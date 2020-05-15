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Новости Санкции против России
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Зеленский снял санкции с российского бизнесмена Федорычева, чья компания помогала в борьбе с коронавирусом

Зеленский снял санкции с российского бизнесмена Федорычева, чья компания помогала в борьбе с коронавирусом

С совладельца группы ТИС Алексея Федорычева сняли санкции, введенные в 2019 году.

Российский бизнесмен Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции, следует из указа президента Владимира Зеленского от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Санкции против бизнесмена включали блокирование активов, противодействие выведению капитала за пределы Украины, а также отказ в предоставлении/отмене виз и применение иных запретов по въезду на территорию Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Алексей Федорычев выделил 25 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Одесской области

Федорычев - акционер группы ТИС вместе с Андреем Ставницером и Егором Гребенниковым. Проживает в Монако. В группу входят пять терминалов - ТИС-Уголь, ТИС-Руда, ТИС-Зерно, ТИС-Минеральные удобрения и ТИС-Контейнерный терминал.

Напомним,в августе 2017 года суд арестовывал долю Федорычева в стивидорной компании "Трансинвестсервис" по требованию НАБУ. А в 2018 году суд по требованию НАБУ арестовал имущество и счета компаний бизнесмена Федорычева в рамках дела Государственной продовольственной зерновой корпорации. НАБУ утверждает, что с апреля по июль 2016 года бизнесмен российского происхождения, который является гражданином Венгрии Федорычев в разных странах встречался с председателем правления ГПЗКУ (в то время корпорацией руководил Петр Вовчук. - Ред.). Согласно материалам, на этих встречах бизнесмен за неправомерную выгоду предлагал продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг "преступных договоренностей".  24 января 2017 года детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл. Ранее детективы НАБУ задержали экс-чиновник ГПЗКУ (начальника информационно-аналитического управления), который может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки.

Федорычев был включен в санкционный список в 2019 году решением СНБО и указом президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Благотворительный фонд Корпорация монстров, в попечительский совет которого входит Ставницер, помогал Офису президента с доставкой медицинских грузов из Китая. Впоследствии Фонд заявил о выходе из президентского проекта по борьбе с коронавирусом, чтобы сосредоточиться на работе в Одесской области. В ответ на обращение президента Зеленского к бизнесу ТИС перечислил в Фонд борьбы с коронавирусом более 50 млн грн. В частности, бизнесмен Федорычев выделил 25 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Одесской области.

Автор: 

Зеленский (20185) санкции (11247) ТИС (5) Федорычев (4) Ставницер Андрей (14)


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Топ комментарии
+84
Кацапы в Италии ту же схему провернули , мол мы вам "гум конвои " а вы там посуетитесь с отменрой санкций ... Италия не повелась , а наш зеленый малорос - ПАЖАЛУЙСТА !!!!
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15.05.2020 17:12
+57
маску зекацап одінь спершу.

Зеленский снял санкции с российского бизнесмена Федорычева, чья компания помогала в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8374
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15.05.2020 17:16
+50
Zelenskyi approves lifting of sanctions from ex-owner of Dynamo (Moscow) FС Fedorychev - Цензор.НЕТ 1583
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15.05.2020 17:37
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Перші хто дорвались до державної власності,казали:ми як комуністи будемо ділити все плрівну і народ зажеве як при комунізмі.
Наступні казали:комуняки поділили не по чесному, заберемо назад в держ.власність,а тепер през на колінах просить в них про подачку.
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15.05.2020 18:13 Ответить
Бутусов написал , что НЕлох "снова ударил в штангу" своими подписями по снятии санкций ... Это так называется его обычное состояние - между видосиками ударяет в штангу ...
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15.05.2020 18:16 Ответить
Розумію.А онучка Муссоліні,що незаконно перебувала в Криму (нібито спостерігачем),чим заслужила ? Чи п'ять офшорок ? А кому і скільки виділив за виключення зі списку росіяни Карен Грігорян і Сєрґєй Токарєв ?
https://texty.org.ua/fragments/100987/cikavyj-spysok-z-koho-znyav-sankciyi-zelenskyj/ Онука Муссоліні та підрядники ФСБ: з кого зняв санкції Зеленський
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15.05.2020 18:18 Ответить
А с коллаборантов, которые организовывали и проводили "референдумы" против Украины, почему Зе снял санкции?
Сивоха попросил?

