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Новости
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Путин контролирует 50% новостных каналов в Украине. А значит - на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев, - Яценюк

Дезинформация - это один из крупнейших вызовов современности, на который нужно реагировать немедленно.

Такое мнение высказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Відкрий Україну" и Киевского форума о безопасности" Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ 15 мая, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, уже нет настоящей полноценной свободы слова. То, что мы наблюдаем сейчас в определенных частях мира - то, что можно назвать "свободой лжи". И это самый большой вызов ", - подчеркнул он.

В современном мире, подчеркнул Арсений Яценюк, "все белое можно легко представить как черное, все круглое описать как квадратное": "Поэтому я считаю дезинформацию одним из крупнейших вызовов, на который нужно реагировать немедленно".

Сейчас с дезинформацией борются глобальные СМИ, такие как Washington Post, New York Times, - глобальные медиа, которые борются за свободу: "То же самое происходит и в Украине, но мы имеем нехватку пространства свободы слова. Речь идет о том, кто владеет средствами массовой информации в Украине, украинский телевизионными каналами. Например, Путин контролирует 50% всех новостных каналов в Украине. А это значит, что он на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев", - сказал основатель КБФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня выполнение Минских договоренностей в российской интерпретации - это катастрофа для Украины, - Яценюк

Арсений Яценюк подчеркнул, что цель Путина - не транслировать собственный нарратив, а подорвать правду: "Цель Путина - принести хаос в Украине и в западный мир. Цель Путина - подорвать доверие. Доверие к лидерству, доверие к лидерам и к ценностям. И мы должны с этим бороться - нашей собственной правдивой информацией, реальной свободой слова, эффективной журналистикой и независимыми новостными СМИ".

Тема нынешней дискуссии КБФ, организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" - "Кто воюет против мировой демократии? "Участниками разговора стали американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум; немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах Ребекка Хармс; американский дипломат, бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации Президента Обамы Дэниэл Фрид; британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики Питер Померанцев; философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко. Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Киевский Форум по безопасности - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

Автор: 

пропаганда (3665) СМИ (3833) Яценюк (8006)


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Топ комментарии
+33
формула українськї перемоги: Порох - Пастор - Яценюк !

