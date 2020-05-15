Путин контролирует 50% новостных каналов в Украине. А значит - на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев, - Яценюк

Дезинформация - это один из крупнейших вызовов современности, на который нужно реагировать немедленно.

Такое мнение высказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Відкрий Україну" и Киевского форума о безопасности" Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 15 мая, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, уже нет настоящей полноценной свободы слова. То, что мы наблюдаем сейчас в определенных частях мира - то, что можно назвать "свободой лжи". И это самый большой вызов ", - подчеркнул он.

В современном мире, подчеркнул Арсений Яценюк, "все белое можно легко представить как черное, все круглое описать как квадратное": "Поэтому я считаю дезинформацию одним из крупнейших вызовов, на который нужно реагировать немедленно".

Сейчас с дезинформацией борются глобальные СМИ, такие как Washington Post, New York Times, - глобальные медиа, которые борются за свободу: "То же самое происходит и в Украине, но мы имеем нехватку пространства свободы слова. Речь идет о том, кто владеет средствами массовой информации в Украине, украинский телевизионными каналами. Например, Путин контролирует 50% всех новостных каналов в Украине. А это значит, что он на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев", - сказал основатель КБФ.

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Арсений Яценюк подчеркнул, что цель Путина - не транслировать собственный нарратив, а подорвать правду: "Цель Путина - принести хаос в Украине и в западный мир. Цель Путина - подорвать доверие. Доверие к лидерству, доверие к лидерам и к ценностям. И мы должны с этим бороться - нашей собственной правдивой информацией, реальной свободой слова, эффективной журналистикой и независимыми новостными СМИ".

Тема нынешней дискуссии КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" - "Кто воюет против мировой демократии? "Участниками разговора стали американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум; немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс; американский дипломат, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации Президента Обамы Дэниэл Фрид; британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев; философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко. Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.