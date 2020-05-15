МОЗ готує порядок проведення масового тестування на коронавірус, - Ляшко
Масове тестування українців на коронавірус розпочнеться після затвердження Міністерством охорони здоров'я алгоритмів проведення та використання результатів.
Про це в ефірі 1+1 повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це тестування – так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний у двох випадках: перше – сьогодні міністр охорони здоров'я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування і використання результатів цього тестування в залежності від рівня виявлених тіл та імуноглобулінів в крові та біологічному матеріалі, який буде досліджуватися.
Також буде залежати від наявності даних тестів на території нашої держави. Ми говоримо про масовість цього тестування в конкретному розумінні слова "масовість" – воно буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки спроможність лабораторій нашої держави проводити таке тестування – близько мільйона тестів на добу. Головне – щоб вони були наявні і використовувалися для проведення цього тестування.
В той же час для діагностичної мети будуть використовуватися тестування в разі, якщо буде характерна клінічна картина і тест буде позитивним по двох імуноглобулінах", – сказав Ляшко.
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В реальности, никакого страшного и всеубивающего короновируса не было и нет.
Смертность не выросла, пос сравнению с прошлым годом.
Ляшко знает, что он лишний и ненужный. Раньше обходились без его должности и сейчас страна легко обойдётся без него.
А он лишь заинтересован в запугивании людей, что бы остаться на своей должности и воровать там.
Женщине было плохо,на работу не пошла,обратилась в поликлинику,ее два дня не выпускали,у вас мол Короновирус,тесты,рентгены и т.д.5тыс.гр. отдала,а плтл эжекторные ом сказали асе О.К. Рекит?
Сдавайте им кал.