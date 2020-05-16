Больницы не сообщили о половине случаев заболевания COVID-19 среди медиков, - Ляшко

Руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - подчеркнул он.

Поэтому руководители больниц должны сообщать о каждом таком случае Госслужбе по вопросам труда, которая должен проводить расследование каждого случая.

"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого 2-го медика ", - рассказал Ляшко.

Санврач добавил, что пока расследование проведено только в 10 случаях, из которых в 7 Гоструда установило связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Ляшко обещает, что "закрывать глаза" на эту ситуацию не будут.

13 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет гражданам претендовать на возмещение вреда.

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