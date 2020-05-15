Двоих защитников Украины ранили под Орехово, - штаб ООС
Вооруженные формирования дважды открывали огонь по украинским силам из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", — сказано в сообщении.
Оба обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово.
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"Коварные действия российских наемников не остались безнаказанными. В ответ из имеющихся огневых средств наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков. Потери оккупантов уточняются", — сообщили в штабе.
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