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40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан, - МИД

40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан, - МИД

40 посольств и консульств Украины с учетом эпидемиологической ситуации полностью или частично восстановили консульский прием граждан.

Об этом Министерство иностранных дел сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Для создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по электронной очереди МИД.

Также на Цензор.НЕТ: Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан с 25 мая

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям, в частности, относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.

40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан, - МИД 01
40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан, - МИД 02

Автор: 

карантин (16729) консульство (468) МИД (6933) посольство (1079) коронавирус (17042)


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А ми тут в сал! живем.На карантине.Тут и трипака днем с огнем не нацдеш.
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15.05.2020 22:44 Ответить
не совсем понятен допыс.
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15.05.2020 22:50 Ответить
На Бали находиться с середины апреля - 300 украинцев . Посольство шлет наХ . Денег у ледей уже нет. Буба забери граждан .все страны своих поразбирали .вынырни из ванной . займись проблемой .
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15.05.2020 22:55 Ответить
Из какой ванной? Оно у х.уйла в ж.опе сидит!!!
Все хочет до глаз долезть.
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15.05.2020 22:56 Ответить
Та надоели. Сначала "украинцы не рабы - могут выезжать из Украины, когда хотят!", а потом "Злочинна влада не эвакуирует наших граждан!". Сколько можно шастать? Эти люди когда выехали в марте? Пусть сидят там ума набираются.
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16.05.2020 00:10 Ответить
Закройте подх.уйловскую богадельню во Львове!!!!
Сколько можно терпеть эту вонючую клоаку в 1 километре от могил наших Героев русско-украинской войны???
Дебилы зеленые, чтоб вы сдохли!
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15.05.2020 22:55 Ответить
а при Порошенко было закрыто?
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16.05.2020 00:10 Ответить
 
 