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Новости
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К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко

К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.

Об этом он сказал в ходе правительственного заседания в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем изменить общественное восприятие службы как очага коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров. Главные маркеры - существенное обновление кадрового состава таможни (30-40%), тестирование квалификации и уровня добропорядочности сотрудников", - сказал министр.

При этом, по словам Марченко, Таможенная служба должна быть создана в формате единого юрлица.

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Среди первоочередных мер министр назвал оптимизацию аппарата Гостаможни, цифровизацию управленческих процессов, введение новой централизованной системы рисков, автоматическое оформление экспорта, установление нового таможенного тарифа.

"Мы рассчитываем внедрить эти быстрые решения до сентября 2020 года", - указал Марченко.

таможня (1962) Марченко Сергей (300)


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Топ комментарии
+2
не убедил ,я за 100% замену , а бывших в назидание расстрелять ( наглядный пример новоприбывшим )
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13.05.2020 15:44 Ответить
+1
за счёт уволенных прокуроров и налоговиков ?
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13.05.2020 15:16 Ответить
+1
да ,да ,да .. насмешили .... честный таможенник это как Золотая Рыбка , все про неё знают ,но никто никогда не встречал
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13.05.2020 15:19 Ответить
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за счёт уволенных прокуроров и налоговиков ?
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13.05.2020 15:16 Ответить
А ти пропонуєш оновлювати за рахунок менеджерів рошен?
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13.05.2020 15:18 Ответить
я пропоную писати такі механізми законів, які унеможливлюють корупцію, як це робиться в цивілізованих країнах.

а оте дурнувате міняння кадрів в замкненому середовищі, в якому корупцією інфіковано 90 відсотків населення з метою знайти якихось особливих некорупційних особистостей - то дебілізм.
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13.05.2020 15:21 Ответить
Вот это - "в точку"! В природе - круговорот воды... В Украине - круговорот одних и тех же рож - из налоговиков в таможенники, из таможенников - в полицейские, из полицейских - в судьи и т.д. и т.п. И ВСЕ из одной "КАСТЫ" - семей "потомственных государственных людей"!!!!
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13.05.2020 15:24 Ответить
да в любой стране круговорот людей.
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13.05.2020 15:33 Ответить
Дак ТАМ - людей, а у нас - "б..дей", маскирующихся под "государственных людей"... Вот в чем разница...
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13.05.2020 18:04 Ответить
разница не в людях, а в механизмах законов.

Если закон делает невозможным кражу, то ты туда хоть вора-рецидивиста поставь, он не украдёт.

А если закон даёт возможность украсть, то ты туда хоть святого поставь - он украдёт.

А кто у нас пишет законы ?

Те, кто больше сказок лохам наобещает.

Вот когда лохи перестанут быть лохами и поймут, шо в раду надо выбирать не свадебных фотографов и не спортсменов, а юристов и экономистов, возможно тогда ...
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13.05.2020 18:20 Ответить
да ,да ,да .. насмешили .... честный таможенник это как Золотая Рыбка , все про неё знают ,но никто никогда не встречал
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13.05.2020 15:19 Ответить
Да полно, полно нормальных молодых ребят, выпускников вузов, которые за 12 - 15 тысяч грн. в месяц бцдцт нормально и честно работать. Таможня, тоже мне "бином Ньютона"! Самая обычная работа... НО! Проблема ТОЛЬКО в том, что семьям "потомственных госслужащих" СЕБЯ и СВОИХ НЕДОРОСЛЕЙ пристроить больше то некуда, как в таможню, суд, прокуратуру! И как же при таком раскладе туда пустить, СРАЗУ и ОДНОВРЕМЕННО процентов 60 молодых ребят "не из их КОДЛА"? Но это - ИХ (!!!!!) проблема... Почему мы ее воспринимаем как нашу ?!?!
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13.05.2020 15:29 Ответить
Ты когда-нибудь СЕБЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ хоть раз нанимал людей ?
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13.05.2020 15:34 Ответить
не убедил ,я за 100% замену , а бывших в назидание расстрелять ( наглядный пример новоприбывшим )
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13.05.2020 15:44 Ответить
Уже была "молодая команда" одного киевского мера. До сих пор не могут найти десятки млрд. сворованных.
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13.05.2020 15:51 Ответить
Честный таможенник должен получать хотя бы 1000 дол. в месяц. А работать за 4000 грн. и не брать ничего - большой Грех.
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13.05.2020 15:49 Ответить
а что у него ипло больше чем у хирурга,или воспитателя детского сада с оравой беспредельшиков ? чем сей муж заслуживает такое внимание ?
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13.05.2020 15:55 Ответить
силовикам и судьям дали ...,и ? не ставку зарплаты ,а ставку наказания поднимать надо
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13.05.2020 16:05 Ответить
Работать за 4000-5000 грн. в месяц , давать львиную долю бюджета страны и не брать чаевые ? Где вы найдете таких идиотов.
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13.05.2020 15:47 Ответить
Нефьодов побреется и снова выйдет на должность начальника?
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13.05.2020 15:51 Ответить
Пройдут десятки лет---и будущие археологи будут падать в обморок раскапывая погреба что не зря отвалили кучу бабла за карту что купили у других артистов из земельного кадастра что. Те знали где участки продавались под котеджики таможеникам ушедших веков. Это вакм не золото Полуботка у англичан отсуживать---копай смело но бармаками---оно ж всё там прикопано в 3-литровых банках.
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13.05.2020 15:54 Ответить
Чергова локшина на вуха,а Нефьодов обіцяв теж саме до березня 2020.
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13.05.2020 16:18 Ответить
Митниця, податкова, прокурори, судді, депутати - саджай всіх і не помилишся. Це каста, багаті люди і нечисті на руку по визначенню. Там вже династії. Клани і мафія. Камінь на шиї України.
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13.05.2020 16:24 Ответить
Олігофренізація всіх структур влади, на замовлення зарубіжних обкомів триває. Так і хочеться цим зеленим ставленика хабаду сказати - йдіть ДСС всі разом з вашими дебільними реформами, які нагадуть дії зондеркоманд по знищенню. України.
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13.05.2020 17:33 Ответить
 
 