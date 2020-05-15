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40 посольств і консульств України відновили прийом громадян, - МЗС

40 посольств і консульств України відновили прийом громадян, - МЗС

40 посольств і консульств України з урахуванням епідеміологічної ситуації повністю або частково відновили консульський прийом громадян.

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням епідеміологічної ситуації 40 посольств та консульств України повністю або частково відновили консульський прийом громадян. Прийом відвідувачів відбувається з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних правил країни перебування, рекомендацій ВООЗ та МОЗ України", - говориться в повідомленні.

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З метою створення максимально безпечних умов для відвідувачів та консулів, посольства України у Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах, ФРН розпочали роботу з використанням попереднього запису через Інтернет засобами електронної черги МЗС.

У тих країнах, де ще не послаблені карантинні заходи, забезпечується опрацювання невідкладних консульських питань, пов’язаних з пандемією коронавірусу та надзвичайними ситуаціями з громадянами України. До таких ситуацій, зокрема належать смерть, арешт, втрата документів, необхідних для нагального повернення в Україну тощо.

40 посольств і консульств України відновили прийом громадян, - МЗС 01
40 посольств і консульств України відновили прийом громадян, - МЗС 02

Автор: 

карантин (18172) консульство (307) МЗС (4106) посольство (942) коронавірус (19922)


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А ми тут в сал! живем.На карантине.Тут и трипака днем с огнем не нацдеш.
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15.05.2020 22:44 Відповісти
не совсем понятен допыс.
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15.05.2020 22:50 Відповісти
На Бали находиться с середины апреля - 300 украинцев . Посольство шлет наХ . Денег у ледей уже нет. Буба забери граждан .все страны своих поразбирали .вынырни из ванной . займись проблемой .
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15.05.2020 22:55 Відповісти
Из какой ванной? Оно у х.уйла в ж.опе сидит!!!
Все хочет до глаз долезть.
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15.05.2020 22:56 Відповісти
Та надоели. Сначала "украинцы не рабы - могут выезжать из Украины, когда хотят!", а потом "Злочинна влада не эвакуирует наших граждан!". Сколько можно шастать? Эти люди когда выехали в марте? Пусть сидят там ума набираются.
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16.05.2020 00:10 Відповісти
Закройте подх.уйловскую богадельню во Львове!!!!
Сколько можно терпеть эту вонючую клоаку в 1 километре от могил наших Героев русско-украинской войны???
Дебилы зеленые, чтоб вы сдохли!
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15.05.2020 22:55 Відповісти
а при Порошенко было закрыто?
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16.05.2020 00:10 Відповісти
 
 