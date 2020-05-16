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Буславец: У нас самый низкий тариф на электроэнергию среди европейских стран

Буславец: У нас самый низкий тариф на электроэнергию среди европейских стран

Тариф на электроэнергию для населения в Украине является самым низким среди стран Европы. Для промышленных потребителей в Украине тариф таковой является низким.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Тариф для населения у нас самый низкий по европейским странам. Даже по странам-соседям: России, Грузии, Молдовы, Беларуси. Самый низкий, если сравнивать со средневзвешенной ценой - в четыре раза. То есть это миф и манипулирование. Обманывают и манипулируют обществом, заявляя об этом", - подчеркнула Буславец.

Она также отметила, что в Украине наименьший тариф для небытовых потребителей.

"То есть для бизнеса и для промышленности, если сравнивать средневзвешенную цену в европейских странах, это почти в два раза меньше", - добавила глава министерства.

Буславец: У нас самый низкий тариф на электроэнергию среди европейских стран 01

Автор: 

тарифы (1839) Тарифы на электроэнергию (2162) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+122
богуславец открито БРЕШЕ: 1 МВт в Украине для побутових коштує 1.6 *1000 = 1600 грн або 1600 : 29 (курс євро) = 55.17 євро... а НЕ 4.5 євро, як вона бреше..
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16.05.2020 02:27
+95
Так у нас і заробітна плата нижча в кілька разів у порівнянні з працівниками в ЄС. Тому спочатку підніміть зарплати, а потім ціни на електрику.
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16.05.2020 02:02
+89
У нас самая дорогая электроэнергия в мире, это факт.
В самой развитой и богатой стране Европы Германии - 32,1 евро за 1 МВт, а в Украине - 58 евро за 1 МВт
Почти в два раза дороже чем в Германии!
А на графике - обман.
если верить ему то у нас за 1 МВт - 4,5 евро, значит за 1 КВт - 13 копеек.
Где, кто у нас платит по 13 копеек за 1 КВт/ч
Админы, исправьте график, ибо у нас не 4,5 евро а 58 евро за 1Мвт
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16.05.2020 03:04
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Страница 8 из 8
Безработица?) Стоять на бирже и одновременно работать за зарплату в конверте?))) В Германии такой номер пройдет?)
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17.05.2020 00:04 Ответить
Зарплата в конверте? Журнашлюх обчитался?
Кто сейчас работает не оформившись? Наверно только разнорабочий и то на шабашках.
Сейчас все работники оформлены, а значит на бирже труда не стоят. Другое дело им в конвертах доплачивают, но с безработицей это не связано!
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17.05.2020 00:15 Ответить
Так а на бирже кто стоит?))) Высококвалифицированые работники?))) Где все оформлены? Вы где живете?)))
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17.05.2020 00:29 Ответить
На бирже стоят безработные и много, так как безработица у нас высокая.
И хватит в каждом посте писать, что у нас кругом воры. У нас супермаркеты работаю, товары на полках лежат и 99+% людей за них расплачиваются и не воруют их!
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17.05.2020 00:37 Ответить
Народ разжирел на низких тарифах, И бюджет от денег лопается, так и решила Буславец закрыть дешевую атомную энергетику, а покупать дорого, "зеленую" у Ахметова. Что бы ему хорошо жилось.
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16.05.2020 22:26 Ответить
Раньше... А у нас где то с 14-го...
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16.05.2020 23:35 Ответить
Но в Европе самый высокий уровень жизни. От этих безмозглых клоунов тошнит. Получили то за, что голосовали, такие же безмозглые.
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16.05.2020 23:07 Ответить
Врет и не краснеет. Стоимость эл энергии в Украине около 44 евро за 1000 кв. Что в 4 раза дороже Норвегии / около 11 евро / и Скандинавских стран. В 2 раза дороже Франции и Германии /22 и 21 евро соответственно/. В Украине один из самых дорогих тарифов в Европе.
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16.05.2020 23:19 Ответить
Математику в школе прокурили? Не стыдно простых цифр не посчитать?) Зачем ВРЕТЕ???
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16.05.2020 23:41 Ответить
І хто бреше?
Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн - Цензор.НЕТ 2648
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19.05.2020 11:22 Ответить
Так не нужно путать оптовые цены и цены для потребителей))) По вашим данным получается, что у нас населению продают по цене ниже оптовой, а в Европе в ДЕСЯТЬ - ДВАДЦАТЬ раз дороже чем оптовая))) Не находите несоответствий?))) Не кажется ли вам, что кто то где то манипулирует цифрами?) По Германии получается, что оптовая 21, а населению продают по ТРИСТА ДВАДЦАТЬ ОДНОМ евро))))
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19.05.2020 20:14 Ответить
"Математику в школі прокурили?"
1,68*1000/29 = 57,93 >> 41,46.
Нижче оптової???
Добре, що ви про Німеччину вже прочитали в clever person, але навіщо тоді продовжуєте писати дурню?
Бо навіть з пояснень clever person мали б вже визнати, що в найбіднішій країні Європи найвища оптова ціна на електрику та найвища її ціна для промисловості.
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20.05.2020 18:02 Ответить
Вы когда в платежку последний раз смотрели?))) Там первые 100 квт по 90 копеек)) Среднюю цену между 90 копейками и 1,68 грн посчитаете?))) И да))) Добавьте к 41,46 еще 20%НДС))) Осилите школьную программу пятиклассника?))) Можете проверить цифры))) Цена для населения( за 200 квт ежемесячно) выходит 44,48 евро за мегаватт, а оптовая цена выходит 49,75 евро))) Где вы дурость увидели?))) Для вас новость, что в Германии для населения 1 квт стоит 30 центов? Или не можете посчитать сколько это будет за 1 мвт?))) Что такое clever person?)))
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20.05.2020 19:07 Ответить
У вас Альгеймер? Чи вирішили пограти в стару шльондру, яка із себе удає незайману?
"clever person" - це той, з ким ви тут дискутували на пів-сторінки, і який вас умив, взув і загнав назад до будки.
І хто вам сказав, що населення по 90 коп сплачує стільки ж кВт*год, скільки по 1,68?
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20.05.2020 23:08 Ответить
Вы свой обсерон решили прикрыть чужими знаниями?))) Что там с нашими оптовыми и розничными ценами? Посчитали?))) Вы хоть и лайкали посты этого пользователя, но так в них ничего и не поняли))) Зебильная министр, дает цены ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ по странам Европы, а вы рассуждаете о оптовых ценах) Что вам от этих оптовых цен? Вы владелец завода?))) Вы владеете структурой образования оптовых цен в Европе и у нас? И можете их расшифровать?)) Судя по вашим вопросам, то вы даже не знаете, что у нас среднее потребление э/э на домохозяйство составляет 180 квт(я вам посчитал даже больше, 200)... Когда я говорил о несоответствиях, я подразумевал, что в этих таблицах не совсем корректные цифры... Как в нашем случае, не указан НДС... А какие налоги не указаны в европейских цифрах? А в них не указано, что на период коронавируса, государства Европы субсидируют эту отрасль... Что еще не указано в этих цифрах??? Так вы уже нашли ответ на вопрос почему у нас продают населению дешевле оптовой цены???))) И почему ВО ВСЕХ странах Европы, цена для населения в ДЕСЯТЬ и более раз больше, чем оптовая на рынке?))) И еще одно сравнение по ценам от другого пользователя с первой страницы)))) https://censor.net/user/313177

