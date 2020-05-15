Тестування на антитіла до COVID-19 можуть почати вже наступного тижня, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це під час традиційної наради з протидії поширення COVID-19 повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами Степанова, якщо все буде відбуватися згідно з планом, тестування на антитіла можуть почати наступного тижня.

Також на нараді Главі держави традиційно доповіли про ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил. Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що напередодні на окуповані території було пропущено 78 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.





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