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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом

Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом

Зі співвласника групи ТІС Олексія Федоричева зняли санкції, запроваджені в 2019 році.

Російського бізнесмена Олексія Федоричева виключено зі списку фізосіб, до яких застосовано персональні економічні санкції. Це випливає з указу президента Володимира Зеленського від 14 травня, яким він ввів в дію рішення РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Санкції проти бізнесмена включали блокування активів, протидію виведенню капіталу за межі України, а також відмову в наданні/скасування віз і застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував майно та рахунки компаній бізнесмена Федоричева в рамках справи ДПЗКУ

Федоричев - акціонер групи ТІС разом з Андрієм Ставніцером і Єгором Гребенніковим. Проживає в Монако. До групи входять п'ять терміналів - ТІС-Вугілля, ТІС-Руда, ТІС-Зерно, ТІС-мінеральні добрива та ТІС-Контейнерний термінал.

Нагадаємо, в серпні 2017 року суд заарештував частку Федоричева у стивідорній компанії "Трансінвестсервіс" на вимогу НАБУ. А в 2018 році суд на вимогу НАБУ заарештував майно і рахунки компаній бізнесмена Федоричева в рамках справи Державної продовольчої зернової корпорації. НАБУ стверджує, що з квітня по липень 2016 року бізнесмен російського походження, який є громадянином Угорщини Федоричев у різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук. - Ред.). Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за неправомірну вигоду пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг "злочинних домовленостей". 24 січня 2017 року детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. Раніше детективи НАБУ затримали ексчиновника ДПЗКУ (начальника інформаційно аналітичного управління), який може бути причетний до скоєння низки злочинів, внаслідок яких ДПЗКУ зазнала збитків.

Федоричева було включено до списку санкцій в 2019 році рішенням РНБО і указом президента Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося, що Благодійний фонд Корпорація монстрів, в опікунську раду якого входить Ставніцер, допомагав Офісу президента з доставкою медичних вантажів із Китаю. Згодом Фонд заявив про вихід із президентського проєкту по боротьбі з коронавірусом, щоб зосередитися на роботі в Одеській області. У відповідь на звернення президента Зеленського до бізнесу ТІС перерахував до Фонду боротьби з коронавірусом понад 50 млн грн. Зокрема, бізнесмен Федоричев виділив 25 млн гривень на боротьбу з коронавірусом в Одеській області.

Автор: 

Зеленський (23642) санкції (11744) ТІС (8) Федоричев (3) Ставніцер Андрій (18)


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Топ коментарі
+84
Кацапы в Италии ту же схему провернули , мол мы вам "гум конвои " а вы там посуетитесь с отменрой санкций ... Италия не повелась , а наш зеленый малорос - ПАЖАЛУЙСТА !!!!
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15.05.2020 17:12
+57
маску зекацап одінь спершу.

Зеленский снял санкции с российского бизнесмена Федорычева, чья компания помогала в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8374
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15.05.2020 17:16
+50
Zelenskyi approves lifting of sanctions from ex-owner of Dynamo (Moscow) FС Fedorychev - Цензор.НЕТ 1583
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15.05.2020 17:37
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Перші хто дорвались до державної власності,казали:ми як комуністи будемо ділити все плрівну і народ зажеве як при комунізмі.
Наступні казали:комуняки поділили не по чесному, заберемо назад в держ.власність,а тепер през на колінах просить в них про подачку.
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15.05.2020 18:13 Відповісти
Бутусов написал , что НЕлох "снова ударил в штангу" своими подписями по снятии санкций ... Это так называется его обычное состояние - между видосиками ударяет в штангу ...
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15.05.2020 18:16 Відповісти
Розумію.А онучка Муссоліні,що незаконно перебувала в Криму (нібито спостерігачем),чим заслужила ? Чи п'ять офшорок ? А кому і скільки виділив за виключення зі списку росіяни Карен Грігорян і Сєрґєй Токарєв ?
https://texty.org.ua/fragments/100987/cikavyj-spysok-z-koho-znyav-sankciyi-zelenskyj/ Онука Муссоліні та підрядники ФСБ: з кого зняв санкції Зеленський
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15.05.2020 18:18 Відповісти
А с коллаборантов, которые организовывали и проводили "референдумы" против Украины, почему Зе снял санкции?
Сивоха попросил?

