На востоке Украины - всплеск нарушений прекращения огня, ситуация абсолютно недопустимая, - спецпредставитель ОБСЕ Грау

За последние 3 недели на Донбассе произошел всплеск нарушений прекращений огня и резко возросло число жертв среди гражданского населения, в том числе детей.

Об этом заявила после заседания ТКГ 14 мая Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Грау отмечает, что нынешнее развитие ситуации с безопасностью в зоне конфликта на Донбассе вызывает обеспокоенность.

"За последние три недели со времени нашей предыдущей встречи наблюдался всплеск нарушений прекращения огня. Число жертв среди гражданского населения, включая детей, также резко возросло, равно как и масштабы разрушения гражданской инфраструктуры и имущества", - заявила она.

Грау подчеркнула, что такое развитие событий абсолютно недопустимо. "Я настоятельно призываю подписантов Минских соглашений после решений саммита "Нормандской четверки" в Париже приложить все усилия для того, чтобы договориться и подтвердить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня", - сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Состоялось первое заседание ТКГ с участием обновленной украинской делегации, - Офис Президента

Грау указала, что также недопустимо каким-либо образом ограничивать доступ СММ ОБСЕ, которая, в соответствии с ее мандатом, охватывает всю территорию Украины, в том числе с целью мониторинга и проверки соблюдения прекращения огня.

В ходе обсуждения в рабочей подгруппе по безопасности координатор призвала стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

Кроме того, подгруппа обсудила вопросы, касающиеся определения дополнительных участков разведения сил и техники, а также разработки и реализации обновленного плана разминирования.

Также на Цензор.НЕТ: Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк

Политическая подгруппа рассмотрела аспекты, связанные с "особым статусом некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины, и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями".

Рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам обсудила вопросы подготовки следующего взаимного освобождения удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, а также вопросы одновременного открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на линии соприкосновения.

Экономическая рабочая подгруппа рассмотрела насущные вопросы водоснабжения через линию соприкосновения.