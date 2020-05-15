40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан, - МИД

40 посольств и консульств Украины с учетом эпидемиологической ситуации полностью или частично восстановили консульский прием граждан.

Об этом Министерство иностранных дел сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Для создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по электронной очереди МИД.

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В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям, в частности, относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.