"санкционного списка физических лиц.... исключаются семь позиций, из списка юридических лиц - одна:

Алессандра Муссолини (гражданка Италии, наблюдатель за т.н. "выборами ЛНР/ДНР")

Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Татьяна Лобода (жительница Донецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Галина Бороздина (жительница Житомирской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Елена Гурьева (жительница Харьковской области, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")

Наталья Чеботарева (жительница Торецка, глава избиркома на т.н. "выборах ЛНР/ДНР")
Алексей Федорычев (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
ООО "НПО Изолятор" (Славянск)"

https://lb.ua/news/2020/05/15/457569_zelenskiy_vvel_deystvie_reshenie.html
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15.05.2020 18:37 Відповісти
он именно вазелину помог?
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15.05.2020 18:40 Відповісти
зеЛя подонок и предатель!скоро этих гнид зеленых палками на ростов погоним
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15.05.2020 18:47 Відповісти
Ранее сообщалось, что Благотворительный фонд Корпорация монстров, в попечительский совет которого входит Ставницер, помогал Офису президента с доставкой медицинских грузов из Китая.Источник: https://censor.net/n3195865

Ну ващето "помощь" заключалась в прогоне через кацапский фонд украинского бабла. Как только бабло прошло и сливки были сняты "Копорация монстров" вышла из проекта.

Т.е. по сути ЗЕ, прикрываясь коронавирусом, финансировал врагов Украины.
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15.05.2020 18:53 Відповісти
Верной дорогой идети товарыщи прямиком в Усср!
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15.05.2020 19:01 Відповісти
Не помню, чтобы при УССР такой был хаос как сейчас.
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16.05.2020 07:35 Відповісти
Клоун зробив перший крок для зняття санкцій з параші.
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15.05.2020 19:07 Відповісти
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2961
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15.05.2020 19:10 Відповісти
Хороший план, я считаю.

1. Наносим ущерб на 60млн. долларов.
2.Перечисляем в фонд помощи 50млн. гривен.
3. ???????
4. PROFIT!
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15.05.2020 19:21 Відповісти
Рішення суду є? Поки не доведена провина, людина невинна.
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15.05.2020 19:36 Відповісти
А санкції що, накладаються згідно рішення суду?
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15.05.2020 19:41 Відповісти
Ні. Але це звичайні санкції а не звинувачення в злочинах. Ти написав що він вкрав.
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15.05.2020 19:44 Відповісти
Вы все твари орете день и ночь- что Порошенко украл то, украл это- и ничего , считаете это правильным , уроды. Говорю так , как и ты сейчас А СУД БЫЛ????? Каките вы мерзотно рвотные кремлевские твари.
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15.05.2020 20:22 Відповісти
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8142
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15.05.2020 23:07 Відповісти
не все так просто...

ТУТ,здається випадок,коли Барига скористався своїм службовим становищем Президента щодо конкурента..

ЗАуважте -санкції проти рос.бізнесмена.Не чиновника..
Чомусь Пєтя проти інших,котрі торгують в Україні беперешкодно,ПЄтя санкціїї не застосував...
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15.05.2020 19:26 Відповісти
співчуваю. і тобі пэця в борщ плюну. тут не все так просто.
тиЗеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4310Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4310 ізбраний.
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15.05.2020 20:07 Відповісти
Спер 60 $ лямов, а вернул 50 лямов и гривасиками, и ты уже герой Украины
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15.05.2020 19:28 Відповісти
он наверное тоже ДРУГ. а слово друг, это пропуск в женскую баню а подписью ЗЕ. то есть ВНЕ ЗАКОНА
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15.05.2020 19:43 Відповісти
Щось з тої благочинності й бубочкє у дзьобік впало...
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15.05.2020 19:50 Відповісти
Зеленський, не українець... Це тупе чмо, кацаби йому серуть на башку дурну з усіх ракурсів
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15.05.2020 20:11 Відповісти
Отличная эпоха справедливости плавно переходит в полугодичную эру милосердия.
А потом шухер- однодневка.
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15.05.2020 20:14 Відповісти
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZUNE1i-ZUoXOKwNAVcvqhjZfP40e7QxfTLmoyIFaM_QED5RbTBVG7UKVs-kGH1zsbRTXkBW7NN3ZQHqs3tAcgiBhr0qLCy178h7UzsM_iQiOGolfzfPVHUmVZjgcxvSFjU&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3101226069938112?__cft__[0]=AZUNE1i-ZUoXOKwNAVcvqhjZfP40e7QxfTLmoyIFaM_QED5RbTBVG7UKVs-kGH1zsbRTXkBW7NN3ZQHqs3tAcgiBhr0qLCy178h7UzsM_iQiOGolfzfPVHUmVZjgcxvSFjU&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

