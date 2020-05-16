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Новости Коронавирус и карантин
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Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков, - Ляшко

Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков, - Ляшко

Руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - подчеркнул он.

Поэтому руководители больниц должны сообщать о каждом таком случае Госслужбе по вопросам труда, которая должен проводить расследование каждого случая.

"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого 2-го медика ", - рассказал Ляшко.

Санврач добавил, что пока расследование проведено только в 10 случаях, из которых в 7 Гоструда установило связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Ляшко обещает, что "закрывать глаза" на эту ситуацию не будут.

13 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет гражданам претендовать на возмещение вреда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав готовит порядок проведения массового тестирования на коронавирус, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) медицина (2517) Ляшко Виктор (1362) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9194
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16.05.2020 00:57
+11
Тобто, ситуація ще гірша ніж нам доповідав Степанов.
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16.05.2020 00:56
+11
Т.е. ситуация с защитой медиков была еще хуже? И кто же за этот писец ответит? "Величайший" из руководителей?
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16.05.2020 00:56
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, ситуація ще гірша ніж нам доповідав Степанов.
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16.05.2020 00:56 Ответить
Степанов відповідає тільки за мафіозні оборудки, закупівлі ліків по завищеним цінам, призначення людей мафії на відповідальні посади та за корупційне внесення нікчемних та небезпечних ліків в офіційні протоколи лікування, на медиків йому насрать!
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16.05.2020 01:14 Ответить
Т.е. ситуация с защитой медиков была еще хуже? И кто же за этот писец ответит? "Величайший" из руководителей?
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16.05.2020 00:56 Ответить
Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9194
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16.05.2020 00:57 Ответить
Ляшко уже не знает, какую чушь ещё нести.
Страшный всеубивающий и всезаражающий короновирус оказался обычным фейком, поэтому Ляшко со страхом понимает, что его ложь уже очевидна всем.
А значит, могут сократить его должность и его самого. А это для него смерти подобно, не будет возможности больше красть под видом борьбы с вирусом.
Будет до последнего врать и изворачиваться, что бы доказать свою нужность...
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16.05.2020 00:58 Ответить
Посредственность умеет бьіть нужной.(С)
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16.05.2020 01:02 Ответить
тогда почему во всем мире такой кипеш по поводу вируса-фэйка? Если даже поверить в самую безумную теорию заговора, то кому это выгодно в общемировом плане? пока,что кроме продавцов масок - есть только проигравшие
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16.05.2020 02:05 Ответить
почитай выводы Парламентской Ассамблеи Совета Европы по аналогичному кипешу - свинному гриппу в 2009 году...

Отчёт ПАСЕ обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы. В одной Германии руководство федеральных земель впустую потратило на вакцины 239 миллионов евро.

По мнению известных инфекционистов - ажиотаж вокруг свиного гриппа, и все спекуляции на данную тему организованы с одной целью - побольше заработать (сверхприбыли фармацевтических компаний продвигающих вакцины и противовирусные препараты)

