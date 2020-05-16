Буславець: У нас найнижчий тариф на електроенергію серед європейських країн
Тариф на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн Європи. Для промислових споживачів в Україні тариф також є низьким.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Тариф для населення у нас найнижчий у європейських країнах. Навіть серед країн-сусідів: Росії, Грузії, Молдови, Білорусі. Найнижчий, якщо порівнювати із середньозваженою ціною - в чотири рази. Тобто це міф і маніпулювання. Обманюють і маніпулюють суспільством , заявляючи про це", - підкреслила Буславец.
Вона також зазначила, що в Україні найнижчі тарифи для непобутових споживачів.
"Тобто для бізнесу і для промисловості, якщо порівнювати середньозважену ціну в європейських країнах, це майже вдвічі менше", - додала глава міністерства.
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Кто сейчас работает не оформившись? Наверно только разнорабочий и то на шабашках.
Сейчас все работники оформлены, а значит на бирже труда не стоят. Другое дело им в конвертах доплачивают, но с безработицей это не связано!
И хватит в каждом посте писать, что у нас кругом воры. У нас супермаркеты работаю, товары на полках лежат и 99+% людей за них расплачиваются и не воруют их!
1,68*1000/29 = 57,93 >> 41,46.
Нижче оптової???
Добре, що ви про Німеччину вже прочитали в clever person, але навіщо тоді продовжуєте писати дурню?
Бо навіть з пояснень clever person мали б вже визнати, що в найбіднішій країні Європи найвища оптова ціна на електрику та найвища її ціна для промисловості.
"clever person" - це той, з ким ви тут дискутували на пів-сторінки, і який вас умив, взув і загнав назад до будки.
І хто вам сказав, що населення по 90 коп сплачує стільки ж кВт*год, скільки по 1,68?
"якщо рахувати від середньої ЗП то виходить:
Німеччина - 3500 дол.* 0,92/320 = 10,06 мВт
Польща - 1028*0,92/171 = 5,5 мВт
Україна - 391*0,92/45 = 7,99 мВт
Франція 2343*0,92/18 = 11,97 мВт "
Как видите, если сравнивать с Польшей, то у нас картинка намного лучше... И да... На основании чего вы решили, что оптовая цена, это цена для промышленности?))) У промышленности есть СВОИ сети, чтобы поставить себе э/э от продавца?)))
Це кінцеві тарифи з усіма відрахуваннями і податками!
0,9 гривень за 1 кВт-год (до 100 кВт-год)
1,68 гривень за 1 кіловат-годину (понад 100 кВт-год)
Я придумав просту формулу для перекладу кВт-год в гривнях на МВт-год в євро:
(A : B) * 1000
де:
A - це ціна за 1 кВт-год в гривнях
B - це курс євро на сьогоднішній день
1000 - це кількість кіловат-год в 1 мегават-год
1.Льготний тариф до 100 кіловат-годин за ціною 0,9 гривень за 1 кіловат-годину:
(0,9: 28,81) * 1000
Виходить приблизно:
31 Євро / МВт-год
2.Таріф понад 100 кіловат-годин за ціною 1,68 гривень за 1 кіловат-годину:
(1,68: 28,81) * 1000
Виходить приблизно:
58 Євро / МВт-год
Але ніяк не 4,5 євро за 1 МВт-год!
В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских - 30,23 евро, румынских - 25,69 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih
Оператор ринку:
https://www.oree.com.ua/
Середні ціни РДН, євро за 1 МВт•год
Україна ОЕС - 41.44
Україна БуОс - 48.4
Фінляндія - 19.82
Естонія - 23.69
Латвія - 23.52
Литва - 23.31
Нідерланди - 19.01
Польща - 33.05
Бельгія - 14.72
Словаччина - 19.37
Чехія - 19.28
Австрія - 18.31
Франція - 13.45
Угорщина - 25.33
Румунія - 25.51
Але мене цікавить інше.
Якщо вона так говорила, знаючи, що це брехня, то невже вона сподівалася, що ніхто в 40-мільонній країні не володіє питанням?
Та якщо вона справді вірила в те, що говорила, то від такого міністра стає ще страшніше.
Я писал за оптовые цены на внешнем рынке.
О ценах на электроэнергию в Германии:
Согласно данным европейской энергетической биржи
Nord Pool, немецкие энергогенерирующие компании продают свою электроэнергию по оптовой цене:
https://www.nordpoolgroup.com/maps/#/nordic
примерно 20 евро за 1 МВт-ч
А для бытовых потребителей установили розничную цену примерно: 300 евро за 1 МВт-ч (со всеми вычетами и налогами).
Казалось бы зачем "драть из своих граждан три шкуры" продавая по завышенной в 15 раз цене!
Но это внутренняя политика внутри страны, возможные причины такой высокой цены:
1.Беречь электроэнергию, экономно ее расходуя.
2.Борьба за чистую экологию и постепенный переход на "зеленую" энергетику, например стимулируют людей покупать и устанавливать у себя на крышах солнечные батареи.
За последние два десятилетия Германия вложила около €200 млрд в развитие «чистой» энергетики из возобновляемых источников.
ЧОГО ТИ КУРВА МОВЧИШ ПРО САМУ НИЗКУ ЗАРПЛАТНЮ В ЄВРОПІ ?
Мені було б пофіг скільки коштує та елетроенергія в Україні як що б зарплатня у мене біла 1 700 - 2 000 Євро
Головне це співідношення ціни комунальних послуг до зарплатні людини І ПО ЦЬОМУ ПОКАЗНИКУ В УКРАЇНІ НАЙДОРОЖЧА ЦІНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ у ЄВРОПІ.
"Існує 3 види брехні: брехня, нахабна брехня та статистика Ольги Богуславець".