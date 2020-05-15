Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 7 травня 2020 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Закон передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Крім того, обов’язкове тестування поширюється на медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими, працівників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу", - говориться в повідомленні.
Згідно з законом, Міністерство охорони здоров’я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США.
Закон надає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення.
З метою підвищення соціального захисту людям, які лікуються у медзакладах або перебувають на самоізоляції, виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу. У разі, якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від страхового стажу.
Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров’я України мають розробити порядок визначення закладів охорони здоров'я, призначених для госпіталізації хворих на коронавірус, які належать до першої, другої та третьої хвиль, та тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів), а також черговості їхнього заповнення.
Також мають бути розроблені інструкції з навчання медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з COVID-19, щодо запобіжних заходів, спрямованих на попередження інфікування, та порядок дій у разі пікового навантаження на заклади охорони здоров’я, призначені для госпіталізації хворих на коронавірус.
Уряд та МОЗ повинні оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію щодо результатів тестування та кількості тестів, проведених на амбулаторному та стаціонарному рівнях; забезпеченості закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення; кількості та кваліфікації залученого до боротьби з COVID-19 медичного персоналу; проведення закупівель, отримання та розподілу лікарських засобів.
Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Документ вносить деякі зміни в законодавство, які будуть діяти під час встановленого Кабінетом міністрів України карантину і ще впродовж двох місяців з моменту його скасування.
Будь ласка, зачекайте...
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Глупее придумать трудно...
ПС )))) Зараз файний період пропіаритись місцевим мерам ( за бюджетні кошти відомо ) перед майбутніми виборами .
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.https://www.zhitomir.info/news_192153.html Житомир.info | У Житомирі ПЛР-діагностику збираються проводити у лабораторії дитячої поліклініки: купують обладнання і тести
5,6,7 будут?
Кому вірус, а у кого доход вирос!
Каму вайна, а каму мать радна
Тільки робити це почали "до", а не "після" як у Бельгії, яка за смертністю від коронавіруса впіріді Еуропи всєй.
Для України зазначений червоним рівень тестування на мільйон населення на сьогодгі становить 4 853. І хоч зазначений чорним рівень "ефективності" коронавірусу тут офіційно втричі нижчий, то немає жодних перепон для того, щоб він не наздогнав "меркавський", а навіть його не переплюнув.
Про здоров'я многодєтной сєм'ї вам звідки відомо - Моссад?
Бо наші карантинщики навіть тим, хто перебуває у САМОізоляції після позитивного тестування не заборонили в разі "крайньої нербхідності" та за умов "дотримкння заходів соціально-санітарної безпеки" виходити з дому за покупаками, чи в аптеку. А про те, щоб така самоізоляція тривала не два тижні, а цілий місяць і мови не було. Може тій сім'ї ще й пєйси антисептиком побризкали, як це робилося у тому ж Ізраїлі, чи вхідні двері на місяць заварили, як у Китаї?
Нарешті люди прокидаються.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 19:19]
🌎 Новости к этому часу:
💸 Азиатский банк развития прогнозирует, что глобальные экономические потери в результате пандемии могут составить 8,8 трлн долларов, или почти 10% мирового ВВП
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🇨🇳 За последний месяц в Китае не зафиксировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 14 новых случаев заражения.
🇦🇺 В Австралии начали открываться кафе и рестораны. Власти штата Новый Южный Уэльс также разрешили религиозным учреждениям возобновить работу, но с ограничением на количество людей в помещении.
🇨🇳 В Ухане на коронавирус протестировали уже 3 млн человек. Власти хотят проверить абсолютно всех жителей, всего их в городе 11 млн.
🇧🇷 В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тысяч случаев заражения - это самый высокий показатель в стране за время пандемии. Страна перешагнула отметку в 200 тысяч инфицированных.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 20:00]
🦠 Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса осенью и зимой - ВОЗ
Эксперты организации считают, что осенью мир может накрыть вторая волна Covid-19, совмещенная с эпидемией сезонного гриппа или кори.
ВОЗ рекомендует странам воспользоваться временем, пока пандемия замедлилась, чтобы укрепить свои системы здравоохранения.
Источник: Independent (https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-deaths-autumn-winter-uk-europe-who-kluge-a9514891.html)
але рівненський лікар бачить ситуацію краще
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-derzheco-2