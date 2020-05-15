Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 7 мая 2020 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусом", - говорится в сообщении.
Согласно закону, Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространения коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.
С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты (дохода) независимо от страхового стажа. В случае если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.
Кабмин и Минздрав должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом, которые относятся к первой, второй и третьей волнам, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.
Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, о мерах, направленных на предупреждение инфицирования и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусом.
Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровне; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.
Этот закон вступает в силу со дня его опубликования. Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.
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Глупее придумать трудно...
ПС )))) Зараз файний період пропіаритись місцевим мерам ( за бюджетні кошти відомо ) перед майбутніми виборами .
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.https://www.zhitomir.info/news_192153.html Житомир.info | У Житомирі ПЛР-діагностику збираються проводити у лабораторії дитячої поліклініки: купують обладнання і тести
5,6,7 будут?
Кому вірус, а у кого доход вирос!
Каму вайна, а каму мать радна
Тільки робити це почали "до", а не "після" як у Бельгії, яка за смертністю від коронавіруса впіріді Еуропи всєй.
Для України зазначений червоним рівень тестування на мільйон населення на сьогодгі становить 4 853. І хоч зазначений чорним рівень "ефективності" коронавірусу тут офіційно втричі нижчий, то немає жодних перепон для того, щоб він не наздогнав "меркавський", а навіть його не переплюнув.
Про здоров'я многодєтной сєм'ї вам звідки відомо - Моссад?
Бо наші карантинщики навіть тим, хто перебуває у САМОізоляції після позитивного тестування не заборонили в разі "крайньої нербхідності" та за умов "дотримкння заходів соціально-санітарної безпеки" виходити з дому за покупаками, чи в аптеку. А про те, щоб така самоізоляція тривала не два тижні, а цілий місяць і мови не було. Може тій сім'ї ще й пєйси антисептиком побризкали, як це робилося у тому ж Ізраїлі, чи вхідні двері на місяць заварили, як у Китаї?
Нарешті люди прокидаються.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 19:19]
🌎 Новости к этому часу:
💸 Азиатский банк развития прогнозирует, что глобальные экономические потери в результате пандемии могут составить 8,8 трлн долларов, или почти 10% мирового ВВП
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🇨🇳 За последний месяц в Китае не зафиксировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 14 новых случаев заражения.
🇦🇺 В Австралии начали открываться кафе и рестораны. Власти штата Новый Южный Уэльс также разрешили религиозным учреждениям возобновить работу, но с ограничением на количество людей в помещении.
🇨🇳 В Ухане на коронавирус протестировали уже 3 млн человек. Власти хотят проверить абсолютно всех жителей, всего их в городе 11 млн.
🇧🇷 В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тысяч случаев заражения - это самый высокий показатель в стране за время пандемии. Страна перешагнула отметку в 200 тысяч инфицированных.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 20:00]
🦠 Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса осенью и зимой - ВОЗ
Эксперты организации считают, что осенью мир может накрыть вторая волна Covid-19, совмещенная с эпидемией сезонного гриппа или кори.
ВОЗ рекомендует странам воспользоваться временем, пока пандемия замедлилась, чтобы укрепить свои системы здравоохранения.
Источник: Independent (https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-deaths-autumn-winter-uk-europe-who-kluge-a9514891.html)
але рівненський лікар бачить ситуацію краще
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-derzheco-2