То же будет и с короновирусом.
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16.05.2020 03:50 Ответить
Так ты баба-Ванга?
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16.05.2020 10:02 Ответить
Хіба знати історію кількох років давнини - таке трудне і високоінтелектуальне завдання? Коли тебе нахитає якась людина чи організація один раз, потім ще раз, то ти будеш продовжувати їм вірити? Ну тоді я не знаю...
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16.05.2020 11:42 Ответить
Коли я читаю висери нахабних провокаторів на кшталт тебе, в мене виникає гостре бажання особисто нагодувати їх коронавірусом.
По-перше, після виступу Парламентської асамблеї Європи із звинуваченнями ВООЗ в перебільшенні масштабів пандемії свинячого грипу ВООЗ опублікував статистику, яка цифрами і фактами обгрунтувала, що свинячий грип був саме пандемією.
По-друге, пандемія коронавірусу ВЖЕ перебільшила за масштабами пандемію свинячого грипу в рази, але коронавірус ще тільки розгортається.
По-третє, зараз уряди кількох країн звинувачують ВООЗ не в перебільшенні, а навпаки применшенні небезпеки та масштабів пандемії коронавірусу, особливо на початковому етапі.
Тож вийми лапи з дупи, оближи і тільки після цього починай строчити свої пасквілі.
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16.05.2020 11:53 Ответить
У самого медики с короновирусом не сосчитаны, но оно сосчитало веруюших, которые ИМЕННО , *****, ИМЕННО те, кто святили Паски. Остолоп тупой.
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16.05.2020 07:57 Ответить
Так а шо имх там считать тех верущих? У них на лбу xyz ПГМ УПЦ МП написано
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16.05.2020 10:03 Ответить
Отойди от зеркала, чудик.
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16.05.2020 10:09 Ответить
Заходишь анонимом в больницу и получаешь тариф, это ниочем.
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16.05.2020 01:12 Ответить
Кстати не понятно куда делись мои деньги, если я не заключал договора ни с каким врачем и как это проверить, что кто-то обманным путем не получает денег.
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16.05.2020 01:17 Ответить
Половина не платит налоги и Требует все бесплатно. Сколько ты заплатил за апрель налогов и какие твои деньги
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16.05.2020 06:23 Ответить
ндс платят все
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16.05.2020 07:13 Ответить
И сколько ты НДС-а за апрель заплатил?
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16.05.2020 10:04 Ответить
до фига
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16.05.2020 10:08 Ответить
Страннее вопроса и не придумаешь, я в каждом чеке плачу ндс, акцизы на сигареты, алкоголь, бензин, газ, единый налог, банковские комиссии, как язык вообще поворачивается такое спрашивать, освободили только от ЕСВ.
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16.05.2020 10:21 Ответить
Сьогодні відомо про інфікування 3000 медиків, але ще половина таких випадків були невідомими. Тобто разом Степанов і Ляшко знищують українську медицину!
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16.05.2020 01:14 Ответить
Ляшко на их фоне выглядит крутым перцем, посмотри трудовой стаж. Единственный адекват. Но из него пресс секретарь как с добкина. Никто денег не даст за эту постную речь
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16.05.2020 06:26 Ответить
наглая брехня !
в погоне за халявными бабками, нищие медики записывают диагноз коронавирус практически всем
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16.05.2020 01:22 Ответить
Вы статью читали? Или хотя бы название? Там написано, что диагноз НЕ ПОСТАВЛЕН каждому 2-у медику. Почему, как Вы пишете, нищие медики не поставили ковид-диагноз своим коллегам, если они всем его ставят? Лишь бы свои 5 копеек вставить.
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16.05.2020 02:33 Ответить
+++ сто раз +. хорошо утро началось. Я за статью, сами то читали? А название? Где (в Казахстанской Карагагде не предлагать) удалось вычитать "диагноз НЕ ПОСТАВЛЕН каждому 2-у медику". Очень занятно читать обсуждение статьи которую люди не читали.
"Я Солженицына не читал, но осуждаю"
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16.05.2020 07:53 Ответить
Я давно говорил, что не может быть адекватное количество выявленных заражений при 100 тысячах тестов в день, как в любой европейской стране, и при 5 тыс, как в Украине...
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16.05.2020 01:26 Ответить
І це лише серед медиків... А як щодо всіх інших?
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16.05.2020 02:37 Ответить
Ляшко, из тебя врач как из дерьма пуля.
Когда город накрывает настоящая эпидемия - вводится полный и поголовный карантин, вплоть до момента когда последний инфицированный либо умрёт, либо выздоровеет.
А когда эпидемия липовая, то можно играться в дурантины сколько заблагорассудится, пока от Хозяев команда на отбой не придёт.
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16.05.2020 02:45 Ответить
нагнетает, чмошник зеленый....
а от сифона знаете скока умирает?
так шо все на футбол!
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16.05.2020 03:41 Ответить
а незя всех с Италии или бог знает откуда сразу в Австралию?
там ничего такого нет - зажрались!
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16.05.2020 03:46 Ответить
Не-а. У нас граница граница. Всех кто случайно прибыл - на две недели в карантин.
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16.05.2020 05:34 Ответить
так нет же вируса - вы уже определитесь - или вирауса нет и всех по прибытию к вам,
или он есть есть, но вы балду тут ганяете....
