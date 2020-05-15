Санкции против российских телеканалов продлили еще на 3 года

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении российских телеканалов "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА".

Об этом сказано в обнародованном на сайте президента Украины приложении к решению СНБО от 14 мая 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

В отношении АО "Первый канал" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется пункт 7: "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменам, в частности "1tv.ru". Также уточняются реквизиты данного юрлица.

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В отношении АО "Первый канал. Всемирная сеть" также продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, среди которых: ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменов, в частности: "1tv.com", "Domkino.tv", "Domkino-premium.tv", "Muzl.tv", "Vremya.tv", "Telecafe.ru", "Bober-tv.ru", "Kanal-o.ru", "Роеhali.tv", "Katyusha.tv", "Karusel-tv.ru". При этом также уточняются реквизиты юрлица.

В отношении общества с ограниченной ответственностью "НТВ-Плюс" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется блокировка интернет-провайдерами

доступа к субдомену "ntvplus.tv", помимо ранее блокируемого "Ntvplus.ru". Также в Совете уточнили реквизиты данного юридического лица.

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СНБО также изменил реквизиты АО "Конструкторское бюро "ПАНОРАМА" (ранее ЗАО "КБ "ПАНОРАМА") и продлил на 3 года запрет осуществления государственных закупок товаров, услуг, работ и использования госпредприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов данного юрлица с подробным перечнем таких продуктов.