В мире за сутки диагностировали 99 405 новых заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире диагностировали 99 405 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на 3000 случаев больше чем 14 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Так, новые случаи заражения диагностировали: в США - 26 692, Бразилии - 15 305, России - 10 598, Перу - 3891, Индии - 3787 и других странах.
Как сообщает сайт Worldometer, по состоянию на утро 16 мая в мире зафиксировано 4 629 407 случаев коронавирусной болезни, 1 761 062 человека выздоровели от недуга, 308 676 умерли.
Лидерами по количеству подтвержденных случаев остаются США - 1 484 285 случаев, Испания -274 367 и Российская Федерация - 262 843 случая.
В США также наибольшее количество жертв пандемии на сегодняшний день - 88 507 человек.
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Там активно обсуждают тему вирусобесия. В одном из таких роликов я это услышал. Там были прямые ссылки на сайты грантоедов. А вот в каком точно, не вспомню
почему такая истерия именно по поводу западного ветра?
Был такой случай очень давно:взяли в плен 30 тыс.человек,не убили,а выкололи глаза,каждому 100-му оставили один,что бы те их домой привели.Своих кормить то надо,не убьешь.Через год зашли туда без сопротивления.Тебе того же хотелось бы.
байка занятная, да только аналогия никакая. хотя бы потому, что ковид не порождает хроников, он их изводит.
я смотрю так. если послать все особые меры, это обернётся тем, что до 120 000 хроников умрёт несколько раньше. какая потеря обороноспособности? да никакая!
станом на ранок 16 травня в світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли. Джерело: https://censor.net/ua/n3195950
чому не додано ще трохи текста: і це на 6,5 мільярдів жителів планети. 0,07% захворіло від всього земного населення. Вражає?!
Ну добре: китай і Індія - особливий випадок.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків залишаються США - 1 484 285 випадків, Іспанія - 274 367 і Російська Федерація - 262 843 випадки.
У США також найбільша кількість жертв пандемії на сьогодні - 88 507 осіб. Джерело: https://censor.net/ua/n3195950
На 328 мільйонів у США захворіло (легко в тому числі) 1,484мільйона. Це 0,45% усього населення. Смертність - 0,026%. Середня по планеті смертність - 0,0048%.
Пройшло вже більше 5 місяців від першого повідомлення про появу цього небезпечного вірусу.
на кого працюють журналісти цензора? не схоже, що на український народ.
И помни обреченный - Путин прислужник Рептилоидной Расы, а Трамп ее представитель-эммисар!