"якщо рахувати від середньої ЗП то виходить:
Німеччина - 3500 дол.* 0,92/320 = 10,06 мВт
Польща - 1028*0,92/171 = 5,5 мВт
Україна - 391*0,92/45 = 7,99 мВт
Франція 2343*0,92/18 = 11,97 мВт "
Как видите, если сравнивать с Польшей, то у нас картинка намного лучше... И да... На основании чего вы решили, что оптовая цена, это цена для промышленности?))) У промышленности есть СВОИ сети, чтобы поставить себе э/э от продавца?)))
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21.05.2020 00:32 Ответить
А зарплата в Украине соответствует европейским?
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18.05.2020 20:27 Ответить
Скинемось всією Україною Ахметову на нову квартиру в Лондоні.
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16.05.2020 23:22 Ответить
Наведу приклад тарифів на електроенергію для моєї сім'ї (як і для багатьох інших сімей в Україні).
Це кінцеві тарифи з усіма відрахуваннями і податками!

0,9 гривень за 1 кВт-год (до 100 кВт-год)

1,68 гривень за 1 кіловат-годину (понад 100 кВт-год)

Я придумав просту формулу для перекладу кВт-год в гривнях на МВт-год в євро:

(A : B) * 1000

де:

A - це ціна за 1 кВт-год в гривнях

B - це курс євро на сьогоднішній день

1000 - це кількість кіловат-год в 1 мегават-год
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16.05.2020 23:43 Ответить
*******:
1.Льготний тариф до 100 кіловат-годин за ціною 0,9 гривень за 1 кіловат-годину:

(0,9: 28,81) * 1000
Виходить приблизно:

31 Євро / МВт-год

2.Таріф понад 100 кіловат-годин за ціною 1,68 гривень за 1 кіловат-годину:

(1,68: 28,81) * 1000
Виходить приблизно:

58 Євро / МВт-год

Але ніяк не 4,5 євро за 1 МВт-год!
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16.05.2020 23:44 Ответить
В Украине цены на электроэнергию для промышленности в два раза выше европейских
В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских - 30,23 евро, румынских - 25,69 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih


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17.05.2020 00:10 Ответить
Кто оплачивает разницу в цене для европейских компаний? У них для промышленности цены В ШЕСТЬ раз ниже чем для населения? Серьезно???
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17.05.2020 00:20 Ответить
Вас що в гуглі забанили?

