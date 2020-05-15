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Новини Агресія Росії проти України
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Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС

Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС

Збройні формування двічі відкривали вогонь по українських силах із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранення", - сказано в повідомленні.

Обидва обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Оріхового.

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Оріховим: двох українських воїнів поранено, - пресцентр

"Підступні дії російських найманців не залишилися безкарними. Наші воїни з наявних вогневих засобів відкривали вогонь у відповідь для припинення агресивних дій противника. Підрозділи Об'єднаних сил і надалі готові негайно відреагувати на всі можливі загрози з боку загарбників. Втрати окупантів уточнюються", - повідомили у штабі.

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Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС 03

Автор: 

обстріл (28156) поранення (2792) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Не Орехово, а Золоте-4. Там де ділянка відведення сил ООС. Це те місце, про яке казав Головнокомандувач:"У разі порушення перемир'я, наші війська повернуться на свої позиції".
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15.05.2020 18:07
+13
Ну шо, бубочко, як тобі громадянській конфлікт,*****?! Якесь обісране зелене чморидло видає себе за прєза!) Квартали бувають не тільки на кривому рогу, але ще й на кладовищі!) Пам'ятай про це, лялька каломойська!)
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15.05.2020 18:12
+11
Зелёная сопля»ягелох42» -наркоман позорный, трус ,предатель ! А вся его камарилья из погорелого шапито ворье и барыги на крови
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15.05.2020 18:05
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Зелёная сопля»ягелох42» -наркоман позорный, трус ,предатель ! А вся его камарилья из погорелого шапито ворье и барыги на крови
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15.05.2020 18:05 Відповісти
Не Орехово, а Золоте-4. Там де ділянка відведення сил ООС. Це те місце, про яке казав Головнокомандувач:"У разі порушення перемир'я, наші війська повернуться на свої позиції".
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15.05.2020 18:07 Відповісти
ну так же совсем обидно, как в нос ткнули...а так орехово..не понятно..
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15.05.2020 18:09 Відповісти
видать не по феншую отвели наши войска... все на зло бубочке... и постреливают и ранятся...
а якщо без сарказму - то найскорішого одужання пораненим Героям і повного відновлення
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15.05.2020 18:08 Відповісти
а бубочкє побажаємо опинитись в окопах.. щонайменше на півроку.. В тих самих, в які він відвів наших хлопців, посеред спекотного степу, і які прострілюються з усіх боків ..
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15.05.2020 22:12 Відповісти
Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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15.05.2020 18:08 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим.
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15.05.2020 18:09 Відповісти
зеля опять сбрехал что вернет позиции если шо
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15.05.2020 18:09 Відповісти
Ну шо, бубочко, як тобі громадянській конфлікт,*****?! Якесь обісране зелене чморидло видає себе за прєза!) Квартали бувають не тільки на кривому рогу, але ще й на кладовищі!) Пам'ятай про це, лялька каломойська!)
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15.05.2020 18:12 Відповісти
І як це прокоментує Зеленський?
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15.05.2020 18:30 Відповісти
Як завжди ніяк ..((
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15.05.2020 19:21 Відповісти
Друзі, обережніше в коментах, бо пости з критикою Зеленського вже відслідковує кіберполіція.
В суд Подольска поступил административный иск против местного жителя Юрия Копельчука через а его пост в Facebook, в котором упоминался президент Владимир Зеленский. Об этом на своей странице сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Парламентарий утверждает, что производство возбуждено по статье административного кодекса о распространении ложных слухов. По ней виновному грозит штраф в размере от 170 до 255 грн или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.
Причиной волнения правоохранителей стала публикация от 27 марта. В ней Копельчук обвинил главу государства в незаконном обогащении за счет продажи за границу медицинских масок.
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15.05.2020 18:35 Відповісти
сподіваюсь, за те що я напишу що гидую цим зеленим покидьком, мене не оштрафують !
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15.05.2020 22:07 Відповісти
Московская свита Зели сдаст его при первой опасности как сдала Овоща. Ну не может человек быть настолько тупым чтобы этого не понимать. Или может?
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15.05.2020 18:39 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость. Смерть российским оккупантам!

Убей русского
Двох захисників України поранили під Оріховим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8613
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15.05.2020 18:50 Відповісти
зелепоц, уже ж "нужнопростопрекратитьстралять"!
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15.05.2020 19:15 Відповісти
бубочкіне "надапростопєрєстатьстрєлять"((
Одужуйте, хлопчики !!
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15.05.2020 22:05 Відповісти
 
 