Арсеній, пора формувати Хунту !
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15.05.2020 23:36
+30
Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А значить - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1371
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16.05.2020 00:03
+29
Сєня молоток, мені сподобався його виступ.
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15.05.2020 23:33
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😆, дякую , розвеселили .
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16.05.2020 01:14 Ответить
Пескову никак не могут поставить диагноз.
Он все время врёт врачам.
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16.05.2020 01:07 Ответить
🤣
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16.05.2020 01:12 Ответить
Пресс-секретарю Пескову, наконец, поставили диагноз - "хронический ******".
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17.05.2020 16:10 Ответить
Яценюк: Я ум и сердце Украины.
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16.05.2020 01:08 Ответить
А промосковських ботів на різних сайтах - всі 90% напевно!!!!
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16.05.2020 01:09 Ответить
Це не боти . Бот - то автоматична програма , а тут серуть реальні вороги . Дуже велика помилка - вважати ворога дурнішим за себе , повертайтеся до реальності .
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16.05.2020 04:53 Ответить
Яценюк правий .., на загал Медведчука канали це Путіна рупор..чому Медведчук в раді , а не в колонії ..?
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16.05.2020 01:48 Ответить
Це сарказм ? Пєтя і Сєня зробили все можливе і неможливе для створення антиукраїнської коаліції ! Ще й кордон із ворогом лишили абсолютно відкритим , навіть візового режиму для окозамилювання не ввели із окупантом !
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16.05.2020 04:57 Ответить
А как же запрет на въезд в Украину кацапам мужского пола, от 18 до 60 лет?
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16.05.2020 15:53 Ответить
.. дивно )) маючи адекватних політиків.., чомусь голосують за чайників ?))
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16.05.2020 01:53 Ответить
Воскресить этот политический труп даже шаманы вуду не смогут.
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16.05.2020 01:56 Ответить
Зе не дотягує розвитком , не говорячи про професіоналізм до Яценюка ..))
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16.05.2020 02:47 Ответить
Абсолютно однаковий професіоналізм - ані той , ані другий не зробили нічого корисного для країни і держави , але мають статки , які чесною працею не заробиш ! Нехай вами покерує , може , дійде !
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16.05.2020 05:02 Ответить
Для твоей краины ( краины ватных мрий ), ничого корысного може и нэ зробылы .. А для Украины же, сделали оба -массу полезного .
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16.05.2020 06:16 Ответить
Максім, це правильне слово - массу!
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16.05.2020 12:20 Ответить
Арсеній і Петро професіонали ..,І те що вони зробили , сумнівно щоб хтось інший би зміг за тих умов що сталися в державі .., Все в порівнянні .., назви того хто би зміг .., я не бачу ..Занадто слабкі... Реально дивися на речі, а не фантазуй ..! Вже клоуна вибрали на уяві ..
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16.05.2020 14:19 Ответить
"арсений и Петро професионали.."..Скильки ж тоби платять "професионали"? Чи розумом бидний а може ще вику розумного не досяг? Спитай у украинця чи професионали Петро и Арсений? Так! Професионали красти!
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16.05.2020 18:26 Ответить
Ишь ты ..Секретные цифири знает...А не оттого ли так много наворовал что много знал? Вопрос..
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16.05.2020 02:10 Ответить
Відповідаеш за свої слова? Чи квартал сюжет придумав?
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16.05.2020 02:48 Ответить
Праильно...А вора Яйценюка можна сделать душкой и поскольку он такой "хороший" дать йому високу посаду,не нижче премьер-министра! Ха..ха,два раза..
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16.05.2020 02:15 Ответить
Підсрачника йому , такого , як пєтя дав !
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16.05.2020 05:03 Ответить
От же ж недоумок.
Найкращий агітатор, це - реалії життя!
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16.05.2020 05:00 Ответить
на днях їхав в таксі і таксист почав розмову так - НАХ..Й ми обрали цього клоуна?! очикували одне, отримали інше!!! А я йому кажу - можете до мене ставитися як хочете, а я голосував і буду голосувати за Пороха. Він помовчав і каже - А ВЕДЬ ПОРОХ ТО НІЧОГО ПОГАНОГО І НЕ ЗРОБИВ! ...
А я їхав і думав - а це пройшов лише рік "керування" країною клоуном! Поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього
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16.05.2020 06:08 Ответить
Мне соседка недавно сказала то же самое . Я ей ответил - не мы ,а ВЫ его обралы ,, поэтому сами за собой , своё же дерьмо и убирай-те . Она и заткнулась . .
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16.05.2020 06:22 Ответить
Вы призываете к свержению нашего призЕдента - Янелоха?
Правильно я вас понял? Только оно не Пороха дермо, а бородатой старушки... =)
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16.05.2020 09:49 Ответить
так він же був вже...і наче ж не справився, все щось крутив тими рехвормами, як циган сонцем.
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16.05.2020 12:21 Ответить
Невже існують такі тупи адвокати(ки)? Ось бери приклад з Іванова:
Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк - Цензор.НЕТ 312
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16.05.2020 16:12 Ответить
що ти сказати хотів?
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16.05.2020 16:31 Ответить
Справжній Адвокат вміє інтерпретувати навіть малозначущу репліку. Інакше не матиме клієнтури.
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16.05.2020 17:09 Ответить
смішний ти. Яка у нас клієнтура? - бідний народ. Не всі ж можуть захищати жирних котів.
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16.05.2020 20:26 Ответить
О, то зараз усі адвокати(ки) працюють безкоштовно? за рахунок платників податків? Чи просто граються з колегами у "змагальні процеси"? То запрошуйте Прокурориків щоби було більш цікаво і щоби кваліфікацію не втратити.
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16.05.2020 20:29 Ответить
ти мені хочеш розказати, як правильно жити? та я те знаю.
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16.05.2020 20:42 Ответить
Та мені байдуже. Свого часу я познайомився з топовими адвокатами Києва. І вони мені допомогли. Одна пані згодом стала депутатом ВР і фактично писала усі законопроекти своїй фракції.
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16.05.2020 20:55 Ответить
ви ж весь час мене хочете підколоти. Мабуть, хотіли в цю професію, то комплексуєте.
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16.05.2020 21:23 Ответить
Ніколи не хотів. З дитинства цікавився лише технікою і досяг того чого хотів.
Хоча життя змусило набути певних навичок опера і типу адвоката-цивіліста. Мою імпровізовану промову (як позивача у цивільному процесі) помічниця судді попросила після засідання повторити щоби використати у курсовій роботі. Можу написати позовну заяву, але фахівцем себе не вважаю. Та воно мені не потрібно.
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16.05.2020 21:45 Ответить
я маю декілька освіт, одна із них технічна. Т ому дуже добре розумію технарів. Але це зовсім інше мислення і світогляд, те - що технар вважає логічним в юриспруденції таким часто не є.