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16.05.2020 06:24 Ответить
Если и есть, то нечто вроде сезонного гриппа.
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16.05.2020 06:45 Ответить
ак шлем самолеты - да, нет? - без демаговства тока...
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16.05.2020 06:47 Ответить
*так
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16.05.2020 06:49 Ответить
Самолёты с чем ? С ликвидированными в NY и LA бандами нелегалов-латиносов ? Так поздно уже. Вы их похоронили.
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16.05.2020 06:55 Ответить
просил же - без демагогии.. - да или нет?
но дядя скольский как тот вьюн - между пальцев пролазит
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16.05.2020 07:00 Ответить
Нет. Вы их уже похоронили.
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16.05.2020 07:01 Ответить
клин невпопад?
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16.05.2020 07:04 Ответить
то есть нам самим с вирусняком бороться?
примерно так и думал.....
и вот еще шо - не надо прошедшего времени - каждый день хороним...
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16.05.2020 07:21 Ответить
Слушай, не надо со мной играть в непонятки. Идёт самая обычная мировая война, по итогам которой будут прочерчены границы сфер влияния. Разумеется, в ходе войны иностранную агентуру нейтрализуют. Просто у нас её вовремя не пустили, прекратив поток лодочек с "беженцами" из Индонезии. А вам пришлось разбираться с бандами латиносов.
Наконец-то вы стали строить укреплённую государственную границу. Дональд Фредович - молодец. Спасает Державу.
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16.05.2020 07:05 Ответить
с тобой играть - время тратить.
ты на простой вопрос, который предполагает ответ да или нет ответить не умеешь...
войну мировую он сюда приплел
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16.05.2020 07:11 Ответить
ясно все с тобой - вирусолог....
болеть почему то ты не хочешь и ето нормально.
ненормально то, шо ты другим желаешь поболеть...))))
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16.05.2020 07:03 Ответить
Желаю вам полностью предотвратить любые дальнейшие попытки государственных переворотов, в виде "пандемий" (или ещё как, не знаю какая идея придёт в дурные глобалистские головы следующий раз).
Пусть Америка станет такой как 50 лет назад. Мы её очень уважали тогда. За полёты на Луну в частности.
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16.05.2020 07:08 Ответить
греби отсюда - лунатик 50летней давности вместе со своими пожеланиями....
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16.05.2020 07:13 Ответить
хотите по 2000 трупаков в день в Австралии? - секунда дело - аеропорты откоройте.
думаю 5 самолетов по 200 вирусняковцев в каждом - вам хватит....
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16.05.2020 06:28 Ответить
вывод простой и очевидный - сидите тихо пока вас не торкнуло - нас уже да....
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16.05.2020 06:44 Ответить
Так... Медиков заболело в 2 раза больше чем показывает стата. А тогда сколько граждан реально заболело и сколько реально погибло?
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16.05.2020 04:38 Ответить
Да уж,куда уж закрыть такие умные и честные глаза,не получиться,ибо гляделки,как и мосх-на выкате...
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16.05.2020 05:30 Ответить
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
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16.05.2020 06:56 Ответить
особливо вражає факт недоотримання коштів у психоневрологічних лікарень та шкірновенерологічного диспансеру. психів і венеричних - у вільне плавання? може статися, що ковід 19 виявиться невинним жартом на фоні невилікуваних психів із венериками. А вони не якісь там кашляючі, вони маскуватися вміють.
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16.05.2020 11:52 Ответить
Какой бардак. Он не руководитель. Идиот.
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16.05.2020 07:30 Ответить
Так це на його "фейсі" написано!!!
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16.05.2020 08:50 Ответить
Это как рассказы о том что у нас везде фальсификат ( лекарства, спиртное и т.д). , а какие меры приняты и кто понес наказание ( или зачем мы содержим гос органы) Зачем нам рассказывать только о цифрах.. А где же продолжение - Кто снят с работы, кого посадили и т.д. За фальсификацию данных во время пандемии, что само по себе является особо важным преступлением.
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16.05.2020 07:40 Ответить
Где фальсификация? Статью читали? Или всё знаем и читать не надо? Откуда вы все лезете?
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16.05.2020 08:04 Ответить
Открою ему секрет что еще с осени хз сколь людей переболело и умерло от короны
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16.05.2020 07:46 Ответить
Не от короны. Корона провоцирует и обостряет разного рода заболевания, переходит в пневмонию , если организм имеет хороший имунитет ты переболеешь пару дней на парацетомоле и витаминах и все. Медики умирают, у медиков очень много профессиональных болячек, медики часто ведут не здоровый образ жизни. Встречал в своей жизни врачей таких пропитых и скуренных , хотя очень профи как педиатор. Или работники моргов, это отдельная категория, они настолько пропитые , что удивляешься как они с таким трезвым умом, в таком попитом теле. Пишут просто- умер от короны. В подробности , ребята, в подробности вдавайтесь.
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16.05.2020 11:15 Ответить
все очень просто... и меркантильно !
