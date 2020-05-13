К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.
Об этом он сказал в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы планируем изменить общественное восприятие службы как очага коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров. Главные маркеры - существенное обновление кадрового состава таможни (30-40%), тестирование квалификации и уровня добропорядочности сотрудников", - сказал министр.
При этом, по словам Марченко, Таможенная служба должна быть создана в формате единого юрлица.
Среди первоочередных мер министр назвал оптимизацию аппарата Гостаможни, цифровизацию управленческих процессов, введение новой централизованной системы рисков, автоматическое оформление экспорта, установление нового таможенного тарифа.
"Мы рассчитываем внедрить эти быстрые решения до сентября 2020 года", - указал Марченко.
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а оте дурнувате міняння кадрів в замкненому середовищі, в якому корупцією інфіковано 90 відсотків населення з метою знайти якихось особливих некорупційних особистостей - то дебілізм.
Если закон делает невозможным кражу, то ты туда хоть вора-рецидивиста поставь, он не украдёт.
А если закон даёт возможность украсть, то ты туда хоть святого поставь - он украдёт.
А кто у нас пишет законы ?
Те, кто больше сказок лохам наобещает.
Вот когда лохи перестанут быть лохами и поймут, шо в раду надо выбирать не свадебных фотографов и не спортсменов, а юристов и экономистов, возможно тогда ...