До вересня митниця оновиться на 30-40%, - Марченко

Глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко чекає кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%, ключові кадрові рішення будуть ухвалені до кінця травня.

Про це він сказав під час урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо змінити суспільне сприйняття служби як осередку корупції, і для цього передбачено залучення нових кадрів. Головні маркери - суттєве оновлення кадрового складу митниці (30-40%), тестування кваліфікації та рівня доброчесності співробітників", - сказав міністр.

При цьому, за словами Марченка, Митну службу має бути створено у форматі єдиної юрособи.

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Серед першочергових заходів міністр назвав оптимізацію апарату Державного митного комітету, цифровізацію управлінських процесів, впровадження нової централізованої системи ризиків, автоматичне оформлення експорту, встановлення нового митного тарифу.

"Ми розраховуємо впровадити ці швидкі рішення до вересня 2020 року", - зазначив Марченко.