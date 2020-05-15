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Новости Агрессия России против Украины
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На востоке Украины - всплеск нарушений прекращения огня, ситуация абсолютно недопустимая, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

На востоке Украины - всплеск нарушений прекращения огня, ситуация абсолютно недопустимая, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

За последние 3 недели на Донбассе произошел всплеск нарушений прекращений огня и резко возросло число жертв среди гражданского населения, в том числе детей.

Об этом заявила после заседания ТКГ 14 мая Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Грау отмечает, что нынешнее развитие ситуации с безопасностью в зоне конфликта на Донбассе вызывает обеспокоенность.

"За последние три недели со времени нашей предыдущей встречи наблюдался всплеск нарушений прекращения огня. Число жертв среди гражданского населения, включая детей, также резко возросло, равно как и масштабы разрушения гражданской инфраструктуры и имущества", - заявила она.

Грау подчеркнула, что такое развитие событий абсолютно недопустимо. "Я настоятельно призываю подписантов Минских соглашений после решений саммита "Нормандской четверки" в Париже приложить все усилия для того, чтобы договориться и подтвердить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня", - сказала она.

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Грау указала, что также недопустимо каким-либо образом ограничивать доступ СММ ОБСЕ, которая, в соответствии с ее мандатом, охватывает всю территорию Украины, в том числе с целью мониторинга и проверки соблюдения прекращения огня.

В ходе обсуждения в рабочей подгруппе по безопасности координатор призвала стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

Кроме того, подгруппа обсудила вопросы, касающиеся определения дополнительных участков разведения сил и техники, а также разработки и реализации обновленного плана разминирования.

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Политическая подгруппа рассмотрела аспекты, связанные с "особым статусом некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины, и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями".

Рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам обсудила вопросы подготовки следующего взаимного освобождения удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, а также вопросы одновременного открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на линии соприкосновения.

Экономическая рабочая подгруппа рассмотрела насущные вопросы водоснабжения через линию соприкосновения.

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Грау Хайди (34)


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Топ комментарии
+11
И ниодной конкретики...Опять слепое ОБСЕ
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15.05.2020 16:36
+11
Ваша обеспокоенность уже никого не обеспокаивает . Гаранты хреновы .
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15.05.2020 16:37
+3
Хайди Грау что реально думала что попочленцы по домам разойдутся ?

Может она еще и в ихтамнетов верит которые по пути зашли в военторг ?
Велосипедист открывает терретории и как говорится - свято место пусто не бывает !!!
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15.05.2020 16:37
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Правила форума Совет форумчан
И ниодной конкретики...Опять слепое ОБСЕ
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15.05.2020 16:36 Ответить
Путе пальчиком грозя,
в джипе рассекая,
миссия ОБСья -
миссия слепая.
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15.05.2020 16:43 Ответить
Ваша обеспокоенность уже никого не обеспокаивает . Гаранты хреновы .
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15.05.2020 16:37 Ответить
Хайди Грау что реально думала что попочленцы по домам разойдутся ?

Может она еще и в ихтамнетов верит которые по пути зашли в военторг ?
Велосипедист открывает терретории и как говорится - свято место пусто не бывает !!!
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15.05.2020 16:37 Ответить
Шахты закрывают , "кормильцы" в окопы идут . Скоро отменят карантин , приедут "на Украину" за пенсией .
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15.05.2020 16:40 Ответить
Всем на них насрать, зачем эта оранизация вообще существует?
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15.05.2020 16:38 Ответить
ничесе... никогда ж такого не было...и вот опять...а-я-яй (фсе! доклад окончен)
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15.05.2020 16:39 Ответить
"Недопустимая ситуация" началась год назад...
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15.05.2020 16:39 Ответить
6 лет назад, 6 лет...
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15.05.2020 16:41 Ответить
Когда Яныка сбросили и с братишками Вас рассорили, а потом гад Порох войну начал?
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15.05.2020 16:47 Ответить
разве кацапы на Украину напали не 6 лет назад...?
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15.05.2020 16:59 Ответить
Шо-то петик сразу скис... Из новеньких, шо ли?
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15.05.2020 17:58 Ответить
...если это про руснявую вату - то согласен...
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15.05.2020 16:48 Ответить
Все знают: надо просто перестать стрелять.
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15.05.2020 16:41 Ответить
Так тож российские террористы по Украине деньпабеды отмечали . А после снятия карантина , - сваих дидов за пенсиями и колбасой будут клетчатыми сумками наряжать . ((
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15.05.2020 16:42 Ответить
Клевета, Бубочка в глазах Путлера увидел желание закончить войну, это просто постреливают.
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15.05.2020 16:46 Ответить
ну и что удивительного.. Козак поехал в Германию к Меркель.. Нужно стрелять больше. Для путиноидной РФерии, это обычная тактика. Как будто когда то было иначе. В определенных кругах это называется "переговоры с позиции силы".
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15.05.2020 17:04 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1261288111394426881 29 мин

Вовочка, опять стреляют по "зоне разведения" в которую ты принес "...мир и счастье" Тебя таки развели
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15.05.2020 17:07 Ответить
Ребята, в чем проблема? Надо просто перестать стрелять.(с)
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15.05.2020 17:33 Ответить
развод зели оказался разводом
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15.05.2020 17:33 Ответить
Шо-то петик сразу скис... Из новеньких, шо ли?
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15.05.2020 18:00 Ответить
А шо она вообще сказала? Кто понял?
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15.05.2020 19:35 Ответить
Отак взяла, і сміливо, можна навіть сказати героїчно, виразила свою стурбованність!
Ай-ай-ай - а хто ж це такий робить? Може йому пальчиком пригрозити, чи навіть в куточок поставити?
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15.05.2020 20:26 Ответить
Схоже ця ОБСЄ своєю імпотенцією заразила і нашу владу.
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15.05.2020 21:33 Ответить
Глубокая озабоченность 90-го уровня?
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16.05.2020 01:06 Ответить
 
 