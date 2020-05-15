Путин контролирует 50% новостных каналов в Украине. А значит - на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев, - Яценюк
Дезинформация - это один из крупнейших вызовов современности, на который нужно реагировать немедленно.
Такое мнение высказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Відкрий Україну" и Киевского форума о безопасности" Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 15 мая, передает Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, уже нет настоящей полноценной свободы слова. То, что мы наблюдаем сейчас в определенных частях мира - то, что можно назвать "свободой лжи". И это самый большой вызов ", - подчеркнул он.
В современном мире, подчеркнул Арсений Яценюк, "все белое можно легко представить как черное, все круглое описать как квадратное": "Поэтому я считаю дезинформацию одним из крупнейших вызовов, на который нужно реагировать немедленно".
Сейчас с дезинформацией борются глобальные СМИ, такие как Washington Post, New York Times, - глобальные медиа, которые борются за свободу: "То же самое происходит и в Украине, но мы имеем нехватку пространства свободы слова. Речь идет о том, кто владеет средствами массовой информации в Украине, украинский телевизионными каналами. Например, Путин контролирует 50% всех новостных каналов в Украине. А это значит, что он на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев", - сказал основатель КБФ.
Арсений Яценюк подчеркнул, что цель Путина - не транслировать собственный нарратив, а подорвать правду: "Цель Путина - принести хаос в Украине и в западный мир. Цель Путина - подорвать доверие. Доверие к лидерству, доверие к лидерам и к ценностям. И мы должны с этим бороться - нашей собственной правдивой информацией, реальной свободой слова, эффективной журналистикой и независимыми новостными СМИ".
Тема нынешней дискуссии КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" - "Кто воюет против мировой демократии? "Участниками разговора стали американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум; немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс; американский дипломат, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации Президента Обамы Дэниэл Фрид; британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев; философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко. Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".
Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он все время врёт врачам.
Найкращий агітатор, це - реалії життя!
А я їхав і думав - а це пройшов лише рік "керування" країною клоуном! Поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього
Правильно я вас понял? Только оно не Пороха дермо, а бородатой старушки... =)
Хоча життя змусило набути певних навичок опера і типу адвоката-цивіліста. Мою імпровізовану промову (як позивача у цивільному процесі) помічниця судді попросила після засідання повторити щоби використати у курсовій роботі. Можу написати позовну заяву, але фахівцем себе не вважаю. Та воно мені не потрібно.
Я навіть з такими "юристами" і не спорю - не має смислу. Бо вони юристи лише за дипломом.
В цій професії дуже важливо щоби ти хотів і тебе ввели в професію більш досвідчені колеги. Це займає для цивіліста- господарника років 3-4, потім можна вже йти в кримінальний процес, це ще років 3-4.
І це, якщо будеш пахати кожен день без вихідних, читати публікації, що пишуть та моніторити судову практику і років через 7-8 станеш вже більш-менш кваліфікованим. Далі йде шліфовка по окремим спеціалізаціям.
А в державних органах специ, які вчилися за гроші та влаштувалися по зв'язкам, і мало що тямлять.
Візаві, який скаржиться - це енергетичний вампір. І допомагати КОЖНОМУ попри особисті симпатії чи антипатії - це не моє.
Каждый стал заложником единожды высказанного. Те, кто поддерживал шестого президента Украины - теперь ищут ему оправдания. Обвиняют правительство, советников, инерцию системы. Преувеличивают достоинства и отмахиваются от неудач. Либо и вовсе пытаются сохранять покер-фейс, убеждая себя и окружающих в собственной нейтральности. Что, в свою очередь, нелегко - рукописи не горят точно так же, как и кэш Google.
Впрочем, их можно понять. Противники Зеленского отрезают им пути к отступлению. Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно. Ритуальный рефрен оппонентов "выбрали - кушайте" заставляет симпатиков Зеленского держать строй. В качестве единственно возможной капитуляции предлагают унизительную и с покаянием.
Классическая игра с нулевой суммой. Выигрыш одних сопровождается неминуемым поражением других. В теории игр это верный признак "некооперативной игры" - в ней невозможно строить коалиции и координировать действия. В результате, Владимир Зеленский теряет сторонников, но лишь каждый сотый разочаровавшийся готов перейти в лагерь Петра Порошенко.
Яка там "потєря ліца"? Кожен з нас, який знає конкретних зебілів, ставиться до них на побутовому, службовому та рекреативному рівні як до заразних олігофренів.
Ось мій сусід, менеджер автодилерської фірми. Драв горлянку за кловуна, а я же знав причину: його синок переховувався від мобілізації. До влади прийшов "уклоніст", а до синка - менти з повісткою. Татечко мусив продати новенький Дастер щоби синка вчергове відмазати.
Як таких не потролити?
Может ещё есть неожиданные новости?
Вони гавкають на Яценюка тому, що їм запах паРаші подобається, навіть із телевізора!
Пожалуйста перечислите, что уже призЕдент сломал? А что ещё собирается сломать? А сколько уже наворовал? И чего вы Юра ожидаете от клоунов?
Шо то как то непонятно. А почему, оно это всё должно быть таким непререкаемым?
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
А в ********** красота - выбирать жопой можно (т. к. тоже другим не чем), но не нужно, ибо в ********* еще ни одного преза не было и вряд ли он там когда-то будет. Там выборы остались такие же как и с Соловеццком Союзе - партия и правительство скоту назначили пастуха, скот пришел отметиться на типа "выборы", что типа "согласен". Все - очередной пожизненный Каган ********* выбран.