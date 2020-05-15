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Новини Коронавірус і карантин
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Тестування на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, - Степанов

Тестування на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час традиційної наради з протидії поширення COVID-19 повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами Степанова, якщо все буде відбуватися згідно з планом, тестування на антитіла можуть почати наступного тижня.

Також на нараді Главі держави традиційно доповіли про ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил. Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що напередодні на окуповані території було пропущено 78 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом президента вітчизняні тести на коронавірус

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) тестування (455) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Пора проверить Степанова и Ляшко на предмет наличия головного мозга.
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15.05.2020 13:47
+1
А могут не начать...
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15.05.2020 13:13
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А могут не начать...
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15.05.2020 13:13 Відповісти
кто не спрятался - я не виноват...
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15.05.2020 13:13 Відповісти
А дорогостоящие и относительно редкие тесты на антитела у него в достаточном количестве есть? Скорей всего абы прокукарекать...
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15.05.2020 13:14 Відповісти
Так,а разве экспресс тесты,это не тесты на антитела? Те которые в аптеках продаються?
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15.05.2020 13:16 Відповісти
https://censor.net/user/231458 То что продают в аптеках -это тест на геном вируса и делается путём мазка. Для теста на антитела необходимо взять кровь -процедура более дорогостоящая и не такая массовая
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15.05.2020 13:52 Відповісти
Эт парень! Ты ишо хуже чем я разбираешся. С помощью мазка, берут на ПЦР. Самый точный тест.Только на основании ПЦР ставят диагноз коронавирус. В аптеках продается тест на антитела. Прокалывают палец и каплю крови в раствор. Сам видел как делается. То, о чем гутарит Степанов это тоже тест на антитела но по методике EFA. Но и аптека и Степанов-это антитела. Подробнее не знаю,поэтому и спросил.
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15.05.2020 14:36 Відповісти
Пора проверить Степанова и Ляшко на предмет наличия головного мозга.
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15.05.2020 13:47 Відповісти
А как же то , что принудительно нельзя ? Вроде как бы Конституция так говорила когда то ?
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15.05.2020 16:37 Відповісти
 
 