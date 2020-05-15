Зеленский снял санкции с российского бизнесмена Федорычева, чья компания помогала в борьбе с коронавирусом

С совладельца группы ТИС Алексея Федорычева сняли санкции, введенные в 2019 году.

Российский бизнесмен Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции, следует из указа президента Владимира Зеленского от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Санкции против бизнесмена включали блокирование активов, противодействие выведению капитала за пределы Украины, а также отказ в предоставлении/отмене виз и применение иных запретов по въезду на территорию Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Алексей Федорычев выделил 25 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Одесской области

Федорычев - акционер группы ТИС вместе с Андреем Ставницером и Егором Гребенниковым. Проживает в Монако. В группу входят пять терминалов - ТИС-Уголь, ТИС-Руда, ТИС-Зерно, ТИС-Минеральные удобрения и ТИС-Контейнерный терминал.

Напомним,в августе 2017 года суд арестовывал долю Федорычева в стивидорной компании "Трансинвестсервис" по требованию НАБУ. А в 2018 году суд по требованию НАБУ арестовал имущество и счета компаний бизнесмена Федорычева в рамках дела Государственной продовольственной зерновой корпорации. НАБУ утверждает, что с апреля по июль 2016 года бизнесмен российского происхождения, который является гражданином Венгрии Федорычев в разных странах встречался с председателем правления ГПЗКУ (в то время корпорацией руководил Петр Вовчук. - Ред.). Согласно материалам, на этих встречах бизнесмен за неправомерную выгоду предлагал продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг "преступных договоренностей". 24 января 2017 года детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл. Ранее детективы НАБУ задержали экс-чиновник ГПЗКУ (начальника информационно-аналитического управления), который может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки.

Федорычев был включен в санкционный список в 2019 году решением СНБО и указом президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Благотворительный фонд Корпорация монстров, в попечительский совет которого входит Ставницер, помогал Офису президента с доставкой медицинских грузов из Китая. Впоследствии Фонд заявил о выходе из президентского проекта по борьбе с коронавирусом, чтобы сосредоточиться на работе в Одесской области. В ответ на обращение президента Зеленского к бизнесу ТИС перечислил в Фонд борьбы с коронавирусом более 50 млн грн. В частности, бизнесмен Федорычев выделил 25 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Одесской области.