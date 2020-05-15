"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины
Сегодня, 15 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, в каком состоянии сейчас находится энергетическая отрасль Украины, и есть ли будущее у "зеленой" энергетики?
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В студии ток-шоу будут выяснять, грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС. А также будут искать ответы, действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?
Гостями выпуска станут Ольга Буславец, исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010); Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019); Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020), Юрий Бойко, вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012); Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи; Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Александр Дубинский, народный депутат, "слуги народа"; Карл Стурен, основатель и президент компании "Виндкрафт Украины"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кумовство, коррупция, зеленский
Зелена альтернатива вже рік знищує Україну.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13
1. осталась неделя до подачи документов в Международный Морской трибунал по Керченской протоке
2. сегодня истек срок по продлению Украиной российских санкций
3. сегодня Радой провален закон про оборонные закупки для ВСУ.
Клоун г*вна в рот набрал и молчит. Комментировать надо?
https://twitter.com/Vlrina_wi
Vіrina
@Vlrina_wi
·https://twitter.com/Vlrina_wi/status/1261257894084988928 1 ч
"Інсайт" від знайомого режисера. ICTV більше не бере документальні стрічки "патріотичного напрямку", бо вони "не толерантні" до "наших сусідів". З вересня знімають цілий ряд патріотичних програм. Замість них будуть йти програми "толерантні до сусідів" з-за "поребрика".
И тема закроется сама собой.