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Новини
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До вересня митниця оновиться на 30-40%, - Марченко

До вересня митниця оновиться на 30-40%, - Марченко

Глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко чекає кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%, ключові кадрові рішення будуть ухвалені до кінця травня.

Про це він сказав під час урядового засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо змінити суспільне сприйняття служби як осередку корупції, і для цього передбачено залучення нових кадрів. Головні маркери - суттєве оновлення кадрового складу митниці (30-40%), тестування кваліфікації та рівня доброчесності співробітників", - сказав міністр.

При цьому, за словами Марченка, Митну службу має бути створено у форматі єдиної юрособи.

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Серед першочергових заходів міністр назвав оптимізацію апарату Державного митного комітету, цифровізацію управлінських процесів, впровадження нової централізованої системи ризиків, автоматичне оформлення експорту, встановлення нового митного тарифу.

"Ми розраховуємо впровадити ці швидкі рішення до вересня 2020 року", - зазначив Марченко.

Автор: 

митниця (1886) Марченко Сергій (586)


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Топ коментарі
+2
не убедил ,я за 100% замену , а бывших в назидание расстрелять ( наглядный пример новоприбывшим )
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13.05.2020 15:44 Відповісти
+1
за счёт уволенных прокуроров и налоговиков ?
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13.05.2020 15:16 Відповісти
+1
да ,да ,да .. насмешили .... честный таможенник это как Золотая Рыбка , все про неё знают ,но никто никогда не встречал
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13.05.2020 15:19 Відповісти
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за счёт уволенных прокуроров и налоговиков ?
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13.05.2020 15:16 Відповісти
А ти пропонуєш оновлювати за рахунок менеджерів рошен?
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13.05.2020 15:18 Відповісти
я пропоную писати такі механізми законів, які унеможливлюють корупцію, як це робиться в цивілізованих країнах.

а оте дурнувате міняння кадрів в замкненому середовищі, в якому корупцією інфіковано 90 відсотків населення з метою знайти якихось особливих некорупційних особистостей - то дебілізм.
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13.05.2020 15:21 Відповісти
Вот это - "в точку"! В природе - круговорот воды... В Украине - круговорот одних и тех же рож - из налоговиков в таможенники, из таможенников - в полицейские, из полицейских - в судьи и т.д. и т.п. И ВСЕ из одной "КАСТЫ" - семей "потомственных государственных людей"!!!!
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13.05.2020 15:24 Відповісти
да в любой стране круговорот людей.
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13.05.2020 15:33 Відповісти
Дак ТАМ - людей, а у нас - "б..дей", маскирующихся под "государственных людей"... Вот в чем разница...
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13.05.2020 18:04 Відповісти
разница не в людях, а в механизмах законов.

Если закон делает невозможным кражу, то ты туда хоть вора-рецидивиста поставь, он не украдёт.

А если закон даёт возможность украсть, то ты туда хоть святого поставь - он украдёт.

А кто у нас пишет законы ?

Те, кто больше сказок лохам наобещает.

Вот когда лохи перестанут быть лохами и поймут, шо в раду надо выбирать не свадебных фотографов и не спортсменов, а юристов и экономистов, возможно тогда ...
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13.05.2020 18:20 Відповісти
да ,да ,да .. насмешили .... честный таможенник это как Золотая Рыбка , все про неё знают ,но никто никогда не встречал
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13.05.2020 15:19 Відповісти
Да полно, полно нормальных молодых ребят, выпускников вузов, которые за 12 - 15 тысяч грн. в месяц бцдцт нормально и честно работать. Таможня, тоже мне "бином Ньютона"! Самая обычная работа... НО! Проблема ТОЛЬКО в том, что семьям "потомственных госслужащих" СЕБЯ и СВОИХ НЕДОРОСЛЕЙ пристроить больше то некуда, как в таможню, суд, прокуратуру! И как же при таком раскладе туда пустить, СРАЗУ и ОДНОВРЕМЕННО процентов 60 молодых ребят "не из их КОДЛА"? Но это - ИХ (!!!!!) проблема... Почему мы ее воспринимаем как нашу ?!?!
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13.05.2020 15:29 Відповісти
Ты когда-нибудь СЕБЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ хоть раз нанимал людей ?
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13.05.2020 15:34 Відповісти
не убедил ,я за 100% замену , а бывших в назидание расстрелять ( наглядный пример новоприбывшим )
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13.05.2020 15:44 Відповісти
Уже была "молодая команда" одного киевского мера. До сих пор не могут найти десятки млрд. сворованных.
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13.05.2020 15:51 Відповісти
Честный таможенник должен получать хотя бы 1000 дол. в месяц. А работать за 4000 грн. и не брать ничего - большой Грех.
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13.05.2020 15:49 Відповісти
а что у него ипло больше чем у хирурга,или воспитателя детского сада с оравой беспредельшиков ? чем сей муж заслуживает такое внимание ?
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13.05.2020 15:55 Відповісти
силовикам и судьям дали ...,и ? не ставку зарплаты ,а ставку наказания поднимать надо
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13.05.2020 16:05 Відповісти
Работать за 4000-5000 грн. в месяц , давать львиную долю бюджета страны и не брать чаевые ? Где вы найдете таких идиотов.
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13.05.2020 15:47 Відповісти
Нефьодов побреется и снова выйдет на должность начальника?
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13.05.2020 15:51 Відповісти
Пройдут десятки лет---и будущие археологи будут падать в обморок раскапывая погреба что не зря отвалили кучу бабла за карту что купили у других артистов из земельного кадастра что. Те знали где участки продавались под котеджики таможеникам ушедших веков. Это вакм не золото Полуботка у англичан отсуживать---копай смело но бармаками---оно ж всё там прикопано в 3-литровых банках.
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13.05.2020 15:54 Відповісти
Чергова локшина на вуха,а Нефьодов обіцяв теж саме до березня 2020.
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13.05.2020 16:18 Відповісти
Митниця, податкова, прокурори, судді, депутати - саджай всіх і не помилишся. Це каста, багаті люди і нечисті на руку по визначенню. Там вже династії. Клани і мафія. Камінь на шиї України.
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13.05.2020 16:24 Відповісти
Олігофренізація всіх структур влади, на замовлення зарубіжних обкомів триває. Так і хочеться цим зеленим ставленика хабаду сказати - йдіть ДСС всі разом з вашими дебільними реформами, які нагадуть дії зондеркоманд по знищенню. України.
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13.05.2020 17:33 Відповісти
 
 