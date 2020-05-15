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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав готовит порядок проведения массового тестирования на коронавирус, - Ляшко

Минздрав готовит порядок проведения массового тестирования на коронавирус, - Ляшко

Массовое тестирование украинцев на коронавирус начнется после утверждения Министерством здравоохранения алгоритмов его проведения и использования результатов.

Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это тестирование – так называемый иммуно-ферментный анализ, который станет доступен в двух случаях: первое – сегодня министр здравоохранения подпишет приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться.

Также будет зависеть от наличия данных тестов на территории нашего государства. Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" – оно будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование – около миллиона тестов в сутки. Главное – чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования.

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В то же время для диагностической цели будут использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", – сказал Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) тестирование (495) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Этого подонка Ляшко нужно срочно отстранять пока он не угробил всю экономику, из за своего желания выслужиться на новом месте и показать свою нужность.
В реальности, никакого страшного и всеубивающего короновируса не было и нет.
Смертность не выросла, пос сравнению с прошлым годом.
Ляшко знает, что он лишний и ненужный. Раньше обходились без его должности и сейчас страна легко обойдётся без него.
А он лишь заинтересован в запугивании людей, что бы остаться на своей должности и воровать там.
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15.05.2020 22:07
+4
А не пошла бы ты, маленькая птичка.
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15.05.2020 22:07
+4
Ляшко, вали с поста вместе с зелеными змиями. Вы плюете на Конституцию и права человека. Никакие тестирования. Иди с ними нах.Себя протестируй и своих детей, идиот. Мало что карантин ввели незаконно так еще и продолжают топтаться над правами человека .Геть, змея.
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15.05.2020 22:28
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Відмітку в паспорті будуть робить?
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15.05.2020 22:03 Ответить
Это слишком пошло.наши власти могут лишь видмитку сделать на лобе.шоб видно было
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15.05.2020 22:06 Ответить
Ляшко, вали с поста вместе с зелеными змиями. Вы плюете на Конституцию и права человека. Никакие тестирования. Иди с ними нах.Себя протестируй и своих детей, идиот. Мало что карантин ввели незаконно так еще и продолжают топтаться над правами человека .Геть, змея.
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15.05.2020 22:28 Ответить
Да - штрих-код татушный на жопу каждому прочипированному...
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15.05.2020 23:37 Ответить
Шо не ср@чк@ так болячка... единственное что у всей этой шайки хорошо получается - это работать языком.вспоминается совковый мультик - я подарю тебе с неба звезду... то есть говорить широкой массе то что она хочет слышать.при этом ключевое слово - говорить
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15.05.2020 22:05 Ответить
А не пошла бы ты, маленькая птичка.
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15.05.2020 22:07 Ответить
Этого подонка Ляшко нужно срочно отстранять пока он не угробил всю экономику, из за своего желания выслужиться на новом месте и показать свою нужность.
В реальности, никакого страшного и всеубивающего короновируса не было и нет.
Смертность не выросла, пос сравнению с прошлым годом.
Ляшко знает, что он лишний и ненужный. Раньше обходились без его должности и сейчас страна легко обойдётся без него.
А он лишь заинтересован в запугивании людей, что бы остаться на своей должности и воровать там.
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15.05.2020 22:07 Ответить
Оно прекрасно знает, шо в конце все свалят на него, когда его уже в стране не будет.
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15.05.2020 22:52 Ответить
Ну вы же первого Ляшка-педика не отстранили. Вы его выбрали в паны над вами. И он весь срок отбыл. И этот гомик отбудет.
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15.05.2020 23:39 Ответить
Сегодня пока стригся,такого наслушался:
Женщине было плохо,на работу не пошла,обратилась в поликлинику,ее два дня не выпускали,у вас мол Короновирус,тесты,рентгены и т.д.5тыс.гр. отдала,а плтл эжекторные ом сказали асе О.К. Рекит?
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15.05.2020 22:10 Ответить
А сколько кт должен стоить, долларов 100 плюс прц тест. Чисто бизнес. У люде денег мало лечиться, смертность будет пипец.
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15.05.2020 22:16 Ответить
Хуже.
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15.05.2020 22:20 Ответить
Ещё месяц рожать будете как. Вот тебе и протокол, и алгоритм и для дебилов видео как надо делают в Израиле https://ru.euronews.com/2020/04/20/israel-virus-testing-booth
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15.05.2020 22:14 Ответить
Думаю за пол-года порядок проведения тестирования подготовят. Потом пошлют Радуцкого закупить очередную партию тестов, которая либо окажется бракованный, либо выгодно исчезнет. И передаёт к следующему этапу-вакцинация. А там по кругу.
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15.05.2020 22:19 Ответить
импичмент голобородьке, так и не ставшим президентом)
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15.05.2020 22:21 Ответить
Хаха, а как же вы без клинической картины по ПЦР диагноз ставите, брехуны?
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15.05.2020 22:50 Ответить
Лохотрон?
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15.05.2020 22:51 Ответить
...В крови и биологическом материале, который будет исследоваться...
Сдавайте им кал.
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15.05.2020 22:55 Ответить
даже если мне доплатят - я пошлю вас на..й с вашими тестами
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15.05.2020 23:09 Ответить
А когда вы их чипировать собираетесь? А то они уже все измаялись от неизвестности - будут летом скоту чип вставлять в жопу или на осень отложат...
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15.05.2020 23:32 Ответить
Абы поляпать языком. Пустозвон.
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15.05.2020 23:50 Ответить
Скоти зелені, ідіть в сраку з своїии тестами.
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16.05.2020 00:05 Ответить
 
 