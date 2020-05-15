На ​​заседании коллегии Гостаможслужбы были уволены 50% руководителей таможен, - Минфин

Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также, руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения.

Во время заседания коллегии министр финансов обратился к присутствующим руководителям таможен:

"Я держу под личным контролем реализацию реформы таможни: у меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и из Гостаможслужбы, и из бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задачи. Сегодняшняя коллегия уже не про планы и задачи, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены ", - подчеркнул Марченко.

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Как отметил министр, это не последние кадровые ротации в таможнях. "Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и доброчестными сотрудниками", - заявил Марченко.