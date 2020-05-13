К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.

Об этом он сказал в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем изменить общественное восприятие службы как очага коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров. Главные маркеры - существенное обновление кадрового состава таможни (30-40%), тестирование квалификации и уровня добропорядочности сотрудников", - сказал министр.

При этом, по словам Марченко, Таможенная служба должна быть создана в формате единого юрлица.

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Среди первоочередных мер министр назвал оптимизацию аппарата Гостаможни, цифровизацию управленческих процессов, введение новой централизованной системы рисков, автоматическое оформление экспорта, установление нового таможенного тарифа.

"Мы рассчитываем внедрить эти быстрые решения до сентября 2020 года", - указал Марченко.