"санкционного списка физических лиц.... исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:

Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")

Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
ООО "НПО Изолятор" (Славянск)"

https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html
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15.05.2020 18:37 Ответить
он именно вазелину помог?
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15.05.2020 18:40 Ответить
зеЛя подонок и предатель!скоро этих гнид зеленых палками на ростов погоним
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15.05.2020 18:47 Ответить
Ранее сообщалось, что Благотворительный фонд Корпорация монстров, в попечительский совет которого входит Ставницер, помогал Офису президента с доставкой медицинских грузов из Китая.Источник: https://censor.net/n3195865

Ну ващето "помощь" заключалась в прогоне через кацапский фонд украинского бабла. Как только бабло прошло и сливки были сняты "Копорация монстров" вышла из проекта.

Т.е. по сути ЗЕ, прикрываясь коронавирусом, финансировал врагов Украины.
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15.05.2020 18:53 Ответить
Верной дорогой идети товарыщи прямиком в Усср!
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15.05.2020 19:01 Ответить
Не помню, чтобы при УССР такой был хаос как сейчас.
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16.05.2020 07:35 Ответить
Клоун зробив перший крок для зняття санкцій з параші.
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15.05.2020 19:07 Ответить
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2961
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15.05.2020 19:10 Ответить
Хороший план, я считаю.

1. Наносим ущерб на 60млн. долларов.
2.Перечисляем в фонд помощи 50млн. гривен.
3. ???????
4. PROFIT!
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15.05.2020 19:21 Ответить
Рішення суду є? Поки не доведена провина, людина невинна.
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15.05.2020 19:36 Ответить
А санкції що, накладаються згідно рішення суду?
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15.05.2020 19:41 Ответить
Ні. Але це звичайні санкції а не звинувачення в злочинах. Ти написав що він вкрав.
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15.05.2020 19:44 Ответить
Вы все твари орете день и ночь- что Порошенко украл то, украл это- и ничего , считаете это правильным , уроды. Говорю так , как и ты сейчас А СУД БЫЛ????? Каките вы мерзотно рвотные кремлевские твари.
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15.05.2020 20:22 Ответить
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8142
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15.05.2020 23:07 Ответить
не все так просто...

ТУТ,здається випадок,коли Барига скористався своїм службовим становищем Президента щодо конкурента..

ЗАуважте -санкції проти рос.бізнесмена.Не чиновника..
Чомусь Пєтя проти інших,котрі торгують в Україні беперешкодно,ПЄтя санкціїї не застосував...
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15.05.2020 19:26 Ответить
співчуваю. і тобі пэця в борщ плюну. тут не все так просто.
тиЗеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4310Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4310 ізбраний.
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15.05.2020 20:07 Ответить
Спер 60 $ лямов, а вернул 50 лямов и гривасиками, и ты уже герой Украины
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15.05.2020 19:28 Ответить
он наверное тоже ДРУГ. а слово друг, это пропуск в женскую баню а подписью ЗЕ. то есть ВНЕ ЗАКОНА
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15.05.2020 19:43 Ответить
Щось з тої благочинності й бубочкє у дзьобік впало...
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15.05.2020 19:50 Ответить
Зеленський, не українець... Це тупе чмо, кацаби йому серуть на башку дурну з усіх ракурсів
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15.05.2020 20:11 Ответить
Отличная эпоха справедливости плавно переходит в полугодичную эру милосердия.
А потом шухер- однодневка.
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15.05.2020 20:14 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZUNE1i-ZUoXOKwNAVcvqhjZfP40e7QxfTLmoyIFaM_QED5RbTBVG7UKVs-kGH1zsbRTXkBW7NN3ZQHqs3tAcgiBhr0qLCy178h7UzsM_iQiOGolfzfPVHUmVZjgcxvSFjU&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3101226069938112?__cft__[0]=AZUNE1i-ZUoXOKwNAVcvqhjZfP40e7QxfTLmoyIFaM_QED5RbTBVG7UKVs-kGH1zsbRTXkBW7NN3ZQHqs3tAcgiBhr0qLCy178h7UzsM_iQiOGolfzfPVHUmVZjgcxvSFjU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

