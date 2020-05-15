Минздрав готовит порядок проведения массового тестирования на коронавирус, - Ляшко
Массовое тестирование украинцев на коронавирус начнется после утверждения Министерством здравоохранения алгоритмов его проведения и использования результатов.
Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это тестирование – так называемый иммуно-ферментный анализ, который станет доступен в двух случаях: первое – сегодня министр здравоохранения подпишет приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться.
Также будет зависеть от наличия данных тестов на территории нашего государства. Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" – оно будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование – около миллиона тестов в сутки. Главное – чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования.
В то же время для диагностической цели будут использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", – сказал Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В реальности, никакого страшного и всеубивающего короновируса не было и нет.
Смертность не выросла, пос сравнению с прошлым годом.
Ляшко знает, что он лишний и ненужный. Раньше обходились без его должности и сейчас страна легко обойдётся без него.
А он лишь заинтересован в запугивании людей, что бы остаться на своей должности и воровать там.
Женщине было плохо,на работу не пошла,обратилась в поликлинику,ее два дня не выпускали,у вас мол Короновирус,тесты,рентгены и т.д.5тыс.гр. отдала,а плтл эжекторные ом сказали асе О.К. Рекит?
Сдавайте им кал.