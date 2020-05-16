В мире за сутки диагностировали 99 405 новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали 99 405 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на 3000 случаев больше чем 14 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Так, новые случаи заражения диагностировали: в США - 26 692, Бразилии - 15 305, России - 10 598, Перу - 3891, Индии - 3787 и других странах.

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Как сообщает сайт Worldometer, по состоянию на утро 16 мая в мире зафиксировано 4 629 407 случаев коронавирусной болезни, 1 761 062 человека выздоровели от недуга, 308 676 умерли.

Лидерами по количеству подтвержденных случаев остаются США - 1 484 285 случаев, Испания -274 367 и Российская Федерация - 262 843 случая.

В США также наибольшее количество жертв пандемии на сегодняшний день - 88 507 человек.