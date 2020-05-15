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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ готує порядок проведення масового тестування на коронавірус, - Ляшко

МОЗ готує порядок проведення масового тестування на коронавірус, - Ляшко

Масове тестування українців на коронавірус розпочнеться після затвердження Міністерством охорони здоров'я алгоритмів проведення та використання результатів.

Про це в ефірі 1+1 повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це тестування – так званий імуно-ферментний аналіз, який стане доступний у двох випадках: перше – сьогодні міністр охорони здоров'я підпише наказ, в якому будуть чітко прописані алгоритми тестування і використання результатів цього тестування в залежності від рівня виявлених тіл та імуноглобулінів в крові та біологічному матеріалі, який буде досліджуватися.

Також буде залежати від наявності даних тестів на території нашої держави. Ми говоримо про масовість цього тестування в конкретному розумінні слова "масовість" – воно буде доступніше, ніж тестування методом ПЛР, оскільки спроможність лабораторій нашої держави проводити таке тестування – близько мільйона тестів на добу. Головне – щоб вони були наявні і використовувалися для проведення цього тестування.

В той же час для діагностичної мети будуть використовуватися тестування в разі, якщо буде характерна клінічна картина і тест буде позитивним по двох імуноглобулінах", – сказав Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) тестування (455) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Этого подонка Ляшко нужно срочно отстранять пока он не угробил всю экономику, из за своего желания выслужиться на новом месте и показать свою нужность.
В реальности, никакого страшного и всеубивающего короновируса не было и нет.
Смертность не выросла, пос сравнению с прошлым годом.
Ляшко знает, что он лишний и ненужный. Раньше обходились без его должности и сейчас страна легко обойдётся без него.
А он лишь заинтересован в запугивании людей, что бы остаться на своей должности и воровать там.
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15.05.2020 22:07
+4
А не пошла бы ты, маленькая птичка.
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15.05.2020 22:07
+4
Ляшко, вали с поста вместе с зелеными змиями. Вы плюете на Конституцию и права человека. Никакие тестирования. Иди с ними нах.Себя протестируй и своих детей, идиот. Мало что карантин ввели незаконно так еще и продолжают топтаться над правами человека .Геть, змея.
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15.05.2020 22:28
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Відмітку в паспорті будуть робить?
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15.05.2020 22:03 Відповісти
Это слишком пошло.наши власти могут лишь видмитку сделать на лобе.шоб видно было
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15.05.2020 22:06 Відповісти
Ляшко, вали с поста вместе с зелеными змиями. Вы плюете на Конституцию и права человека. Никакие тестирования. Иди с ними нах.Себя протестируй и своих детей, идиот. Мало что карантин ввели незаконно так еще и продолжают топтаться над правами человека .Геть, змея.
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15.05.2020 22:28 Відповісти
Да - штрих-код татушный на жопу каждому прочипированному...
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15.05.2020 23:37 Відповісти
Шо не ср@чк@ так болячка... единственное что у всей этой шайки хорошо получается - это работать языком.вспоминается совковый мультик - я подарю тебе с неба звезду... то есть говорить широкой массе то что она хочет слышать.при этом ключевое слово - говорить
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15.05.2020 22:05 Відповісти
А не пошла бы ты, маленькая птичка.
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15.05.2020 22:07 Відповісти
Этого подонка Ляшко нужно срочно отстранять пока он не угробил всю экономику, из за своего желания выслужиться на новом месте и показать свою нужность.
В реальности, никакого страшного и всеубивающего короновируса не было и нет.
Смертность не выросла, пос сравнению с прошлым годом.
Ляшко знает, что он лишний и ненужный. Раньше обходились без его должности и сейчас страна легко обойдётся без него.
А он лишь заинтересован в запугивании людей, что бы остаться на своей должности и воровать там.
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15.05.2020 22:07 Відповісти
Оно прекрасно знает, шо в конце все свалят на него, когда его уже в стране не будет.
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15.05.2020 22:52 Відповісти
Ну вы же первого Ляшка-педика не отстранили. Вы его выбрали в паны над вами. И он весь срок отбыл. И этот гомик отбудет.
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15.05.2020 23:39 Відповісти
Сегодня пока стригся,такого наслушался:
Женщине было плохо,на работу не пошла,обратилась в поликлинику,ее два дня не выпускали,у вас мол Короновирус,тесты,рентгены и т.д.5тыс.гр. отдала,а плтл эжекторные ом сказали асе О.К. Рекит?
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15.05.2020 22:10 Відповісти
А сколько кт должен стоить, долларов 100 плюс прц тест. Чисто бизнес. У люде денег мало лечиться, смертность будет пипец.
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15.05.2020 22:16 Відповісти
Хуже.
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15.05.2020 22:20 Відповісти
Ещё месяц рожать будете как. Вот тебе и протокол, и алгоритм и для дебилов видео как надо делают в Израиле https://ru.euronews.com/2020/04/20/israel-virus-testing-booth
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15.05.2020 22:14 Відповісти
Думаю за пол-года порядок проведения тестирования подготовят. Потом пошлют Радуцкого закупить очередную партию тестов, которая либо окажется бракованный, либо выгодно исчезнет. И передаёт к следующему этапу-вакцинация. А там по кругу.
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15.05.2020 22:19 Відповісти
импичмент голобородьке, так и не ставшим президентом)
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15.05.2020 22:21 Відповісти
Хаха, а как же вы без клинической картины по ПЦР диагноз ставите, брехуны?
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15.05.2020 22:50 Відповісти
Лохотрон?
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15.05.2020 22:51 Відповісти
...В крови и биологическом материале, который будет исследоваться...
Сдавайте им кал.
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15.05.2020 22:55 Відповісти
даже если мне доплатят - я пошлю вас на..й с вашими тестами
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15.05.2020 23:09 Відповісти
А когда вы их чипировать собираетесь? А то они уже все измаялись от неизвестности - будут летом скоту чип вставлять в жопу или на осень отложат...
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15.05.2020 23:32 Відповісти
Абы поляпать языком. Пустозвон.
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15.05.2020 23:50 Відповісти
Скоти зелені, ідіть в сраку з своїии тестами.
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16.05.2020 00:05 Відповісти
 
 