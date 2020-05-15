УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10605 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 756 24

Китай тестує на добровольцях вже п'яту вакцину від COVID-19

Китай тестує на добровольцях вже п'яту вакцину від COVID-19

Китай випробовує п'ять вакцин від коронавірусу на групі добровольців.

Про це заявив директор Національної комісії охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що на даний момент не спостерігається жодних "серйозних небажаних реакцій" серед 2575 осіб, які беруть участь у випробуванні цих п'яти вакцин.

"Згідно з планами, якщо все буде гаразд, то друга фаза клінічних випробувань цих проєктів завершиться в липні цього року", - сказав Цзен Ісинь.

Читайте також: Помпео засудив спроби Китаю викрасти дані американських досліджень щодо коронавірусу

Він додав, що ще низка препаратів, які претендують на роль вакцини від коронавірусу, очікує схвалення для початку клінічних випробувань.

При цьому чиновник не уточнив, коли можуть остаточно завершитися випробування вакцин, що складаються з трьох фаз.

На думку експертів, на розробку ефективної вакцини проти коронавірусу має піти не менше 12-18 місяців.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) Китай (4499) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
...а добровольці не закінчуються...
показати весь коментар
15.05.2020 21:08
+4
Китайців так багато, що скоріше вакцина закінчиться, ніж добровольці
показати весь коментар
15.05.2020 21:09
+4
У нас есть"доброволец"!
Зовет себя НеЛохом, готов к тестам. По завершению можно не возвращать, мы доплатим!!!
показати весь коментар
15.05.2020 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...а добровольці не закінчуються...
показати весь коментар
15.05.2020 21:08 Відповісти
Китайців так багато, що скоріше вакцина закінчиться, ніж добровольці
показати весь коментар
15.05.2020 21:09 Відповісти
Добровольцы в Китае... ага.
показати весь коментар
15.05.2020 21:39 Відповісти
А кто их, добровольцев, спрашивает......
показати весь коментар
15.05.2020 22:02 Відповісти
добре, що там багато добровольців
показати весь коментар
15.05.2020 21:09 Відповісти
а воз и ныне там
показати весь коментар
15.05.2020 21:10 Відповісти
В Ухани произошла утечка этого дерьма.
показати весь коментар
15.05.2020 21:11 Відповісти
У нас есть"доброволец"!
Зовет себя НеЛохом, готов к тестам. По завершению можно не возвращать, мы доплатим!!!
показати весь коментар
15.05.2020 21:14 Відповісти
а добровольцы в курсе,что они добровольцы?
показати весь коментар
15.05.2020 21:14 Відповісти
чому не пятдесятп'яту ?
показати весь коментар
15.05.2020 21:15 Відповісти
Китайцам вообще надо запретить работу с вирусами.
показати весь коментар
15.05.2020 21:16 Відповісти
Эти узкоглазые должны ответить за корону.Честно говоря я их и так недолюбливал за то шо ширпотреб штампуют.но теперь чаша терпения переполнена.моё предложение отправить туда слуг народа для испытания вакцины.ну можно еще и зелебобиков
показати весь коментар
15.05.2020 21:19 Відповісти
Решили взять числом. Какая-то, но прокатит по теории вероятности
показати весь коментар
15.05.2020 21:18 Відповісти
Что ребята из Шанхая (подразделение 61398 部队) нарыли, то и тестируют.
Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3636
показати весь коментар
15.05.2020 21:31 Відповісти
Перефразую Мао:
- Більше вакцин - корисних і різних!
показати весь коментар
15.05.2020 21:18 Відповісти
Китайский вирус - китайская вакцина? Нет, я подожду английскую.
показати весь коментар
15.05.2020 21:34 Відповісти
краще ніякої. чи в тебе є онкологія? бо жертви віруса зазвичай жертви онкологіїю. то яка може бути вакцина?
показати весь коментар
15.05.2020 22:29 Відповісти
Единственной эффективной, протестированной китайской вакциной от китайского короновируса оказался китайский публичный расстрел )
показати весь коментар
15.05.2020 21:42 Відповісти
2576-й скрыто втихаря лобает на рояле...
показати весь коментар
15.05.2020 21:48 Відповісти
Это означает, что 4 группы добровольцев уже падохли? Ну у Китая "добровольцев" 1.4 лярда. Партия на кого указала, тот и готовый доброволец.
показати весь коментар
15.05.2020 22:17 Відповісти
Є пропозиції від наших славних волонтерів?
показати весь коментар
16.05.2020 00:51 Відповісти
Где-то на 63-й по номеру одобрят,-если она будет стырена из какой нибудь США.
показати весь коментар
16.05.2020 08:43 Відповісти
Нельзя им доверять ни в чем. Опять какую то гадость разрабатывают
показати весь коментар
16.05.2020 10:56 Відповісти
Добровольцы в в совке тоисть китае? ну ну....

А там из запада что то стырят и как свою скажут.
показати весь коментар
16.05.2020 22:28 Відповісти
 
 