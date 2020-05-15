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Санкции против российских телеканалов продлили еще на 3 года

Санкции против российских телеканалов продлили еще на 3 года

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении российских телеканалов "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА".

Об этом сказано в обнародованном на сайте президента Украины приложении к решению СНБО от 14 мая 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

В отношении АО "Первый канал" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется пункт 7: "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменам, в частности "1tv.ru". Также уточняются реквизиты данного юрлица.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

В отношении АО "Первый канал. Всемирная сеть" также продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, среди которых: ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменов, в частности: "1tv.com", "Domkino.tv", "Domkino-premium.tv", "Muzl.tv", "Vremya.tv", "Telecafe.ru", "Bober-tv.ru", "Kanal-o.ru", "Роеhali.tv", "Katyusha.tv", "Karusel-tv.ru". При этом также уточняются реквизиты юрлица.

В отношении общества с ограниченной ответственностью "НТВ-Плюс" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется блокировка интернет-провайдерами

доступа к субдомену "ntvplus.tv", помимо ранее блокируемого "Ntvplus.ru". Также в Совете уточнили реквизиты данного юридического лица.

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СНБО также изменил реквизиты АО "Конструкторское бюро "ПАНОРАМА" (ранее ЗАО "КБ "ПАНОРАМА") и продлил на 3 года запрет осуществления государственных закупок товаров, услуг, работ и использования госпредприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов данного юрлица с подробным перечнем таких продуктов.

Автор: 

Зеленский (20185) пропаганда (3664) россия (95308) санкции (11247) СНБО (4430) телевидение (897)


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Топ комментарии
+5
перерезал кабель от спутниковой тарелки для родителей, присоединился к санкциям, такую фуйню гонят по каналам, что на уши не налазит
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15.05.2020 19:03
+4
Геть від маскви!
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15.05.2020 18:57
+4
Проте українські канали транслюють українські фільми з дублежем російською !!))
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15.05.2020 18:59
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Геть від маскви!
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15.05.2020 18:57 Ответить
Кухня ТВ, тоже запрещена?
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15.05.2020 18:58 Ответить
и Баня ТВ тоже
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15.05.2020 19:00 Ответить
Навіть не чув про такий канал.
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15.05.2020 19:01 Ответить
Проте українські канали транслюють українські фільми з дублежем російською !!))
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15.05.2020 18:59 Ответить
До речі, звідкіля бралися і знову взялися нові рос.серіали та фільми з дубляжем про "дєдиваівалє" на телеекранах? З одної сторони - наче і історія, а з іншої - пропаганда про "брацья навєк-адин норот".
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15.05.2020 19:04 Ответить
В загашнику і про Чапая є !!)))
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15.05.2020 19:06 Ответить
Це не історія. Це російська пропаганда. Брехня одним словом. ВСІ фільми та будь які інші телепередачі мають звучати виключно українською мовою.
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15.05.2020 19:19 Ответить
Як раз ці і звучать нині українською мовою. Але все одно ж це все відкрита пропаганда "о общєй історіє".
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15.05.2020 19:52 Ответить
Саме так , бо поверх україномовної версіі наклкдаєтьс я , більш голосніший, російський дубляж!!!)))
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15.05.2020 19:52 Ответить
Писець!
Як таке може бути....
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15.05.2020 19:59 Ответить
Санкции против российских телеканалов продлили еще на 3 года - Цензор.НЕТ 7743
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15.05.2020 19:00 Ответить
левша однако
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15.05.2020 19:03 Ответить
Как-то уж совсем мало запретили. Я даже не знаю таких каналов.
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15.05.2020 19:01 Ответить
История по русски - без чести, без совести, без прошлого, без будущего!
https://www.youtube.com/watch?v=t5Egx6vkarY
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15.05.2020 19:02 Ответить
перерезал кабель от спутниковой тарелки для родителей, присоединился к санкциям, такую фуйню гонят по каналам, что на уши не налазит
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15.05.2020 19:03 Ответить
Я сам був у шоці, ці курви прибравши аналогове телебачення, всіх підсадили на тарілки, а потім заблокували канали, все що є у вільному доступі, жопаже(мертветчука) і москальські канали, у тещи на дев'яте травня, виступ ***** і авіопарад, і судячи з усього, це в більшості у селах, це дійсно повний пиз-ець, і шостий рік війни.
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15.05.2020 19:50 Ответить
Повна брехня. Бажаючі можуть перевірити. Наберіть в пошуковику "1 канал" - і, вуаля, - прямий ефір рос.пропагандістів.
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15.05.2020 19:06 Ответить
не пацаны вы неправы все, в селе с тарелок все смотрят и кто хочет в городе я уж не говорю про интернет с ютубом, бог с ним, проблема не в росийских каналах, они на самом деле ************, у нас ******* пустьговорят и прочей лютой ******* хватает, если моя дура жена которая меня 2 года ждала с войны потаки смотрит эту ******* то ее выжигать огнем надо, когда начнете мою первую захерячте)))))
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15.05.2020 19:07 Ответить
Зато вовсю круглосуточно сандалит "украинский" канал "Сварожичи" с разными бабкиными и газмановыми.
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15.05.2020 19:08 Ответить
50% наполнения НТВ снимается на Троещине - студия FILM.UA.
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15.05.2020 19:11 Ответить
а почему нет вопросов к КРТ нашему?
это же жуть!!!
там есть программа, кажется, принцип голддарба!
киселёв со скабеевой отдыхает
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15.05.2020 19:14 Ответить
наконец то расейскому тв нанесен смертельный удар, от которого оно уже не оправиться
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15.05.2020 19:25 Ответить
Зашел в магазин, узнал от продавщицы (кстати, українською), что Зеленский 9 мая украдкой возлагал цветы, потому что беснуются нацисты (а он, наверное, их боится). Вот интересно, на каком канале она это услышала?
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15.05.2020 19:30 Ответить
Зараз багато вже "українських" каналів, що гірші за московські...
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15.05.2020 20:00 Ответить
Санкции против российских телеканалов продлили еще на 3 года - Цензор.НЕТ 6447
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15.05.2020 20:07 Ответить
Но зато на бумаге запрет продлили. ну типа как закрыли игровые заведения.
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15.05.2020 20:42 Ответить
А вы в курсе, что скот смотрит мацкальские каналы по спутнику?
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15.05.2020 22:21 Ответить
Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении российских телеканалов "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА". Источник: https://censor.net/n3195890

А ЧОМУ НЕ ПОЖИТТЄВО (?), ЯК ЩО ГОЛОВНА МЕТА КРЕМЛЯ ЦЕ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ ТБ ПРОПАГАНДОЮ У ТОМУ ЧИСЛІ ???
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15.05.2020 22:48 Ответить
А РТР почему не в списке?Там самые отбитые рашопропагандоны обитают
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15.05.2020 23:21 Ответить
 
 