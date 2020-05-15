Карантин в Україні можна пом'якшувати кожні 10 днів, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кожні десять днів Україна може переходити на інший етап карантину.
Про це він заявив в інтерв'ю ВВС Україна, передає Цензор.НЕТ.
Степанов розповів, що кожному етапу виходу з карантину відповідають певні критерії. Зокрема, рівень захворюваності, порівняння випадків захворюваності сім днів з сімома попередніми днями, заповненість ліжок у лікарнях.
"22 травня у нас етап, на якому ми можемо дозволити роботу дитсадків, готелів, транспорту, проведення певних спортивних заходів без глядачів. Все залежить від епідеміологічної ситуації. Але ситуація у нас різна по областях. У деяких регіонах цей етап не настане, тоді дитячі садки не відчиняться. Ми побачили, що кожні десять днів ми можемо переходити на інший етап", - зазначив Степанов.
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Экономику Украины, как теперь подымать будете "специалисты" - новые лица, на подачках МВФ? Так они ещё чего нибудь потребуют к выполнению.
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2020-05-13 15:52:07 -: Віктор Станіславович
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До речі, Супрун - не фельдшер, наші ідіоти підхопили кремлівський фейк. Уляна Супрун - клінічний професор.
Освіта Уляни Супрун:
Диплом Doctor of Medicine (США)
Навчання на бакалавра природничих наук в галузі біології в Університеті Вейна, США (1981-1985)
Навчання на лікарку (Doctor of Medicine) в Університет штату Мічиган, Коледж медицини людини, США (1985-1989)
Проміжна річна програма резидентури, лікарня Оаквуд, США (1989-1990)
Лікарка-резидентка з радіологічної діагностики, лікарня Синай в Детройті, США (1990-1994)[11]
Аспірантура з мамографії та томографічної радіології, лікарня Генрі Форда, США (1994-1995)
https://ukrmir.info/top-5-rechej-yakih-vi-ne-znali-pro-ulyanu-suprun/ ТОП-5 речей, яких ви не знали про Уляну Супрун
Досвід роботи у якості медика:
З 1995 по 1999 роки працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачкою обов'язків директорки в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті
З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступницею медичного директора і партнеркою цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
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А ось яку освіту отримав "новоє молодоє ліцо в командє Зєлєнского" - нинішній Міністр охорони здоров"я Максим Степанов.
Він хоч і закінчив у 1998 році Донецький державний медичний університет, але його досвід роботи у якості медика, просто вражає грандіозністю та багатим професіоналізмом - у 1990-1992 роках він працював САНІТАРОМ у лікарні!)))