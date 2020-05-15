Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19

Китай проводит испытание пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев.

Об этом заявил директор Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что на данный момент не наблюдаются никаких "серьезных нежелательных реакций" среди 2575 человек, принимающих участие в испытании этих пяти вакцин.

"Согласно планам, если все будут в порядке, то вторая фаза клинических испытаний этих проектов завершится в июле этого года", - сказал Цзэн Исинь.

Он добавил, что еще ряд препаратов, претендующих на роль вакцины от коронавируса, ожидает одобрения для начала клинических испытаний.

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При этом чиновник не уточнил, когда могут окончательно завершиться испытания вакцин, состоящие из трех фаз.

По мнению экспертов, на разработку эффективной вакцины против коронавируса должно уйти не менее 12-18 месяцев.