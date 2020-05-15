Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом

Зі співвласника групи ТІС Олексія Федоричева зняли санкції, запроваджені в 2019 році.

Російського бізнесмена Олексія Федоричева виключено зі списку фізосіб, до яких застосовано персональні економічні санкції. Це випливає з указу президента Володимира Зеленського від 14 травня, яким він ввів в дію рішення РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Санкції проти бізнесмена включали блокування активів, протидію виведенню капіталу за межі України, а також відмову в наданні/скасування віз і застосування інших заборон в'їзду на територію України.

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Федоричев - акціонер групи ТІС разом з Андрієм Ставніцером і Єгором Гребенніковим. Проживає в Монако. До групи входять п'ять терміналів - ТІС-Вугілля, ТІС-Руда, ТІС-Зерно, ТІС-мінеральні добрива та ТІС-Контейнерний термінал.

Нагадаємо, в серпні 2017 року суд заарештував частку Федоричева у стивідорній компанії "Трансінвестсервіс" на вимогу НАБУ. А в 2018 році суд на вимогу НАБУ заарештував майно і рахунки компаній бізнесмена Федоричева в рамках справи Державної продовольчої зернової корпорації. НАБУ стверджує, що з квітня по липень 2016 року бізнесмен російського походження, який є громадянином Угорщини Федоричев у різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук. - Ред.). Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за неправомірну вигоду пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг "злочинних домовленостей". 24 січня 2017 року детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. Раніше детективи НАБУ затримали ексчиновника ДПЗКУ (начальника інформаційно аналітичного управління), який може бути причетний до скоєння низки злочинів, внаслідок яких ДПЗКУ зазнала збитків.

Федоричева було включено до списку санкцій в 2019 році рішенням РНБО і указом президента Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося, що Благодійний фонд Корпорація монстрів, в опікунську раду якого входить Ставніцер, допомагав Офісу президента з доставкою медичних вантажів із Китаю. Згодом Фонд заявив про вихід із президентського проєкту по боротьбі з коронавірусом, щоб зосередитися на роботі в Одеській області. У відповідь на звернення президента Зеленського до бізнесу ТІС перерахував до Фонду боротьби з коронавірусом понад 50 млн грн. Зокрема, бізнесмен Федоричев виділив 25 млн гривень на боротьбу з коронавірусом в Одеській області.