‪Продовжуємо з'ясовувати, хто ще заніс Єрмакам‬
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15.05.2020 20:44 Відповісти
https://twitter.com/StugnaU
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https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1261330772281249793 1 ч

А вот действительно многие задаются вопросом какими аргументами руководствовался Зеленский, подписывая док. об амнистии государственных преступников, коллаборационистов и сепаратистов, участников т.н. "референдума" в ОРДЛО? Объясните как? Как и главное кто ему подсунул эту идею?
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15.05.2020 20:45 Відповісти
Федорычев был включен в санкционный список в 2019 году решением СНБО и указом президента Петра Порошенко.

Российский бизнесмен Алексей Федорычев исключен из списка физлиц, к которым применены персональные экономические санкции, следует из https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 указа президента Владимира Зеленского от 14 мая, которым он ввел в действие решение СНБО ...

Дуже доречне нагадування: всі зебіли - зрадники і вороги України. Як і та неповноцінна істота, яку вони (такі самі) обрали на найвищу державну посаду.
І це при тому, скільки ми всього ще не знаємо.
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15.05.2020 20:45 Відповісти
Большинство, с кого сняли санкции, главы избиркомов - Вова готовится к выборам.
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15.05.2020 21:07 Відповісти
Ну вот зеля в очередной раз подтверждает, что у него есть ценник. ))
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15.05.2020 21:36 Відповісти
Интересно, сколько Федорычев заплатил Зеленскому?
Ну чтобы с него санкции сняли.
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15.05.2020 21:57 Відповісти
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2258
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15.05.2020 22:10 Відповісти
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9211
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15.05.2020 22:11 Відповісти
Купил снятие санкций. Зеленский предатель.
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15.05.2020 22:47 Відповісти
Ну так Яндекс бы дал вам лярд отката, а не сраных 50 тыс.
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15.05.2020 23:26 Відповісти
А орден дадут этому благодетелю ?
Надо бы...
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15.05.2020 23:55 Відповісти
Это успех зебараны...
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16.05.2020 05:21 Відповісти
а хіба кремлядські куратори клоуна не для цього поставили? поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього!
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16.05.2020 05:58 Відповісти
Попростому це називається КОРУПЦІЯ. Просто відкупився маленькою частиною ,того що накрав. Але для лоха і лохів--це перемога.
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16.05.2020 08:36 Відповісти
Осел Оманский тупой , по тому врятли понимает , что подписывает и то что подписывает еще одну статью обвинений в будущем УД. Тут любому имбецилу уже понятно , что у Моники Оманской теперь только два пути : Кладбище или тюрьма.
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16.05.2020 08:55 Відповісти
Відмазка кацапів від українських санкцій коштує 50 млн. грн. - добре хоча б кошторис озвучили. Яка все-таки "дешёвка" цей Клоун - тепер зовсім не дивно, що "самий ліпший прем'єр в історії України" на самокаті катався.
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16.05.2020 09:07 Відповісти
зеленский и с гитлера снял бы санкции при условии что тот ему заплатит..а люди .да насрать какая разница.
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16.05.2020 09:38 Відповісти
С таварищем Путеном согласовано!
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16.05.2020 09:56 Відповісти
Зеленський зняв санкції з російського бізнесмена Федоричева, компанія якого допомагала в боротьбі з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5031
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16.05.2020 10:04 Відповісти
Браво, віслюк Зе!!! За таким алгоритмом і США, і Європа мають зняти санкції, так як Рашка "помагала" їм з коронавірусом
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16.05.2020 11:00 Відповісти
То Зю натякає штатам, щоб і вони зняли з рашки санкції за допомогу погорілими апаратами ІВЛ ?
От ГНИДА...
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16.05.2020 14:54 Відповісти
Шмаркля скоро со всех российских компаний снимет санкции. Будем надеятся, что ЕС и США их не снимут, потому что они настоящие друзья украинского народа.
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16.05.2020 15:07 Відповісти
Лично Зеленскому помогала?
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16.05.2020 16:30 Відповісти
Украл 60 лямов баксов вернул 50 лямов гривен и кради дальше, это страна такая Украина есть.
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16.05.2020 17:38 Відповісти
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