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Новости Агрессия России против Украины
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Двоих защитников Украины ранили под Орехово, - штаб ООС

Двоих защитников Украины ранили под Орехово, - штаб ООС

Вооруженные формирования дважды открывали огонь по украинским силам из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", — сказано в сообщении.

Оба обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Орехово.

Также на Цензор.НЕТ: Склад боеприпасов взорвался в оккупированной Саханке 7 мая: один наемник РФ погиб, 14 человек были ранены, в том числе 8 гражданских, - ГУР

"Коварные действия российских наемников не остались безнаказанными. В ответ из имеющихся огневых средств наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков. Потери оккупантов уточняются", — сообщили в штабе.

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Двоих защитников Украины ранили под Орехово, - штаб ООС 03

Автор: 

обстрел (26835) ранение (3373) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Не Орехово, а Золоте-4. Там де ділянка відведення сил ООС. Це те місце, про яке казав Головнокомандувач:"У разі порушення перемир'я, наші війська повернуться на свої позиції".
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15.05.2020 18:07
+13
Ну шо, бубочко, як тобі громадянській конфлікт,*****?! Якесь обісране зелене чморидло видає себе за прєза!) Квартали бувають не тільки на кривому рогу, але ще й на кладовищі!) Пам'ятай про це, лялька каломойська!)
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15.05.2020 18:12
+11
Зелёная сопля»ягелох42» -наркоман позорный, трус ,предатель ! А вся его камарилья из погорелого шапито ворье и барыги на крови
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15.05.2020 18:05
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Зелёная сопля»ягелох42» -наркоман позорный, трус ,предатель ! А вся его камарилья из погорелого шапито ворье и барыги на крови
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15.05.2020 18:05 Ответить
Не Орехово, а Золоте-4. Там де ділянка відведення сил ООС. Це те місце, про яке казав Головнокомандувач:"У разі порушення перемир'я, наші війська повернуться на свої позиції".
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15.05.2020 18:07 Ответить
ну так же совсем обидно, как в нос ткнули...а так орехово..не понятно..
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15.05.2020 18:09 Ответить
видать не по феншую отвели наши войска... все на зло бубочке... и постреливают и ранятся...
а якщо без сарказму - то найскорішого одужання пораненим Героям і повного відновлення
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15.05.2020 18:08 Ответить
а бубочкє побажаємо опинитись в окопах.. щонайменше на півроку.. В тих самих, в які він відвів наших хлопців, посеред спекотного степу, і які прострілюються з усіх боків ..
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15.05.2020 22:12 Ответить
Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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15.05.2020 18:08 Ответить
Найшвидшого одужання пораненим.
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15.05.2020 18:09 Ответить
зеля опять сбрехал что вернет позиции если шо
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15.05.2020 18:09 Ответить
Ну шо, бубочко, як тобі громадянській конфлікт,*****?! Якесь обісране зелене чморидло видає себе за прєза!) Квартали бувають не тільки на кривому рогу, але ще й на кладовищі!) Пам'ятай про це, лялька каломойська!)
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15.05.2020 18:12 Ответить
І як це прокоментує Зеленський?
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15.05.2020 18:30 Ответить
Як завжди ніяк ..((
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15.05.2020 19:21 Ответить
Друзі, обережніше в коментах, бо пости з критикою Зеленського вже відслідковує кіберполіція.
В суд Подольска поступил административный иск против местного жителя Юрия Копельчука через а его пост в Facebook, в котором упоминался президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Парламентарий утверждает, что производство возбуждено по статье административного кодекса о распространении ложных слухов. По ней виновному грозит штраф в размере от 170 до 255 грн или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.
Причиной волнения правоохранителей стала публикация от 27 марта. В ней Копельчук обвинил главу государства в незаконном обогащении за счет продажи за границу медицинских масок.
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15.05.2020 18:35 Ответить
сподіваюсь, за те що я напишу що гидую цим зеленим покидьком, мене не оштрафують !
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15.05.2020 22:07 Ответить
Московская свита Зели сдаст его при первой опасности как сдала Овоща. Ну не может человек быть настолько тупым чтобы этого не понимать. Или может?
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15.05.2020 18:39 Ответить
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Смерть российским оккупантам!

Убей русского
Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8613
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15.05.2020 18:50 Ответить
зелепоц, уже ж "нужнопростопрекратитьстралять"!
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15.05.2020 19:15 Ответить
бубочкіне "надапростопєрєстатьстрєлять"((
Одужуйте, хлопчики !!
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15.05.2020 22:05 Ответить
 
 