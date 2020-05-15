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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 7 мая 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Согласно закону, Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространения коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

Читайте: Тестирование на антитела к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе, - Степанов

С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты (дохода) независимо от страхового стажа. В случае если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кабмин и Минздрав должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом, которые относятся к первой, второй и третьей волнам, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.

Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, о мерах, направленных на предупреждение инфицирования и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусом.

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Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровне; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования. Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Автор: 

Зеленский (20185) карантин (16729) тестирование (495) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3706
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15.05.2020 19:46
+4
Интересно, Вова уже протестировался?)
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15.05.2020 18:54
+4
Раз, два, три - короновірус посилено тестуйся!
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15.05.2020 18:54
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Интересно, Вова уже протестировался?)
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15.05.2020 18:54 Ответить
Смотря на что...
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15.05.2020 19:05 Ответить
Интересно еще другое - какой у него IQ))
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15.05.2020 19:20 Ответить
На этот вопрос Зе обычно отвечает: "Это все сплетни порохоботов! Мой IQ такой, что даже до черных клавиш достает!"
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15.05.2020 19:30 Ответить
Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3706
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15.05.2020 19:46 Ответить
Какой, ваш? Так у него толмач хворий
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15.05.2020 20:09 Ответить
Раз, два, три - короновірус посилено тестуйся!
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15.05.2020 18:54 Ответить
нє, на раз-два!
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15.05.2020 18:59 Ответить
закон об усиленном тестировании на COVID-19

Глупее придумать трудно...
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15.05.2020 18:54 Ответить
Глупее придумать трудно название Об усиленном тестировании. А вот само тестирование - правильный ход. К сожалению один из немногих правильных решений этой власти, хотелось бы, чтобы большинство из решений были правильными (имеется ввиду не только в отношении вируса).
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15.05.2020 19:05 Ответить
Скажу по секрету: не будет никакого "усиленного" тестирования. Зеля пустой балабол. Даже если он вдруг неожиданно что-то правильно скажет, то делать ничего не будет все равно. Не умеет, не хочет, оно ему трижды не нужно.
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15.05.2020 19:58 Ответить
Виживай ..САМ !.?

ПС )))) Зараз файний період пропіаритись місцевим мерам ( за бюджетні кошти відомо ) перед майбутніми виборами .
.............................................................................................................................................
.https://www.zhitomir.info/news_192153.html Житомир.info | ​У Житомирі ПЛР-діагностику збираються проводити у лабораторії дитячої поліклініки: купують обладнання і тести
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15.05.2020 18:54 Ответить
которые относятся к первой, второй и третьей волнам,Источник: https://censor.net/n3195888

5,6,7 будут?
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15.05.2020 18:56 Ответить
***

Кому вірус, а у кого доход вирос!
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15.05.2020 18:58 Ответить
***

Каму вайна, а каму мать радна
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15.05.2020 19:00 Ответить
*** Чєловєчєство раздєлілось на тєх кто мойєт рукі і тєх кто мойєт дєньгі
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15.05.2020 19:59 Ответить
от вируса первейшее ликарство-хлорофилл
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15.05.2020 19:28 Ответить
Це треба було вже давно зробити, бо за рівнем тестування населення Україна в хвості (а навіть під хвостом) Європи і не тільки...

Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9047
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15.05.2020 19:29 Ответить
В яких країнах тестують якихось контактних?
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15.05.2020 21:26 Ответить
У вас, пане (пані) Меркава, тестували оптом - по 64 штуки на один повноцінний тест. Щоб же ж зекономити - ну, ви панімаєтє... Якщо в такому "кластері" результат негативний - всє свабодни. Якщо ні - тоді кожного тестують персонально.
Тільки робити це почали "до", а не "після" як у Бельгії, яка за смертністю від коронавіруса впіріді Еуропи всєй.

Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5596

Для України зазначений червоним рівень тестування на мільйон населення на сьогодгі становить 4 853. І хоч зазначений чорним рівень "ефективності" коронавірусу тут офіційно втричі нижчий, то немає жодних перепон для того, щоб він не наздогнав "меркавський", а навіть його не переплюнув.
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16.05.2020 00:23 Ответить
У кого это - у вас? У нас в Н. Каховке закрыли на месяц многодетную здоровую семью... Зачем?
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16.05.2020 11:09 Ответить
Меркава - це прізвище, чи "состояніє души"?
Про здоров'я многодєтной сєм'ї вам звідки відомо - Моссад?
Бо наші карантинщики навіть тим, хто перебуває у САМОізоляції після позитивного тестування не заборонили в разі "крайньої нербхідності" та за умов "дотримкння заходів соціально-санітарної безпеки" виходити з дому за покупаками, чи в аптеку. А про те, щоб така самоізоляція тривала не два тижні, а цілий місяць і мови не було. Може тій сім'ї ще й пєйси антисептиком побризкали, як це робилося у тому ж Ізраїлі, чи вхідні двері на місяць заварили, як у Китаї?
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16.05.2020 21:04 Ответить
птн пнх
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16.05.2020 21:53 Ответить
нх тобі той птн здався... натаняку на гілляку!
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16.05.2020 23:03 Ответить
Підписати не складно, складно виконати!
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15.05.2020 19:31 Ответить
усиленное тестирование по зеленски, это когда лаборант делает тест, должен тужиться и просить центрифугу вращаться быстрее. потому что если в клинике нет дугого оборудования и лаборанта то быстрее не получиться
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15.05.2020 19:51 Ответить
300% оно выплатило уже ?
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15.05.2020 19:57 Ответить
сказали,що в 12-ти областях...
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15.05.2020 20:42 Ответить
Они теперь лет 50 тестировать готовы,лиж бы деньги с ЕС вовремя приходили.
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15.05.2020 20:01 Ответить
От усиленного тестирования до обязательной всеобщей вакцинации не такая уж и длинная дорога, усыпанная для некоторых пачками евро-долларов.
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15.05.2020 20:05 Ответить
Коронавірус - це фейкова пандемія, роздута ВООЗ», - рівненський лікар

Нарешті люди прокидаються.
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15.05.2020 20:13 Ответить

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 19:19]
🌎 Новости к этому часу:

💸 Азиатский банк развития прогнозирует, что глобальные экономические потери в результате пандемии могут составить 8,8 трлн долларов, или почти 10% мирового ВВП
.
🇨🇳 За последний месяц в Китае не зафиксировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 14 новых случаев заражения.
🇦🇺 В Австралии начали открываться кафе и рестораны. Власти штата Новый Южный Уэльс также разрешили религиозным учреждениям возобновить работу, но с ограничением на количество людей в помещении.
🇨🇳 В Ухане на коронавирус протестировали уже 3 млн человек. Власти хотят проверить абсолютно всех жителей, всего их в городе 11 млн.
🇧🇷 В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тысяч случаев заражения - это самый высокий показатель в стране за время пандемии. Страна перешагнула отметку в 200 тысяч инфицированных.

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 20:00]
🦠 Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса осенью и зимой - ВОЗ
Эксперты организации считают, что осенью мир может накрыть вторая волна Covid-19, совмещенная с эпидемией сезонного гриппа или кори.
ВОЗ рекомендует странам воспользоваться временем, пока пандемия замедлилась, чтобы укрепить свои системы здравоохранения.
Источник: Independent (https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-deaths-autumn-winter-uk-europe-who-kluge-a9514891.html)

але рівненський лікар бачить ситуацію краще
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-derzheco-2
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15.05.2020 20:39 Ответить
ти як був сліпим так ним і лишишся. Замість слова "сліпим" інше слово хотів написати. думаю розумієш яке
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15.05.2020 22:23 Ответить
Этот барановирус имеет смысл. Только в Украине выделено из бюджета 65 млрд гривн на борьбу с пандемией коронавируса .Как распилить такую сумму? Ноу проблем!Ну это во первых 100% тестирование населения ,а затем 100% вакцинирование .И это только в Украине, -а по всей планете -сколько будут стоить тесты и вакцина ?Я думаю астрономическая сумма .Для этого и был создан психоз.Кто то соберёт хороший урожай .Ложь для обагощения -вот для чего придумали вирус .А как легко будет скупаться всё самое ценное в Украине -это и к бабке не ходи .Голод не тётка ,одели намордники ,оденут и строгие ошейники-короткие !Теперь стату подганяют(от чего бы не умер человек -а запишут от короны) по смертности ,чтобы бараны сами с себя шерсть стригли .Закон капитала-деньги надо пилить.
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15.05.2020 21:07 Ответить
 
 