Оператор ринку:

https://www.oree.com.ua/

Середні ціни РДН, євро за 1 МВт•год

Україна ОЕС - 41.44
Україна БуОс - 48.4
Фінляндія - 19.82
Естонія - 23.69
Латвія - 23.52
Литва - 23.31
Нідерланди - 19.01
Польща - 33.05
Бельгія - 14.72
Словаччина - 19.37
Чехія - 19.28
Австрія - 18.31
Франція - 13.45
Угорщина - 25.33
Румунія - 25.51
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17.05.2020 00:44 Ответить
Таким чином, фраза Богуславець про ціни на електрику в Україні ("Тобто для бізнесу і для промисловості, якщо порівнювати середньозважену ціну в європейських країнах, це майже вдвічі менше") - це повна і абсолютна брехня, бо насправді - вдвічі більше.
Але мене цікавить інше.
Якщо вона так говорила, знаючи, що це брехня, то невже вона сподівалася, що ніхто в 40-мільонній країні не володіє питанням?
Та якщо вона справді вірила в те, що говорила, то від такого міністра стає ще страшніше.
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19.05.2020 11:48 Ответить
Все верно... Зебилы таблицу составляли... Там она не для 1000 киловат, а для 100... Так что если считаете на тысячу, то все европейские цены в таблице умножьте на 10)))... Если оба тарифа сбить в кучу, то где то 45 евро и будет... Только в Германии он 321 евро...
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17.05.2020 00:12 Ответить
С моими цифрами все правильно, но нужно разделять оптовую и розничную цены.
Я писал за оптовые цены на внешнем рынке.

О ценах на электроэнергию в Германии:
Согласно данным европейской энергетической биржи

Nord Pool, немецкие энергогенерирующие компании продают свою электроэнергию по оптовой цене:
https://www.nordpoolgroup.com/maps/#/nordic

примерно 20 евро за 1 МВт-ч

А для бытовых потребителей установили розничную цену примерно: 300 евро за 1 МВт-ч (со всеми вычетами и налогами).
Казалось бы зачем "драть из своих граждан три шкуры" продавая по завышенной в 15 раз цене!
Но это внутренняя политика внутри страны, возможные причины такой высокой цены:

1.Беречь электроэнергию, экономно ее расходуя.

2.Борьба за чистую экологию и постепенный переход на "зеленую" энергетику, например стимулируют людей покупать и устанавливать у себя на крышах солнечные батареи.
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17.05.2020 16:01 Ответить
Немцы богатый народ (и вполне это заслужили своим трудолюбием и соблюдением законов) их уровень жизни и доходы позволяют платить такую цену не ставя людей на грань выживания.
За последние два десятилетия Германия вложила около €200 млрд в развитие «чистой» энергетики из возобновляемых источников.
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17.05.2020 16:18 Ответить
Она просто молодец, дайте ей премию 300 тыс. грн.
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16.05.2020 23:49 Ответить
при власти стадо сволочей ...
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16.05.2020 23:59 Ответить
якщо точніше-цілий квартал !
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17.05.2020 17:22 Ответить
Буславец: У нас самый низкий тариф на электроэнергию среди европейских стран. Для промышленных потребителей в Украине Источник: https://censor.net/n3195947

ЧОГО ТИ КУРВА МОВЧИШ ПРО САМУ НИЗКУ ЗАРПЛАТНЮ В ЄВРОПІ ?
Мені було б пофіг скільки коштує та елетроенергія в Україні як що б зарплатня у мене біла 1 700 - 2 000 Євро
Головне це співідношення ціни комунальних послуг до зарплатні людини І ПО ЦЬОМУ ПОКАЗНИКУ В УКРАЇНІ НАЙДОРОЖЧА ЦІНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ у ЄВРОПІ.
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17.05.2020 00:16 Ответить
https://gordonua.com/news/society/v-germanii-ne-bolee-15-ot-pensii-v-ukraine-125-skolko-platyat-za-kommunalnye-uslugi-v-raznyh-stranah-176842.html В Германии - не более 15% от пенсии, в Украине - 125%. Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах .
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17.05.2020 03:21 Ответить
а снизу график зарплат я не увидел наверное за очками надо идти ?
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17.05.2020 03:57 Ответить
Настолько безграмотная,ужас. Вся беда в том что эти тети хорошо умеют делать только форму презентаций. И ещё одна показательная деталь НИКТО в студии не возразил о стоимости э/э в быту( и "знаток" ЖКХ и "вышкарь"( специалист по отрасли) и все кто были в студии) О чем это говорит? О том что они сами НЕ платят за э/э. Самые крупные должники за потребление э/э именно эти "товарищи". И рост "потерь в сетях" и естественно затем и стоимости связано ,в том числе, и с гандонами,вот этими,которые в своих домах за миллионы долларов не платят годами"самый дешёвый в Европе тариф"( для них НУЛЬ).
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17.05.2020 06:39 Ответить
еще одна ахметовская, брехливая ман...вошка, какие могут быть вопросы если "гарант" ваЗЕлиновское Недоразумение, слуга так называемых "олигархов" а по жизни просто Крыс!!!!
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17.05.2020 07:28 Ответить
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Ольга Буславец
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17.05.2020 15:56 Ответить
Ви не там закрили дужки. Треба було так:
"Існує 3 види брехні: брехня, нахабна брехня та статистика Ольги Богуславець".
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19.05.2020 11:14 Ответить
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