‪Продовжуємо з'ясовувати, хто ще заніс Єрмакам‬
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15.05.2020 20:44 Ответить
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU


https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1261330772281249793 1 ч

А вот действительно многие задаются вопросом какими аргументами руководствовался Зеленский, подписывая док. об амнистии государственных преступников, коллаборационистов и сепаратистов, участников т.н. "референдума" в ОРДЛО? Объясните как? Как и главное кто ему подсунул эту идею?
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15.05.2020 20:45 Ответить
Федорычев был включен в санкционный список в 2019 году решением СНБО и указом президента Петра Порошенко.

Российский бизнесмен Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции, следует из https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 указа президента Владимира Зеленского от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО ...

Дуже доречне нагадування: всі зебіли - зрадники і вороги України. Як і та неповноцінна істота, яку вони (такі самі) обрали на найвищу державну посаду.
І це при тому, скільки ми всього ще не знаємо.
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15.05.2020 20:45 Ответить
Большинство, с кого сняли санкции, главы избиркомов - Вова готовится к выборам.
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15.05.2020 21:07 Ответить
Ну вот зеля в очередной раз подтверждает, что у него есть ценник. ))
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15.05.2020 21:36 Ответить
Интересно, сколько Федорычев заплатил Зеленскому?
Ну чтобы с него санкции сняли.
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15.05.2020 21:57 Ответить
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2258
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15.05.2020 22:10 Ответить
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9211
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15.05.2020 22:11 Ответить
Купил снятие санкций. Зеленский предатель.
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15.05.2020 22:47 Ответить
Ну так Яндекс бы дал вам лярд отката, а не сраных 50 тыс.
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15.05.2020 23:26 Ответить
А орден дадут этому благодетелю ?
Надо бы...
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15.05.2020 23:55 Ответить
Это успех зебараны...
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16.05.2020 05:21 Ответить
а хіба кремлядські куратори клоуна не для цього поставили? поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього!
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16.05.2020 05:58 Ответить
Попростому це називається КОРУПЦІЯ. Просто відкупився маленькою частиною ,того що накрав. Але для лоха і лохів--це перемога.
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16.05.2020 08:36 Ответить
Осел Оманский тупой , по тому врятли понимает , что подписывает и то что подписывает еще одну статью обвинений в будущем УД. Тут любому имбецилу уже понятно , что у Моники Оманской теперь только два пути : Кладбище или тюрьма.
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16.05.2020 08:55 Ответить
Відмазка кацапів від українських санкцій коштує 50 млн. грн. - добре хоча б кошторис озвучили. Яка все-таки "дешёвка" цей Клоун - тепер зовсім не дивно, що "самий ліпший прем'єр в історії України" на самокаті катався.
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16.05.2020 09:07 Ответить
зеленский и с гитлера снял бы санкции при условии что тот ему заплатит..а люди .да насрать какая разница.
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16.05.2020 09:38 Ответить
С таварищем Путеном согласовано!
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16.05.2020 09:56 Ответить
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5031
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16.05.2020 10:04 Ответить
Браво, віслюк Зе!!! За таким алгоритмом і США, і Європа мають зняти санкції, так як Рашка "помагала" їм з коронавірусом
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16.05.2020 11:00 Ответить
То Зю натякає штатам, щоб і вони зняли з рашки санкції за допомогу погорілими апаратами ІВЛ ?
От ГНИДА...
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16.05.2020 14:54 Ответить
Шмаркля скоро со всех российских компаний снимет санкции. Будем надеятся, что ЕС и США их не снимут, потому что они настоящие друзья украинского народа.
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16.05.2020 15:07 Ответить
Лично Зеленскому помогала?
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16.05.2020 16:30 Ответить
Украл 60 лямов баксов вернул 50 лямов гривен и кради дальше, это страна такая Украина есть.
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16.05.2020 17:38 Ответить
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