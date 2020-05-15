Карантин в Украине можно смягчать каждые 10 дней, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что каждые десять дней Украина может переходить на другой этап карантина.

Об этом он заявил в интервью ВВС Украина, передает Цензор.НЕТ.

Степанов рассказал, что каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии. В частности, уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семь дней к семи предыдущим дням, заполненность коек в больницах.

"22 мая у нас этап, на котором мы можем разрешить работу детсадов, гостиниц, транспорта, проведения определенных спортивных мероприятий без зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются. Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап", - отметил Степанов.

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