Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом
Зі співвласника групи ТІС Олексія Федоричева зняли санкції, запроваджені в 2019 році.
Російського бізнесмена Олексія Федоричева виключено зі списку фізосіб, до яких застосовано персональні економічні санкції. Це випливає з указу президента Володимира Зеленського від 14 травня, яким він ввів в дію рішення РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Санкції проти бізнесмена включали блокування активів, протидію виведенню капіталу за межі України, а також відмову в наданні/скасування віз і застосування інших заборон в'їзду на територію України.
Федоричев - акціонер групи ТІС разом з Андрієм Ставніцером і Єгором Гребенніковим. Проживає в Монако. До групи входять п'ять терміналів - ТІС-Вугілля, ТІС-Руда, ТІС-Зерно, ТІС-мінеральні добрива та ТІС-Контейнерний термінал.
Нагадаємо, в серпні 2017 року суд заарештував частку Федоричева у стивідорній компанії "Трансінвестсервіс" на вимогу НАБУ. А в 2018 році суд на вимогу НАБУ заарештував майно і рахунки компаній бізнесмена Федоричева в рамках справи Державної продовольчої зернової корпорації. НАБУ стверджує, що з квітня по липень 2016 року бізнесмен російського походження, який є громадянином Угорщини Федоричев у різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук. - Ред.). Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за неправомірну вигоду пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг "злочинних домовленостей". 24 січня 2017 року детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. Раніше детективи НАБУ затримали ексчиновника ДПЗКУ (начальника інформаційно аналітичного управління), який може бути причетний до скоєння низки злочинів, внаслідок яких ДПЗКУ зазнала збитків.
Федоричева було включено до списку санкцій в 2019 році рішенням РНБО і указом президента Петра Порошенка.
Раніше повідомлялося, що Благодійний фонд Корпорація монстрів, в опікунську раду якого входить Ставніцер, допомагав Офісу президента з доставкою медичних вантажів із Китаю. Згодом Фонд заявив про вихід із президентського проєкту по боротьбі з коронавірусом, щоб зосередитися на роботі в Одеській області. У відповідь на звернення президента Зеленського до бізнесу ТІС перерахував до Фонду боротьби з коронавірусом понад 50 млн грн. Зокрема, бізнесмен Федоричев виділив 25 млн гривень на боротьбу з коронавірусом в Одеській області.
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Наступні казали:комуняки поділили не по чесному, заберемо назад в держ.власність,а тепер през на колінах просить в них про подачку.
https://texty.org.ua/fragments/100987/cikavyj-spysok-z-koho-znyav-sankciyi-zelenskyj/ Онука Муссоліні та підрядники ФСБ: з кого зняв санкції Зеленський
Сивоха попросил?
"санкционного списка физических лиц.... исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:
Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")
Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
ООО "НПО Изолятор" (Славянск)"
https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html
Ну ващето "помощь" заключалась в прогоне через кацапский фонд украинского бабла. Как только бабло прошло и сливки были сняты "Копорация монстров" вышла из проекта.
Т.е. по сути ЗЕ, прикрываясь коронавирусом, финансировал врагов Украины.
1. Наносим ущерб на 60млн. долларов.
2.Перечисляем в фонд помощи 50млн. гривен.
3. ???????
4. PROFIT!
ТУТ,здається випадок,коли Барига скористався своїм службовим становищем Президента щодо конкурента..
ЗАуважте -санкції проти рос.бізнесмена.Не чиновника..
Чомусь Пєтя проти інших,котрі торгують в Україні беперешкодно,ПЄтя санкціїї не застосував...
ти ізбраний.
А потом шухер- однодневка.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3101226069938112?__cft__[0]=AZUNE1i-ZUoXOKwNAVcvqhjZfP40e7QxfTLmoyIFaM_QED5RbTBVG7UKVs-kGH1zsbRTXkBW7NN3ZQHqs3tAcgiBhr0qLCy178h7UzsM_iQiOGolfzfPVHUmVZjgcxvSFjU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Продовжуємо з'ясовувати, хто ще заніс Єрмакам
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Stugna UA
@StugnaU
·https://twitter.com/StugnaU/status/1261330772281249793 1 ч
А вот действительно многие задаются вопросом какими аргументами руководствовался Зеленский, подписывая док. об амнистии государственных преступников, коллаборационистов и сепаратистов, участников т.н. "референдума" в ОРДЛО? Объясните как? Как и главное кто ему подсунул эту идею?
Российский бизнесмен Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции, следует из https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 указа
президентаВладимира Зеленского от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО ...
Дуже доречне нагадування: всі зебіли - зрадники і вороги України. Як і та неповноцінна істота, яку вони (такі самі) обрали на найвищу державну посаду.
І це при тому, скільки ми всього ще не знаємо.
Ну чтобы с него санкции сняли.
Надо бы...
От ГНИДА...