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16.05.2020 22:20 Ответить
Я знаю. Своя логіка, своя лінгвістика. Якось у пенсфонді намагався вирвати пояснення з юристки - якщо у законі написано "виключаються невигідні періоди", то чому не можна виключити два періоди стажу не поспіль? Все що вона змогла відповісти - "а чому два а не вісімнадцять"? Просто послав її, оскільки розмір майбутньої пенсії ті так був таким, як патякала з трибуни Королевська.
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16.05.2020 22:27 Ответить
в мене десь так.
Я навіть з такими "юристами" і не спорю - не має смислу. Бо вони юристи лише за дипломом.
В цій професії дуже важливо щоби ти хотів і тебе ввели в професію більш досвідчені колеги. Це займає для цивіліста- господарника років 3-4, потім можна вже йти в кримінальний процес, це ще років 3-4.
І це, якщо будеш пахати кожен день без вихідних, читати публікації, що пишуть та моніторити судову практику і років через 7-8 станеш вже більш-менш кваліфікованим. Далі йде шліфовка по окремим спеціалізаціям.
А в державних органах специ, які вчилися за гроші та влаштувалися по зв'язкам, і мало що тямлять.
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16.05.2020 22:52 Ответить
І ще один момент чому я ніколи не хотів стати юристом або лікарем (як мої батьки):
Візаві, який скаржиться - це енергетичний вампір. І допомагати КОЖНОМУ попри особисті симпатії чи антипатії - це не моє.
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16.05.2020 22:57 Ответить
Томас Карлейль писал, что как только во время спора мы чувствуем гнев, то с этого момента бьемся уже не за истину, а за самих себя. В каждом обсуждении Зеленского почти нет Зеленского. Зато есть своя позиция годичной давности - и стремление ее защитить. .
Каждый стал заложником единожды высказанного. Те, кто поддерживал шестого президента Украины - теперь ищут ему оправдания. Обвиняют правительство, советников, инерцию системы. Преувеличивают достоинства и отмахиваются от неудач. Либо и вовсе пытаются сохранять покер-фейс, убеждая себя и окружающих в собственной нейтральности. Что, в свою очередь, нелегко - рукописи не горят точно так же, как и кэш Google.
Впрочем, их можно понять. Противники Зеленского отрезают им пути к отступлению. Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно. Ритуальный рефрен оппонентов "выбрали - кушайте" заставляет симпатиков Зеленского держать строй. В качестве единственно возможной капитуляции предлагают унизительную и с покаянием.
Классическая игра с нулевой суммой. Выигрыш одних сопровождается неминуемым поражением других. В теории игр это верный признак "некооперативной игры" - в ней невозможно строить коалиции и координировать действия. В результате, Владимир Зеленский теряет сторонников, но лишь каждый сотый разочаровавшийся готов перейти в лагерь Петра Порошенко.
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16.05.2020 06:31 Ответить
>>Сбежать из группы поддержки шестого президента без потери лица очень сложно<<
Яка там "потєря ліца"? Кожен з нас, який знає конкретних зебілів, ставиться до них на побутовому, службовому та рекреативному рівні як до заразних олігофренів.
Ось мій сусід, менеджер автодилерської фірми. Драв горлянку за кловуна, а я же знав причину: його синок переховувався від мобілізації. До влади прийшов "уклоніст", а до синка - менти з повісткою. Татечко мусив продати новенький Дастер щоби синка вчергове відмазати.
Як таких не потролити?
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16.05.2020 16:18 Ответить
Арсений Вы были при власти имели возможность арестовать этот сброд типа журналистов . Почему этого не сделали а сейчас открываете тайну Полишинеля ?
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16.05.2020 08:16 Ответить
Так-так.. Значит ум и сердце Яценюка на 50% под контролем у Путина. ( почти с)
Может ещё есть неожиданные новости?
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16.05.2020 08:18 Ответить
Нет, только 73% управляемой биомассы.
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16.05.2020 08:30 Ответить
аааа .Ну тогда вам уже в этой жизни ничего не светит. Ничего личного, математика.
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16.05.2020 09:44 Ответить
Отож я про то... Украина уже ничего не светит.
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16.05.2020 10:48 Ответить
Пан меня путает) 13% это ещё не Украина
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16.05.2020 12:01 Ответить
Факты говорят об обратном, холоп.
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16.05.2020 13:31 Ответить
Какой ты забавный , папуасик .Факт)
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16.05.2020 14:08 Ответить
Тролятино кацапська, ти хочеш нагнати нервове напруження? Марна справа. Ті хто вміє мислити головою, а не сракою, знають хто є хто, хто є чиїм і на кого можна покластися. Аддихай. Готуйся до дняпіонерії.
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16.05.2020 16:49 Ответить
Плешивый, ты?)
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16.05.2020 16:53 Ответить
Путін контролює 50% новинних каналів в Україні. А отже - на 50% може легко контролювати уми та серця українців, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5456
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16.05.2020 08:28 Ответить
Правильно , что подписано, где правда, а где брехня, а то ведь народ может и не разобраться. А что не так? На колбасе написано колбаса, но все знают , что это дерьмо)
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16.05.2020 09:50 Ответить
Ну ось канали медвечука,це ворожі антиукраїнські канали де одні і ті укранофобські морди обливають брудом все українське,хоч і інші канали теж далекі від проукраїнськості оскільки їхні господарі олігархи,які не зацікавлені в успішній цивілізованій країні.
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16.05.2020 08:52 Ответить
Все эти выходцы из Батькивщина(Тимош., Яценюк, Турчинов, Ляшко и т.д) и Регионов (Порошенко) как то не внушают доверия был шанс, разворовались и Крым сдали, Зеля тоже не вариант !!!!!
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16.05.2020 09:15 Ответить
Яценюку респект, а парашофіли хай гавкають!
Вони гавкають на Яценюка тому, що їм запах паРаші подобається, навіть із телевізора!
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16.05.2020 09:18 Ответить
А що Сеня хорошого зробив? Маю на увазі для України а не для себе.
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16.05.2020 09:22 Ответить
сеня политтруп. пойми ты это
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16.05.2020 09:30 Ответить
Как там стена,сеня.Достраивается??
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16.05.2020 09:37 Ответить
Очнитесь, ребята. Сенину Стену Pink Floyd сломал )
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16.05.2020 09:46 Ответить
Как ни странно, Сене больше верю чем Янелоху Шаурменовичу!
Пожалуйста перечислите, что уже призЕдент сломал? А что ещё собирается сломать? А сколько уже наворовал? И чего вы Юра ожидаете от клоунов?
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16.05.2020 10:29 Ответить
Александр, ну вот скажите пожалуйста, кто вам вбил в голову, что Юра должен немедленно отвечать на вопросы человека, которого он никогда не знал и не узнает. Вас можно в чём-то переубедить? Думаю нет.И у меня нет таких целей.Тогда к чему эти опросники?) Вы больше верите Сене. И это хороший конец для вашего каммента.) Кому верю я , я вам вроде не сообщал...Или сообщал?)
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16.05.2020 11:59 Ответить
Цель, подорвать доверие. Доверие к лидерству, доверие к лидерам и к ценностям.Источник: https://censor.net/n3195941.

