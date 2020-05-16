Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков, - Ляшко
Руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - подчеркнул он.
Поэтому руководители больниц должны сообщать о каждом таком случае Госслужбе по вопросам труда, которая должен проводить расследование каждого случая.
"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого 2-го медика ", - рассказал Ляшко.
Санврач добавил, что пока расследование проведено только в 10 случаях, из которых в 7 Гоструда установило связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Ляшко обещает, что "закрывать глаза" на эту ситуацию не будут.
13 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет гражданам претендовать на возмещение вреда.
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Страшный всеубивающий и всезаражающий короновирус оказался обычным фейком, поэтому Ляшко со страхом понимает, что его ложь уже очевидна всем.
А значит, могут сократить его должность и его самого. А это для него смерти подобно, не будет возможности больше красть под видом борьбы с вирусом.
Будет до последнего врать и изворачиваться, что бы доказать свою нужность...
Отчёт ПАСЕ обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы. В одной Германии руководство федеральных земель впустую потратило на вакцины 239 миллионов евро.
По мнению известных инфекционистов - ажиотаж вокруг свиного гриппа, и все спекуляции на данную тему организованы с одной целью - побольше заработать (сверхприбыли фармацевтических компаний продвигающих вакцины и противовирусные препараты)
То же будет и с короновирусом.
По-перше, після виступу Парламентської асамблеї Європи із звинуваченнями ВООЗ в перебільшенні масштабів пандемії свинячого грипу ВООЗ опублікував статистику, яка цифрами і фактами обгрунтувала, що свинячий грип був саме пандемією.
По-друге, пандемія коронавірусу ВЖЕ перебільшила за масштабами пандемію свинячого грипу в рази, але коронавірус ще тільки розгортається.
По-третє, зараз уряди кількох країн звинувачують ВООЗ не в перебільшенні, а навпаки применшенні небезпеки та масштабів пандемії коронавірусу, особливо на початковому етапі.
Тож вийми лапи з дупи, оближи і тільки після цього починай строчити свої пасквілі.
xyzПГМ УПЦ МП написано
в погоне за халявными бабками, нищие медики записывают диагноз коронавирус практически всем
"Я Солженицына не читал, но осуждаю"
Когда город накрывает настоящая эпидемия - вводится полный и поголовный карантин, вплоть до момента когда последний инфицированный либо умрёт, либо выздоровеет.
А когда эпидемия липовая, то можно играться в дурантины сколько заблагорассудится, пока от Хозяев команда на отбой не придёт.
а от сифона знаете скока умирает?
так шо все на футбол!
там ничего такого нет - зажрались!
или он есть есть, но вы балду тут ганяете....
но дядя скольский как тот вьюн - между пальцев пролазит
примерно так и думал.....
и вот еще шо - не надо прошедшего времени - каждый день хороним...
Наконец-то вы стали строить укреплённую государственную границу. Дональд Фредович - молодец. Спасает Державу.
ты на простой вопрос, который предполагает ответ да или нет ответить не умеешь...
войну мировую он сюда приплел
болеть почему то ты не хочешь и ето нормально.
ненормально то, шо ты другим желаешь поболеть...))))
Пусть Америка станет такой как 50 лет назад. Мы её очень уважали тогда. За полёты на Луну в частности.
думаю 5 самолетов по 200 вирусняковцев в каждом - вам хватит....
Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.
Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.
Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
каждый заболевший медик получит (ну может быть))) энную сумму от государства...
и тут...больнички и завбольничками проснулись...ой, а можно ж дополнительную денежку для врачей (лично) выколотить.. только вот подаваемая ранее статистика была занижена (или даже лживая) и теперь надо как-то покрутится... а то добавка к зарплате (300 процентов) - это хорошо, а энная сумма (для действительно переболевшего медика) - еще лучше...
В Дагестані самі лікарі підрахували, скільки їх колег померло від коронавірусу. Нарахували 28.
А за офіційною статистикою в Дагестані всього від КОВІД померло 20 людей.
Американські дослідники за збільшенням загальної смертності на рф-ії підрахували, що смертність від коронавірусу режим путлера занижує в 7,5 разів.
Але якщо подивитися на статистику захворюваності по країнах з близкою до рф кількістю захворілих, то схоже, що насправді применшення йде навіть ще більше - в 10-20 разів.
Перефразируя известного клоуна:
- чтобы победить коронавирус, нужно просто перестать платить халявные бабки
"How we can naturally treat the coronavirus and other infectious diseases" стаття англійською мовою, бо українською немає де друкувати. Маємо не країну, а відстойник.
Всіх вітаю з Днем науки! Правда стосовно України, це має звучати так: З Днем седиментації науки!
Тупо бюджетное бабло выдавливает по беспределу!