каждый заболевший медик получит (ну может быть))) энную сумму от государства...
и тут...больнички и завбольничками проснулись...ой, а можно ж дополнительную денежку для врачей (лично) выколотить.. только вот подаваемая ранее статистика была занижена (или даже лживая) и теперь надо как-то покрутится... а то добавка к зарплате (300 процентов) - это хорошо, а энная сумма (для действительно переболевшего медика) - еще лучше...
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16.05.2020 08:16 Ответить
Я уже ничего с короной не понимаю. Знакомая мед сестра работала так же с ковидными больными, не болела, но пару раз чувствовалась себя плохо. Пошла сдать тест на антитела к ковиду( перебалевала она или нет) и о чудо оказалось что она не перебаливала. Я говорю - как так?! Говорят же что ковид до умопомрачения заразен, а ты им не переваливала .......
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16.05.2020 10:20 Ответить
тест може й не показати, може організм у неї такий, що антитіла швидко зникають. Або ще не появились.
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16.05.2020 11:55 Ответить
В Говностане о 90% не сообщили,просто закапывают за оградой как бездомных собак и пишут пневмония
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16.05.2020 08:22 Ответить
По показателям смертности можно определять какой уровень здоровья у населения той или иной страны.
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16.05.2020 10:55 Ответить
За показниками смертності можна визначати, наскільки нахабно царки брешуть своїм баранам.
В Дагестані самі лікарі підрахували, скільки їх колег померло від коронавірусу. Нарахували 28.
А за офіційною статистикою в Дагестані всього від КОВІД померло 20 людей.
Американські дослідники за збільшенням загальної смертності на рф-ії підрахували, що смертність від коронавірусу режим путлера занижує в 7,5 разів.
Але якщо подивитися на статистику захворюваності по країнах з близкою до рф кількістю захворілих, то схоже, що насправді применшення йде навіть ще більше - в 10-20 разів.
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16.05.2020 12:09 Ответить
Підозрюю що і серед звичайних людей кількість хворих набагато більша...
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16.05.2020 08:59 Ответить
Вчера подвозил медика, она оказалась инфекционистом в одном из столичных медучреждений. Чтобы вы понимали масштаб того писдеца, который творят квартальные идиоты в стране, достаточно знать цифру в 9 тыс грн - именно столько она потратила из своих денег на покупку защитных масок, костюмов и прочего для того чтобы банально не заразится на работе. Ни о каких надбавках за короновирус, ни о каких 300% речи вообще не идет - крутись как хочешь за свои 5 тыс в мес. И это в Киеве! О том, что творится в других городах мне страшно и представить.
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16.05.2020 09:06 Ответить
А это везде так, не слушайте чушь про другие страны и как там обеспечивают население масками. 2 месяца назад подал заявку на маски разовые от государства, до сих пор ответа нет.
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16.05.2020 10:16 Ответить
А что вы сделали чтобы медики не болели?
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16.05.2020 09:26 Ответить
А разве можно что то сделать так или иначе заболеет. Ну переболеть и все, чего панику наводить. Почему не наводят панику по поводу того что масса медиков инфекционок болеют гепатитом , и другими профессиональными болячками.
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16.05.2020 10:13 Ответить
Вот то и оно! Медики болеют, маски из резерва продают, с выплатой денег наё..ывают, а всем пох... Этот вирус вскрыл весь гнойник проблем в медицинской отрасли.
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16.05.2020 10:43 Ответить
Во всех странах.
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16.05.2020 10:56 Ответить
Вы думаете в других странах не собирают через медиа деньги на операции?!
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16.05.2020 10:57 Ответить
Италия провалила наши абстрактные впечатления , что в Европе лечат и хорошая медицина. Более того вылезли рожки того что в Италии дома престарелых с не соответствующими условиями
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16.05.2020 11:02 Ответить
Ну если человек заболел и переболел то чего панику наводить?
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16.05.2020 10:10 Ответить
Пресс-центр ООС (АТО), не повідомляє більшість випадків обстрілів, зі сторони підрозділів РФ, що знаходяться на окупованих територіях.
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16.05.2020 11:07 Ответить
Какую денежную надбавку получают псевдобольные медики? Теперь они до пенсии будут болеть, главное чтоб платили.
Перефразируя известного клоуна:
- чтобы победить коронавирус, нужно просто перестать платить халявные бабки
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16.05.2020 11:59 Ответить
Якщо лікарі хворіють, то чому не лікуєте? Це ж елементарно, я виклав методи лікування (******** науковий природний підхід) в своїй статті на сайті ResearchGate.net
"How we can naturally treat the coronavirus and other infectious diseases" стаття англійською мовою, бо українською немає де друкувати. Маємо не країну, а відстойник.
Всіх вітаю з Днем науки! Правда стосовно України, це має звучати так: З Днем седиментації науки!
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16.05.2020 12:10 Ответить
Слышь, ты, с тощими ляжками, а если заразится водитель троллейбуса в троллейбусе или продавец в магазине - это НЕ профессиональное заболевание?
Тупо бюджетное бабло выдавливает по беспределу!
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16.05.2020 12:23 Ответить
 
 