Шо то как то непонятно. А почему, оно это всё должно быть таким непререкаемым?
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16.05.2020 11:21 Ответить
Но вы же сами там ничего не делали чтобы этого не было. Не при клоуне это было, при клоуне это просто продолжается с еще большим размахом.
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16.05.2020 21:42 Ответить
Это не важно кого и когда вы выбирали или будете выбирать т. к. в любом случае у вас имеется лишь один орган для размышления и выбора - ЖОПА. Ей вы и будете выбирать, как и выбирали до этого всех, кого выбирать вам предлагали. У вас просто отсутствует альтернатива - головной мозг отсутствует и его функции у вас выполняет жопа.
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
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16.05.2020 22:26 Ответить
все верно ! 30 лет мы выбирали жопой . потому и все президенты жопы !
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16.05.2020 22:57 Ответить
Так и дальше будет то же самое. Мозги же если их нет - то их не вырастить.
А в ********** красота - выбирать жопой можно (т. к. тоже другим не чем), но не нужно, ибо в ********* еще ни одного преза не было и вряд ли он там когда-то будет. Там выборы остались такие же как и с Соловеццком Союзе - партия и правительство скоту назначили пастуха, скот пришел отметиться на типа "выборы", что типа "согласен". Все - очередной пожизненный Каган ********* выбран.
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16.05.2020 23:13 Ответить
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