"Зеленая альтернатива?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят энергетическую отрасль Украины

Сегодня, 15 мая, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, в каком состоянии сейчас находится энергетическая отрасль Украины, и есть ли будущее у "зеленой" энергетики?

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии ток-шоу будут выяснять, грозит ли нам Чернобыль-2 из-за изношенности энергоблоков на украинских АЭС. А также будут искать ответы, действительно ли у нас одни из самых высоких цен на электроэнергию в Европе?

Гостями выпуска станут Ольга Буславец, исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010); Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016); Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019); Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020), Юрий Бойко, вице-премьер-министр Украины (2012-2014), министр энергетики и угольной промышленности Украины (2006-2010; 2010-2012); Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи; Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007-2010), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Александр Дубинский, народный депутат, "слуги народа"; Карл Стурен, основатель и президент компании "Виндкрафт Украины"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".