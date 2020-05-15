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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19

Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", який Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 7 травня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Закон передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Крім того, обов’язкове тестування поширюється на медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими, працівників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу", - говориться в повідомленні.

Згідно з законом, Міністерство охорони здоров’я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Закон надає право залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення.

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З метою підвищення соціального захисту людям, які лікуються у медзакладах або перебувають на самоізоляції, виплачується допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу. У разі, якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Кабінет Міністрів та Міністерство охорони здоров’я України мають розробити порядок визначення закладів охорони здоров'я, призначених для госпіталізації хворих на коронавірус, які належать до першої, другої та третьої хвиль, та тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів), а також черговості їхнього заповнення.

Також мають бути розроблені інструкції з навчання медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з COVID-19, щодо запобіжних заходів, спрямованих на попередження інфікування, та порядок дій у разі пікового навантаження на заклади охорони здоров’я, призначені для госпіталізації хворих на коронавірус.

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Уряд та МОЗ повинні оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію щодо результатів тестування та кількості тестів, проведених на амбулаторному та стаціонарному рівнях; забезпеченості закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення; кількості та кваліфікації залученого до боротьби з COVID-19 медичного персоналу; проведення закупівель, отримання та розподілу лікарських засобів.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Документ вносить деякі зміни в законодавство, які будуть діяти під час встановленого Кабінетом міністрів України карантину і ще впродовж двох місяців з моменту його скасування.

Автор: 

Зеленський (23642) карантин (18172) тестування (455) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3706
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15.05.2020 19:46
+4
Интересно, Вова уже протестировался?)
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15.05.2020 18:54
+4
Раз, два, три - короновірус посилено тестуйся!
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15.05.2020 18:54
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Интересно, Вова уже протестировался?)
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15.05.2020 18:54 Відповісти
Смотря на что...
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15.05.2020 19:05 Відповісти
Интересно еще другое - какой у него IQ))
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15.05.2020 19:20 Відповісти
На этот вопрос Зе обычно отвечает: "Это все сплетни порохоботов! Мой IQ такой, что даже до черных клавиш достает!"
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15.05.2020 19:30 Відповісти
Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3706
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15.05.2020 19:46 Відповісти
Какой, ваш? Так у него толмач хворий
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15.05.2020 20:09 Відповісти
Раз, два, три - короновірус посилено тестуйся!
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15.05.2020 18:54 Відповісти
нє, на раз-два!
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15.05.2020 18:59 Відповісти
закон об усиленном тестировании на COVID-19

Глупее придумать трудно...
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15.05.2020 18:54 Відповісти
Глупее придумать трудно название Об усиленном тестировании. А вот само тестирование - правильный ход. К сожалению один из немногих правильных решений этой власти, хотелось бы, чтобы большинство из решений были правильными (имеется ввиду не только в отношении вируса).
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15.05.2020 19:05 Відповісти
Скажу по секрету: не будет никакого "усиленного" тестирования. Зеля пустой балабол. Даже если он вдруг неожиданно что-то правильно скажет, то делать ничего не будет все равно. Не умеет, не хочет, оно ему трижды не нужно.
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15.05.2020 19:58 Відповісти
Виживай ..САМ !.?

ПС )))) Зараз файний період пропіаритись місцевим мерам ( за бюджетні кошти відомо ) перед майбутніми виборами .
.............................................................................................................................................
.https://www.zhitomir.info/news_192153.html Житомир.info | ​У Житомирі ПЛР-діагностику збираються проводити у лабораторії дитячої поліклініки: купують обладнання і тести
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15.05.2020 18:54 Відповісти
которые относятся к первой, второй и третьей волнам,Источник: https://censor.net/n3195888

5,6,7 будут?
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15.05.2020 18:56 Відповісти
***

Кому вірус, а у кого доход вирос!
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15.05.2020 18:58 Відповісти
***

Каму вайна, а каму мать радна
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15.05.2020 19:00 Відповісти
*** Чєловєчєство раздєлілось на тєх кто мойєт рукі і тєх кто мойєт дєньгі
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15.05.2020 19:59 Відповісти
от вируса первейшее ликарство-хлорофилл
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15.05.2020 19:28 Відповісти
Це треба було вже давно зробити, бо за рівнем тестування населення Україна в хвості (а навіть під хвостом) Європи і не тільки...

Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9047
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15.05.2020 19:29 Відповісти
В яких країнах тестують якихось контактних?
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15.05.2020 21:26 Відповісти
У вас, пане (пані) Меркава, тестували оптом - по 64 штуки на один повноцінний тест. Щоб же ж зекономити - ну, ви панімаєтє... Якщо в такому "кластері" результат негативний - всє свабодни. Якщо ні - тоді кожного тестують персонально.
Тільки робити це почали "до", а не "після" як у Бельгії, яка за смертністю від коронавіруса впіріді Еуропи всєй.

