает свою, считай, дармовую энергию от солнца и ветра. Однако многие производители "зелёной" э/э умудрились доказать необходимость платить им льготы бесконечно, выворачивают из бюджета деньги и хотят продолжать в том же духе.
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15.05.2020 16:23 Ответить
Что тут обсуждать: зелёная энергетика это хорошо.Есть деньги в казне-есть зелёная энергетика .Нет денег в казне-нет зелёной энергетики .Вот разборка на тему "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег-это было бы шоу, это была бы коррида.
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15.05.2020 16:25 Ответить
Гудок гудіти буде?
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15.05.2020 20:11 Ответить
Будут как обычно Йуля и бойко, у них, похоже, абонемент проплачен наперёд, мля😡
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15.05.2020 21:05 Ответить
 
 