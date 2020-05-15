Зеленский снял санкции с российского бизнесмена Федорычева, чья компания помогала в борьбе с коронавирусом
С совладельца группы ТИС Алексея Федорычева сняли санкции, введенные в 2019 году.
Российский бизнесмен Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции, следует из указа президента Владимира Зеленского от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Санкции против бизнесмена включали блокирование активов, противодействие выведению капитала за пределы Украины, а также отказ в предоставлении/отмене виз и применение иных запретов по въезду на территорию Украины.
Федорычев - акционер группы ТИС вместе с Андреем Ставницером и Егором Гребенниковым. Проживает в Монако. В группу входят пять терминалов - ТИС-Уголь, ТИС-Руда, ТИС-Зерно, ТИС-Минеральные удобрения и ТИС-Контейнерный терминал.
Напомним,в августе 2017 года суд арестовывал долю Федорычева в стивидорной компании "Трансинвестсервис" по требованию НАБУ. А в 2018 году суд по требованию НАБУ арестовал имущество и счета компаний бизнесмена Федорычева в рамках дела Государственной продовольственной зерновой корпорации. НАБУ утверждает, что с апреля по июль 2016 года бизнесмен российского происхождения, который является гражданином Венгрии Федорычев в разных странах встречался с председателем правления ГПЗКУ (в то время корпорацией руководил Петр Вовчук. - Ред.). Согласно материалам, на этих встречах бизнесмен за неправомерную выгоду предлагал продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг "преступных договоренностей". 24 января 2017 года детективы НАБУ задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл. Ранее детективы НАБУ задержали экс-чиновник ГПЗКУ (начальника информационно-аналитического управления), который может быть причастен к совершению ряда преступлений, в результате которых ГПЗКУ понесла убытки.
Федорычев был включен в санкционный список в 2019 году решением СНБО и указом президента Петра Порошенко.
Ранее сообщалось, что Благотворительный фонд Корпорация монстров, в попечительский совет которого входит Ставницер, помогал Офису президента с доставкой медицинских грузов из Китая. Впоследствии Фонд заявил о выходе из президентского проекта по борьбе с коронавирусом, чтобы сосредоточиться на работе в Одесской области. В ответ на обращение президента Зеленского к бизнесу ТИС перечислил в Фонд борьбы с коронавирусом более 50 млн грн. В частности, бизнесмен Федорычев выделил 25 млн гривен на борьбу с коронавирусом в Одесской области.
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Наступні казали:комуняки поділили не по чесному, заберемо назад в держ.власність,а тепер през на колінах просить в них про подачку.
https://texty.org.ua/fragments/100987/cikavyj-spysok-z-koho-znyav-sankciyi-zelenskyj/ Онука Муссоліні та підрядники ФСБ: з кого зняв санкції Зеленський
Сивоха попросил?
"санкционного списка физических лиц.... исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:
Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")
Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
ООО "НПО Изолятор" (Славянск)"
https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html
Ну ващето "помощь" заключалась в прогоне через кацапский фонд украинского бабла. Как только бабло прошло и сливки были сняты "Копорация монстров" вышла из проекта.
Т.е. по сути ЗЕ, прикрываясь коронавирусом, финансировал врагов Украины.
1. Наносим ущерб на 60млн. долларов.
2.Перечисляем в фонд помощи 50млн. гривен.
3. ???????
4. PROFIT!
ТУТ,здається випадок,коли Барига скористався своїм службовим становищем Президента щодо конкурента..
ЗАуважте -санкції проти рос.бізнесмена.Не чиновника..
Чомусь Пєтя проти інших,котрі торгують в Україні беперешкодно,ПЄтя санкціїї не застосував...
ти ізбраний.
А потом шухер- однодневка.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3101226069938112?__cft__[0]=AZUNE1i-ZUoXOKwNAVcvqhjZfP40e7QxfTLmoyIFaM_QED5RbTBVG7UKVs-kGH1zsbRTXkBW7NN3ZQHqs3tAcgiBhr0qLCy178h7UzsM_iQiOGolfzfPVHUmVZjgcxvSFjU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Продовжуємо з'ясовувати, хто ще заніс Єрмакам
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Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1261330772281249793 1 ч
А вот действительно многие задаются вопросом какими аргументами руководствовался Зеленский, подписывая док. об амнистии государственных преступников, коллаборационистов и сепаратистов, участников т.н. "референдума" в ОРДЛО? Объясните как? Как и главное кто ему подсунул эту идею?
Российский бизнесмен Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции, следует из https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 указа
президентаВладимира Зеленского от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО ...
Дуже доречне нагадування: всі зебіли - зрадники і вороги України. Як і та неповноцінна істота, яку вони (такі самі) обрали на найвищу державну посаду.
І це при тому, скільки ми всього ще не знаємо.
Ну чтобы с него санкции сняли.
Надо бы...
От ГНИДА...