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Новости Коронавирус и карантин
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Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19

Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19

Китай проводит испытание пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев.

Об этом заявил директор Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исинь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что на данный момент не наблюдаются никаких "серьезных нежелательных реакций" среди 2575 человек, принимающих участие в испытании этих пяти вакцин.

"Согласно планам, если все будут в порядке, то вторая фаза клинических испытаний этих проектов завершится в июле этого года", - сказал Цзэн Исинь.

Он добавил, что еще ряд препаратов, претендующих на роль вакцины от коронавируса, ожидает одобрения для начала клинических испытаний.

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При этом чиновник не уточнил, когда могут окончательно завершиться испытания вакцин, состоящие из трех фаз.

По мнению экспертов, на разработку эффективной вакцины против коронавируса должно уйти не менее 12-18 месяцев.

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вакцина (3814) карантин (16729) Китай (2906) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
...а добровольці не закінчуються...
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15.05.2020 21:08
+4
Китайців так багато, що скоріше вакцина закінчиться, ніж добровольці
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15.05.2020 21:09
+4
У нас есть"доброволец"!
Зовет себя НеЛохом, готов к тестам. По завершению можно не возвращать, мы доплатим!!!
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15.05.2020 21:14
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...а добровольці не закінчуються...
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15.05.2020 21:08 Ответить
Китайців так багато, що скоріше вакцина закінчиться, ніж добровольці
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15.05.2020 21:09 Ответить
Добровольцы в Китае... ага.
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15.05.2020 21:39 Ответить
А кто их, добровольцев, спрашивает......
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15.05.2020 22:02 Ответить
добре, що там багато добровольців
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15.05.2020 21:09 Ответить
а воз и ныне там
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15.05.2020 21:10 Ответить
В Ухани произошла утечка этого дерьма.
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15.05.2020 21:11 Ответить
У нас есть"доброволец"!
Зовет себя НеЛохом, готов к тестам. По завершению можно не возвращать, мы доплатим!!!
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15.05.2020 21:14 Ответить
а добровольцы в курсе,что они добровольцы?
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15.05.2020 21:14 Ответить
чому не пятдесятп'яту ?
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15.05.2020 21:15 Ответить
Китайцам вообще надо запретить работу с вирусами.
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15.05.2020 21:16 Ответить
Эти узкоглазые должны ответить за корону.Честно говоря я их и так недолюбливал за то шо ширпотреб штампуют.но теперь чаша терпения переполнена.моё предложение отправить туда слуг народа для испытания вакцины.ну можно еще и зелебобиков
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15.05.2020 21:19 Ответить
Решили взять числом. Какая-то, но прокатит по теории вероятности
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15.05.2020 21:18 Ответить
Что ребята из Шанхая (подразделение 61398 部队) нарыли, то и тестируют.
Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3636
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15.05.2020 21:31 Ответить
Перефразую Мао:
- Більше вакцин - корисних і різних!
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15.05.2020 21:18 Ответить
Китайский вирус - китайская вакцина? Нет, я подожду английскую.
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15.05.2020 21:34 Ответить
краще ніякої. чи в тебе є онкологія? бо жертви віруса зазвичай жертви онкологіїю. то яка може бути вакцина?
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15.05.2020 22:29 Ответить
Единственной эффективной, протестированной китайской вакциной от китайского короновируса оказался китайский публичный расстрел )
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15.05.2020 21:42 Ответить
2576-й скрыто втихаря лобает на рояле...
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15.05.2020 21:48 Ответить
Это означает, что 4 группы добровольцев уже падохли? Ну у Китая "добровольцев" 1.4 лярда. Партия на кого указала, тот и готовый доброволец.
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15.05.2020 22:17 Ответить
Є пропозиції від наших славних волонтерів?
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16.05.2020 00:51 Ответить
Где-то на 63-й по номеру одобрят,-если она будет стырена из какой нибудь США.
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16.05.2020 08:43 Ответить
Нельзя им доверять ни в чем. Опять какую то гадость разрабатывают
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16.05.2020 10:56 Ответить
Добровольцы в в совке тоисть китае? ну ну....

А там из запада что то стырят и как свою скажут.
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16.05.2020 22:28 Ответить
 
 