Зеленський підписав закон про посилене тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5596

Для України зазначений червоним рівень тестування на мільйон населення на сьогодгі становить 4 853. І хоч зазначений чорним рівень "ефективності" коронавірусу тут офіційно втричі нижчий, то немає жодних перепон для того, щоб він не наздогнав "меркавський", а навіть його не переплюнув.
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16.05.2020 00:23 Відповісти
У кого это - у вас? У нас в Н. Каховке закрыли на месяц многодетную здоровую семью... Зачем?
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16.05.2020 11:09 Відповісти
Меркава - це прізвище, чи "состояніє души"?
Про здоров'я многодєтной сєм'ї вам звідки відомо - Моссад?
Бо наші карантинщики навіть тим, хто перебуває у САМОізоляції після позитивного тестування не заборонили в разі "крайньої нербхідності" та за умов "дотримкння заходів соціально-санітарної безпеки" виходити з дому за покупаками, чи в аптеку. А про те, щоб така самоізоляція тривала не два тижні, а цілий місяць і мови не було. Може тій сім'ї ще й пєйси антисептиком побризкали, як це робилося у тому ж Ізраїлі, чи вхідні двері на місяць заварили, як у Китаї?
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16.05.2020 21:04 Відповісти
птн пнх
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16.05.2020 21:53 Відповісти
нх тобі той птн здався... натаняку на гілляку!
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16.05.2020 23:03 Відповісти
Підписати не складно, складно виконати!
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15.05.2020 19:31 Відповісти
усиленное тестирование по зеленски, это когда лаборант делает тест, должен тужиться и просить центрифугу вращаться быстрее. потому что если в клинике нет дугого оборудования и лаборанта то быстрее не получиться
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15.05.2020 19:51 Відповісти
300% оно выплатило уже ?
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15.05.2020 19:57 Відповісти
сказали,що в 12-ти областях...
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15.05.2020 20:42 Відповісти
Они теперь лет 50 тестировать готовы,лиж бы деньги с ЕС вовремя приходили.
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15.05.2020 20:01 Відповісти
От усиленного тестирования до обязательной всеобщей вакцинации не такая уж и длинная дорога, усыпанная для некоторых пачками евро-долларов.
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15.05.2020 20:05 Відповісти
Коронавірус - це фейкова пандемія, роздута ВООЗ», - рівненський лікар

Нарешті люди прокидаються.
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15.05.2020 20:13 Відповісти

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 19:19]
🌎 Новости к этому часу:

💸 Азиатский банк развития прогнозирует, что глобальные экономические потери в результате пандемии могут составить 8,8 трлн долларов, или почти 10% мирового ВВП
.
🇨🇳 За последний месяц в Китае не зафиксировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 14 новых случаев заражения.
🇦🇺 В Австралии начали открываться кафе и рестораны. Власти штата Новый Южный Уэльс также разрешили религиозным учреждениям возобновить работу, но с ограничением на количество людей в помещении.
🇨🇳 В Ухане на коронавирус протестировали уже 3 млн человек. Власти хотят проверить абсолютно всех жителей, всего их в городе 11 млн.
🇧🇷 В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тысяч случаев заражения - это самый высокий показатель в стране за время пандемии. Страна перешагнула отметку в 200 тысяч инфицированных.

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [15.05.20 20:00]
🦠 Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса осенью и зимой - ВОЗ
Эксперты организации считают, что осенью мир может накрыть вторая волна Covid-19, совмещенная с эпидемией сезонного гриппа или кори.
ВОЗ рекомендует странам воспользоваться временем, пока пандемия замедлилась, чтобы укрепить свои системы здравоохранения.
Источник: Independent (https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-deaths-autumn-winter-uk-europe-who-kluge-a9514891.html)

але рівненський лікар бачить ситуацію краще
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-derzheco-2
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15.05.2020 20:39 Відповісти
ти як був сліпим так ним і лишишся. Замість слова "сліпим" інше слово хотів написати. думаю розумієш яке
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15.05.2020 22:23 Відповісти
Этот барановирус имеет смысл. Только в Украине выделено из бюджета 65 млрд гривн на борьбу с пандемией коронавируса .Как распилить такую сумму? Ноу проблем!Ну это во первых 100% тестирование населения ,а затем 100% вакцинирование .И это только в Украине, -а по всей планете -сколько будут стоить тесты и вакцина ?Я думаю астрономическая сумма .Для этого и был создан психоз.Кто то соберёт хороший урожай .Ложь для обагощения -вот для чего придумали вирус .А как легко будет скупаться всё самое ценное в Украине -это и к бабке не ходи .Голод не тётка ,одели намордники ,оденут и строгие ошейники-короткие !Теперь стату подганяют(от чего бы не умер человек -а запишут от короны) по смертности ,чтобы бараны сами с себя шерсть стригли .Закон капитала-деньги надо пилить.
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15.05.2020 21:07 Відповісти
 
 