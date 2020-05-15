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Новини
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Карантин в Україні можна пом'якшувати кожні 10 днів, - Степанов

Карантин в Україні можна пом'якшувати кожні 10 днів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кожні десять днів Україна може переходити на інший етап карантину.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС Україна, передає Цензор.НЕТ.

Степанов розповів, що кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії. Зокрема, рівень захворюваності, порівняння випадків захворюваності сім днів з сімома попередніми днями, заповненість ліжок у лікарнях.

"22 травня у нас етап, на якому ми можемо дозволити роботу дитсадків, готелів, транспорту, проведення певних спортивних заходів без глядачів. Все залежить від епідеміологічної ситуації. Але ситуація у нас різна по областях. У деяких регіонах цей етап не настане, тоді дитячі садки не відчиняться. Ми побачили, що кожні десять днів ми можемо переходити на інший етап", - зазначив Степанов.

Читайте також: Тестування на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5388) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+5
Шмыгаль - тупой лошара, карантин можно было и не начинать!
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15.05.2020 16:26
+5
Один мальчик очень любил свою собаку, и когда узнал, что у этой породы нужно купировать хвост, решил отрезать его каждый день по сантиметру.
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15.05.2020 16:30
+4
Карантин в Украине можно ослаблять каждые 10 дней... И так на протяжении десяти лет...
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15.05.2020 16:27
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Шмыгаль - тупой лошара, карантин можно было и не начинать!
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15.05.2020 16:26 Відповісти
- Вовочка, дневник твой посмотрела, а там двойка по русскому языку?
- Мама, это бабушка виновата.
- Это как?
- Она мне сказала, что слово "ослаблять" - это любовница осла, а это, оказывается, глагол неопределённой формы!
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15.05.2020 16:26 Відповісти
Народ уже расслабился . Только в магазине ходят в наморднике , которому месяц .
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15.05.2020 16:27 Відповісти
Карантин в Украине можно ослаблять каждые 10 дней... И так на протяжении десяти лет...
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15.05.2020 16:27 Відповісти
Один мальчик очень любил свою собаку, и когда узнал, что у этой породы нужно купировать хвост, решил отрезать его каждый день по сантиметру.
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15.05.2020 16:30 Відповісти
Ситуация может меняться каждый день . Поэтому , смотреть на недельную статистику и делать из этого выводы , - думаю - не правильно .
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15.05.2020 16:30 Відповісти
Почему не девять или одиннадцать ?
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15.05.2020 16:33 Відповісти
Карантин в Украине можно смягчать каждые 10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 1716 https://censor.net/user/63125 "Вы ж наповал меня бьете этим вопросом!" Степанов и "Место встречи изменить нельзя"
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15.05.2020 16:37 Відповісти
А вы биографию почитайте Степанова, очень занимательный типаж.
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15.05.2020 16:41 Відповісти
Toргаш "системный", скажем так. Никакого отношения к медицине, кроме диплома
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15.05.2020 16:45 Відповісти
60 дней, а мы по шпалам домой по привычке.
Экономику Украины, как теперь подымать будете "специалисты" - новые лица, на подачках МВФ? Так они ещё чего нибудь потребуют к выполнению.
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15.05.2020 16:36 Відповісти
карантинныйбох так легко не отдаст свой посох...
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15.05.2020 16:49 Відповісти
Зеленому нелоху без карантина сложно будет делишки свои крутить.
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15.05.2020 16:52 Відповісти
Якщо припинити тестуання, той карантин можна припинити і через два дні...
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15.05.2020 17:09 Відповісти
Эпидемия 5% заболевших. Ты придурок степа, сову обратно натягиваешь' пора казать . С консфискацией получишь за превышение.
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15.05.2020 17:11 Відповісти
Максим Степанов - 2 роки пропрацював САНІТАРОМ, і в міністри охорони здоров'я
1201
2020-05-13 15:52:07 -: Віктор Станіславович

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3.8K

14

До речі, Супрун - не фельдшер, наші ідіоти підхопили кремлівський фейк. Уляна Супрун - клінічний професор.
Освіта Уляни Супрун:
Диплом Doctor of Medicine (США)
Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985)
Навчання на лікарку (Doctor of Medicine) в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини, США (1985-1989)
Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)
Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті, США (1990-1994)[11]
Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)
https://ukrmir.info/top-5-rechej-yakih-vi-ne-znali-pro-ulyanu-suprun/ ТОП-5 речей, яких ви не знали про Уляну Супрун
Досвід роботи у якості медика:
З 1995 по 1999 роки працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті
З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
…………..
А ось яку освіту отримав "новоє молодоє ліцо в командє Зєлєнского" - нинішній Міністр охорони здоров"я Максим Степанов.
Він хоч і закінчив у 1998 році Донецький державний медичний університет, але його досвід роботи у якості медика, просто вражає грандіозністю та багатим професіоналізмом - у 1990-1992 роках він працював САНІТАРОМ у лікарні!)))
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15.05.2020 20:47 Відповісти
 
 