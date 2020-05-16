Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн

Тариф на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн Європи. Для промислових споживачів в Україні тариф також є низьким.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Тариф для населення у нас найнижчий у європейських країнах. Навіть серед країн-сусідів: Росії, Грузії, Молдови, Білорусі. Найнижчий, якщо порівнювати із середньозваженою ціною - в чотири рази. Тобто це міф і маніпулювання. Обманюють і маніпулюють суспільством , заявляючи про це", - підкреслила Буславец.

Вона також зазначила, що в Україні найнижчі тарифи для непобутових споживачів.

"Тобто для бізнесу і для промисловості, якщо порівнювати середньозважену ціну в європейських країнах, це майже вдвічі менше", - додала глава міністерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифи на електроенергію для населення цього року не підвищуватимуться, - Шмигаль